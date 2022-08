Capsules de prévisualisation du football pour garçons The Herald-News 2022 – Shaw Local

CONFÉRENCE CATHOLIQUE DE LA BANLIEUE EST

Académie catholique de Joliet

L’entraîneur-chef: Tom Cranmer

Record 2021 : 9-13, championnat régional de classe 1A

Retourneurs de clés : Ramon Rios (Sr.), Aldo Estrada (Sr.), Johnny Budz (Sr.), Miles Czerkies (Jr.)

Principaux nouveaux arrivants : Robbie Funk (Sr.), Aidan Medina (So.), Leonardo Marquez (So.)

À noter: JCA a remporté le tournoi IMSA l’année dernière et a été finaliste de la série Pepsi Showdown en plus de remporter son troisième titre régional consécutif de classe 1A. … Rios et Estrada ont chacun marqué 14 buts la saison dernière. … Budz a effectué 159 arrêts dans le but et a réussi trois blanchissages. … “Nous serons une équipe jeune, mais nous aurons un fort leadership de la part des seniors”, a déclaré Cranmer. «Les étudiants de première année entrants à nos entraînements d’été ont montré beaucoup de talent et pousseront nos étudiants de la classe supérieure à s’entraîner pour que tout le monde soit meilleur. Nos objectifs pour la saison sont d’être compétitifs dans l’une des conférences de football les plus difficiles de l’État (ESCC), de répéter nos succès de tournoi de la saison dernière et d’être en mesure de remporter notre régional afin que nous puissions concourir pour un titre de section.

Providence catholique

L’entraîneur-chef: Bernie O’Donnell

Record 2021 : 4-15

Retourneurs de clés : Joe Baumhardt (Sr.), Sean McGrath (Jr.), Jimmy Piko (So.), Isaac Sanchez (Jr)

Principaux nouveaux arrivants : Lucas Garcia (Fr.), James Lee (Fr.) et Logan Walker (Fr.)

À noter: “Je suis très excité”, a déclaré O’Donnell. “Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de potentiel, et j’ai de grandes attentes pour la saison.”

CONFÉRENCE ILLINOIS CENTRAL HUIT

Ville du charbon

L’entraîneur-chef: Steven McCleary

Record 2021 : 13-9, 5-2 en conférence

Retourneurs de clés : Luke Hawkins (Sr.), Timi Shebani (Jr.), Nate Elberts (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Mateo Blessing (Sr.), Gavin Togliatti (So.)

À noter: Hawkins a inscrit 24 buts et 13 passes la saison dernière, tandis que Shebani a récolté cinq buts et cinq passes. … “Coal City a connu quelques années de suite”, a déclaré McCleary. “Nous avons perdu neuf partants par rapport à l’année dernière, mais nous avons beaucoup de talent pour occuper ces postes. Une fois que nous aurons acquis de l’expérience ensemble, je crois que nous pourrons être compétitifs dans notre conférence et dans notre région.

Reed-Custer

L’entraîneur-chef: Andy Gleixner

Record 2021 : 5-14-1

Retourneurs de clés : Danny Kuban (Sr.), Meni Alieu (Sr.), Stephen Condreay (Sr.), Josh Sprinkles (Sr.), Jake Ozee (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Ethan Hurtz (fr.)

À noter: Reed-Custer sera très senior et Gleixner pense que les Comets peuvent avoir une saison très spéciale. … Kuban a inscrit 23 buts et cinq passes décisives la saison dernière, tandis que Condreay était une sélection toutes conférences 2020. … “J’ai l’impression que c’est l’équipe la plus complète que nous ayons eue depuis plusieurs années”, a déclaré Gleixner. «Nous avons beaucoup d’athlètes et de gars qui comprennent leur rôle. Nous pensons que ce sera une belle saison pour nous. »

CONFÉRENCE INTER-ÉTATS HUIT

Morris

L’entraîneur-chef: David Valdivia

Record 2021 : 6-15-1

Retourneurs de clés : Nick Webber (Sr.), Ben Salzman (Sr.), Levi Wilson (Sr.) et Zachary Berman (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Omar Serna (fr)

À noter: Morris n’avait pas de seniors la saison dernière, donc tous les joueurs sont revenus sauf Kaden Welch, qui s’est engagé dans le cross-country. … Valdivia cherche Webber comme élément clé de l’attaque, avec Serna. … “C’est notre année”, a déclaré Valdivia. «Nous avons réussi à convaincre quelques joueurs de s’engager dans le club Rush Soccer. Je suis très confiant que nous aurons une saison gagnante et de grands matchs de soccer.

