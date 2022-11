Capsules des éliminatoires des quarts de finale de football préparatoire Herald-News – Shaw Local

Classe 8A

Warren (10-1) à Lincoln-Way Est (11-0)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Lincoln-Way East 12, Warren 0 (match de championnat d’État 8A 2019)

A propos des Diables Bleus : Warren reste un programme ancré autour de sa capacité à étouffer les adversaires du côté défensif du football. Sept de ses 10 adversaires cette saison ont été limités à un score à un chiffre, y compris une confortable victoire de 41-7 sur Andrew au deuxième tour des séries éliminatoires. Lincoln-Way East a battu Andrew 42-0 lors de la semaine 4. Bien que les Blue Devils soient définitivement orientés vers la défensive, ils ne manquent pas de menaces offensives viables, car le RB Charley Thompson pourrait être l’arme la plus dangereuse du champ arrière que Lincoln-Way East a affronté. contre cette saison. Thompson vient de terminer un effort de 215 verges au sol dans la victoire contre Andrew.

A propos des Griffons : Lincoln-Way East semble être dans le bon état d’esprit pour relancer une rediffusion du championnat d’État de classe 8A 2019 qui s’est transformé en bagarre défensive. La défense des Griffins semble capable d’être à la hauteur de cette tâche, enserrant une Neuqua Valley potentiellement dangereuse pour un seul touché pendant la majeure partie du match de deuxième tour avant que Neuqua n’inscrive un score à la dernière minute pour resserrer les choses. C’est une attaque défensive équilibrée des Griffins, mais sa défense contre la course doit être prête à se renforcer, car c’est la méthode d’attaque préférée de Warren. Offensivement, Lincoln-Way East n’a pas d’élément dans son attaque qui vous laisse croire qu’un score pourrait arriver à tout moment. Mais ce qu’il a, c’est une unité toujours solide qui s’efforce simplement de vous épuiser et de vous forcer à finir par casser. Le RB James Kwiecinski a tendance à assumer une lourde charge de travail, mais au moment où vous essayez de surcompenser pour l’arrêter, les Griffins semblent avoir le don de changer de vitesse au bon moment.

Choix du lecteur du vendredi soir : Lincoln-Way Est

Classe 6A

Kenwood (8-3) à Lemont (11-0)

Lorsque: 17h samedi

Dernier match : Première rencontre

A propos des Broncos : Kenwood est un peu difficile à lire. Il y a beaucoup de talent évident sur la liste des Broncos, mais la seule recrue déclarée de la Division I, Logan Lester (Western Michigan), est un receveur large malgré le fait que Kenwood ne lance pas beaucoup le ballon. Au lieu de cela, Kenwood s’appuie extrêmement sur les compétences de sa ligne offensive importante et de son écurie de porteurs de ballon pour empêcher les fronts défensifs de ses adversaires de toucher un seul joueur. Le front défensif de Kenwood a également augmenté son niveau de jeu une fois que le calendrier a atteint les séries éliminatoires, tenant ses deux premiers adversaires en séries éliminatoires combinés à seulement 13 points. Évidemment, le niveau de concurrence ici est considérablement augmenté.

A propos de Lemont : Il semblait que Lemont devrait réduire une partie de son explosivité offensive en raison des conditions venteuses du deuxième tour, mais en réalité, le plan d’attaque devait juste être légèrement modifié, et l’équipe a toujours affiché des chiffres époustouflants contre Quincy. . Lemont a réussi plus de 400 verges d’attaque totale en s’appuyant fortement sur RB Nathan Wrublik, qui a accumulé 221 verges au sol en 35 courses. Lemont a dû attendre le deuxième quart-temps, quand il a eu le vent, pour déchaîner sa puissante attaque de passes, et comme à son habitude, QB Payton Salomon a été très efficace, complétant 75% de ses passes (12 pour 16) pour une paire de scores. La défense a également poursuivi son jeu stellaire et a réussi trois passes de Quincy.

Choix FND : Citron

Classe 5A

Mahomet-Seymour (11-0) à Morris (9-2)

Lorsque: 16h samedi

Dernier match : Morris 35, Mahomet-Seymour 23 (éliminatoires de classe 5A 2014)

A propos des Bulldogs : La saison de Mahomet-Seymour a eu quelques similitudes avec celle de Morris, car elle a eu un certain nombre de matchs d’emballement qui ont permis aux partants d’avoir suffisamment de temps libre. Cela s’est terminé au tour 2. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour que MS prenne le contrôle de sa victoire contre Metamora. Cela pourrait être dû en partie au fait que le meilleur porteur de ballon de l’équipe, Luke Jackson (129 courses, 976 verges, 10 touchés), s’est absenté pour la deuxième semaine consécutive. Son statut pour ce jeu est inconnu. Les Bulldogs ont bien compensé avec un jeu de passes actif, alors que QB Wyatt Bohm a lancé 33 passes de touché cette saison et que le leader WR Quenton Rogers a compté plus de 1 100 verges de réception et 18 scores. Rogers a également contribué à l’attaque du champ arrière de Mahomet avec Rogers mis à l’écart.

