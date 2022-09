Conférence DuKane

Lake Park (1-2, 1-0) à Batavia (1-2, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Batavia 42, Parc du lac 8 (2021)

A propos des Bulldogs : Pour la cinquième fois seulement dans l’ère Dennis Piron, les Bulldogs ont deux défaites à tout moment de la saison. Bien que Batavia ne tire pas sur tous les cylindres en trois phases, l’histoire récente suggère que cette équipe se remettra bientôt sur les rails. Wheaton North a récolté en moyenne 8,3 verges par match la semaine dernière. Bien qu’une partie de cela soit un peu faussée avec trois jeux autorisés de plus de 50 mètres, la défense devra se réinitialiser un peu car elle accorde en moyenne 5,5 mètres par jeu sur trois matchs. Brody Osborne a brillé en sécurité la semaine dernière avec 12 plaqués.

A propos des Lanciers : Lake Park a géré St. Charles East assez facilement sur la route. Parmi les faits saillants : plus de 300 mètres d’équipe au sol, propulsés par les 137 mètres de Marco Annecca au sol en 23 courses, et, devançant les Saints, 285-62, au cours des 24 premières minutes. C’est évidemment une recette pour gagner le football. Lake Park n’a pas battu Batavia depuis le début de la conférence DuKane, obtenant un score de 141-15.

Choix du lecteur du vendredi soir : Batavia

Glenbard Nord (1-2, 0-1) à Saint-Charles Est (2-1, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Glenbard Nord 23, Saint-Charles Est 0 (2021)

A propos des Panthères : Le quart-arrière Justin Bland a connu des revirements lors de la défaite de la semaine dernière contre Genève, lançant quatre interceptions en seconde période. Les Panthers étaient encore relativement équilibrés offensivement, alors que Johnnie Robertson a capté quatre passes pour 58 verges et Zamar Robinson a ajouté cinq attrapés pour 51 verges. Les Vikings ont réussi à faire courir le ballon efficacement, ce qui est un domaine où St. Charles East a montré sa capacité à bien faire jusqu’à présent cette saison.

A propos des Saintes : Après deux matchs renaissants, les Saints ont fait un détour à domicile par Lake Park et ont été battus la semaine dernière. Le quart-arrière Lane Robinson a complété toutes ses passes à Blake Schuette, Mason Tousignant ou Charles Bolsoni la semaine dernière et a généralement Trent Matejko sur qui compter dans le champ arrière.

Choix FND : Glenbard Nord

Saint-Charles Nord (2-1, 1-0) à Wheaton-Nord (3-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Wheaton Nord 35, Saint-Charles Nord 3 (2021)

À propos des étoiles du Nord: L’infraction apparaît en cliquant avec Will Vaske installé au quart-arrière. Jake Mettetal continue de monter après son effort de sept prises et 75 verges lors d’une victoire contre Wheaton Warrenville South la semaine dernière. Défensivement, les North Stars ont fait un excellent travail en neutralisant le jeu de course, accordant 64 verges en 30 courses. Drew Surges (450 verges polyvalentes et 32 ​​plaqués en trois semaines) devrait être à nouveau occupé à la fois par son hybride de sécurité / secondeur et son porteur de ballon.

A propos des faucons : Il faut rendre hommage aux Falcons, qui ont surmonté un déficit de 21-13 à la mi-temps et étouffé l’offensive de Batavia la semaine dernière. Karsten Libby et Tyler O’Connor sont des gros frappeurs éprouvés pour Max Howser à trouver sur le terrain. Défensivement, le secondeur Ross Dansdill et Walker Owens sont partout sur le terrain.

Choix FND : Wheaton-Nord

Les joueurs de St. Charles East entrent sur le terrain avant leur match d’ouverture de la saison contre Lincoln-Way Central à domicile le vendredi 26 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Genève (3-0, 1-0) à Wheaton Warrenville Sud (1-2, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Genève 13, Wheaton Warrenville Sud 12 (2021)

A propos des Vikings : Genève a démontré sa capacité à gagner de différentes manières pendant trois semaines. Qu’ils s’appuient sur une attaque de grande puissance avec une tonne de talent ou des plats à emporter, les Vikings sont dans une excellente position pour entrer dans la semaine 4. Troy Velez est une arme pour le porteur de ballon et l’a montré avec 142 verges en 22 courses. Nate Stempowski semble avoir la position de quart-arrière sous contrôle.

A propos des Tigres : Obtenir Matt Crider et sa compagnie dans le jeu de course devrait être une priorité pour les Tigers cette semaine après avoir été neutralisés pour seulement 64 verges collectivement. Luca Carbonaro était 16 sur 23 pour 122 verges la semaine dernière et Braylen Meredith semble être une cible favorite, terminant avec sept attrapés.

Choix FND : Genève

CCL/ESCC Orange

Marmion (2-1) à Saint-Ignace (2-1)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Saint Ignace 20, Marmion 16 (2021)

À propos des cadets : L’offensive des cadets a connu beaucoup de difficultés la semaine dernière lors d’une défaite contre Montini. Marmion a eu cinq clichés échappés, avec ses sept autres coups se terminant sur quatre bottés de dégagement, un chiffre d’affaires sur les bas et une interception dans la défaite 26-3. Montini avait également près de 200 verges au sol, donc remettre la défense de la course sur la bonne voie sera probablement une priorité. Senior Josh Lim a couru pour 74 verges et a réussi six attrapés pour 60 verges.

