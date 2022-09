Capsules de prévisualisation de la région du Northwest Herald pour la semaine 5 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DU FOX

Cary-Grove (3-1, 3-1) à Prairie Ridge (3-1, 3-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Cary-Grove a battu Prairie Ridge 42-7 lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des chevaux de Troie : CG a battu McHenry 18-0 la semaine dernière. … Les chevaux de Troie ont remporté des titres d’État de classe 6A en 2018 et 2021. … FB Colin Desmet mène CG avec 456 verges au sol, avec RB Andrew Prio à 320 verges et 10,7 par course. … La défense s’est démarquée face à McHenry avec quatre interceptions et un échappé récupéré. Il s’agissait du premier jeu blanc des Troyens depuis la dernière semaine de la saison printanière 2021. … CG est à égalité au n ° 10 dans le sondage Associated Press Class 6A.

A propos des loups : Prairie Ridge a perdu contre Jacobs 42-35 la semaine dernière. … Les Wolves ont remporté des titres d’État de classe 6A en 2016 et 2017, puis ont été finalistes en 2019. … QB Tyler Vasey mène la région avec 935 verges au sol et une moyenne de 10,5 par course. Vasey a repoussé les deux premiers coups d’envoi de Jacobs la semaine dernière pour des touchés de 85 et 89 verges. … FB Nathan Greetham avait 503 verges au sol. … Prairie Ridge est n ° 4 dans le sondage de classe 6A.

Choix du Friday Night Drive : Crête des Prairies

Burlington Central (1-3, 1-3) à Crystal Lake Sud (3-1, 3-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Crystal Lake South a battu Burlington Central 44-26 lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des fusées : Central a perdu contre Huntley 16-7 la semaine dernière. … Rockets QB Jackson Alcorn a bien lancé le ballon avec 579 verges par la passe et cinq touchés. … WR Michael Person mène Central avec 14 réceptions. WR LJ Kerr a une moyenne de 26,8 verges par prise et a huit prises, WR Caden West a neuf réceptions. … Central en a perdu trois de suite après avoir remporté son premier match.

À propos des Alligators : South a résisté à Dundee-Crown 39-32 la semaine dernière. … RB Nate Van Witzenburg a connu un autre gros match avec cinq touchés (quatre au sol, un sur réception) lors de la victoire de la semaine dernière. Il est cinquième sur la liste de course de la zone avec 614 verges et 11 touchés. … QB Caden Casimino est deuxième dans la zone avec 1 107 verges par la passe. … WR Michael Prokos est deuxième dans la zone avec 28 réceptions. Les WR Colton Hess (12) et Brady Schroeder (10) sont les autres cibles principales, avec Van Witzenburg (11). … Les Gators ont reçu neuf points dans le sondage de classe 6A et sont à deux places du top 10.

Choix FND : Lac Crystal Sud

Dundee-Crown (2-2, 2-2) à Crystal Lake Central (1-3, 1-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Crystal Lake Central a battu DC 48-20 lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des chargeurs : DC a perdu contre Crystal Lake South 39-32 la semaine dernière. … Cette défaite a mis fin à une séquence de deux victoires au cours desquelles les Chargers sont revenus tard. … QB Zach Randl est sixième dans la zone de passes avec 711 verges et a complété 72,3% de ses lancers. … Les WR Anthony Aguilar (20 réceptions), Kali Freeman (13), Dashaan Bell (12) et Henry Kennedy (11) offrent à Randl une variété d’options. … RB Keegan Otte mène l’équipe avec 276 verges au sol, mais a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure. Jeff Boerger a rempli et couru pour 63 verges.

A propos des Tigres : Central a battu le Hampshire 7-0 la semaine dernière. … DE Tony Morales a eu un match énorme avec quatre sacs et un échappé récupéré dans cette victoire. C’était le premier blanchissage des Tigers depuis une victoire de 47-0 sur Dundee-Crown lors de la semaine 2 de la saison de printemps 2021. Les Tigers ont limité le Hampshire à 111 verges au total. … QB George Dimopoulos a lancé pour 181 verges la semaine dernière et a couru pour le seul score du match. … Les WR Griffin Buehler (19) et Carter Kelley (17) mènent Central dans les réceptions.

