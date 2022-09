Capsules de prévisualisation de la région du Northwest Herald pour la semaine 2 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DU FOX

Crystal Lake Sud (0-1, 0-1) à Cary-Grove (1-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : CG a battu South, 60-20, la saison dernière lors de la semaine 2.

À propos des Alligators : South a perdu contre Jacobs, 41-31, lors de l’ouverture de la saison. … Lors de son premier départ pour les Gators, le transfert Caden Casimino a complété 17 des 29 passes pour 242 verges avec deux touchés. … RB Nate Van Witzenburg a couru pour 177 verges et deux scores et a capté l’une des passes TD de Casimino. … WR Michael Prokos a capté cinq passes pour 80 verges.

À propos des chevaux de Troie : CG a battu Dundee-Crown, 41-21, pour sa 19e victoire consécutive. … Les Troyens ont obtenu un gros match au sol du FB Colin Desmet avec 142 verges et deux touchés. … RB Andrew Prio a couru pour 102 verges en seulement cinq courses, et WR Mykal Kanellakis a capté deux passes pour 85 verges et un touché. … Les chevaux de Troie sont classés n ° 3 dans le sondage de classe 6A.

Choix du Friday Night Drive : Cary Grove

Dundee-Crown (0-1, 0-1) à Hampshire (0-1, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Hampshire a battu DC, 48-21, lors de la semaine 2 la saison dernière.

À propos des chargeurs : DC a perdu contre CG, 42-21, la semaine dernière, mais détenait une avance de 7-0 après un quart. … RB Keegan Otte a porté 35 fois pour 158 verges et un touché. … WR Anthony Aguilar mène la zone avec 10 réceptions et a transporté une passe de touché du QB Zach Randl.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Burlington Central, 15-14, la semaine dernière dans un match qu’il a mené la plupart du temps. … RB Cole Klawikowski a porté 48 fois pour 415 verges et deux touchés dans ce match. … La défense a été solide jusqu’aux dernières 4:08, lorsque Central a marqué, récupéré un coup de pied en jeu et marqué à nouveau.

Choix FND : Hampshire

Rene Gaunaurd de Crystal Lake Central tente de s’attaquer à Haiden Janke de Huntley lors d’un match de la Fox Valley Conference le 26 août à Crystal Lake. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

McHenry (0-1, 0-1) à Huntley (1-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Huntley a battu les Warriors, 16-13, la saison dernière lors de la semaine 2.

A propos des Guerriers : McHenry a perdu contre Prairie Ridge, 36-28, lors du premier match. … QB Dom Caruso mène la zone avec 260 verges par la passe après avoir terminé 17 sur 29 avec deux touchés. … Les WR Zack Maness et Jacob Zarek ont ​​​​tous deux disputé des matchs de réception de 100 verges contre les Wolves et ont chacun marqué un touché. … RB Dylan Drumheller a couru pour 85 verges et un touché.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu Crystal Lake Central, 37-20, dans le premier match. … RB Haiden Janke a eu un gros match avec 29 courses pour 168 verges et un touché. … WR Bryce Walker, a montré sa vitesse avec 103 verges au sol sur les balayages Jet. … LB Joey Arvidson a récupéré deux échappés, un dans la zone des buts et un à la ligne des 6 verges de Central, pour aider à prendre le contrôle du match au début du troisième quart. … L’entraîneur de première année Mike Naymola a remporté sa première victoire en carrière en tant qu’entraîneur-chef universitaire.

Choix FND : Huntley

Crystal Lake Central (0-1, 0-1) à Jacobs (1-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Crystal Lake Central a battu Jacobs, 41-34, lors de la semaine 2 la saison dernière.

A propos des Tigres : Central est tombé à Huntley, 37-20, la semaine dernière. … Plus important que la perte était la perte du QB Jason Penza pour une durée indéterminée. Penza a été touché au coude droit (lancer) à la fin d’une mêlée et a quitté le match juste avant la mi-temps. Les Tigers avaient près de 300 verges d’attaque avec lui en tête. … WR George Dimopoulos sera probablement le quart-arrière de Penza. Dimopoulos a capté une passe TD et en a lancé une lors du match de la semaine dernière. … RB Vince Honer a couru 14 fois pour 106 verges.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu Crystal Lake South, 41-31, dans le premier match. … RB Antonio Brown a couru pour 165 verges et quatre touchés. … TE Nick True a capté trois passes, une pour un touché de 80 verges. … Les Eagles sont classés n ° 6 dans le sondage de classe 7A.

Choix FND : Jacobs

Prairie Ridge (1-0, 1-0) à Burlington Central (1-0, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Prairie Ridge a battu Central, 41-14, lors de la deuxième semaine de la saison dernière.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu McHenry, 36-28, la semaine dernière. … Les Wolves sont classés n ° 2 de la classe 6A. … Le FB Nathan Greetham a couru pour 216 verges et le QB Tyler Vasey en avait 198 dans le premier match, les plaçant aux numéros 2-3 dans la région après une semaine. … Freshman RB Luke Vanderwiel a couru pour 51 verges et une paire de touchés.

À propos des fusées : Central a battu Hampshire, 15-14, dans le premier match. … Sophomore QB Jackson Alcorn a lancé la plupart de ses 86 verges au cours des cinq dernières minutes du match alors que les Rockets se sont ralliés pour deux touchés tardifs. … Les WR LJ Kerr et Michael Person ont attrapé les dernières passes marquantes d’Alcorn. … Les Rockets ont marqué, parfaitement exécuté et récupéré un coup de pied en jeu, puis ont marqué à nouveau pour la victoire.