CONFÉRENCE SUBURBAINE SUD

Citron

L’entraîneur-chef: Rick Pragen

Record 2021 : 10-7-5

Retourneurs de clés : Tyler Chrisman (So.), Marek Skotnicki (Sr.), Lukas Rabianski (Sr.), Lucas Urban (Sr.), Ben Kittridge (Sr.)

Nouveau venu clé : Brett Tucker (fr.)

À noter: Lemont retourne huit partants des champions régionaux de South Suburban Blue et de classe 2A de l’an dernier. … “Nous aurons une ligne de fond vétéran avec tous nos défenseurs partants et gardiens de but revenant de l’équipe de l’an dernier”, a déclaré Prangen. “Nous espérons pouvoir concourir à nouveau pour un titre de conférence et passer à un match pour le titre de section.”

CONFÉRENCE DU SUD-OUEST DES PRAIRIES

Joliet Ouest

L’entraîneur-chef: Eric Estrada

Record 2021 : 4-12-1

Retourneurs de clés : Jonathon Mendez (Sr.), Christian Villagomez (Sr.), Jonathon Martinez (Sr.), Anastacio López (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Koran Duncan (Sr.), Hector Leon Zavala (Sr.), Alonso Contreras (Sr.), Ramon Zavala (Jr.), Gilberto Rios (Jr.)

À noter: Martinez a inscrit 15 buts et cinq passes l’an dernier pour les Steelmen, tandis que Mendes a récolté six buts et cinq passes. … Villagomez a effectué 30 arrêts dans le but et a réussi trois blanchissages, Zavala ajoutant deux buts et trois passes. … Joliet Central est allé 1-9-1 dans le jeu SPC. … “Cette saison, nous chercherons à améliorer notre record et à nous battre pour une place dans le top cinq de la conférence”, a déclaré Estrada.

Joliet Ouest

L’entraîneur-chef: Mike O’Shea

Record 2021 : 13-10-2

Retourneurs de clés : Victor Antomez (Sr.), Owen Merda (Jr.), Richard Pacheco (Sr.), Jesse Palacios (Sr.), Gabrial Rivera (Sr.), Adrian Maldonado (Jr.), Jake Polacek (So.), Tommy Polacek (So.)

Principaux nouveaux arrivants : Ozzy Ortiz (So.)

À noter: Les Tigers ont vu Tony Kochev, membre de la première équipe de Herald-News All-Area, diplômé après que Kochev ait marqué 11 buts et obtenu six passes décisives. … Joliet West a terminé 5-6 lors du match de la Conférence sud-ouest des Prairies la saison dernière.

Minooka

L’entraîneur-chef: Nate Spriggs

Record 2021 : 15-7-2

Retourneurs de clés : Ben Wolcott (Sr.), Kevyn Garcia (Sr.), Ethan Kimbarovsky (Sr.), Roger Valles (Sr.), Julian Wolfer (Sr.), Eli Avalos (Jr.), Diego Escobedo (Jr.)

Principaux nouveaux arrivants : Andrew Calderon (Fr.), Ethan Koranda (Fr.)

À noter: Les Indiens, qui ont remporté un championnat régional la saison dernière, retournent plusieurs partants clés. … Wolcott a marqué sept buts l’an dernier, et Escobedo – qui est un partant universitaire de trois ans, a ajouté six buts. … “Nous ajouterons de nouveaux arrivants talentueux et espérons rester compétitifs malgré un calendrier difficile”, a déclaré Spriggs. «Une ligne de fond solide devrait solidifier la défense, et ils travailleront pour mettre la pression sur les adversaires du côté offensif en utilisant la vitesse de leur équipe. Offensivement, la clé de notre succès sera nos centres-médiums contrôlant le milieu de terrain. La chimie de l’équipe, le leadership senior et l’éthique de travail de nos joueurs mèneront, espérons-le, à une saison réussie.

