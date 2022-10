Capsules de prévisualisation du Northwest Herald pour la semaine 8 de la saison 2022 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DU FOX

Prairie Ridge (6-1, 6-1) à Crystal Lake Sud (5-2, 5-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Prairie Ridge a gagné 63-21 lors de la semaine 8 la saison dernière.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Dundee-Crown la semaine dernière 35-14. … QB Tyler Vasey mène tous les joueurs de plus de 400 verges avec 1 720 verges au sol. Il fait en moyenne 10,8 par portage. … FB Nathan Greetham a 868 verges au sol et le recrue RB Luke Vanderwiel en a 259. … Prairie Ridge marque en moyenne 41,9 points par match, le plus élevé parmi les équipes FVC. … Les Wolves ont perdu 10 matchs de saison régulière depuis le début de la saison 2015 et trois d’entre eux sont survenus lors de la saison COVID-19 du printemps 2021. … Prairie Ridge est n ° 4 dans le sondage Associated Press Class 6A.

À propos des Alligators : South a battu McHenry 41-14 la semaine dernière. Ce n’était que le deuxième match FVC cette saison qui avait une horloge en cours d’exécution (avec une avance de 40 points). … RB Nate Van Witzenburg a 21 touchés combinés (précipitation et réception) et est cinquième dans la zone au sol avec 968 verges. … QB Caden Casimino mène la zone avec 1 826 verges par la passe et a lancé 13 touchés. … WR Michael Prokos est en tête de liste avec 48 réceptions. … Sud est deuxième du FVC en termes de pointage (251) et a marqué 91 points lors de ses deux derniers matchs.

Choix du Friday Night Drive : Crête des Prairies

Cary-Grove (3-4, 3-4) à Burlington Central (3-4, 3-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : CG a battu Central 48-7 lors de la semaine 8 la saison dernière.

À propos des chevaux de Troie : CG a perdu contre Jacobs 41-7 la semaine dernière. … Les Troyens n’ont pas perdu trois matchs consécutifs depuis le début de la saison 2002. Ils doivent gagner leurs deux prochains matchs pour prolonger leur série de séries éliminatoires à 18 saisons consécutives. … FB Holden Boone s’est précipité pour 137 verges en 29 courses la semaine dernière, mais CG a perdu FB-LB Colin Desmet, RB Alex Schuppe et WR-DB Mykal Kanellakis à cause de blessures à la jambe.

À propos des fusées : Burlington Central a gardé ses espoirs en séries éliminatoires avec une victoire de 21-17 sur Crystal Lake Central la semaine dernière. … Les Rockets étaient derrière 17-0 à la mi-temps la semaine dernière avant de se rallier pour battre les Tigers. … QB Ryder Bergemann, jouant à la place de Jackson Alcorn blessé, a lancé pour 157 verges et a couru pour 59 verges la semaine dernière. Il a lancé et couru pour un touché chacun.

Choix FND : Centre de Burlington

McHenry (2-5, 2-5) à Crystal Lake Central (2-5, 2-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Central a battu McHenry 20-17 lors de la semaine 8 l’an dernier.

A propos des Guerriers : McHenry a perdu contre Crystal Lake South 41-14 la semaine dernière. … Les Warriors avaient remporté deux matchs consécutifs avant cette défaite. … QB Dom Caruso a lancé pour 1 276 verges. … Les WR Jacob Zarek (33 attrapés, 623 yards, 4 TDs) et Zack Maness (32, 573, 4 TDs) sont les cibles favorites de Caruso.

A propos des Tigres : Crystal Lake Central a perdu contre Burlington Central 21-17 la semaine dernière. … Les Tigers menaient ce match 17-0 à la mi-temps. … QB George Dimopoulos a lancé pour 1 186 verges. … WR Griffin Buehler mène Central avec 23 réceptions mais a raté la semaine dernière en raison d’une blessure. WR Carter Kelley a 22 prises.

Choix FND : Lac de cristal central

Sam Deligio de Huntley lance une passe contre Jacobs le 23 septembre à Huntley. (Karen Naess pour Shaw Local)

Huntley (6-1, 6-1) à Dundee-Crown (2-5, 2-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Huntley a battu DC 38-17 lors de la semaine 8 la saison dernière.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu le Hampshire 35-0 la semaine dernière. … La défense des Red Raiders a accordé 111 points au FVC, et la semaine dernière a été leur premier jeu blanc. Huntley a accordé plus de 20 points en un seul match. … QB Sam Deligio a connu l’un de ses meilleurs matchs la semaine dernière alors qu’il était 8 sur 11 en passant pour 142 verges et un touché, et il a couru pour 34 verges et deux touchés. … RB Haiden Janke mène les Raiders avec 878 verges et a un record de 185 portées.

