Capsules de prévisualisation du Kane County Chronicle pour les demi-finales des séries éliminatoires de 2022 – Shaw Local

Classe 7A

N° 18 Batavia (9-3) au n° 11 du lac de Zurich (11-1)

Lorsque: 16h samedi

A propos des Bulldogs : Batavia continue de se frayer un chemin à travers le terrain en faisant ce qu’il a fait de mieux toute la saison – diriger le football efficacement et l’arrêter. Les équipes spéciales se sont avérées cruciales au cours des dernières semaines en particulier et l’attaque continue d’être suffisamment efficace avec Ryan Boe aux commandes du navire. Batavia a affronté le lac de Zurich pour la dernière fois lors du premier tour des éliminatoires de l’année dernière, une déroute des Bulldogs 37-0, mais bien sûr, c’est une nouvelle saison. Batavia a également battu le lac de Zurich lors de la finale nationale de 2017.

“Ils sont juste très solides”, a déclaré le coordinateur défensif de Batavia, Matt Holm, à Friday Night Drive lundi. « Ils sont propres. Ils ne font pas beaucoup d’erreurs. Ils ne perdent pas de distance [and] se fait virer très peu. Les porteurs de ballon n’essayent pas de rebondir [outside] puis subir des pertes.

[Bears quarterback Ashton Gondeck] prend de bonnes décisions et a évidemment de bonnes jambes, donc il peut transformer un jeu [if he needs to improvise]. Juste très solide », a poursuivi Holm. «Ils ont quelques joueurs dynamiques, mais pour la plupart, ils ne font pas d’erreurs, ils profitent de la position sur le terrain. Nous devons juste être aussi propres que possible pour correspondre à cela.

À propos des ours : Le lac de Zurich n’a pas perdu depuis une semaine deux défaite contre l’ennemi de la conférence DuKane de Batavia, St. Charles North. Gondeck a la capacité de faire des jeux sur le terrain avec ses jambes et peut stresser les défenses à l’extérieur. Le receveur senior Tyler Erkman a réussi trois réceptions de 54 verges et un touché la semaine dernière dans une victoire serrée de 29-27 contre Pékin.

Suivant: Le vainqueur se qualifiera pour la finale nationale le 26 novembre à Champaign contre le vainqueur de Mt. Carmel et St. Rita.

Choix FND : Batavia

Classe 4A

No. 13 Providence (8-4) à No. 3 St. Francis (11-1)

Lorsque: 14h samedi

A propos des Celtics : Ce fut une course fantastique pour les Providence Celtics, tête de série n ° 13, qui semblent marquer de nouveaux héros de semaine en semaine. Il a été presque impossible de distinguer un joueur ou deux pour les félicitations car tant de joueurs contribuent au succès de Providence sur une base de jeu à jeu. QB Lucas Proudfoot a sans doute le meilleur match de sa saison en lançant pour 240 verges sur 8 passes complétées sur 11 alors que les Celtics ont évincé la tête de série Richmond-Burton en quart de finale. Proudfoot répartit bien le ballon et fournit une énigme pour les défenses adverses car il ne demande à aucun joueur de déplacer le ballon vers le bas. RB Jamari Tribett a également été une source constante d’infraction, mais disparaît parfois en tant que point central de l’infraction alors que d’autres se sont révélés capables d’assumer la charge. Du côté défensif du ballon, il est encore plus difficile de détecter qui pourrait ouvrir la voie. Mais une chose est certaine, quelqu’un est susceptible d’intervenir et de jouer au moment où la Providence en a le plus besoin. Les équipes spéciales ont été une source particulière de succès pour Providence et partout où les Celtics peuvent saisir le moindre avantage qu’ils prendront volontiers.

A propos des Spartiates : St. Francis a finalement rencontré un peu de résistance en séries éliminatoires après des blanchissages consécutifs pour commencer les séries éliminatoires, battant Rochelle 33-16 en quart de finale. De toute évidence, Providence présente un défi intéressant pour St. Francis en tant que capacité à reconstituer la productivité pour toute la liste, mais St. Francis a également des armes sur tout le terrain à utiliser pour tenter de mettre la chaussure sur l’autre pied en ce qui concerne à l’adversaire de cette semaine. Le joueur de ligne bidirectionnel All-State TJ McMillen, une recrue de l’Illinois, est une terreur pour les équipes adverses à gérer tandis que St. Francis a eu peu de problèmes du côté offensif du ballon alors que le QB Alessio Milivojevic a tendance à mettre l’unité offensive en excellente position pour réussir. WR Dash Dorsey, lié à l’État de Kent, est un briseur de jeu auquel il faut assister et bien qu’il soit loin d’être sa seule responsabilité, le vivaneau de longue date Nick Duzansky est un engagement de l’Oregon qui contribue de toutes les manières que St. Francis peut trouver pour lui. Wideout Deshaun Williams a fourni un coup de pouce depuis son retour de blessure et a réussi sept attrapés pour 110 verges à Rochelle la semaine dernière. Brady Piper s’est précipité pour 213 verges et cinq touchés en trois matchs éliminatoires. Danny French a connu un énorme match défensivement la semaine dernière à Rochelle, a 21 plaqués et quatre sacs en séries éliminatoires et fait partie des meneurs défensifs de St. Francis avec le secondeur Dom Beres. St. Francis a construit quelque chose de spécial sous la direction de l’entraîneur-chef de sixième année Bob McMillen. Maintenant, les Spartans recherchent une victoire décisive sur une puissance CCL / ESCC et recherchent la première apparition dans un match de championnat du programme depuis la victoire du championnat de classe 5A en 2008.

Suivant: Le vainqueur accède au match de championnat contre le vainqueur du n ° 4 Rochester (11-1) et du n ° 2 Springfield Sacred Heart-Griffin (12-0)

Choix FND : Saint François