CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DU FOX

Prairie Ridge (3-0, 3-0) à Jacobs (3-0, 3-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Prairie Ridge a gagné la saison dernière, 49-48, lors de la semaine 4.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Huntley, 35-7, la semaine dernière. … QB Tyler Vasey dirige magistralement l’offensive à triple option des Wolves et est peut-être le joueur offensif le plus dangereux du FVC avec 722 verges au sol et neuf touchés. Vasey est une menace pour marquer de n’importe où sur le terrain. … Vasey est deuxième sur la liste de course de la zone et FB Nathan Greetham (440) est cinquième. … Freshman RB Luke Vanderwiel a 152 verges et trois touchés. … La défense de Prairie Ridge a ralenti le jeu de course de Huntley, maintenant les Red Raiders à 227 verges au total. … Les loups sont n ° 1 dans le sondage Associated Press Class 6A.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu McHenry, 28-22, la semaine dernière. … Les Golden Eagles ont éliminé les verges au sol la semaine dernière mais n’ont pas complété de passe contre McHenry. … RB Antonio Brown est quatrième dans la zone au sol avec 500 verges et sept touchés. … Les RB Joey Scrivani (339) et Paulie Rudolph (195) sont les autres meilleurs coureurs. … Jacobs est n ° 5 dans le sondage de la classe 7A.

Choix du Friday Night Drive : Jacobs

Huntley (2-1, 2-1) à Burlington Central (1-2, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Huntley a battu Burlington Central, 21-12, lors de la semaine 4 la saison dernière

À propos des Red Raiders : Huntley a perdu contre Prairie Ridge, 35-7, la semaine dernière. … Les Red Raiders ont bien couru le ballon lors de leurs deux premiers matchs, mais ont été limités à 139 verges au sol la semaine dernière. … RB Haiden Janke mène l’équipe avec 397 verges au sol. … WR Jacob Witt a réussi huit réceptions pour 82 verges.

À propos des fusées : Burlington Central a presque remporté sa deuxième victoire la semaine dernière avant que Dundee-Crown ne réalise un entraînement tardif et une conversion de 2 points pour une victoire de 8-7. … RB Michael Ganziano a eu un gros match la semaine dernière avec 163 verges, le plaçant à 292 pour la saison. … Sophomore QB Jackson Alcorn a lancé pour 410 verges et quatre touchés.

Choix FND : Huntley

Crystal Lake Central (0-3, 0-3) à Hampshire (0-3, 0-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Hampshire a battu Central, 43-6, lors de la semaine 4 la saison dernière.

A propos des Tigres : Central a perdu contre Cary-Grove, 41-20, la semaine dernière. … QB George Dimopoulos a lancé pour 230 verges et un touché la semaine dernière et semble plus à l’aise dans son travail. Dimopoulos était censé être le meilleur receveur des Tigers, mais QB Jason Penza a subi une blessure de fin de saison lors du premier match, et Dimopoulos a été transféré au QB. … WR Griffin Buehler a capté huit balles pour 158 verges et un long touché la semaine dernière.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Crystal Lake South, 27-13, la semaine dernière. … Sophomore RB Cole Klawikowski a couru pour 147 verges et deux touchés et mène la zone avec 744 verges. … Les Whips ont participé à tous les matchs, ayant perdu des matchs serrés après avoir mené contre Burlington Central et Dundee-Crown avant le revers de la semaine dernière.

Choix FND : Lac de cristal central

Nathan Van Witzenburg, de Crystal Lake South, à droite, dirige le ballon vendredi à l’école secondaire Cary-Grove. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Crystal Lake Sud (2-1, 2-1) à Dundee-Crown (2-1, 2-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : South a battu DC, 39-23, lors de la semaine 4 la saison dernière.

À propos des Alligators : South a battu le Hampshire, 27-13, la semaine dernière. … RB Nate Van Witzenburg a eu un gros match avec 151 verges et trois touchés. Il a 416 verges pour la saison, sixième dans la région. … QB Caden Casimino a lancé pour 804 verges et sept touchés. … Les WR Michael Prokos (19), Colton Hess (10) et Brady Schroeder (neuf) sont les principales cibles de Casimino.

À propos des chargeurs : DC a battu Burlington Central, 8-7, la semaine dernière. … L’entraîneur des Chargers Mike Steinhaus n’a pas été impressionné par son attaque jusqu’au disque gagnant, lorsque DC l’a mis en place et QB Zach Randl a frappé WR Kali Freeman avec une passe de 30 verges, puis avec la conversion en 2 points. … RB Keegan Otte a 272 verges au sol en deux matchs, mais a raté la semaine dernière et est toujours blessé. Steinhaus l’appelait semaine après semaine. Jeff Boerger a porté 12 fois pour 42 verges en remplacement. … Randl a lancé pour 492 et Freeman et Anthony Aguilar ont tous deux plus de 10 attrapés.

