Capsules de prévisualisation du football Kane County Chronicle pour la semaine 9 de la saison 2022 – Shaw Local

Conférence DuKane

Saint-Charles Nord (7-1, 6-0) à Batavia (6-2, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Batavia 36, ​​Saint-Charles Nord 29 en 2OT (2021)

A propos des Bulldogs : C’est assez simple. Si Batavia gagne, il s’assure au moins une part de la conférence DuKane avec les North Stars. Une perte, et SCN gagne carrément. C’est un match qui a été décidé par une possession au cours des dernières rencontres et il n’y a aucune raison de s’attendre à quelque chose de différent. Les Bulldogs ont remporté cinq matchs consécutifs depuis qu’ils ont perdu des matchs consécutifs au cours des semaines 2 et 3.

À propos des étoiles du Nord : Les North Stars entrent sur une séquence de sept victoires consécutives et avec une tonne d’élan. Il est maintenant bien établi que Drew Surges recevra le ballon tôt et souvent. Gagnez et les North Stars seront les champions de la conférence DuKane. St. Charles North n’a pas battu Batavia depuis la finale 2017 de Upstate Eight River. Jusqu’à ce que les North Stars le fassent, respectueusement, Batavia gagne le bénéfice du doute à domicile.

Choix du lecteur du vendredi soir : Batavia

Genève (5-3, 3-3) à Lake Park (1-7, 1-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Genève 14, Parc du lac 6 (2021)

A propos des Vikings : Malgré un autre contretemps la semaine dernière dans une défaite difficile de 20-13 contre Wheaton North, les Vikings semblent toujours en pleine forme pour décrocher leur sixième victoire. Genève a eu un peu de mal à faire tourner le foot ces dernières semaines, mais à l’inverse, la défense l’a plutôt bien stoppé. Tant que Genève limite les jeux d’étincelles plus importants, elle devrait remporter une sixième victoire.

A propos des Lanciers : La saison de rééquipement des Lancers touchera à sa fin quel que soit le résultat du match de vendredi. Lake Park cherche à mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives sur une bonne note et à célébrer sa première victoire en conférence depuis sa défaite contre St. Charles East le 9 septembre.

Choix du lecteur du vendredi soir : Genève

Saint-Charles Est (2-6, 0-6) à Wheaton Nord (7-1, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Wheaton Nord 43-21 (2021)

A propos des Saintes : Une autre saison de réoutillage se terminera vendredi et c’est un test plutôt difficile à clôturer avec une équipe de Falcons roulante. St. Charles East jouera pour la fierté, dans l’espoir de remporter une victoire en conférence et d’envoyer ses seniors sur une bonne note. Il y a aussi une motivation supplémentaire pour qu’une victoire annule à Wheaton North une éventuelle part du titre de conférence en cas de défaite de St. Charles North.

A propos des faucons : Wheaton North s’est échappé de Genève avec une victoire de 20-13 la semaine dernière, en grande partie grâce à sa défense et à ses grandes passes sur le terrain. Une victoire leur assure au moins une position pour une part du titre de la conférence, selon ce que fait St. Charles North.

Choix FND : Wheaton-Nord

CCL/ESCC

Marmion (3-5, 0-2) à De La Salle (1-7, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Marmion 34, De La Salle 15 (2021)

À propos des cadets : Les cadets sont effectivement toujours à l’extérieur à la recherche d’une place en séries éliminatoires, mais se sont certainement aidés avec une victoire par jeu blanc contre Leo la semaine dernière.

À propos des météores : Défensivement, la luge a été très difficile pour De La Salle cette saison, abandonnant au moins 40 points à quatre reprises cette saison. La seule victoire de De La Salle était une victoire de 49-2 pour ouvrir le mois de septembre.

Choix FND : Marmion

Conférence de Fox Valley

Burlington Central (4-4, 4-4) à McHenry (3-5, 3-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Burlington Central 30, McHenry 13 (2021)

À propos des fusées : Central a battu Cary-Grove 10-7 en prolongation la semaine dernière sur le panier de 37 verges de Griffin Kohlhoff. Cette victoire a permis aux Rockets de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014. S’ils battent McHenry, ils participeront aux séries éliminatoires de classe 5A. QB Jackson Alcorn a lancé pour 973 verges et huit touchés. Les WR Michael Person (27 réceptions), LJ Kerr (21) et Caden West (18) sont les principales cibles d’Alcorn. Le RB Michael Ganziano mène les Rockets avec 555 verges au sol.

A propos des Guerriers : McHenry a battu Crystal Lake Central 27-21 la semaine dernière. QB Dom Caruso a lancé pour 1 709 verges, avec les WR Jacob Zarek (40 attrapés, 751 verges, quatre touchés) et Zack Maness (38, 633, cinq) comme ses principaux receveurs. Une seule des cinq défaites de McHenry était de plus de 18 points.

