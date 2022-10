Capsules de prévisualisation de la région du Northwest Herald pour la semaine 7 de la saison 2022 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DU FOX

Cary-Grove (3-3, 3-3) à Jacobs (5-1, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Cary-Grove a battu Jacobs 36-22 lors de la semaine 7 la saison dernière, qui était son match le plus proche jusqu’au championnat d’État de classe 6A.

À propos des chevaux de Troie : CG a perdu contre Huntley 17-14 la semaine dernière. … La défense des Troyens a accordé 128 points, le troisième moins dans le FVC. … FB Colin Desmet mène CG avec 573 verges au sol, et RB Andrew Prio en a 508. … Avec trois défaites, les chevaux de Troie ne sont pas classés dans le sondage Associated Press Class 6A, ce qui est une rareté.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu Burlington Central 35-30 la semaine dernière. … RB Antonio Brown a pris la deuxième place dans la zone en se précipitant à 1 138 verges après sa performance de 298 verges et quatre touchés contre Central. … RB Joey Scrivani a 626 verges au sol. … Les 201 points marqués par Jacobs sont le troisième du FVC. … Les Golden Eagles sont n ° 8 dans le sondage de classe 7A.

Choix du Friday Night Drive : Jacobs

Crystal Lake Sud (4-2, 4-2) à McHenry (2-4, 2-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : South a battu McHenry 33-11 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des Alligators : South a battu Crystal Lake Central 50-22 la semaine dernière. … Les Gators ont marqué 210 points, deuxième plus dans le FVC. … QB Caden Casimino est le leader des passes de zone avec 1 669 verges et compte 13 touchés avec seulement deux interceptions. … WR Michael Prokos est en tête de la liste des réceptions de la région avec 40 attrapés. Les WR Brady Schroeder (19 attrapés) et Colton Hess (17) et le RB Nate Van Witzenburg (17) sont ses autres principales cibles. Van Witzenburg est cinquième dans la zone avec 848 verges au sol. … South a besoin d’une victoire de plus pour devenir éligible aux séries éliminatoires et termine avec deux équipes 5-1, Prairie Ridge et Huntley.

A propos des Guerriers : McHenry a battu Dundee-Crown 31-12 la semaine dernière. … Les Warriors ont remporté deux matchs consécutifs et sont à portée de cinq victoires pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. … QB Dom Caruso a lancé pour 1 276 verges. … Les WR Jacob Zarek (27 réceptions, 531 verges, quatre touchés) et Zack Maness (27, 498, trois touchés) sont les plus grandes menaces de réception des Warriors. … Les 125 points accordés à McHenry sont les deuxièmes moins dans le FVC.

Choix FND : Lac Crystal Sud

Dundee-Crown (2-4, 2-4) à Prairie Ridge (5-1, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Prairie Ridge a battu Dundee-Crown 49-7 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des chargeurs : DC a perdu contre McHenry 31-12 la semaine dernière. … Les Chargers ont perdu deux matchs de suite après en avoir remporté deux de suite. … QB Zach Randl complète 67,1% de ses passes et a lancé pour 1 176 verges avec 13 touchés et trois interceptions. … Les WR Anthony Aguilar (34 réceptions), Kali Freeman (20) et Terrion Bell (18) sont les meilleurs receveurs. Freeman a cinq prises de touché.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu le Hampshire 62-34 la semaine dernière. … QB Tyler Vasey a connu son plus gros match à ce jour avec 317 verges au sol et mène la zone avec 1 486 verges. … FB Nathan Greetham s’est précipité pour 761 verges et neuf touchés. … Prairie Ridge est n ° 4 dans le sondage de classe 6A.

Choix FND : Crête des Prairies

Burlington Central (2-4, 2-4) à Crystal Lake Central (2-4, 2-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Crystal Lake Central a battu Burlington Central 28-16 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des fusées : Burlington Central a perdu contre Jacobs 35-30 la semaine dernière. … Les Rockets n’ont disputé qu’un seul match, une défaite de 63-28 contre Prairie Ridge. … QB Jackson Alcorn est parti la semaine dernière avec une blessure et a été remplacé par Ryder Bergemann, qui a couru et réussi un touché chacun. … WR Michael Person mène les Rockets avec 19 réceptions, Caden West en a 14 et LJ Kerr en a 13.

A propos des Tigres : Crystal Lake Central a perdu contre Crystal Lake South 50-22 la semaine dernière. Cela a mis fin à la séquence de deux victoires consécutives des Tigers. … RB Vince Honer mène Central avec 507 verges au sol. … QB George Dimopoulos a lancé pour 1 000 verges. … Les WR Griffin Buehler (23) et Carter Kelley (18) mènent les Tigers dans les réceptions.

