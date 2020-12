CAP CANAVERAL, Floride: Un navire de ravitaillement SpaceX avec des friandises de Noël est arrivé lundi à la Station spatiale internationale et s’est garé à côté d’une autre capsule Dragon transportant des astronautes il y a trois semaines.

C’est la première fois que la société d’Elon Musks a deux dragons dans le laboratoire de piste, remplissant les deux emplacements disponibles.

Contrairement aux précédents cargos de SpaceX, qui devaient être arrachés de l’espace par le bras robotique de la station spatiale, ce modèle plus grand et mis à jour a capturé tout seul un jour après son vol de fusée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA. Cet envoi inhabituellement volumineux pesant plus de 6 400 livres (2 900 kilogrammes) comprend des expériences, de l’équipement, des cadeaux de Noël et les ingrédients pour une fête de Noël pour les sept astronautes de la station.

L’équipage a suivi l’action lorsque la capsule s’est soulevée et s’est amarrée à la station, à plus de 420 kilomètres au-dessus de l’océan Indien. Les deux parkings Dragon sont distants d’environ 4,5 mètres.

L’astronaute de la NASA Kate Rubins a grandement félicité SpaceX et toutes les autres personnes impliquées.

C’est assez étonnant de penser qu’il y a moins d’un mois vous avez amarré quatre membres d’équipage », a rapporté Rubins, un microbiologiste et l’un des quatre Américains à bord. Et maintenant, vous apportez une voiture pleine de science de classe mondiale que nous pouvons utiliser.

L’équipage est également composé de deux Russes et d’un Japonais.

SpaceX a repensé ses cargos pour qu’ils soient aussi grands que les spacieuses capsules d’équipage pour en accueillir plus.

Le dragon cargo restera dans la station spatiale pendant un mois avant de parachuter dans l’océan Atlantique avec des échantillons scientifiques et des équipements mis au rebut. L’équipage Dragon reste éveillé jusqu’au printemps.