À propos des chargeurs : DC a perdu contre Prairie Ridge 35-14 la semaine dernière. … Les Chargers ont perdu leur quatrième de suite et ont été éliminés des séries éliminatoires. … QB Zach Randl termine 67,6% de ses lancers et a 1 301 verges avec 14 touchés et trois interceptions. … Les WR Anthony Aguilar (34 réceptions, 343 yards, 3 TDs), Kali Freeman (21, 362, 5 TDs) et Terrion Bell (21, 235, 4 TDs) sont les principales cibles de Randl.

Choix FND : Huntley

Jacobs (6-1, 6-1) à Hampshire (0-7, 0-7)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Jacobs a battu le Hampshire 49-13 lors de la semaine 8 la saison dernière.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu Cary-Grove 41-7 la semaine dernière. … RB Antonio Brown est troisième dans la zone avec 1 264 verges au sol et a 18 touchés. … RB Joey Scrivani a 681 verges au sol. … QB Max Benner a eu un match exceptionnel la semaine dernière, allant 6 en 6 avec une passe de touché chacun aux TE Grant Stec et Nick True. … Les Eagles sont n ° 8 de la classe 7A.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Huntley 35-0 la semaine dernière. … Sophomore RB Cole Klawikowski est quatrième dans la zone au sol avec 1 162 verges. … Les RB Michael Freeman (160) et Ezaia Evans (150) sont les prochains à se précipiter pour les Whips. … Quatre des défaites du Hampshire ont été d’un score et une autre de 13 points.

Choix FND : Jacobs

Braxtin Nellessen de Richmond-Burton court pour un touché alors qu’il est poursuivi par Colton Centnarowicz de Johnsburg, à gauche, et Maddux Malachuk vendredi à Richmond. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

KISHWAUKEE RIVE/INTERSTATE 8 DIVISION BLEUE

Richmond-Burton (7-0, 3-0) à Harvard (0-7, 0-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : RB a battu Harvard 49-0 lors de la semaine 8 la saison dernière.

À propos des fusées : RB a battu Johnsburg 42-14 la semaine dernière. … Le FB Steven Siegel a eu un autre match énorme avec 249 verges au sol et trois touchés, et le remplaçant Braxtin Nellessen a ajouté 139 verges et un touché. … RB a remporté 39 de ses 40 derniers matchs. … La défense des Rockets a accordé 80 points en sept matchs. … RB est n ° 2 dans le sondage de classe 4A.

A propos des frelons : Harvard a perdu contre Plano 40-14 la semaine dernière. … Les 14 points ont égalé la production la plus élevée des Hornets pour la saison. … QB Landon Barnett mène Harvard avec 413 verges au sol. RB Gabe Sanchez a 249 verges au sol. … Barnett a lancé pour 403 verges, dont 221 sont allées à WR Aiden Fiegel sur huit réceptions.

Choix FND : Richmond-Burton

KISHWAUKEE RIVE/INTERSTATE 8 DIVISION BLANCHE

Kaneland (4-3, 2-2) à Woodstock Nord (1-6, 0-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a battu North 56-21 lors de la semaine 4 la saison dernière.

A propos des chevaliers : Kaneland a battu Marengo 44-3 la semaine dernière. … Les Knights ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Leurs pertes sont survenues contre Morris (n ° 6 en classe 5A), Genève (reçu des votes en 7A) et Sycamore (n ° 2 en 5A). … « Les trois phases du match se déroulent bien et nous cherchons à tirer parti de cela et à obtenir une autre victoire », a déclaré l’entraîneur des Knights, Pat Ryan. “Nous essayons d’avancer vers les séries éliminatoires avec quelques victoires supplémentaires.” … Chris Ruchaj a mené les Knights à une avance de 14-0 la semaine dernière avec des passes de touché de 73 et 20 verges, et la défense s’est occupée du reste. Johnny Spalasso et Sebastian Chavez ont chacun eu une interception, Nicklaus McNamara a eu un sac et Marengo n’a réussi que 132 verges au total.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Sycamore 48-15 la semaine dernière. … RB Landan Creighton a mené le Thunder avec 10 courses pour 79 verges la semaine dernière, tandis que QB Jay Zinnen a couru pour 55 verges. … FB Kaden Combs mène le Thunder avec 452 verges au sol et Zinnen en a 378.

