Capsules de la région du Northwest Herald pour le premier tour des séries éliminatoires de 2022 – Shaw Local

Classe 4A

No. 16 Ridgewood (5-4) contre No. 1 Richmond-Burton (9-0)

Lorsque: 19h vendredi

À propos des rebelles : Ridgewood a perdu contre Chicago Christian 19-0 la semaine dernière. … Les Rebels ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs pour atteindre les séries éliminatoires. Ils ont surclassé leurs adversaires 144-26 dans ces matchs. … Ridgewood a remporté une victoire contre une équipe avec un record de victoires, 27-6 contre Schurz lors de l’ouverture de la saison. … Les rebelles étaient les derniers en séries éliminatoires en 2017, lorsqu’ils ont remporté un match de premier tour de classe 4A, puis ont perdu contre Morris au deuxième tour.

À propos des fusées : RB a battu Rochelle 41-20 la semaine dernière. … Les Rockets, qui sont n ° 2 dans le sondage Associated Press Class 4A, sont en séries éliminatoires pour la 15e saison consécutive. Ils ont été en demi-finale pendant trois années consécutives et ont remporté le championnat d’État 2019. … FB Steven Siegel s’est précipité pour 1 495 verges et 30 touchés. RB Toby Quentral-Quezada a 600 verges au sol. … QB Joe Miller complète 67,2% de ses passes et 772 verges par la passe et 10 touchés. … RB a été dur en défense, où il a accordé 100 points pour la saison.

Suivant: Le vainqueur passe au deuxième tour contre le vainqueur entre le n ° 9 Chicago Sullivan (6-3) et le n ° 8 Urban Prep / Bronzeville (6-3).

Choix du Friday Night Drive : Richmond-Burton

N ° 15 Johnsburg (5-4) au n ° 2 Hyde Park (9-0)

Lorsque: 13 h samedi au Gately Stadium

À propos des Skyhawks : Johnsburg a battu Harvard 48-12 la semaine dernière. … Les Skyhawks ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs pour atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018. … RB-WR-DB Jake Metze a marqué un touché précipité, un touché de réception et un touché de retour de botté la semaine dernière. Il a également un touché de retour d’interception cette saison. Metze a 703 verges au sol et mène Johnsburg avec 45 réceptions. Il a 21 touchés combinés entre la course et la réception. … WR Ian Boal a 39 réceptions et 10 touchés. … QB AJ Bravieri a lancé pour 1 991 verges et 22 touchés.

À propos des Thunderbirds : Hyde Park a battu Urban Prep/Bronzeville 14-8 la semaine dernière. … Les Thunderbirds sont en séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive. … La défensive de Hyde Park n’a accordé que 54 points pour la saison et seulement 14 au cours des quatre derniers matchs. … RB Kenneth Lord est un rusher de 1 000 verges. … Les Thunderbirds ont remporté la Chicago Public League Red-South Central Division.

Suivant: Le gagnant passe au deuxième tour contre le vainqueur entre le n ° 10 Dixon (6-3) contre le n ° 7 Rochelle (7-2).

Choix FND : Johnsburg

N°14 Marengo (5-4) à N°3 Saint-François (8-1)

Lorsque: 19h vendredi

A propos des indiens : Marengo a battu Plano 32-7 la semaine dernière. … Les Indiens ont remporté leurs deux derniers matchs pour atteindre les séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive. … QB Josh Holst est un grand meneur de jeu pour Marengo avec 706 verges au sol et 1 535 verges par la passe. Il s’est précipité pour 13 touchés et lancé pour 25. … Les WR Logan Miller (34 réceptions), Greg Baker (27) et David Lopez (19) sont les principaux receveurs.

A propos des Spartiates : Les Spartans ont perdu contre IC Catholic 25-14 la semaine dernière. Les Chevaliers sont n° 1 de la classe 3A, Saint François est n° 3 de la classe 4A. … Les Spartans sont en séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive. Ils ont battu Peoria Notre Dame au premier tour la saison dernière, puis ont perdu contre Genoa-Kingston au deuxième tour. … OL-DL TJ McMillen, fils de l’entraîneur Bob McMillen, s’est engagé dans l’Illinois. … Junior QB Alessio Milivojecic a des offres du Mississippi et du Nebraska et était 18 sur 27 pour 191 verges et un touché la semaine dernière. … WR-DB Dash Dorsey s’est récemment engagé dans l’État de Kent.

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le gagnant entre le n ° 11 Chicago Noble / Comer (6-3) au n ° 6 Evergreen Park (7-2) au deuxième tour.

