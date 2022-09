Capsules de prévisualisation du Kane County Chronicle pour la semaine 3 – Shaw Local

Conférence DuKane

Batavia (1-1) à Wheaton Nord (2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Batavia 23, Wheaton Nord 20, OT (2021)

A propos des Bulldogs : Après une rare défaite, les Bulldogs vont chercher un rebond. L’attaque a eu du mal avec les revirements et les points la semaine dernière, donc ces ajustements seront sous la loupe. Le large large senior Alec Crum est peut-être discrètement apparu comme une option de coup de circuit dans le jeu de passes verticales, mais Charlie Whelpley, au porteur de ballon, mène toujours dans les prises. Défensivement, pas de surprise, Jack Sadowsky, Brodey Osborne et Tyler Jansey mènent les plaqués et seront partout sur le terrain.

A propos des faucons : Jusqu’ici, tout va bien pour les Falcons new-look au début. La preuve est dans le pudding : les Falcons ont dominé leurs adversaires 56-7. Max Howser a bien regardé la partie au quart-arrière avec 268 verges par la passe et trois touchés en deux semaines, mais les Falcons obtiennent une solide production de Walker Owens et Luke Beedle dans le champ arrière. Défensivement, Ross Dansdill est un incontournable du secondeur et est difficile à manquer au milieu de la défense des Falcons.

Choix du lecteur du vendredi soir : Batavia

Glenbard Nord (1-1) à Genève (2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Glenbard Nord 21, Genève 7 (2021)

À propos des Vikings: Nate Stempowski, encore une fois, a décollé pour Genève au quart-arrière, avec huit touchés et aucune interception en deux semaines. Huit récepteurs différents ont des réceptions, mais Talyn Taylor continue de monter. Le Safety Jackson Reyes est en tête de la défense pour les plaqués avec 14, mais Charlie Winterhalter est juste derrière avec 10, huit venant de la semaine dernière contre Kaneland.

A propos des Panthères : Glenbard North vient de subir une défaite difficile contre Naperville North, mais est toujours sans doute dans le mélange pour l’une des meilleures équipes de la conférence alors qu’elle continue de secouer. Bien que l’attaque ait eu deux revirements dans la zone rouge, le quart-arrière Justin Bland a tout de même émergé avec 251 verges par la passe et 64 verges au sol. Sur le plan défensif, apprenez les noms suivants, car ils seront présents tôt et souvent : le joueur de ligne défensif junior David Petty et les demis défensifs Zamari Robinson et Johnnie Robertson.

Choix FND : Genève

Wheaton Warrenville Sud (1-1) à Saint-Charles Nord (1-1)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernière rencontre : Wheaton South a battu St.Charles North 12-10 en 2021

À propos des étoiles du Nord: Après avoir changé de quart-arrière pour Will Vaske, les North Stars – parallèlement à un excellent effort défensif – ont émergé avec une belle victoire sur le lac de Zurich la semaine dernière. Vaske pense avoir une autre chance de se solidifier à ce poste. Pendant ce temps, recherchez le large Jake Mettetal pour continuer à émerger dans le jeu de passes, tandis que Drew Surges fait son effort habituel dans les deux sens. Angelo Bradley et Aidan Zocher devraient avoir des chances d’atteindre le quart-arrière.

A propos des Tigres : Sur la base de la fin de la première semaine contre Simeon, les Tigers entrent, peut-être, avec la victoire la plus impressionnante pour une équipe de la conférence DuKane avec le triomphe de la semaine dernière sur Neuqua Valley. Les chantiers de pointe ont été sévèrement limités la semaine dernière à 115 contre 300 pour ouvrir la saison. Sophomore Luca Carbonaro semble s’être installé au quart-arrière. Charlie Butt, leur coin n ° 1, est à surveiller défensivement et à construire un match prometteur à son retour sur le terrain.

Choix FND : WW Sud

Les joueurs de St. Charles East entrent sur le terrain avant leur match d’ouverture de la saison contre Lincoln-Way Central à domicile le vendredi 26 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Parc du lac (0-2) à Saint-Charles Est (2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Lake Park 27, Saint-Charles Est 14 (2021)

A propos des Saintes : Défensivement, les Saints ont fait monter la pression ces dernières semaines. Ils ont tenu Waubonsie Valley sans but en seconde période. Mac Paul, un secondeur, a eu deux interceptions et est en train d’émerger. Trent Matejko a accumulé 134 verges au sol en 24 courses et continue d’être un moteur pour l’attaque qui gagne toujours en traction. Les Saints ont exprimé leur potentiel au cours des semaines précédentes une fois que le jeu de la conférence aura commencé. Eh bien, c’est ici.

A propos des Lanciers : Lake Park a été surclassé 50-27 en deux semaines, c’est donc un mélange d’avoir besoin de plus des deux côtés du ballon pour être dans la chasse au quatrième quart. Wideout Chaz Orrico est un talent intrigant au receveur large qui devrait aider à lancer l’offensive.

