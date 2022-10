Capsules de prévisualisation du football Kane County Chronicle pour la semaine 8 – Shaw Local

Conférence DuKane

Wheaton Nord (6-1, 4-1) à Genève (5-2, 3-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Wheaton Nord 27, Genève 0 (2021)

A propos des faucons : Wheaton North a survécu à une bagarre contre Wheaton Warrenville South la semaine dernière pour devenir éligible aux séries éliminatoires. Tyler O’Connor continue de jouer dans la formation sauvage, tandis que la défense garde les équipes en grande partie hors du tableau de bord. Les Falcons sont toujours en train de jockey pour au moins une part du titre de la Conférence DuKane avec St. Charles North en tête et Batavia également dans la chasse.

A propos des Vikings : Malgré ce que suggèrent le score de 33-7 et la défaite contre Batavia la semaine dernière, Genève a joué un football compétitif. Il n’a traîné que par sept points avec environ six minutes à jouer au troisième quart avant que les choses ne commencent à s’éloigner des Vikings. Les Vikings doivent trouver un moyen de relancer le jeu de course après quelques semaines lentes, de sorte qu’il ouvre un peu le jeu de passes pour Nate Stempowski sur le terrain. Avec une victoire, Genève décroche sa deuxième participation consécutive aux séries éliminatoires.

Choix du lecteur du vendredi soir : Genève

Batavia (5-2, 4-1) à Saint-Charles Est (2-5, 0-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Batavia 42, Saint-Charles Est 0 (2021)

A propos des Bulldogs : Drew Gerke continue de construire son curriculum vitae en tant que peut-être le meilleur joueur de la conférence DuKane après un autre effort de trois touchés la semaine dernière. Pendant ce temps, Batavia gère efficacement le ballon et la défense n’a accordé que 13 points au cours du mois dernier. Batavia a besoin d’une victoire pour devenir éligible aux séries éliminatoires avant une finale très attendue de la saison régulière contre St. Charles North la semaine prochaine.

A propos des Saintes : Les Saints jouent principalement pour la fierté à ce stade avec une place en séries éliminatoires hautement improbable. St. Charles East a évité un jeu blanc la semaine dernière contre St. Charles North avec un score à la fin du quatrième quart, mais a eu du mal à limiter les équipes au début des matchs. La première étape se concentrera sur le porteur de ballon des Bulldogs Ryan Whitwell défensivement.

Choix FND : Batavia

Saint-Charles Nord (6-1, 5-0) à Glenbard Nord (3-4, 2-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernière rencontre : Glenbard Nord 28, Saint-Charles Nord 16 (2021)

A propos des Panthères : Glenbard North doit gagner pour avoir une chance quelque peu raisonnable de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Panthers ont rebondi avec une solide victoire sur Lake Park la semaine dernière, mais doivent maintenant faire face à Drew Surges et aux North Stars. Les Panthers ont limité Lake Park à 55 verges en première mi-temps et Damarion Elliston (134 verges en 22 courses) continue d’être une très bonne option hors du champ arrière.

À propos des étoiles du Nord : Les North Stars ont décroché leur première place en séries éliminatoires depuis 2018 la semaine dernière. Drew Surges a réalisé une autre performance de Drew Surges, tandis que le quart-arrière Ethan Plumb continue de jouer un football très efficace. Les North Stars, invaincus en conférence, préféreraient évidemment une victoire avant la finale de la semaine prochaine face à Batavia.

Choix FND : Saint-Charles Nord

Les joueurs de St. Charles East entrent sur le terrain avant leur match d’ouverture de la saison contre Lincoln-Way Central à domicile le vendredi 26 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

CCL/ESCC

Lion (2-5, 0-2) à Marmion (2-5, 0-2)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Marmion 34, Lion 3 (2021)

À propos des cadets : Les cadets sont effectivement à l’extérieur en quête d’une place en séries éliminatoires, mais ont toujours le talent d’être compétitifs pour clôturer la saison. Les cadets ont affronté le quart-arrière remplaçant Henry Garrison (13 sur 19, 164 verges, touché) la semaine dernière, mais Carmel a marqué quatre buts sur le terrain la semaine dernière pour prolonger la séquence de défaites des cadets à cinq matchs.

A propos des Lions : Leo semble avoir un peu de mal sur la défensive, car les Lions ont cédé 80 points combinés au cours de deux des trois dernières semaines. Ils ont blanchi Thornton il y a deux semaines, mais Nazareth a stoppé cet élan avec une victoire convaincante 42-6 la semaine dernière.

Choix FND : Marmion

Conférence de Fox Valley

Cary-Grove (3-4, 3-4) à Burlington Central (3-4, 3-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Cary-Grove 48, Burlington Central 7 (2021)

À propos des chevaux de Troie : CG a perdu contre Jacobs 41-7 la semaine dernière. Les Troyens n’ont pas perdu trois matchs consécutifs depuis le début de la saison 2002. Ils doivent gagner leurs deux prochains matchs pour prolonger leur série de séries éliminatoires à 18 saisons consécutives. Le FB Holden Boone s’est précipité pour 137 verges en 29 courses la semaine dernière, mais CG a perdu le FB-LB Colin Desmet, le RB Alex Schuppe et le WR-DB Mykal Kanellakis à cause de blessures à la jambe.