Choix FND : Lac Crystal Sud

McHenry (0-3, 0-3) à Cary-Grove (2-1, 2-1)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : CG a battu McHenry, 56-14, lors de la semaine 4 la saison dernière.

A propos des Guerriers : McHenry a perdu contre Jacobs, 28-22, la semaine dernière. … C’était la troisième défaite consécutive par un score contre l’un des meilleurs programmes du FVC (Prairie Ridge et Huntley au cours des deux premières semaines). … QB Dom Caruso est troisième en métrage de dépassement de zone avec 801. … WRs Zack Maness (20 réceptions) et Jacob Zarek (15) sont dans les sept premiers de la région et ont plus de 600 verges combinées entre eux.

À propos des chevaux de Troie : CG a battu Crystal Lake Central, 41-20, la semaine dernière. … Les chevaux de Troie sont classés n ° 9 dans la classe 6A et ont remporté 22 de leurs 23 derniers matchs. … FB Colin Desmet s’est précipité pour 411 verges et en moyenne 9,3 par course. … Les RB Andrew Prio (254) et Holden Boone (160) sont d’autres menaces, et le QB de deuxième année Peyton Seaburg a couru pour 116 et quatre touchés la semaine dernière.

Choix FND : Cary Grove

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLEUE

Harvard (0-3, 0-1) à La Rochelle (3-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Rochelle a gagné, 1-0, lors de la semaine 5 la saison dernière alors que Harvard était en quarantaine COVID-19 de deux semaines.

A propos des frelons : Harvard a perdu contre Ottawa, 63-0, la semaine dernière. … QB Landon Barnett mène les Hornets avec 126 verges au sol et a lancé pour 203 verges. … WR Aiden Fiegel est une menace de gros jeu qui fait en moyenne 28,4 verges par prise.

À propos des hubs : Rochelle a battu Johnsburg, 60-34, la semaine dernière. … RB Garrett Gensler a porté pour 362 verges et cinq touchés la semaine dernière. Les Hubs ont gagné 687 verges au total. … C’est la première fois que Rochelle est 3-0 depuis 2013.

Choix FND : La Rochelle

Jake Metze de Johnsburg attrape une passe de touché contre Marian Central le 2 septembre. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Johnsburg (1-2, 0-1) à Marengo (1-2, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Marengo a battu Johnsburg, 42-14, lors de la semaine 3 la saison dernière.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Rochelle, 60-34, la semaine dernière. … Les Hubs ont marqué, récupéré un coup de pied en jeu et marqué à nouveau avant que Johnsburg ne touche le ballon la semaine dernière. … Johnsburg a accordé 114 points à ses deux derniers matchs. … L’attaque a bien déplacé le ballon avec le jeu de passes et le deuxième QB AJ Bravieri, qui a 788 verges par la passe et huit touchés. … RB / WR Jake Metze a neuf touchés (cinq au sol et quatre en réception) et est deuxième dans la région avec 20 réceptions. … WR Ian Boal a 16 attrapés et trois touchés.

A propos des indiens : Marengo a perdu contre Richmond-Burton, 48-21, la semaine dernière. … Les Indiens étaient à égalité avec RB, 21-21, à la mi-temps avant que les Rockets ne prennent le relais en seconde période. … QB Josh Holst a lancé pour 184 verges et a 566 verges par la passe pour la saison. Il mène également les Indiens avec 274 verges au sol. … Marengo a quatre receveurs avec huit attrapés ou plus (Logan Miller, David Lopez, Joseph Leibrandt et Owen Frederick).

Choix FND : Marengo

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 DIVISION BLANCHE

Woodstock (1-2, 1-0) à Kaneland (1-2, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a gagné, 42-7, lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre Sycamore, 41-0, lors de la semaine 3. … Les Blue Streaks ont eu du mal à rassembler toute attaque contre les Spartans classés par l’État, terminant avec 72 verges au total. … Lors de leurs deux premiers matchs, cependant, les Streaks ont joué à moins d’un touché de Rochelle, puis ont battu Bartonville Limestone, 31-13, avec une solide performance du match de course. … Les RB Adrian Perry (169) et Kaden Sandoval (152) mènent le jeu au sol, et WR Caden Monti est en tête de l’équipe avec sept réceptions.