À propos de Morris : Morris continue d’alimenter son succès avec des départs rapides, prenant une avance rapide et menant à une victoire confortable. Sam Reddinger a ouvert la voie avec trois touchés lors de la victoire contre Centralia, mais Morris continue également d’obtenir des performances constantes sur son champ arrière d’Ashton Yard. La défensive a également brillé, maintenant Centralia à moins de 100 verges au total et obtenant son quatrième jeu blanc de la saison. Ils ne peuvent cependant pas se reposer sur leurs lauriers, car une attaque Mahomet-Seymour arrive en ville avec une moyenne de près de 48 points par match.

Choix FND : Morris

Classe 4A

Richmond-Burton (11-0) à Providence (7-4)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : Première rencontre

À propos des fusées : Richmond-Burton n’a eu aucun problème à envoyer ses deux premiers adversaires en séries éliminatoires, gagnant par un score combiné de 104-6. Certes, le niveau de compétition n’a pas encore été augmenté, mais les Rockets continuent de faire ce qu’ils font depuis un certain temps maintenant, ayant maintenant remporté 42 de ses 43 derniers matchs depuis le début des saisons 2019. Les Rockets comptent beaucoup sur leur attaque en cours d’exécution, Steven Siegel menant une puissante attaque au sol qui représente fréquemment au moins 300 verges au sol collectivement. Siegel à lui seul a totalisé 1 725 verges au sol et 36 touchés. Autant les Rockets préfèrent garder le ballon au sol, autant ils peuvent lancer s’ils en ont besoin. Ils n’ont tout simplement pas été poussés dans des situations qui l’exigent tant que ça.

A propos des Celtics : Providence continue d’essayer de perfectionner une recette qui s’est avérée très efficace jusqu’à présent. L’accent mis sur ce que certains pourraient appeler les petites choses s’est transformé en gros avantages pour Providence, qui a bloqué à la fois un panier et un botté de dégagement qui ont conduit directement ou indirectement à des touchés en évinçant les champions en titre de la classe 4A, Joliet Catholic, au tour 2. Ancré par une ligne offensive que l’entraîneur-chef Tyler Plantz a régulièrement louée pour ses efforts et son travail acharné, Providence propose une attaque de seau à lunch qui trouve simplement des moyens de maintenir les chaînes en mouvement. Le junior RB Jamari Tribett continue de punir les défenses qui le sous-estiment, tandis que Lucas Proudfoot semble avoir le don de mettre le ballon entre les mains des bonnes personnes pour faire des jeux. Sur le papier, la défense semble un peu sous-dimensionnée, mais elle continue de faire des jeux en plus des jeux contre l’un des calendriers les plus solides de l’État.

Choix FND : Richmond-Burton

Classe 3A

Reed-Custer (11-0) à Byron (10-1)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Byron 28, Reed-Custer 24 (éliminatoires de classe 3A 2021)

À propos des comètes : Reed-Custer attend cette chance depuis pratiquement une année civile après avoir accordé un touché dans les dernières secondes à Byron en quart de finale l’an dernier. Ils ont été en mission depuis et ont accumulé plus de points que le programme n’en a jamais eu alors qu’il passait à 10 matchs consécutifs où il imposait le chronomètre à ses adversaires. Cette séquence s’est terminée la semaine dernière lorsque Reed-Custer a rencontré un adversaire de taille à Durand-Pecatonica, ne s’échappant que tard pour une victoire quelque peu confortable. L’attaque a marqué un creux de 24 points dans la victoire, mais heureusement, les Comets ont une unité défensive qui mérite beaucoup plus d’éloges que ce qu’elle a obtenu. Cela a limité Durand-Pecatonica à presque rien dans la victoire. Cela a été une constante toute l’année, en particulier à l’avant où même les équipes qui conçoivent leur attaque autour de jeux de course ne peuvent rien faire. Le plus gros problème auquel Reed-Custer pourrait être confronté en entrant dans le match est peut-être sans les services de Jace Christian, qui a été expulsé du match de la semaine dernière. Les règles de l’IHSA indiquent que les joueurs expulsés d’un concours doivent s’absenter du suivant, mais Reed-Custer fait appel de la décision dans l’espoir que la décision puisse être annulée.

A propos des Tigres : Le jeu de course de Byron a ses moments où il ressemble à une forme d’art absolue, et les Tigres semblent certainement être dans ce mode en ce moment. Il a accumulé près de 500 verges d’attaque totale, toutes précipitées, lors d’une victoire sur Seneca, invaincu auparavant, au deuxième tour, où les arrêts défensifs ne faisaient pas partie de l’équation pour une défense irlandaise débordée. Byron apporte une gamme vertigineuse de porteurs de balles potentiels au premier plan dans la plupart des jeux, ce qui rend presque impossible pour les défenses adverses de toucher qui que ce soit. En règle générale, l’étudiant de première année RB Caden Considine mène l’attaque, mais l’un des nombreux joueurs de Byron est plus que capable de s’intégrer dans le rôle principal. QB Braden Smith conçoit l’attaque avec autorité et a appelé son propre numéro trois fois sur des scores contre Seneca. Smith ne passe pas beaucoup, mais quand il le fait, il réussit généralement car ils endormissent les adversaires sur la défense contre les passes, car ces défenses doivent dépenser beaucoup d’énergie et d’efforts pour essayer de ralentir le jeu de course de Byron.

Choix FND : Byron