Choix FND : Saint François

Classe 6A

No. 15 Crystal Lake South (5-4) à No. 2 Prairie Ridge (8-1)

Lorsque: 13h samedi

À propos des Alligators : South a perdu contre Huntley 27-19 la semaine dernière. … Les Gators ont marqué 41 points ou plus lors de leurs trois matchs avant la semaine dernière. … RB Nate Van Witzenburg s’est précipité pour 1 217 verges et 21 touchés et a capté 30 passes et a cinq touchés. … QB Caden Casimino a lancé pour 2 333 verges et 16 touchés. … Le WR Michael Prokos mène la zone avec 60 captures, tandis que les WR Brady Schroeder (30) et Colton Hess (27) sont les suivants, avec Van Witzenburg. … South a mené Prairie Ridge 27-14 à la mi-temps de la semaine 8, mais les Wolves sont revenus pour gagner 48-41.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Crystal Lake Central 56-49 la semaine dernière. … Prairie Ridge est n ° 4 de la classe 6A et a participé au match de championnat d’État à trois reprises depuis 2016. … QB Tyler Vasey mène la zone avec 2 443 verges au sol et 28 touchés. Il a battu le record de la saison scolaire de Samson Evans (2 211) la semaine dernière. … FB Nathan Greetham s’est précipité pour 1 072 verges. … C’est le huitième voyage consécutif de Prairie Ridge aux séries éliminatoires. … La seule défaite de Prairie Ridge est survenue contre Jacobs, 42-35, et les Wolves ont égalé Huntley et Jacobs pour le titre de la Fox Valley Conference.

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le vainqueur du n ° 10 Riverside-Brookfield (6-3) au n ° 7 Kaneland (6-3) au deuxième tour.

Choix FND : Crête des Prairies

Classe 7A

N ° 24 Brother Rice (5-4) au n ° 9 Jacobs (8-1)

Lorsque: 19h vendredi

A propos des croisés : Frère Rice a perdu contre Marist 34-16 la semaine dernière. … Les Crusaders étaient une place en dehors du top 10 de la classe 7A la semaine dernière, même avec trois défaites. Leurs autres défaites sont survenues contre St. Rita (17-12), Chicago Mount Carmel (28-21) et Loyola (57-21). … Brother Rice a participé aux demi-finales des séries éliminatoires chacune des trois dernières saisons, en 2018 et 2019 en 8A et l’année dernière en 7A.

A propos des Aigles royaux : Jacobs a battu Dundee-Crown 31-19 la semaine dernière. … Les Golden Eagles, n ° 8 de la classe 7A, reviennent aux séries éliminatoires pour des saisons consécutives après l’une de leurs courses les plus réussies vers les quarts de finale de l’an dernier. … RB Antonio Brown a 1 677 verges au sol, deuxième dans la région, et a marqué 21 touchés. … RB Joey Scrivani a 789 verges. … QB Max Benner ne lance pas souvent mais a deux TE de 6 pieds 6 pouces à Grant Stec (21 attrapés) et Nick True (16) quand il va dans les airs. … Jacobs a remporté une part du titre FVC avec Huntley et Prairie Ridge. La seule défaite des Eagles est survenue contre Huntley, 37-20.

Suivant: Le vainqueur avance pour rencontrer le vainqueur du n ° 25 Bradley-Bourbonnais (5-4) au n ° 8 Collinsville (8-1) au deuxième tour.

Choix FND : Jacobs

Classe 8A

No. 24 Andrew (6-3) contre No. 9 Huntley (8-1)

Lorsque: 19h vendredi

À propos des Thunderbolt : Andrew a battu Lockport 28-27 la semaine dernière. … Les défaites des Thunderbolts sont survenues à Kaneland (52-8), Lincoln-Way East (42-0) et Bradley-Bourbonnais (38-14). … Andrew est en séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq ans. Les Thunderbolts ont été éliminés au premier tour en 2017, 2018 et 2019.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu Crystal Lake South 27-19 la semaine dernière. … QB Sam Deligio a couru pour 204 verges et RB Haiden Janke en avait 196 lors de la victoire de la semaine dernière. … Janke mène les Red Raiders avec 1 321 verges au sol. … La défense de Huntley a accordé 149 points au FVC. … Les Red Raiders ont partagé le titre FVC avec Jacobs et Prairie Ridge. Leur seule défaite est venue à Prairie Ridge (35-7).

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le vainqueur du n ° 25 Stevenson (6-3) au n ° 8 Warren (8-1) au deuxième tour.

Choix FND : Huntley