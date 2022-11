Capsules de prévisualisation du football de la région des médias de Sauk Valley pour le deuxième tour des séries éliminatoires – Shaw Local

No. 5 Sterling (8-2) contre No. 4 Chicago Goode (9-1)

Lorsque: 17h30 vendredi

À propos des Golden Warriors : Sterling a commencé les séries éliminatoires avec une victoire de 34-17 sur St. Viator la semaine dernière, alors que Kael Ryan a marqué 4 touchés et que la défense a forcé 3 revirements. … Les deux seules défaites des Warriors cette saison sont venues à des équipes avec des records de 9-1 et des victoires en séries éliminatoires au premier tour: Wheaton St. Francis lors de la semaine 2 et Moline lors de la semaine 8. … Sterling a battu ses adversaires 432-193, une moyenne de 43,2-19,3 par match. … Ryan a couru 134 fois pour 1 094 verges (8,2 verges par course) et 20 touchés, et il est 27 en 55 passes pour 338 verges et 2 touchés. … JP Schilling a couru 101 fois pour 518 verges et 11 touchés, et est 40 pour 60 passes pour 547 verges et 5 touchés. … Antonio Tablante a 102 courses pour 662 verges (6,5 verges par course) et 11 touchés, tandis qu’AJ Kested a 39 courses pour 300 verges et 6 scores, et Cale Ledergerber a 41 courses pour 204 verges et 2 touchés. … Isaiah Mendoza a 15 attrapés pour 227 verges et un score, tandis que Justin Null a 12 attrapés pour 137 verges et 2 touchés, et Ledergerber a 11 attrapés pour 112 verges et un score. Dylan Ottens compte sept réceptions pour 151 yards et un TD.

A propos des chevaliers : Goode a remporté le titre de la conférence rouge-sud-est de la Chicago Public League cette saison avec une fiche de 7-0; cette ligue comptait cinq autres équipes qui avaient remporté au moins trois matchs. … Goode n’a cédé que 89 points en saison régulière et a blanchi Noble / Pritzker 48-0 au premier tour des séries éliminatoires la semaine dernière. … Goode a également mené sa conférence avec 274 points marqués en saison régulière, et compte désormais 322 points en 10 matchs. … L’école est une académie STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) du nom de Sarah E. Goode, une inventrice qui a vécu de 1855 à 1905 et a été la deuxième femme afro-américaine connue à recevoir un brevet américain; elle a inventé un lit qui pouvait être plié dans une armoire qui servait de bureau pendant la journée pour gagner de la place dans les petits appartements de New York.

Ryan Eads de Fulton trouve un écart et court pour un premier essai contre Eastland-Pearl City lors de leur match de la semaine 8 à Fulton. Les Steamers se rendront à Rockford pour affronter les Lutheran Crusaders au deuxième tour samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Fulton n ° 4 (8-2) contre Rockford Lutheran n ° 12 (6-4)

Lorsque: 13h samedi

À propos des vapeurs : Fulton a remporté une victoire de 38-13 sur Aurora Christian au premier tour des séries éliminatoires la semaine dernière, lançant un jeu blanc en seconde période. … Les Steamers ont contrôlé la ligne de mêlée tout au long de leur victoire au premier tour et ont dominé la seconde mi-temps après avoir accordé une passe de TD de 47 verges lors du dernier jeu de la première mi-temps. … Fulton détient maintenant un avantage de 358-182 cette saison et a marqué 30 points ou plus neuf fois. … Lukas Schroeder mène les Steamers avec 624 verges et 12 touchés en 111 courses, tandis que Ryan Eads a 119 courses pour 567 verges et 8 touchés. Joel Ford a 49 courses pour 288 verges et 5 touchés. … Brayden Dykstra est 119 pour 98 passes pour 1 330 verges et 16 touchés, avec 6 interceptions. … Baylen Damhoff a 44 attrapés pour 600 verges et 9 touchés, et Eads a 38 attrapés pour 346 verges et 4 scores.

A propos des croisés : Lutheran a terminé 5-4 et a détenu un avantage de 225-177 dans la Big Northern Conference, avec leurs défaites contre Genoa-Kingston, Byron, Dixon et Stillman Valley – toutes les équipes éliminatoires qui étaient combinées 29-7 cette saison. Lutheran a remporté son match éliminatoire de première ronde 35-19 sur la route contre Annawan-Wethersfield. … La défaite des Crusaders de la semaine 6 contre Dixon n’était que de trois points (22-19), et est survenue après qu’ils aient mené pendant la majeure partie du match. Les Dukes ont marqué 15 points dans les 10 dernières minutes pour se rallier à la victoire. … Lutheran est dirigé par le QB à double menace Kyng Hughes, qui est tout aussi dangereux en tant que coureur et passeur. Contre Dixon, il avait 94 verges au sol et 48 verges par la passe, mais les Crusaders ont également eu une demi-douzaine de passes abandonnées par leurs receveurs. … AJ Moore, Gavin Sanders et David Ballard III sont les meilleurs meneurs de jeu de Lutheran, et tous les trois peuvent s’aligner soit dans le champ arrière, soit au receveur.

