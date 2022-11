Capsules de prévisualisation du Kane County Chronicle pour les quarts de finale des séries éliminatoires de 2022 – Shaw Local

Classe 7A

N ° 12 St. Rita (9-2) au n ° 4 Saint-Charles Nord (10-1)

Lorsque: 13h samedi

À propos des étoiles du Nord : St. Charles North surfe sur une séquence de 10 victoires consécutives. Avec en tête d’affiche RB / LB Drew Surges, les North Stars ont roulé depuis leur défaite de la semaine 1 contre Palatine. Leur formule pour gagner commence par établir des surtensions, puis ouvre des opportunités de dépassement pour Will Vaske à une multitude de receveurs. Défensivement, les North Stars ont été pour la plupart excellents en limitant les gros jeux et les gros métrages.

À propos des Mustang : St. Rita a équilibré un système de deux quarts en saison régulière, mais semble s’être installé sur le QB junior Jett Hilding, qui a lancé trois passes de touché la semaine dernière lors d’une victoire contre Prospect. Le porteur de ballon des Mustangs, DJ Stewart, a été efficace en tant que l’un des nombreux meneurs de jeu en attaque. Défensivement, Rita a bien fait dans la marge de rotation et c’est toujours une clé pour gagner des matchs, en particulier sur la route.

Suivant: Le vainqueur jouera soit Mt. Carmel ou Brother Rice en demi-finale

Choix du lecteur du vendredi soir : Saint-Charles Nord

No 7 Yorkville (10-1) No 18 Batavia (8-3)

Lorsque: 13h samedi

A propos des Bulldogs : Batavia a survécu à la double prolongation lors d’une victoire ultime contre Hersey, jusqu’alors invaincu, la semaine dernière. La recette du succès des Bulldogs commence sur le terrain avec Ryan Whitwell et le secondeur vedette Tyler Jansey a été déchaîné en tant que rusher situationnel. Jansey a été une machine des deux côtés du ballon en termes de production. Drew Gerke est aussi dangereux que quiconque reste sur le terrain dans des équipes spéciales, alors cherchez à ce que la position sur le terrain soit un aspect clé dans celui-ci.

A propos des renards : Comme Batavia, Yorkville est testé au combat dans les situations de prolongation. Yorkville a survécu à quatre prolongations la semaine dernière pour vaincre Moline. Défensivement, les Foxes sont menés par la recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich, le Wyoming engage Jake Davies et Blake Kersting sur leur féroce D-Line. Offensivement, le porteur de ballon exceptionnel Gio Zeman, qui a couru pour 973 verges et six touchés cette saison, est discutable pour cette semaine avec une blessure à l’épaule. Josh Gettemy obtiendra alors la part du lion des courses dans ce scénario.

Suivant: Le vainqueur accède à la demi-finale contre le vainqueur entre le n°11 Lac de Zurich (10-1) et le n°3 Pékin (11-0).

Choix FND : Batavia

— Joshua Welge a contribué à cette capsule.

Classe 4A

N°3 Saint François (10-1) au N°7 Rochelle (9-2)

Lorsque: 14h samedi

A propos des Spartiates : “Rochelle est une machine bien huilée”, a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. «Ils font tout bien. Ce programme sait comment gagner et a déjà été danser auparavant. McMillen a déclaré qu’une attention accrue aux détails a porté ses fruits lors des séries éliminatoires. “Je pense que nos garçons sont plus concentrés et travaillent sur les petites choses”, a-t-il déclaré. “Nous arrivons également au football en défense.” Le jeu des équipes spéciales a également été essentiel. “La troisième phase du football n’obtient généralement pas assez de crédit”, a noté McMillen. “Je pense que nos spéciales ont vraiment repris la dernière moitié de la saison, en particulier la semaine dernière avec un énorme bloc de botté de dégagement pour un touché.” St. Francis n’a accordé aucun point en séries éliminatoires. “C’est assez difficile de battre des équipes, mais quand on est capable d’éliminer deux très bonnes équipes dans les deux premiers tours, c’est plutôt bien.”

Le joueur de ligne bidirectionnel senior et recrue de l’Illinois, TJ McMillen, a été cité pour ses solides compétences en leadership en séries éliminatoires. “Le simple fait d’avoir ses compétences en leadership là-bas a vraiment aidé les autres garçons”, a déclaré Bob McMillen. “C’est le quatrième voyage de TJ aux séries éliminatoires et il sait ce qui est en jeu, donc je pense que les autres garçons se nourrissent de lui.” Le large receveur-arrière défensif Dash Dorsey a également été un rouage clé dans les séries éliminatoires. “Dash a été une équipe de démolition d’un seul homme faisant ce qu’il fait dans les séries éliminatoires”, a déclaré McMillen. “Il semble qu’à chaque fois qu’il touche le ballon, il court pour un touché.” McMillen a ajouté que le demi offensif Brady Piper “fait courir le ballon aussi fort que n’importe qui dans les séries éliminatoires en ce moment”, a-t-il déclaré. “Ce gamin a vraiment repris son jeu et a continué à ramasser les verges difficiles pour nous.” Réception défensive à l’arrière Connor Shields s’est imposé dans le champ défensif des Spartans. “Connor fait tout correctement”, a déclaré McMillen. “Il est devenu notre leader dans le dos en défense et continue de faire jeu après jeu.” McMillen a ajouté que Jaylen Torres excelle sur la ligne défensive de St. Francis. “Jaylen est un autre enfant qui joue extrêmement bien sur la ligne défensive”, a-t-il déclaré. “Il n’obtient pas beaucoup de statistiques, mais il mange des équipes doubles et fait vraiment le sale boulot pour que nos secondeurs puissent se rendre au ballon.” Au cours des deux dernières semaines, le joueur de ligne défensive Joey Ayala a cinq sacs, quatre plaqués pour perte et près de 15 plaqués. “Joey est un autre enfant qui n’obtient pas la reconnaissance qu’il mérite”, a déclaré McMillen. “Il continue à faire jeu après jeu pour cette équipe de football.”

À propos des hubs : Rochelle, de la division bleue de la conférence Kishwaukee River / Interstate Eight, a eu besoin de prolongations pour vaincre Dixon 42-36 au premier tour, puis a battu l’ennemi de la conférence Johnsburg 34-22 la semaine dernière. “St. Francis a un certain nombre d’athlètes exceptionnels avec des projets futurs », a déclaré l’entraîneur des Hubs, Kyle Kissack. «Ils peuvent marquer de n’importe quel endroit sur le terrain et jouer une défense disciplinée. Nous nous efforçons d’être la meilleure version de nous-mêmes. Nous jouons une marque de football simple avec un état d’esprit axé sur l’équipe. Kissack a déclaré que Rochelle avait eu du succès en attaque grâce à cette approche d’équipe dans son jeu de course. “Nos porteurs de ballon se complètent bien et sont les principaux bloqueurs dans le schéma offensif”, a-t-il déclaré. Le senior Garrett Gensler, en 10 matchs de statistiques, a 1 653 verges au sol et 26 touchés en tant que meneur de l’offensive wing-T de Rochelle. L’arrière Trey Taft est à 921 verges et 10 touchés.

Rochelle a joué quatre équipes éliminatoires au cours de la saison régulière et est allée 2-2, perdant 34-0 contre 5A power Sycamore (11-0) et 41-20 contre 3A haut de gamme Richmond-Burton (11-0), qui a gagné la conférence.

Prochaine étape : Le vainqueur accède à la demi-finale contre le vainqueur entre le n° 1 Richmond-Burton (11-0) et le n° 13 Providence (7-4).

Choix FND : Saint François