À propos des fusées : Burlington Central a gardé ses espoirs en séries éliminatoires avec une victoire de 21-17 sur Crystal Lake Central la semaine dernière. Les Rockets étaient menés 17-0 à la mi-temps la semaine dernière avant de se rallier pour battre les Tigers. QB Ryder Bergemann, jouant à la place de Jackson Alcorn blessé, a lancé pour 157 verges et a couru pour 59 verges la semaine dernière. Il a lancé et couru pour un touché chacun.

Choix FND : Centre de Burlington

–Joe Stevenson

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

Kaneland (4-3, 2-2) à Woodstock Nord (1-6, 0-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland 56, Woodstock 21 (2021)

A propos des chevaliers : Les Knights ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, dont une victoire de 44-3 contre Marengo la semaine dernière. L’entraîneur Pat Ryan a déclaré que les Knights s’étaient améliorés à chaque match cette année.

Une victoire vendredi et les Knights deviennent éligibles aux séries éliminatoires.

“Les trois phases du jeu se déroulent bien et nous cherchons à renforcer cela et à obtenir une autre victoire”, a déclaré Ryan. « Nous cherchons à tirer parti de cela et à obtenir une autre victoire. Nous essayons d’avancer vers les séries éliminatoires avec quelques victoires de plus. »

Chris Ruchaj a conduit les Knights à une avance de 14-0 la semaine dernière avec des touchés de 73 et 20 verges et la défense s’est occupée du reste. Johnny Spalasso et Sebastian Chavez ont chacun eu une interception, Nicklaus McNamara a eu un sac et Marengo n’a réussi que 132 verges au total.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de problèmes de blessures, donc c’est un bonus”, a déclaré Ryan à propos des clés du succès pour la défense cette année, qui s’est améliorée par rapport au club de l’année dernière. « Au fil de la saison, nous avons mieux taclé et joué plus vite. Nous avons simplifié les choses pour les enfants afin qu’ils puissent jouer plus fort et moins réfléchir et simplement jouer fort. Le nombre d’appels défensifs que nous faisons diminue à chaque match et les enfants jouent fort, vite et obtiennent des revirements. Beaucoup de bonnes choses se passent de ce côté du ballon.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Sycamore 48-15 la semaine dernière. RB Landan Creighton a mené le Thunder avec 10 courses pour 79 verges la semaine dernière, tandis que QB Jay Zinnen a couru pour 55 verges. FB Kaden Combs mène le Thunder avec 452 verges au sol et Zinnen en a 378.

Choix FND : Kaneland

— Eddie Carifio

Métro Suburbain Rouge

St. Francis (7-0, 3-0) à Riverside-Brookfield (5-2, 4-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Saint-François 35, Riverside-Brookfield 7 (2021)

A propos des Spartiates : RB mène le Metro Suburban Red par un demi-match sur St. Francis invaincu. Voici le kicker: Ce match décidera du championnat de la conférence, car il s’agira des derniers matchs rouges des deux équipes couplés à Westmont ne jouant pas un calendrier complet de la conférence, ce qui entraînera des records finaux inégaux. St. Francis a couru pour 323 verges en 18 courses et a marqué sept touchés au sol lors de la victoire 83-0 de la semaine dernière contre Bishop McNamara. « Notre ligne offensive a très bien joué », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. « Le retour de TJ (McMillen) a fait une énorme différence par rapport à la semaine précédente. Les garçons ont joué plus de manière synchronisée et physique. McMillen a également adoré la façon dont sa défense a joué contre McNamara. “Nos garçons volaient et faisaient des jeux”, a-t-il déclaré. “Ils ont fait un excellent travail en retenant le haras de Bishop Mac à des verges très minimes et à aucun touché après avoir perdu la semaine précédente pour 450 (verges) et huit (touchés).” L’ailier défensif Joe Ayala a eu un match monstre lors de la semaine 7 avec trois sacs, deux plaqués pour perte, le tout en 1 1/2 quart d’action. Le porteur de ballon Brady Piper a couru six fois pour 105 verges et deux scores, tandis que le receveur large Dash Dorsey a réussi deux attrapés pour 93 verges et deux touchés, également en action limitée. En sept matchs, le quart Alessio Milivojevic a une fiche de 62 en 83 pour 1 112 verges et 19 touchés. Il a complété 75% de ses passes et n’a lancé que deux interceptions. Il n’a joué qu’une mi-temps ou moins dans cinq des sept matchs de l’équipe. Dorsey a 14 attrapés pour 291 verges et six touchés, et comme Milivojevic, il a joué une mi-temps ou moins dans le même nombre de matchs. L’ailier défensif Joey Ayala a un record d’équipe de 7,5 sacs. Danny French, un secondeur, est deuxième de l’équipe pour les sacs avec 4,5. “Danny joue très bien ces derniers temps et fait d’énormes jeux”, a déclaré McMillen.

A propos des Bulldogs : “Riverside-Brookfield est une bonne équipe de football avec de la taille et de la vitesse”, a déclaré McMillen. “Leur quarterback Diego Gutierrez est l’un des meilleurs quarterbacks de l’état. Ils font un excellent travail en mélangeant la course et la passe. Nous devons jouer au football discipliné cette semaine et nos gars ne peuvent pas être égoïstes. Les garçons ont été lâches. Ils essaient de rester détendus et concentrés, sachant que les séries éliminatoires sont dans deux semaines.

Choix FND : Saint François

— Mike Miazga, Daily Herald Media Group