Choix FND : Centre de Burlington

–Joe Stevenson

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

La Salle-Pérou (5-3, 5-3) à Kaneland (5-3, 3-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland 55, La Salle-Pérou 13 (2021)

A propos des chevaliers : Ils se dirigent vers les séries éliminatoires, après avoir remporté quatre de leurs cinq dernières, la seule tache une défaite 28-7 contre Sycamore invaincu. La semaine dernière a été leur deuxième victoire dominante consécutive, éliminant Woodstock North, 45-6 une semaine après avoir battu Marengo, 44-3.

La défense a cédé 136 points cette année, le troisième moins de la conférence. Avec la plupart des mêmes joueurs l’an dernier, Kaneland a cédé 319 points en 10 matchs.

“Je pense qu’en tant que personnel d’entraîneurs, nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés de ce côté du ballon”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Patrick Ryan. « Nous nous attendions à être meilleurs, je ne pense pas que nous pensions que nous serions aussi bons. Parfois, nous avons semblé vraiment, vraiment formidables en défense. Il y a toujours place à l’amélioration, alors nous continuerons à travailler sur les choses et à nous améliorer. Mais par rapport à la saison dernière, nous n’étions pas seulement très bons. Nous étions si jeunes et inexpérimentés. La plupart des enfants sont de retour et ils ressemblent à un groupe différent. Ils ont grandi physiquement et mentalement et ça se voit.

A propos des cavaliers : LP cherche à gagner plus de cinq matchs en saison régulière pour la première fois depuis 2009, alors qu’il était de 7-2. Les Cavaliers sont allés 5-4 en 2019, 5-0 au printemps 2021 et 5-4 l’automne dernier. Les Cavs ont perdu 28-0 contre Sycamore la semaine dernière. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive de L-P par blanchissage contre les Spartans. LP a eu du mal offensivement contre Sycamore, ne gagnant que 53 verges au sol et ne complétant pas de passe. Défensivement, les Cavs ont maintenu les Spartans à sept points en première mi-temps et ont accordé 139 verges au sol et 195 verges par la passe pour le match. LP a marqué un touché ou moins en trois matchs cette saison, tout en maintenant cinq adversaires à 16 points ou moins. LP a quatre coureurs avec 250 verges ou plus – Maalik Madrigal (341 verges, 2 touchés), Brendan Boudreau (319 verges, 5 touchés), Peyton Ellermeyer (301 verges, 2 touchés) et Mason Lynch (272 verges, 2 touchés).

Choix FND : Kaneland

— Eddie Carifio

Conférence de banlieue métropolitaine

St. Francis (8-0) à IC Catholic Prep (7-1)

Lorsque: 19h15 vendredi (Complexe sportif Plunkett, Elmhurst)

Dernier match : Saint François 19, IC Catholic Prep 7 (2021)

A propos des Spartiates : Que diriez-vous de cela pour un match de la semaine 9? Il s’agit d’une confrontation entre les deux champions divisionnaires de la Metro Suburban Conference, St. Francis remportant le titre rouge cette année et les Knights remportant à nouveau le titre bleu. “IC Catholic Prep est l’une des meilleures équipes de l’État qui, année après année, concourt pour un championnat”, a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. McMillen aime la façon dont le receveur-arrière défensif Corin Greenwell a joué. “Corin revient d’une blessure et nous a donné un coup de pouce des deux côtés du ballon”, a-t-il déclaré. Le joueur de ligne offensive Antonio Gutierrez a également fait de grands progrès cette saison. “Antonio joue probablement le meilleur que je l’ai vu jouer en trois ans”, a noté McMillen. Le secondeur Dom Beres “est partout sur le terrain pour faire des jeux”, a ajouté McMillen. “Il devrait être en considération pour le joueur défensif de l’année dans la conférence.” McMillen a noté que l’ailier défensif Antonio Suriano est un joueur méconnu “qui fait beaucoup de sale boulot”, a-t-il déclaré. “Il joue extrêmement dur et n’obtient pas la reconnaissance qu’il mérite.”

A propos des chevaliers : Depuis leur défaite d’un point contre Joliet Catholic lors de la semaine 2, les Knights ont accumulé des totaux de points de 53, 55, 75, 42, 48 et 47. Le quart-arrière Dennis Mandala a lancé pour 172 verges et quatre touchés la semaine dernière contre Bishop McNamara, et le L’attaque précipitée des Knights a parcouru 107 verges en seulement 10 courses avec Denzell Gibson et Malik Gray chacun courant pour un score. KJ Parker a capté deux passes de touché, tandis que JP Schmidt et Dominik Hulak ont ​​chacun réussi un touché. Nathan Schmidt et Gerald Harris ont chacun eu un sac en défense, tandis qu’Eric Karner a récupéré un échappé. Mandala a lancé pour 1 562 verges et 21 touchés. Gibson a couru pour 449 verges et sept touchés, tandis que Gray est à 354 verges au sol et six touchés. Les Knights ont une moyenne de 10,6 verges par course en 8 matchs, un travail impressionnant. Parker a 725 verges sur réception et 11 touchés.

Choix FND : Saint François

— Mike Miazga, Daily Herald Media Group