Quinten Frederick (2) de Forreston passe devant Nathan Lough de St Bede lors de leur match de première ronde de classe 1A samedi dernier au Pérou. Les Cardinals accueilleront la Chicago Hope Academy lors d’un match de deuxième ronde samedi. (Kyle Russell pour le réseau de nouvelles locales de Shaw)

No. 2 Chicago Hope Academy (10-0) à No. 10 Forreston (6-4)

Lorsque: 14h samedi

A propos des Aigles : Jouant en tant qu’indépendant, Hope a battu ses adversaires 438-142 en saison régulière, une marge moyenne de 48,7-15,8 par match. Les Eagles ont ouvert les séries éliminatoires avec une déroute 69-0 de Chicago Corliss la semaine dernière. … Hope n’a disputé que deux matchs contre des équipes avec des records de victoires en saison régulière: une victoire de 33-14 sur 5-4 Quincy Notre Dame lors de la semaine 3 et une victoire de 40-25 sur 8-1 Ottawa Marquette lors de la semaine 5. Le combiné record des adversaires de Hope cette saison – y compris Corliss – est de 28-62. … Les Eagles ont marqué 33 points ou plus à chaque match cette saison et ont dépassé la barre des 40 points huit fois, la barre des 50 points cinq fois et la barre des 60 points quatre fois. Ils n’ont cédé plus de 20 points qu’à quatre reprises et plus de 30 qu’une seule fois.

À propos des cardinaux : Forreston a perdu deux de ses trois derniers matchs de saison régulière, mais a remporté une victoire au premier tour sur la route, battant St. Bede 46-22 dans un match qu’il a dominé depuis le début. … Les quatre défaites des Cardinals sont venues aux équipes des séries éliminatoires – et ces quatre équipes ont remporté leurs matchs de premier tour. … Forreston détient un avantage de 366-217 cette saison et a marqué 34 points ou plus à six reprises. … Johnny Kobler mène les Cardinals avec 145 courses pour 1 103 verges et 18 touchés, tandis que Kaleb Sanders a 96 courses pour 792 verges et 10 touchés. Micah Nelson a réussi 49 courses pour 513 verges et 7 scores, tandis que Quinten Frederick (57-304, TD), Brock Smith (37-302, 5 TD) et McKeon Crase (52-301, 4 TD) se sont également précipités pendant plus de 300 verges cette saison.

Landon Whelchel d’Amboy franchit la ligne de but au deuxième quart du match éliminatoire à huit des Clippers samedi contre Blue Ridge. Les Clippers affronteront Milford-Cissna Park lors d’un match de deuxième tour sur la route samedi. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

No. 5 Amboy-LaMoille-Ohio (8-2) au No. 4 Milford-Cissna Park (8-2)

Lorsque: 14h samedi

Où: Milford

À propos des Clippers : Amboy a célébré le retour du QB senior Tucker Lindenmeyer d’une blessure aux ischio-jambiers – il a été blessé au début du match de la semaine 4 des Clippers contre Milford – avec un blanchissage 48-0 de Blue Ridge au premier tour des séries éliminatoires le week-end dernier. C’était le deuxième jeu blanc d’Amboy cette saison et la septième fois qu’il accordait 14 points ou moins dans un match. … Les Clippers ont surclassé leurs adversaires 418-204 en 10 matchs. … Landen Whelchel mène Amboy avec 119 courses pour 1 036 verges et 11 touchés, tandis que Quinn Leffelman a 74 courses pour 591 verges et 11 touchés. … Lindenmeyer a 32 courses pour 235 verges et 2 touchés et est 25 en 39 passes pour 615 verges, 9 touchés et 2 interceptions en seulement quatre matchs. … Brennan Blaine a 35 attrapés pour 922 yards et 16 TDs et a 110 yards et 3 TDs au sol.

À propos des Bearcats : Milford a perdu deux de ses trois derniers matchs de la saison régulière, mais a ouvert les séries éliminatoires avec une victoire de 70-24 sur l’AFC. … Le match du premier tour était la septième fois que les Bearcats marquaient 40 points ou plus. Leur point culminant était de 81 lors d’une victoire de la semaine 8 contre Danville Schlarman; ils ont également marqué 67 lors d’une victoire de la semaine 1 contre Flanagan-Cornell / Woodland. … Sur la saison, MCP détient un avantage de 475-240 en 10 matchs. … Les Bearcats ont battu Amboy lors de chacune de leurs deux premières rencontres dans le football à huit, remportant 48-46 la saison dernière et 40-30 lors de la semaine 4 cet automne.