Plainfield Central

L’entraîneur-chef: Kévin Fitzgerald

Record 2021 : 6-15-1

Retourneurs de clés : Cooper Bartz (Sr.), Gordon Stanich (So.), Peyton Johnson (Jr.), Caden Bargas (Jr.), Neil Soans (Sr.), Beckham Wesselhoff (Sr.), Josiah Fornelli (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Marshall McGraff (fr.)

À noter: Fitzgerald estime que les Wildcats ont beaucoup de potentiel, une bonne dose d’expérience et de bons enfants. … Stanich a inscrit trois buts et trois passes l’an dernier, tandis que Bartz a récolté deux buts et deux passes.

Plainfield Est

L’entraîneur-chef: Côme Patano

Record 2021 : 15-4-2

Retourneurs de clés : Braxton Francis (Jr.), Yandel Reyes (Jr.), Angel Casillas (Sr.), Ben Basta (Jr.), KJ McCray (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Diego Elizondo, Trey Atkin

À noter: Les Bengals ont obtenu une fiche de 9-2 dans la Conférence du sud-ouest des Prairies l’an dernier et ont été champions de la conférence. … Reyes a inscrit quatre buts et sept passes décisives la saison dernière, tandis que Basta a récolté deux buts et deux passes décisives.

L’attaquant de Plainfield North Cooper Allen remporte une tête le jeudi 9 septembre 2021 au lycée Plainfield North de Plainfield, Illinois. (Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

Plainfield Nord

L’entraîneur-chef: Lukas Majewski

Record 2021 : 14-5-4

Retourneurs de clés : Cooper Allen (Sr.), Timi Usikalu (Sr.), Justin Williams (Sr.), Sean Elster (Sr.), Brady Harwood (Sr.), Ryan Bechtel (Sr.), Mathew Hipolito, (Sr.)

Nouveau venu clé : Paul McCormick (Sr.)

À noter: Sur les 21 joueurs de l’alignement des Tigers, 17 sont des seniors. … Alen, Elster et Harwood sont des partants de quatre ans, tandis qu’Usikalu, Williams, Bechtel et Hipolito sont des partants de trois ans. … McCormick est un transfert de Naperville North, mais n’a pas joué au football au lycée ces deux dernières années. … “Ce groupe sait qu’il a des affaires inachevées et des objectifs et des attentes très élevés pour cette saison”, a déclaré Majewski. “En tant qu’entraîneur de cette équipe très talentueuse et vétéran, j’ai également hâte de concourir et de lutter à tous les niveaux de jeu, des tournois locaux et des matchs de conférence aux séries d’État fin octobre et, espérons-le, jusqu’en novembre.”

Plainfield Sud

L’entraîneur-chef: Kévin Skrip

Record 2021 : 3-13-5

Retourneurs de clés : David Sanchez (Sr.), Abe Mensah (Sr.), Adriel RIvas (Sr.), Connor Pabon (Sr.), René Saldivar (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Amir Saba (Jr.), Kyle Scaglione (Jr.)

À noter: On comptera sur Sanchez pour être le chef d’équipe, les autres seniors de retour devant augmenter leurs rôles. … Saba et Scaglione ont été appelés de la JV l’année dernière en deuxième année et ont vu le temps dans la seconde moitié de l’année. … Skrip a de grandes attentes pour sa première saison à la tête du programme. Il s’attend à ce que les Cougars s’appuient sur leur expérience lors de matchs serrés et fassent un bond en avant.