À propos du Wolfpack : Après une dure défaite en début de saison contre St. Patrick, le Wolfpack s’est remis sur les rails ces dernières semaines, notamment en remportant une victoire 19-14 sur St. Laurence la semaine dernière. Tout plan de match adverse commence par DL / OL Justin Scott, la recrue n ° 1 de la promotion 2024 par 247 sports.

Choix FND : Saint Ignace

Conférence de Fox Valley

Huntley (2-1, 2-1) à Burlington Central (1-2, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Huntley 21, Burlington Central 12 (2021)

À propos des Red Raiders : Huntley a perdu contre Prairie Ridge, 35-7, la semaine dernière. … Les Red Raiders ont bien couru le ballon lors de leurs deux premiers matchs, mais ont été limités à 139 verges au sol la semaine dernière. … RB Haiden Janke mène l’équipe avec 397 verges au sol. … WR Jacob Witt a réussi huit réceptions pour 82 verges.

À propos des fusées : Burlington Central a presque remporté sa deuxième victoire la semaine dernière avant que Dundee-Crown ne réalise un entraînement tardif et une conversion de 2 points pour une victoire de 8-7. … RB Michael Ganziano a eu un gros match la semaine dernière avec 163 verges, le plaçant à 292 pour la saison. … Sophomore QB Jackson Alcorn a lancé pour 410 verges et quatre touchés.

Choix FND : Huntley

–Joe Stevenson

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

Woodstock (1-2, 0-1) à Kaneland (1-2, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland 42, Woodstock 7 (2021)

A propos des chevaliers : Malgré deux défaites consécutives contre Genève (38-14) et Morris (32-24) – qui sont toujours invaincus – l’entraîneur Pat Ryan a déclaré qu’il avait vu beaucoup d’améliorations chez ses Chevaliers non seulement par rapport à l’année dernière, mais de semaine en semaine. la semaine.

Cela inclut contre Morris la semaine dernière. Il a dit qu’il pensait que tenir Morris à 336 verges d’attaque totale était une bonne performance contre une offensive de premier plan. Il a dit avoir vu des améliorations à la fois dans le jeu de la ligne offensive et dans l’arrêt de la course.

“Je pense que nous sommes une meilleure équipe de football que ne l’indique notre record”, a déclaré Ryan. «En tant que personnel d’entraîneurs, nous avons vu que nos enfants ont très, très bien joué vendredi malgré leur défaite face à une très bonne équipe de Morris. Nous avons l’impression d’être une bonne équipe de football. J’ai l’impression que nous étions meilleurs au cours de la semaine 3 qu’au cours de la semaine 2, et nous cherchons à nous améliorer au cours de la semaine 4. »

Troyer Carlson a lancé 134 verges la semaine dernière, et lui et Aric Johnson continuent d’être une menace pour les Knights.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre Sycamore, 41-0, lors de la semaine 3. … Les Blue Streaks ont eu du mal à rassembler toute attaque contre les Spartans classés par l’État, terminant avec 72 verges au total. … Lors de leurs deux premiers matchs, cependant, les Streaks ont joué à moins d’un touché de Rochelle, puis ont battu Bartonville Limestone, 31-13, avec une solide performance du match de course. … Les RB Adrian Perry (169) et Kaden Sandoval (152) mènent le jeu au sol et WR Caden Monti est en tête de l’équipe avec sept réceptions.

Choix FND : Kaneland

— Eddie Carifio

Métro Suburbain Rouge

St. Francis (3-0, 1-0) à Chicago Christian (1-2, 0-1)

Lorsque: 19h15 vendredi

Dernier match : Saint-François a remporté la réunion de 2021 par forfait.

A propos des Spartiates : Restant dans le Metro Suburban Red, l’entraîneur des Spartans, Bob McMillen, a vu sa ligne offensive faire de beaux progrès la semaine dernière. “Ils s’améliorent et vont dans la bonne direction”, a-t-il déclaré. «Nous courons toujours devant les gars et n’identifions pas les fronts et les blitz. TJ (McMillen, engagé à l’Université de l’Illinois) n’a pas joué et nous avons affronté différents gars à différents endroits, mais nous devons encore bloquer le gars devant nous. Gardez un œil sur le porteur de ballon Amari Head et le receveur large-arrière défensif Dash Dorsey. “Amari devient de plus en plus un leader non seulement par son jeu, mais aussi par son éthique de travail à l’entraînement et dans la salle de musculation”, a déclaré McMillen. «Il continuera à avoir une saison monstre. Dash dirige notre équipe dans les réceptions et les touchés de réception. Plus important encore, il nous soutient vraiment du côté défensif du ballon. Il joue beaucoup plus physiquement et est un coin de verrouillage pour nous.

À propos des chevaliers: “Chicago Christian est une équipe bien entraînée qui joue un bon football fondamental”, a déclaré McMillen. « Nous devons être capables d’exécuter les trois phases du jeu. Nous n’avons toujours pas mis en place un match où je crois que nous avons gagné à tous les trois.

Choix FND : Saint François

— Mike Miazga, Daily Herald Media Group