Choix FND : Crête des Prairies

NON-CONFÉRENCE

Johnsburg (1-0) à Marian Central (0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Marian Central a battu Johnsburg, 39-25, lors du premier match de la saison l’an dernier.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a battu Woodstock North, 27-17, la semaine dernière. … Sophomore QB AJ Bravieri a complété 11 des 14 passes pour 188 verges et trois touchés en première mi-temps. … WR Ian Boal a capté deux passes TD et Cade Piggott en a eu une autre. RB Jake Metze a réussi cinq attrapés pour 71 verges.

À propos des ouragans : Marian a perdu contre la Wheaton Academy, 48-14, lors du premier match. … Les Hurricanes se tourneront souvent vers WR Christian Bentancur avec QB Cale McThenia. Bentancur a près de 30 offres de la division I de la NCAA dans le match serré et a capté plus de passes au cours des deux dernières saisons que tout autre joueur de la région.

Choix FND : Johnsburg

Richmond-Burton (1-0) à Menominee, Michigan (1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : C’est la première fois que les équipes jouent.

À propos des fusées : RB a battu Chicago Urban Prep-Bronzeville, 49-0, la semaine dernière pour sa 33e victoire au cours des 34 derniers matchs. … RB-LB Steven Siegel a couru pour trois touchés et a renvoyé un échappé pour un autre score. … Les RB Braxtin Nellessen ont couru pour 85 verges et deux touchés, et Toby Quentral-Quezada a couru pour 65 et un score.

A propos des Marrons : Menominee a battu Marinette, Wisconsin, 40-6, le week-end dernier lors de son match d’ouverture. … La ville est à environ une heure au nord de Green Bay, et l’inscription à l’école est de 370. … Menonimee était dans les séries éliminatoires de la Division 6, qui est le troisième plus petit groupe de l’État. Les Maroons avaient une fiche de 5-5 la saison dernière et ont perdu au premier tour.

Choix FND : Richmond-Burton

Marengo (0-1) à Canton (0-1)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Marengo a gagné, 39-21, la saison dernière lors de la semaine 2.

A propos des indiens : Marengo a perdu contre le champion en titre de la classe 2A, Wilmington, 32-26, la semaine dernière. … Les Indiens l’ont gardé proche tout le match. QB Josh Holst a couru pour 148 verges et deux touchés et a lancé pour 198 verges et deux autres scores. … Les WR Logan Miller et David Lopez ont chacun réussi cinq attrapés pour Marengo.

A propos des Petits Géants : Canton a perdu contre Eureka, 25-7, lors du premier match. … L’ancien directeur sportif de Marengo, Nate Wright, est le frère aîné de l’entraîneur des Giants Nick Wright, c’est ainsi que le match s’est développé.

Choix FND : Marengo

Harvard (0-1) à Woodstock Nord (0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Harvard a battu North, 34-22, lors de la semaine 2 de la saison dernière.

A propos des frelons : Harvard est tombé à Lisle, 27-0, la semaine dernière. … Les Hornets ont eu du mal à produire beaucoup d’attaque dans le premier match. QB Landon Barnett a lancé une passe de 58 verges à WR Aiden Fiegel pour leur jeu le plus long. Il a également frappé Aiden Gomez pour un gain de 28 verges.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Johnsburg, 27-17, la semaine dernière. … Le Thunder a obtenu un gros match de RB Kaden Combs avec 25 courses pour 147 verges et un touché. … Bien que la défense de North ait connu une première mi-temps difficile, accordant quatre touchés à Johnsburg, elle a bien résisté en seconde période sans accorder un autre point.

Choix FND : Woodstock-Nord

Calcaire (0-1) à Woodstock (0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Woodstock a battu Limestone, 43-20, lors de la semaine 2 la saison dernière.

À propos des fusées : Limestone a perdu contre Mount Zion, 48-7, la semaine dernière. … Les Rockets ont fait les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2015 et n’ont pas remporté plus de trois matchs en une saison depuis lors.

À propos des bandes bleues : Woodstock a perdu contre Rochelle, 14-7, la semaine dernière. … Considérant que Rochelle a battu Woodstock, 60-22, la saison dernière, le premier match a été considéré comme une étape positive pour les Blue Streaks. … La défense a bien joué et les a gardés dans le match. … QB Jackson Lyons a lancé pour 81 verges et a couru pour le seul score des Streaks. … WR Caden Monti a capté cinq passes et WR Keaton Perkins en a attrapé quatre.

Choix FND : Woodstock

ILLINOIS 8-MAN FOOTBALL ASSOCIATION NORD 1

Alden-Hebron (1-0, 0-0) à la coopérative Rockford Christian Life (0-1, 0-0)

Lorsque: 19h jeudi

Dernier match : Christian Life a battu AH, 38-14, lors de la semaine 8 de la saison 2019.

A propos des Géants : AH a battu Ashton-Franklin Center, 36-26, dans le premier match. … QB Ben Vole a eu un gros match avec 202 verges au sol et 113 verges par la passe. … WR Jake Nielsen a capté six passes pour 72 verges et un touché.

A propos des Aigles : Christian Life a perdu contre Hiawatha, 66-24, lors du premier match. … Les Eagles n’ont pas joué la saison dernière et ont relancé le programme.

Choix FND : Alden-Hébron