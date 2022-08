Capsules d’avant-première du Daily Chronicle Girls Cross Country 2022 – Shaw Local

DeKalb

Entraîneur : Mike Wolf (25e saison)

Résultats 2021 : 14ème en section

Meilleurs retours : Korima Gonzalez, jr ; Brenda Aquino, donc.

Principaux nouveaux venus : Maret Siblik, fr. ; Clarissa Ponce, fr.; Emma Hart, fr.

À noter : Les Barbs sont à nouveau une jeune équipe avec des étudiants de première année et des étudiants de deuxième année en compétition pour les premières places. En raison de leur jeunesse la saison dernière, les Barbs ont de l’expérience dans les courses régionales et de section et devraient être prêts pour une poussée en séries éliminatoires. … “Nous sommes jeunes”, a déclaré Wolf. “Nous avions trois étudiants de première année dans notre équipe de section la saison dernière, et je m’attends à ce que quelques étudiants de première année poussent pour des places universitaires à la fin de cette saison.”

Gênes-Kingston

Entraîneur : Mike Franckowiak (troisième saison) et Grace Nelson (première)

Record 2020 : neuvième au Big Northern, huitième au régional

Meilleurs retours : Violet Northrup, sr. ; Jessica Zweifel, sr.; Azura Camaro, jr.

Principaux nouveaux arrivants : Abby Andrews ; Rowan Ellis, donc.; Keara Ellis, donc.

À noter : Les Cogs ont travaillé dur toute l’intersaison pour s’améliorer par rapport à l’année dernière, et les premiers retours sont prometteurs, chaque coureur affichant déjà des records personnels dès le début. Les Cogs sont une équipe plus petite que la saison dernière, donc s’ils veulent se qualifier en équipe dans la plupart des compétitions, ils devront rester en bonne santé. … “Ils donnent tout ce qu’ils ont”, a déclaré Franckowiak. «Ils ont beaucoup de cœur. Nous cherchons également à nous placer à la rencontre régionale. Notre équipe travaillera dur avec de grands espoirs d’aller plus loin que l’an dernier.

Ruisseau indien

Entraîneur : Jody Olive (cinquième saison)

Résultats 2021 : Un qualificatif d’État

Meilleurs retours : Caroline Bend, sr.

Principaux nouveaux arrivants : N/A

À noter : Caroline Bend est la seule coureuse de l’équipe cette saison et elle a connu du succès en cross-country. Elle s’est qualifiée pour la compétition d’État au cours des deux dernières saisons et a été une coureuse de compétition pendant toute sa carrière. … “Elle se remet d’une blessure et espère retrouver son niveau de performance antérieur”, a déclaré Olive. “C’est aussi une étudiante exceptionnelle.”

Kaneland

Entraîneur : Doug Ecker (36e saison)

Résultats 2021 : 3e en I8, 27e au State Meet

Meilleurs retours : Alli Gonnella, sr. ; Jade Unzueta, donc.

Principaux nouveaux venus : Aliyah Ballines, sr. ; Danielle Bower, fr.; Graycen Cole, fr.

À noter: Les Knights ont été mordus par le bogue des blessures au début et souvent la saison dernière, mais ont quand même réussi à se qualifier pour la compétition d’État. Les Knights ont de la profondeur et devraient être améliorés par rapport à la saison dernière, mais ils devront rester en bonne santé pour revenir à la compétition nationale. … “Les filles ont la possibilité de s’améliorer beaucoup par rapport à la saison dernière, mais elles doivent rester en bonne santé en tant qu’équipe pendant toute la saison”, a déclaré Ecker. “Pour la série d’État, ils seront dans une section beaucoup plus difficile cette année, donc pour se donner l’opportunité de se qualifier pour l’État et également de gagner la conférence, ils devront être meilleurs de 1 à 7 par rapport à l’année dernière.”

Sycomore

Entraîneur : Adam Bezinovich (11e saison)

Résultats 2021 : 2e en I8, 5e en régional, 16e en sectionnel

Meilleurs retours : Hayley King, jr ; Maddie Stacy, sr.

Nouveaux arrivants clés : Layla Janisch, fr. ; Emma Cox, fr.

À noter: Les Spartans ont un groupe de coureurs qui se lancent dans la compétition au niveau universitaire qui ont eu du succès au collège et au collège. Les Spartans seront une jeune équipe mais auront le talent de se battre à nouveau pour le titre de conférence. … “Je suis ravi de voir ce que cette saison apporte”, a déclaré Bezinovich. “Nous aurons de nombreux nouveaux visages dans notre équipe universitaire, et j’ai hâte de voir tous les coureurs s’améliorer tout au long de la saison, et que nos équipes universitaires et JV apprennent à courir en meute.”