Choix FND : Kaneland

NON-CONFÉRENCE

Woodstock (3-4) à Johnsburg (3-4)

Lorsque: 19h00 vendredi

Dernier match : Johnsburg a battu Woodstock 31-28 lors de la semaine 5 de la saison 2019.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre Morris 61-0 la semaine dernière. … Les Blue Streaks ont marqué leur sommet de la saison lors d’une victoire 27-20 contre Woodstock North il y a trois semaines et n’ont pas marqué depuis lors de défaites contre La Salle-Pérou et Morris. … Les RB Adrian Perry (270 yards) et Kaden Sandoval (266) mènent les Streaks au sol. … WR Caden Monti dépasse Woodstock avec 18 réceptions.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Richmond-Burton 48-14 la semaine dernière. … RB-WR-DB Jake Metze a fourni deux faits saillants dans cette défaite avec une réception de touché de 70 verges, puis avec un touché de retour d’interception de 97 verges à l’expiration du temps imparti en première mi-temps. … Metze a 16 touchés combinés (11 au sol, cinq en réception) et mène les Skyhawks avec 419 verges au sol et 42 réceptions. … WR Ian Boal a 34 réceptions et est à égalité pour un meilleur domaine avec huit touchés de réception.

Choix FND : Johnsburg

Marengo (3-4) à Peoria Manuel (1-6)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : C’est la première rencontre entre les deux équipes.

A propos des indiens : Marengo a perdu contre Kaneland 44-3 la semaine dernière. … Les Indiens ont besoin de deux victoires pour atteindre les séries éliminatoires pour la sixième fois en sept ans. … Marengo s’attend à ce que QB Josh Holst revienne d’une blessure cette semaine. Holst mène l’équipe avec 606 verges au sol et a lancé pour 1 227 verges avec 18 touchés et deux interceptions. Holst a raté le match de la semaine dernière. … Les WR Logan Miller (32 réceptions), Greg Baker (23) et David Lopez (19) sont les principales cibles de Holst.

A propos des Rams : Manuel a battu Peoria Richwoods 54-28 la semaine dernière. … Les Rams ont tenu un adversaire à moins de 40 points pour la première fois la semaine dernière. … QB Marquis Woodson a lancé pour 684 verges et cinq touchés. … WR Carrion Ferrell mène les Rams avec 18 attrapés pour 414 verges et six touchés.

Choix FND : Marengo

Marian Central (2-5) au Mont Carmel (7-0)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : C’est la première rencontre entre les deux équipes.

À propos des ouragans : Marian a perdu contre St. Rita 52-19 la semaine dernière. … Les Hurricanes sont menés par WR Christian Bentancur avec 40 réceptions et huit touchés. WR Rylan Dolter a 34 attrapés. … QB Cale McThenia a lancé pour 1 779 verges et 15 touchés avec six interceptions. … Marian a accordé plus de 50 points dans quatre de ses cinq derniers matchs.

A propos des As d’Or : Mount Carmel, situé dans le sud-est de l’Illinois, a battu Paris 47-14 la semaine dernière. … Les Golden Aces ont dominé leurs adversaires pour la saison 376-82. Leur total de points le plus bas en un match est de 42. … Mount Carmel a perdu contre Tolono Unity 28-21 en demi-finale de classe 3A la saison dernière. … Les Golden Aces sont classés n ° 6 de la classe 3A.

Choix FND : Mont Carmel

ASSOCIATION DE FOOTBALL À 8 ILLINOIS

Alden-Hebron (3-4) à la coopérative Sciota West Prairie (4-3)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : AH a battu West Prairie 34-8 lors de la semaine 4 la saison dernière.

A propos des Géants : AH a battu Orangeville 42-36 la semaine dernière pour mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives. … QB Ben Vole mène l’équipe avec 690 verges au sol. RB Wyatt Armbrust a 409 verges au sol. … Vole a lancé pour 1 087 verges avec 16 touchés et quatre interceptions. … Armbrust a 17 attrapés et Jake Nielsen en a 13.

À propos des Sparclones : West Prairie a battu Peoria Heights 49-26 pour sa troisième victoire consécutive. … West Prairie a battu South Beloit 20-14 lors de la semaine 5. South Beloit a battu AH 40-20 lors de la semaine 4.

Choix FND : Prairie Ouest