Choix FND : Saint-Charles Est

CCL/ESCC Orange

Montini (1-1) à Marmion (2-0)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Marmion 27, Montini 10 (2021)

À propos des cadets : Les cadets arrivent en force et ont beaucoup de meneurs de jeu à prendre en compte. Commencez par le simple fait qu’ils gagnent la marge de score par un 97-0 époustouflant et qu’ils ont pu se reposer et faire du vélo avec différents joueurs. Ryan Prell a réussi trois touchés au total la semaine dernière et Josh Lim a récolté 128 verges polyvalentes. Jack Lesher a été défensif dans tout le football et sera un problème de match.

A propos des Broncos : Après une semaine de défaite difficile, Montini a rebondi avec une victoire retentissante sur Hillcrest, 31-6. Le QB senior Cole Teschner semble avoir remis l’attaque sur les rails et Mingo Nixon semble être une cible favorable au cours des dernières semaines.

Choix FND : Marmion

Conférence de Fox Valley

Burlington Lycée central (1-1) à Dundee Crown (1-1)

Lorsque: 19h. Vendredi

Dernière rencontre : 24-7 Central (2021)

À propos des fusées : Ce fut une fin difficile pour les Rockets la semaine dernière contre Prairie Ridge, mais ils ont émergé avec 353 verges offensives au total, 262 en passant par Jackson Alcorn. LJ Kerr a réussi quatre réceptions pour 111 verges et deux touchés et dirige un corps de réception efficace aux côtés de Michael Person et Caden West. James Muetterties est toujours une énorme menace défensive et devra être pris en compte.

À propos des chargeurs : Keegan Otte semble être un point central dans l’offensive des Chargers au poste de porteur de ballon. Kali Freeman devrait figurer comme une cible de choix pour le quart-arrière Zach Randl à verrouiller tout au long du concours.

Choix FND : Centre de Burlington

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

Kaneland (1-1) à Morris (2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Morris 49, Kaneland 35 (2021)

A propos des chevaliers : Kaneland a frappé Andrew lors de la semaine 1 et semblait être en bonne position. Mais les Knights se sont heurtés à un mur de briques lors de la semaine 2, alors que Genève a lancé cinq passes de touché contre une défense assiégée de Kaneland. La capacité des Knights à rebondir ici commencera par un effort défensif bien meilleur couplé à l’obtention du talentueux QB Troyer Carlson et à l’attaque un peu plus proche du niveau de production qui leur a permis d’afficher plus de 50 points dans leur premier match.

“Nous avons subi une défaite difficile vendredi et je pense que nos enfants réagissent bien”, a déclaré l’entraîneur Pat Ryan. «Ils connaissent les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Après la pratique [Tuesday] Je suis reparti avec le sentiment que nous étions une meilleure équipe que nous ne l’étions vendredi soir.

Contre Morris, Ryan a déclaré que les Knights devaient être en mesure de diriger le ballon plus efficacement qu’ils ne l’ont fait la semaine dernière. Et après avoir abandonné ce que Ryan a dit qu’il pensait être un record scolaire de 556 verges au sol contre Morris l’an dernier, la défense contre la course doit également s’améliorer.

À propos de Morris : Morris tire sur tous les cylindres au début et a même obtenu de gros jeux de son unité d’équipes spéciales afin de se séparer d’Antioche au cours de la semaine 2. Il y a beaucoup à aimer de ce que Morris a pu faire jusqu’à présent, où de nouveaux QB Carter Button semble bien s’installer dans le rôle, ayant joué un rôle dans plusieurs touchés cette saison tout en utilisant un certain nombre d’options différentes pour faire deviner les défenses.

Choix FND : Morris

— Eddie Carifio

Métro Suburbain Rouge

Saint-François (2-0) contre Saint-Édouard (2-0)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Saint François 50, Saint Édouard 8 (2013)

À propos des Spartiates: St. Francis, classé n ° 3 dans la classe 4A, a fait un travail impressionnant dans la partie hors conférence de son horaire. Les Spartans ont enchaîné une victoire de 17-6 sur l’école de classe 8A de Lake Forest avec une victoire de 35-27 sur Sterling vendredi dernier. Si le porteur de ballon junior Amari Head n’est pas encore connu, il pourrait le devenir bientôt, après 163 verges d’attaque et trois touchés contre Sterling. Junior QB Alessio Milivojevic était 15 en 22 passant pour 179 verges avec un TD. Menant la charge défensivement était Dom Beres avec 11,5 plaqués et la recrue de l’Illinois TJ McMillen à l’avant avec six plaqués, deux plaqués pour des pertes et un point supplémentaire bloqué.

A propos de la Vague Verte : Pas le début de la saison que St. Edward voulait, des défaites contre Platteville (Wisc.) 49-14 et Taylorville 24-21 avant un match extrêmement difficile avec St. Francis. C’est la première rencontre des deux équipes depuis qu’elles sont membres du Suburban Christian Blue. St. Edward a huit partants de retour de l’équipe 4-5 de l’an dernier, mais la profondeur est une préoccupation avec huit partants jouant dans les deux sens.

Choix FND : Saint François

–Josué Welge