Choix FND : Dundee-Crown

Jacob Zarek de McHenry est abordé par Josh Domagala de Cary-Grove samedi à Cary. (Karen Naess pour Shaw Local)

Hampshire (0-4, 0-4) à McHenry (0-4, 0-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Le Hampshire a battu McHenry 28-14 la saison dernière lors de la semaine 5.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Crystal Lake Central 7-0 la semaine dernière. … Sophomore RB Cole Klawikowski est deuxième dans la région avec 829 verges au sol. Central l’a ralenti à 85 verges la semaine dernière. … Les Whips ont participé à tous les matchs. Seule la défaite 27-14 contre Crystal Lake South lors de la semaine 3 était de plus d’un score.

A propos des Guerriers : McHenry a perdu contre Cary-Grove 18-0 la semaine dernière. … Les Warriors ont affronté certaines des meilleures équipes FVC traditionnellement pendant quatre semaines et seule la défaite de la semaine dernière était de plus d’un score. … Les WR Jacob Zarek et Zack Maness sont à égalité au cinquième rang dans la région avec 22 réceptions chacun. Zarek a une moyenne de 20,4 verges par prise, Maness est à 17,2. … QB Dom Caruso est quatrième dans la zone avec 1 045 verges par la passe.

Choix FND : McHenry

Jacobs (4-0, 4-0) à Huntley (3-1, 3-1)

Lorsque: 19h

Dernier match : Jacobs a battu Huntley 27-17 lors de la semaine 5 la saison dernière.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu Prairie Ridge 42-35 la semaine dernière. … Les Golden Eagles sont revenus avec deux touchés après que Prairie Ridge ait pris les devants dans ce match. La passe de 61 verges du QB Max Benner à TE Grant Stec a égalé le match, et sa passe de 34 verges à TE Nick True a ensuite établi le score gagnant. … RB Antonio Brown est quatrième dans la zone en se précipitant avec 614 verges et a neuf touchés. … RB Joey Scrivani a 471 verges au sol. … Les Eagles sont n ° 3 de la classe 7A.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu Burlington Central 16-7 la semaine dernière. … Les Red Raiders ont accordé 77 points, le moins dans le FVC. … Les Raiders préfèrent battre le ballon avec RB Haiden Janke, qui est sixième dans la zone au sol avec 542 verges. … Huntley, qui a raté les séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2014, a égalé le total de victoires de l’an dernier.

Choix FND : Jacobs

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLANCHE

Woodstock Nord (1-3, 0-2) à Woodstock (1-3, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Woodstock a battu Woodstock North 27-14 lors de la semaine 9 la saison dernière.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Morris, l’équipe la mieux classée de la classe 5A, 41-0 la semaine dernière. … L’entraîneur du Thunder, Matt Polnow, assistant de longue date chez North, a remporté sa première victoire d’entraîneur universitaire lors de la semaine 2 lorsque le Thunder a battu Harvard 21-14. … FB Kaden Combs mène au nord avec 356 verges au sol. QB Jay Zinnen a parcouru 224 verges.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre Kaneland 49-7 la semaine dernière. … La victoire de Woodstock est survenue contre Bartonville 31-13 lors de la semaine 2. Depuis lors, les Streaks ont été surclassés 90-7 par Sycamore (classé en 5A) et Kaneland. … Les RB Adriane Perry (174) et Kaden Sandoval (148) mènent l’attaque précipitée. WR Caden Monti a une meilleure équipe de 10 réceptions.

Choix FND : Woodstock

Logan Miller de Marengo cherche une salle de course contre Johnsburg pendant le football vendredi soir à Marengo.

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLEUE

Marengo (2-2, 1-1) à Harvard (0-4, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Marengo a battu Harvard 39-0 lors de la semaine 4 la saison dernière.

A propos des indiens : Marengo a battu Johnsburg 69-48 la semaine dernière. … Le directeur sportif de Marengo, Dwain Nance, a vérifié et estime que 69 points dans un record scolaire. … QB Josh Holst a couru pour 192 verges et quatre touchés et a lancé pour 235 et quatre touchés. … Les WR Logan Miller (17) et David Lopez (14) mènent les Indiens dans les réceptions.

A propos des frelons : Harvard a perdu contre Rochelle 47-13 la semaine dernière. … QB Landon Barnett a 234 verges au sol et a lancé pour 282 verges. … Il s’agit de la 103e rencontre de la plus ancienne rivalité du comté de McHenry, qui a commencé en 1922. Les Hornets mènent 63-35-4, mais n’ont pas battu Marengo depuis 2013.

Choix FND : Marengo

Plano (2-2, 0-0) à Richmond-Burton (4-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Richmond-Burton a battu Plano 21-14 lors de la semaine 4 la saison dernière.