Choix FND : Centre de Burlington

Hampshire (0-6, 0-6) à Huntley (5-1, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Le Hampshire a battu Huntley 15-7 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Prairie Ridge 62-34 la semaine dernière. … RB Cole Klawikowski est troisième dans la zone au sol avec 1 114 verges. … QB Luke Lacke a complété 17 des 29 passes la semaine dernière pour 228 verges, ce qui a doublé son total de passes pour la saison. Il est maintenant à 452. TD Gage Homola a capté huit passes pour 78 verges et deux touchés.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu Cary-Grove 17-14 la semaine dernière. … Les Red Raiders ont accordé 111 points, le moins dans le FVC. Ils ont abandonné un total combiné de 41 lors de leurs trois derniers matchs. … RB Haiden Janke s’est précipité pour 766 verges et est deuxième des courses avec 160 pour la saison.

Choix FND : Huntley

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLANCHE

Morris (5-1, 3-0) à Woodstock (2-4, 1-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Morris a battu Woodstock 63-13 lors de la semaine 4 la saison dernière.

À propos de Morris : Morris a perdu contre Richmond-Burton 31-7 la semaine dernière. … RB n’a pas laissé Morris se rapprocher dans ce qui semblait être un match serré entre l’équipe alors la mieux classée de la classe 5A (Morris) et l’équipe n ° 2 de la classe 4A (RB). … QB Carter Button et WR AJ Zweeres sont une combinaison difficile à arrêter. … RB Ashton Yard mène l’attaque de Morris en se précipitant. … Morris est le n ° 6 de la classe 5A.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre La Salle-Pérou 24-0 la semaine dernière. … Les Blue Streaks n’ont marqué à deux chiffres que deux fois cette saison et l’ont fait une fois au cours des quatre derniers matchs. … RB Kaden Sandoval s’est précipité pour 256 verges et RB Adrian Perry a couru pour 232.

Choix FND : Morris

Woodstock Nord (1-5, 0-4) à Sycamore (6-0, 3-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Sycamore a battu North 40-0 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Ottawa 33-12 la semaine dernière. … FB Kaden Combs mène le Thunder avec 429 verges au sol, QB Jay Zinnen a couru pour 323 verges. … North a perdu quatre matchs consécutifs, s’inclinant face à La Salle-Pérou (21-13), Morris (41-0) et Woodstock (27-20) avant la semaine dernière.

A propos des Spartiates : Sycamore a battu Kaneland 28-7 la semaine dernière. Ce score était de 7-7 à la mi-temps avant que les Spartans ne l’allument en seconde période. … “Vous avez besoin de matchs comme ça”, a déclaré l’entraîneur des Spartans Joe Ryan à propos du match de la semaine dernière. «Je ne voudrais pas avoir neuf matchs comme ça, mais c’est certainement bien d’avoir des matchs comme ça parce que vous allez avoir des matchs comme ça en séries éliminatoires. Les jeunes ont très bien réagi à la mi-temps. … Dawson Alexander a déclenché la poussée de la seconde mi-temps avec un solide retour de coup d’envoi et s’est terminé par une course de TD de 1 mètre par Zack Crawford. Crawford, Joey Puleo et Tyler Curtis ont formé un formidable champ arrière pour les Knights, et Eli Meier a trouvé un rythme avec le receveur Burke Gautcher. … Les Spartans sont n ° 2 de la classe 5A.

Choix FND : Sycomore

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLEUE

Plano (2-4, 0-2) à Harvard (0-6, 0-2)

Lorsque: 19h jeudi

Dernier match : Plano a battu Harvard avec un forfait 1-0 lors de la semaine 6 la saison dernière. Les Hornets ont été touchés par le COVID-19 et contraints de déclarer forfait.

À propos des Faucheurs : Plano a perdu contre Johnsburg 40-20 pour sa troisième défaite consécutive. … RB Waleed Johnson mène les Reapers avec 893 verges au sol et une moyenne de 9,5 par course.

A propos des frelons : Harvard a perdu contre Erie-Prophetstown 19-6 la semaine dernière. … Les Hornets ont eu du mal à trouver des points cette saison. Ils ont été blanchis deux fois et ont marqué 43 points au total. … QB Landon Barnett s’est précipité pour 366 verges. RB Gabe Sanchez a 197 verges. … WR Aiden Fiegel a sept attrapés pour 187 verges.