Roméoville

L’entraîneur-chef: Nick Cirrincione

Record 2021 : 19-5-3

Retourneurs de clés : Joseph Duarte (Sr., F), Lucas Ortiz (Sr. GK)

À noter: Les Spartans ont 18 seniors qui tentent de faire partie de l’équipe cette année et n’ont perdu que trois partants de l’équipe de l’an dernier qui s’est qualifiée pour les finales de section. … Duarte a été le meilleur buteur des Spartans la saison dernière. … Ortiz a été nommé mention honorable toutes sections. … “Nous avons un groupe solide qui est prêt à faire une course profonde en séries éliminatoires cette année”, a déclaré Cirrincione.

CONFÉRENCE DE LA SUBURBAINE DU SUD-OUEST

Lincoln-Way Central

L’entraîneur-chef: David Brown

Record 2021 : 17-2-2

Retourneurs de clés : Nico Espinosa (Sr.), Eddie Rafacz (Sr.), Johnny Roussakis (Sr.), Ryan Marszalek (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Jamison Stockrahm (Soph.), Drew Schiller (Jr.)

À noter: Espinosa a inscrit 24 buts et cinq passes décisives la saison dernière pour les Knights et a été nommé dans la conférence Southwest Suburban (Red) ainsi que dans toutes les sections. … Marszalek était également dans toutes les conférences et dans toutes les sections après avoir affiché 17 victoires dans les buts, dont 11 blanchissages. … “Comme toujours, le succès de notre équipe sera centré sur notre capacité à être organisé et engagé à travailler en équipe”, a déclaré Brown. «Nous avons un bon mélange de joueurs de retour avec une expérience universitaire jumelés à beaucoup qui n’en ont pas. Je suis ravi de voir qui est prêt à relever le défi de “passer à l’étape suivante” pour nous cette année.”

Lincoln-Way Est

L’entraîneur-chef: Matthieu Ribbens

Record 2021 : 4-16-2

Retourneurs de clés : Nicholas Porada (Sr.), Fahed Suleiman (Sr.), Caden Udani (Sr.)

Nouveau venu clé : Raul Rincon (Sr.)

À noter: Ribbens estime que les Griffins sont une équipe différente de celle des deux dernières années. … Porada a inscrit quatre buts et quatre passes décisives l’an dernier, Suleiman a récolté trois buts et trois passes décisives, et Udani a récolté quatre buts et deux passes décisives, … Bien que Rincon soit un senior, en raison de blessures, ce sera sa première année dans le programme, … “Nous allons être passionnants à regarder”, a déclaré Ribbens.

Lincoln-Way West

L’entraîneur-chef: Matthieu Laude

Record 2021 : 7-8-1

Retourneurs de clés : Rylan Decker (Sr.), Jack Towner (Sr.), Caleb Ludwig (Sr.), Dane Hagen (Sr.)

Principaux nouveaux arrivants : Josh Lehman (Jr.), Garry McDermott (Jr.)

À noter: Decker a réussi trois blanchissages lors des sept victoires des Warriors la saison dernière. … “Les garçons font le travail supplémentaire nécessaire pour réussir cette année”, a déclaré Laude. “Ils ont faim de faire une déclaration cette année en surprenant certaines personnes et en faisant tourner la tête.”

Écluse

L’entraîneur-chef: Chris Béal

Record 2021 : 20-2, 3e place en classe 3A

Retourneurs de clés : Dominic Williams (Sr.), Ryan Pavelka (Sr.), Danny Jiminez (Sr.), Nate Blazewski (Jr.)

Principaux nouveaux arrivants : Ismael Gomez (Soph.), Daniel Szkodon (Jr.), Luke Cibula (Jr.)

À noter: Blazewski est le meilleur marqueur de retour des Porters, ayant marqué 10 buts l’an dernier pour aller avec sept passes. Williams a ajouté neuf buts et neuf passes, tandis que Jiminez a inscrit cinq buts et 10 passes. … “Je crois que nous avons une excellente équipe cette saison”, a déclaré Beal. “Nous avons de la force dans tous les domaines, et je pense que nous avons le potentiel pour marquer beaucoup de buts. J’espère que nous pourrons à nouveau gagner la section, et finalement revenir à la série d’État serait formidable.