À propos des Faucheurs : Plano a perdu contre La Salle-Pérou 47-14 la semaine dernière. … Les Reapers ont perdu leur premier match contre Ottawa 13-12, puis ont vaincu Manteno et Westmont. … RB Waleed Johnson est le point central de l’attaque avec 678 verges au sol.

À propos des fusées : RB a battu Normal West, qui était classé n ° 9 dans la classe 6A, 33-26 la semaine dernière. … Les Rockets ont reçu un gros coup de pouce de leur jeu de passes en seconde période la semaine dernière alors que QB Joe Miller a complété 11 des 16 passes pour 131 verges et trois touchés. … Les 698 verges au sol du RB Steven Siegel sont troisièmes dans la région et le RB Toby Quentral-Quezada a 263 verges. … Les Rockets sont n ° 3 dans le sondage de classe 4A. … RB a remporté 36 de ses 37 derniers matchs.

Choix FND : Richmond-Burton

NON-CONFÉRENCE

Kingdom Prep Lutheran (Wisconsin) (3-2) à Johnsburg (1-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : C’est la première fois que les équipes se rencontrent.

À propos du Wolfpack : Kingdom Prep a perdu contre Wisconsin Dells Loyal 44-12 la semaine dernière. … Le Wolfpack a battu Kenosha Christian Life 27-0 lors du premier match, a perdu contre Living Word 19-12 lors de la semaine 2 et a battu Webster 20-0 lors de la semaine 3 et a battu Academy of Excellence 58-0 lors de la semaine 4. … L’école est située à Wauwatosa et a un effectif de 382. … Kingdom Prep remplace Sandwich sur le calendrier de Johnsburg. Sandwich a annulé sa saison en raison du faible nombre de participants.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Marengo 69-48 la semaine dernière. … Johnsburg peut accumuler des verges et des points, mais les Skyhawks ont accordé au moins 54 points en trois matchs consécutifs. … RB-WR Jake Metze mène la zone avec 29 réceptions. Il a sept touchés au sol et quatre réceptions. … QB AJ Bravieri est troisième dans la zone de passes avec 1 105 verges et a lancé pour 12 touchés. … WR Ian Boal est troisième dans la zone de réception avec 26 attrapés et cinq touchés.

Choix FND : Johnsburg

Providence (2-2) à Marian Central (2-2)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Providence a battu Marian Central 35-33 lors de la semaine 5 la saison dernière.

A propos des Celtics : Providence a perdu contre Joliet Catholic 49-41 la semaine dernière. … Sophomore RB Jamari Tribbett a couru 22 fois pour 231 verges et a réussi une course de 79 verges la semaine dernière. … Les Celtics ont perdu contre Wheaton North 28-0 lors de la semaine 2, puis ont battu Fenwick 25-22 lors de la semaine 3.

À propos des ouragans : Marian a battu Appleton (Wisconsin) West 34-21 la semaine dernière. … QB Cale McThenia mène la zone avec 1 135 verges par la passe et a lancé pour 11 touchés. … Les WR Rylan Dolter (25 réceptions, 360 verges) et Christian Bentancur (21, 377) sont parmi les leaders de réception de la région. … C’est un match crucial pour Marian, qui a une séquence de trois matchs consécutifs contre des équipes qui ont atteint les demi-finales des séries éliminatoires la saison dernière: la championne de classe 1A Lena-WInslow, la finaliste 7A St. Rita et la demi-finaliste 3A Mount Carmel.

Choix FND : Providence

ILLINOIS 8-MAN FOOTBALL ASSOCIATION NORD 1

Coop de Milford (4-0) à Alden-Hebron (2-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Milford a battu Alden-Hebron 50-6 lors de la semaine 4 en 2019.

À propos des Bearcats : Milford a battu la coopérative Amboy Lamoille 40-30 la semaine dernière, ce qui était son match le plus proche. … Milford coopère avec Cissna Park et est une centrale électrique depuis que le football à huit s’est développé dans l’État. … Les Bearcats ont battu leurs adversaires 165-74 pour la saison. … Milford a une fiche de 21-6 depuis la saison 2019. Les Bearcats ont perdu contre Polo pour le championnat d’État 2019 et ont perdu contre Marcos la saison dernière au deuxième tour.

A propos des Géants : AH a perdu contre South Beloit 40-20 la semaine dernière. … L’offensive de A-H est déclenchée par QB Ben Vole, qui s’est précipité pour 503 verges et sept touchés et lancé pour 583 verges et neuf touchés. … WR Jake Nielsen a neuf réceptions pour quatre touchés et une moyenne de 30,7 verges par prise.

Choix FND : Milford