A propos des chevaliers : Malgré deux défaites consécutives contre Genève, 38-14, et Morris, 32-24, qui sont tous deux invaincus, l’entraîneur Pat Ryan a déclaré que les Knights ont montré beaucoup d’amélioration. Ryan a souligné que tenir Morris à un respectable 336 verges d’infraction totale était un bon signe. … “Je pense que nous sommes une meilleure équipe de football que ne l’indique notre record”, a déclaré Ryan. «Nous pensons qu’en tant qu’entraîneurs, nos enfants ont vraiment très bien joué vendredi malgré leur défaite contre une très bonne équipe de Morris. Nous avons l’impression d’être une bonne équipe de football. … Troyer Carlson a lancé 134 verges la semaine dernière, et lui et Aric Johnson continuent d’être une menace pour les Knights.

Choix FND : Kaneland

Woodstock Nord (1-2, 0-1) à Morris (3-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Morris a battu North, 56-12, lors de la semaine 3 la saison dernière.

À propos du tonnerre : North a perdu contre La Salle-Pérou, 21-13, la semaine dernière. … RB Kaden Combs mène le Thunder avec 258 verges au sol, avec QB Jay Zinnen juste derrière à 223. Zinnen a couru pour 91 verges la semaine dernière alors que le Thunder a marqué tard, mais a raté un point supplémentaire pour égaliser. Les Cavaliers ont marqué le touché décisif avec 33 secondes à faire.

À propos de Morris : Morris a battu Kaneland, 32-24, la semaine dernière. … Morris RB Ashton Yard n’a pas commencé avec une blessure aux ischio-jambiers, mais est venu porter 23 fois pour 131 verges et un touché.

Choix FND : Morris

NON-CONFÉRENCE

Normal Ouest (3-0) à Richmond-Burton (3-0)

Lorsque: 15h samedi

Dernier match : Les équipes se rencontrent pour la première fois.

À propos des Wildcats : West a battu Normal Community, 21-4, la semaine dernière. … Les Wildcats n’ont pas accordé de point offensif cette saison et ont dominé leurs trois adversaires, 109-4. … West a 1 000 étudiants de plus que RB, qui s’est retrouvé sans match de la semaine 4 lorsque Sandwich a annulé sa saison en raison d’un faible nombre.

À propos des fusées : RB a battu Marengo, 48-21, la semaine dernière. … La défense des Rockets s’est imposée en seconde période d’un match à égalité 21-21 à la pause. … Alors que RB avait du mal à arrêter Marengo QB Josh Holst en première mi-temps, les Indiens n’ont pas pu arrêter le jeu au sol punitif de R-B toute la nuit. Le FB Steven Siegel a couru 23 fois pour 355 verges et sept touchés. … Les Rockets sont n ° 4 dans le sondage de classe 4A. … RB a remporté 35 de ses 36 derniers matchs et a une fiche de 46-3 sous l’entraîneur Mike Noll au cours de ses quatre saisons et plus.

Choix FND : Richmond-Burton

Marian Central (1-2) à Appleton (Wisconsin) Ouest (0-3)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Les équipes se rencontrent pour la première fois.

À propos des ouragans : Marian a perdu contre St. Patrick, 55-28, la semaine dernière. … Les Hurricanes ont pris du retard tôt mais se sont ralliés pour prendre brièvement la tête avant que les Shamrocks ne décollent. … QB Cale McThenia est le leader des passes de la zone avec 914 verges et 10 touchés. … Les WR Rylan Dolter (22 attrapés, 285 yards, trois TDs) et Christian Bentancur (17-292-4) sont ses cibles favorites.

À propos des terreurs : West a perdu contre Hortonville, 40-8, la semaine dernière. … Les Terrors pourraient avoir du mal à arrêter l’attaque de Marian puisqu’ils ont accordé 40 points ou plus dans les trois matchs.

Choix FND : Centre marial

ILLINOIS 8-MAN FOOTBALL ASSOCIATION NORD 1

Sud Beloit (2-1) à Alden-Hébron (2-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : South Beloit a battu Alden-Hebron, 30-0, lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des Sobos : Les Sobos ont dépassé la coopérative Rockford Christian Life, 62-8, la semaine dernière. … South Beloit a battu River Ridge, 42-36, dans le premier match et a perdu lors de la semaine 2, 69-22, contre Easton Valley, Iowa.

A propos des Géants : AH a perdu contre Ashton-Franklin Center, 34-32, la semaine dernière. … Les Giants ont mené la majeure partie du match de la semaine dernière à deux chiffres. … QB Ben Vole s’est précipité pour 395 verges et six touchés et a lancé pour 470 verges et huit scores. … WR Jake Nielsen est une menace de gros jeu avec huit saisies pour quatre touchés et une moyenne de 33,6 verges par prise.

Choix FND : Beloit Sud