Brock Soltow de Polo sort de sa poche pour éviter Zachary Edwards de Hiawatha lors de leur match éliminatoire de premier tour à huit vendredi soir dernier. Les Marcos se rendent à Cambridge pour affronter Ridgewood au deuxième tour samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Polo n ° 6 (8-2) au n ° 3 Ridgewood (9-1)

Lorsque: 13h samedi

Où: Cambridge

À propos des Marco : Polo a commencé tôt dans sa victoire 44-8 au premier tour contre Hiawatha, marquant sur cinq de ses six possessions en première mi-temps. Il détient maintenant un avantage de 462-172; les 172 points sont les moins autorisés par une équipe de huit hommes cette saison. … Les Marcos seront privés du demi offensif/secondeur principal Avery Grenoble (897 verges, 13 touchés au sol), qui s’est blessé au genou la semaine dernière; il est à 103 verges du 1 000 pour la deuxième saison consécutive. Ils n’auront pas non plus l’un de ses remplaçants, Noah Dewey, qui a été expulsé du match de la semaine dernière. … Brock Soltow a 173 courses pour 1 879 verges et 30 touchés; il a couru pour 224 verges et 5 touchés lors de la victoire au premier tour et n’a plus besoin que de 121 verges au sol pour atteindre 2 000 pour la saison. Il a également lancé pour 123 verges et 4 scores tout en prenant le claquement direct au cours des dernières semaines.

A propos des Spartiates : Ridgewood a dépassé South Fork au premier tour des séries éliminatoires, affichant une victoire de 58-26. C’était la sixième fois qu’il marquait plus de 50 points cette saison. … Les Spartans ont surclassé leurs adversaires 516-250. Leurs 458 points en saison régulière étaient les troisièmes du football à huit, derrière seulement Decatur Lutheran et West Central. … Ridgewood n’a disputé que quatre matchs contre une équipe avec un record de victoires en 10 matchs; deux de ces matchs ont eu lieu contre South Fork, qui a terminé 5-5 après la défaite au premier tour. … La seule défaite des Spartans cette saison est contre West Central, une défaite 66-34 lors de la troisième semaine.

Kacen Johnson de Millledgeville dépasse la défense de West Prairie pour un touché samedi dernier lors de leur match éliminatoire de premier tour à huit au Floyd Daub Field. Les Missiles se rendront à Biggsville pour affronter la deuxième tête de série West Central samedi. (Jennifer Lubbs – Réseau de nouvelles locales de Shaw)

No. 7 Milledgeville (7-3) contre No. 2 West Central (10-0)

Lorsque: 13h samedi

Où: Biggsville

À propos des missiles : Milledgeville a battu ses adversaires 459-255 cette saison après une victoire de 52-3 au premier tour contre Sciota West Prairie le week-end dernier. C’était le septième match marquant 46 points ou plus. … L’un des deux matchs où les Missiles n’ont pas marqué plus de 40 points a été une défaite de 64-36 contre West Central à domicile lors de la semaine 7. … Les trois défaites de Milledgeville sont contre des équipes avec une fiche combinée de 25-2, avec les trois ces équipes gagnant facilement au premier tour le week-end dernier. … Connor Nye mène les Missiles en se précipitant (74 courses, 826 verges, 12 touchés) et en passant (75 pour 144, 1 325 verges, 24 touchés, 3 INT). … Kolton Wilk a 95 courses pour 763 verges et 8 touchés, et il a 15 attrapés pour 136 verges et 4 scores. …. Kacen Johnson a 39 attrapés pour 815 verges et 13 touchés, 3 touchés de retour de dégagement et 2 scores de retour de coup d’envoi. … Konnor Johnson a 190 verges au sol et 3 touchés et 199 verges en réception et 5 autres scores.

À propos de la chaleur : West Central a remporté une victoire de 72-16 sur South Beloit au premier tour des séries éliminatoires, la huitième fois qu’il a marqué plus de 60 points cette saison. … Les 556 points marqués par le Heat en saison régulière étaient le plus de mon équipe dans le football à huit cette saison, tandis que leurs 202 points accordés étaient le quatrième moins. … West Central a marqué 50 points ou plus à chaque match cette saison et n’en a accordé plus de 30 qu’à quatre reprises. … The Heat a remporté le match de la semaine 7 64-36 au Floyd Daub Field. … L’entraîneur de West Central Jason Kirby est un ancien entraîneur-chef de Bureau Valley; il a guidé le Storm jusqu’à sa deuxième place en classe 3A en 2004.