Choix FND : Plan

Johnsburg (3-3, 1-2) à Richmond-Burton (6-0, 2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : RB a battu Johnsburg 23-20 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a atteint .500 avec sa victoire de 40-20 contre Plano la semaine dernière. … Les Skyhawks ont mis RB sur le fil la saison dernière avant de perdre 23-20. C’était le match le plus difficile des Rockets jusqu’à ce qu’ils perdent contre Joliet Catholic en demi-finale des séries éliminatoires de classe 4A. … QB AJ Bravieri a lancé pour 1 459 verges avec 16 touchés et deux interceptions. … RB Jake Metze a 39 attrapés et 15 touchés combinés se précipitant et recevant. … WR Ian Boal a 31 réceptions et huit meilleures prises de TD dans la région.

À propos des fusées : RB a battu Morris 31-7 la semaine dernière. … RB a remporté 38 de ses 39 derniers matchs et est à égalité au premier rang du sondage de classe 4A. … RB Steven Siegel a 1 050 verges au sol et 19 touchés. RB Toby Quentral-Quezada a 403 verges au sol. … La défense des Rockets a accordé 66 points, dont 47 contre Marengo et Normal West au cours des semaines 3 et 4.

Choix FND : Richmond-Burton

NON-CONFÉRENCE

Kaneland (3-3) à Marengo (3-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a battu Marengo 32-20 lors de l’ouverture de la saison 2001.

A propos des chevaliers : Les Knights se sont accrochés à Sycamore pendant une mi-temps avant de s’incliner 28-7 la semaine dernière. Et malgré la chute à 3-3, l’entraîneur Pat Ryan a déclaré qu’il était très optimiste quant à une saison qui comprend des défaites contre Sycamore, Morris et Geneva. … Ryan s’est dit satisfait du développement continu de l’attaque au sol, avec les arrières Tyler Bradshaw, Chris Ruchaj et Josh Mauthe. Et le jeu de passes reste capable d’une grosse frappe, Troyer Carlson trouvant Johnny Spalasso tôt pour un gros score contre Sycamore.

A propos des indiens : Marengo a perdu contre Rochelle 48-27 la semaine dernière. … Les Indiens ont joué avec Rochelle en première mi-temps mais n’ont pas pu suivre le rythme en seconde. … QB Josh Holst a lancé pour 1 227 verges avec 15 touchés et deux interceptions. Il mène également les Indiens avec 591 verges au sol et 10 touchés. … Les WR Logan Miller (31 réceptions), Greg Baker (21) et David Lopez (19) sont les meilleurs receveurs.

Choix FND : Kaneland

Marian Central (2-4) à Sainte Rita (4-2)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : St. Rita a battu Marian 44-28 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des ouragans : Marian a perdu contre Lena-Winslow 54-7 la semaine dernière. … Les Hurricanes ont accordé plus de 50 points lors de trois de leurs quatre derniers matchs. … QB Cale McThenia a lancé pour 1 521 verges et 14 touchés avec six interceptions. … WR Christian Bentancur a 35 réceptions et sept touchés. WR Rylan Dolter a 32 attrapés. … McThenia mène l’équipe avec 231 verges au sol.

À propos des Mustang : St. Rita a battu Nazareth 33-10 la semaine dernière. … Les Mustangs, qui étaient finalistes de la classe 7A la saison dernière, ont subi leurs deux défaites contre les puissances de l’État Mount Carmel et Loyola. … St. Rita a un adversaire commun avec Marian à St. Patrick. Les Mustangs ont battu les Shamrocks 27-0; Marian a perdu contre St. Patrick 55-28.

Choix FND : Sainte Rita.

ASSOCIATION DE FOOTBALL À 8 ILLINOIS

Alden-Hebron (2-4) à Orangeville (1-5)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Orangeville a battu Alden-Hebron 67-14 lors du premier match de la saison dernière.

A propos des Géants : AH a perdu contre River Ridge 50-44 la semaine dernière. … Les Giants ont été dans le match lors de trois de leurs quatre dernières défaites mais n’ont pas pu tenir le coup en seconde période. … QB Ben Vole s’est précipité pour 608 verges et lancé pour 847 et 13 touchés. … RB Wyatt Armbrust a 296 verges au sol et a capté 14 passes. … WR Jake Nielsen a 12 réceptions pour 293 verges et cinq touchés.

A propos des Broncos : Orangeville a mis fin à sa séquence de cinq défaites consécutives avec une victoire de 76-38 contre la coopérative Rockford Christian Life. … Quatre des défaites des Broncos sont survenues contre des équipes avec une fiche combinée de 17-7.

Choix FND : Alden-Hébron