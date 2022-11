Capsules de prévisualisation du basketball pour garçons de NewsTribune – Shaw Local

Avec l’ouverture de la saison de basketball masculin lundi, voici un aperçu des équipes de basketball masculin DePue, Earlville, LaMoille et Henry-Senachwine.

DePue Petits Géants

Entraîneur: Trae Blumhorst (première saison)

Bilan de la saison dernière : 6-22, 4-6 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Oscar Lopez (sr., G); Pancho Moreno (jr., G); Jonathan Garcia-Torres (jr., F); Osvaldo Morales (so., G/F); Luis Lopez (so., G); Donovan Maltas (so., F); Romon Arevalo (so., F); Erick Perez (jr., G); Vance Hayes (so., G/F)

Meilleurs nouveaux joueurs : Brock Coates (so., C), Kevin Garcia (so., G/F); Adrien Harder (jr., F); Julian Lopez (fr., G)

À noter: Blumhorst rejoint son frère Chance (entraîneur de LaMoille) en tant que chef de banc de première année au LTC. Cela devrait créer une dynamique familiale intéressante lorsque les deux se rencontreront le 9 décembre devant l’entraîneur régional de longue date et le père Brian Blumhorst, qui sert en quelque sorte d’entraîneur adjoint pour les deux clubs de balle. … DePue devra exceller après avoir perdu le buteur de 1 000 points Andres Moreno à l’obtention du diplôme. … “Ce groupe est jeune avec beaucoup de nouveaux visages, mais ils sont intrépides et ont beaucoup travaillé depuis le début de l’été”, a déclaré Trae Blumhorst. “Les joueurs et les entraîneurs font un excellent travail pour construire le programme et travailler pour présenter une saison solide.” … Les Little Giants ouvriront la campagne 2022-23 avec un match difficile dès le départ lorsqu’ils affronteront l’ancien ennemi de la Conférence des trois comtés Marquette le 22 novembre à DePue.

Earlville Red Raiders

Entraîneur: Gerald Fruit (cinquième saison).

Bilan de la saison dernière : 13-19, 5-5 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Garett Cook (sr., G); Diego Vazquez (sr., G); Matt Kuter (Sr., G/F); Griffin Cook (jr., F); Ryan Browder (jr., F); Trenton Fruit (jr., G); Carlos Gonzalez (Jr., G)

Meilleurs nouveaux joueurs : Adam Waite (so., C/F); Easton Fruit (so., G); Grady Harp (so., G)

À noter: Les Red Raiders ramènent quatre partants, dont le meilleur buteur de toutes les conférences Griffin Cook (17 ppg) ainsi que Browder (14 ppg) et Garett Cook (10 ppg) dans un mélange universitaire qui donne beaucoup d’espoir à Coach Fruit. … “Nous avons beaucoup de points après la saison dernière, et je pense que nous serons une bien meilleure équipe qu’il y a un an avec une très solide expérience sur le terrain”, a déclaré Fruit. “J’espère que nous pourrons très bien rivaliser dans le Little Ten contre certaines équipes qui, je le sais, seront difficiles, mais je pense que nous pouvons avoir une excellente saison.” … Earlville ouvre la campagne actuelle à Dwight contre les chevaux de Troie hôtes lors de la Route 17 Classic annuelle le 21 novembre.

Lions de LaMoille

Entraîneur: Chance Blumhorst (première saison)

Bilan de la saison dernière : 1-18, 1-9 Petit Dix

Meilleurs joueurs de retour : Logan Dober (sr., G); Eli Keighin (sr., F); Ian Sundberg (jr., F); Josh Martin (so., G); Brayden Klein (so., G); Tate Sundberg (so., G); Eddy Frye (so., G); Tyler Billhorn (so., F)

Meilleurs nouveaux joueurs : Rick Boege (so., F); Joseph Lovgren (fr., F); Connor Deering (fr., F)

À noter: Blumhorst entamera sa première saison comme entraîneur des Lions, et il a de grandes attentes pour le groupe de cette année malgré une année difficile pour LaMoille en 2021-22. … “Nous sommes dirigés par deux personnes âgées qui ont travaillé énormément cet été et sur lesquelles on comptera beaucoup”, a déclaré Blumhorst. “Eli Keighin est un attaquant qui possède un solide jeu intérieur-extérieur, tandis que Logan Dober est un tireur talentueux.” … Blumhorst est également encouragé par ce que Ian Sandberg apporte au tribunal. “Ian est un garde de toutes les conférences de l’équipe de football de l’État et on comptera beaucoup sur lui pour patrouiller au milieu de notre attaque et défendre les gros joueurs de l’autre équipe”, a déclaré Blumhorst. “Nous avons également un deuxième groupe de six personnes très talentueuses et qui devraient évoluer dans leurs rôles respectifs, depuis leur sortie du banc l’année dernière jusqu’à jouer des minutes significatives cette saison.” … Les Lions ouvrent leur saison le 21 novembre au tournoi Ashton-Franklin Center contre West Central. “Nous apporterons de l’énergie, de l’intelligence et de l’intensité chaque nuit”, a déclaré Blumhorst.

Colvert Henry-Senachwine

Entraîneur: Randy Westerdahl (troisième saison)

Bilan de la saison dernière : 7-20, 2-6 Tri-Comté

Meilleurs joueurs de retour : Ayden Malavolti, Sr.; Nolan Dunshee, Jr.; Parker Krafft, Jr. ; Colton Williams, Sr.

Meilleurs nouveaux joueurs : Lance Kiesewetter, Jr. ; Preston Rowe, Jr. ; Amsal Jakupi, Sr.

À noter: Malavolti est le seul partant de retour de l’équipe, mais Dunshee, Krafft et Williams ont tous vu du temps hors du banc la saison dernière pour Henry. Jakupi a raté la saison dernière en raison d’une blessure. Kiesewetter revient au programme après avoir interrompu sa deuxième saison, tandis que Rowe devrait jouer un rôle plus important. “L’équipe s’appuiera sur nos sets offensifs de l’année dernière dans le but d’obtenir plus de touches de poste”, a déclaré Westerdahl. “L’objectif en défense est de jouer comme une unité cohérente avec une priorité sur la communication.” Westerdahl a déclaré que les objectifs de l’équipe sont de rivaliser pour gagner à l’entraînement tous les jours, de jouer avec intensité en défense et d’avancer en séries éliminatoires.