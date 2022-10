Capsules d’avant-première de la semaine 8 de NewsTribune – Shaw Local

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Sycamore (7-0, 4-0) à La Salle-Pérou (5-2, 3-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 23-0 Sycomore (automne 2021)

A propos des Spartiates : Sycamore a dominé ses adversaires 280-55 après la victoire 48-15 de la semaine dernière contre Woodstock North. … Les Spartiates ont tenu cinq adversaires à sept points ou moins. … Au cours des quatre dernières saisons, LP n’a été limité qu’à moins de 100 verges au sol dans un match à quatre reprises. Sycamore l’a fait les deux dernières fois qu’il a joué LP en 2019 et à l’automne 2021. Les Spartans ont remporté ces matchs 23-0 et 45-0. … La semaine dernière, Eli Meier a lancé deux passes de touché à Burke Gautcher, qui a réussi trois réceptions pour 82 verges, tandis que Tyler Curtis a couru pour 58 verges et deux touchés. … Les Spartans ont marqué sur des équipes spéciales contre Woodstock North lorsque Teague Hallahan a bloqué un botté de dégagement et Diego Garcia l’a récupéré et l’a renvoyé 20 verges pour un TD. … Sycamore a remporté les quatre rencontres avec LP depuis que les équipes ont rejoint la même conférence en 2010.

A propos des cavaliers : LP a remporté ses deux derniers matchs par un score combiné de 55-7, dont une victoire de 31-7 sur Ottawa la semaine dernière pour la huitième victoire consécutive des Cavaliers dans la série. … Mason Lynch est intervenu au poste de quart-arrière la semaine dernière pour le partant Brendan Boudreau, qui a été blessé, et s’est précipité 18 fois pour 108 verges et un touché. Boudreau sera de retour cette semaine, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. … Lynch a mené la défense de L-P la semaine dernière, interceptant trois passes. Caleb Burrell a également capté une passe et l’a retournée sur 28 verges pour un touché. … Les Cavs ont possédé le ballon pendant 34:35 contre Ottawa alors qu’ils ont accumulé 281 verges au sol. Maalik Madrigal a couru pour 84 verges en 15 courses et Peyton Ellermeyer a ajouté 60 verges en 14 tentatives.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore

Trois Rivières Mississippi

Hall (3-4, 2-2) à Saint-Bède (6-1, 3-1)

Lorsque: 17h samedi

Dernier match : 15-12 St. Bede (automne 2021)

A propos des Diables Rouges : Hall a perdu 20-18 contre Newman la semaine dernière lorsque les Comets ont marqué lors du dernier jeu du match. Les Red Devils doivent gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. … Le quart-arrière Mac Resetich a couru 37 fois pour 219 verges et un touché la semaine dernière, portant ses totaux de la saison à 1 543 verges et 19 touchés au sol. … Joseph Bacidore a marqué deux touchés au sol contre Newman. … La défense du Hall s’est resserrée au cours des deux dernières semaines, accordant 17,5 points par match au cours des deux derniers matchs après avoir accordé 40,8 par match au cours des cinq premières semaines. … Hall a perdu les deux dernières rencontres avec St. Bede, mais les Red Devils avaient une fiche de 6-2 contre les Bruins lors du premier mandat de l’entraîneur Randy Tieman de 2012-19.

À propos des Bruins : St. Bede a subi sa première défaite de la saison la semaine dernière, s’inclinant 56-7 contre Princeton. Après avoir perdu contre Princeton l’an dernier, les Bruins ont battu Hall 15-12 la semaine suivante. … Le quart-arrière John Brady a marqué le seul touché de St. Bede la semaine dernière, marquant sur une course de 1 mètre. Il a terminé avec 88 verges au sol en 19 tentatives. Il a également lancé pour 77 verges. Au cours de la saison, Brady s’est précipité pour 647 verges et 10 touchés et a lancé pour 1 004 verges et 11 touchés. … Les Bruins ont accordé 408 verges au sol à Princeton, mais avant la semaine dernière, St. Bede abandonnait 169 verges par match au sol. … Avant le match de Princeton, St. Bede avait marqué 28 points ou plus dans tous les autres matchs et avait limité tous les autres adversaires à 20 points ou moins.

Choix FND : Saint Bède

Mendota (3-4, 1-3) à Newman (4-3, 2-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 24-7 Newman (automne 2021)

À propos des chevaux de Troie : Mendota doit gagner ses deux derniers matchs pour devenir éligible aux séries éliminatoires après avoir perdu 35-34 en prolongation contre Kewanee la semaine dernière. … La semaine dernière, Anthony Childs a couru le ballon 52 fois pour 265 verges et quatre touchés. Il a 1 067 verges et 13 touchés sur la saison. … Le quart-arrière Justin Randolph a lancé pour 1 052 verges et sept touchés. Son principal objectif a été Braiden Freeman, qui a capté 24 passes pour 438 verges et deux touchés. … Les Troyens totalisent en moyenne 242,7 verges au sol, 167,2 verges par la passe et 38,7 points par match tout en accordant 271 verges au sol, 131,5 verges par la passe et 47,2 points par match.

À propos des comètes : Newman a marqué sur une passe de 3 verges de JJ Castle à Ayden Batten alors que le temps expirait pour amener les Comets à une victoire 20-18 sur Hall la semaine dernière. … Castle a complété 5 des 6 passes pour 91 verges et a couru pour 45 verges et un TD contre Hall. … Les Comets marquent en moyenne 14 points par match. Newman n’a pas marqué plus de 28 points dans un match cette saison. … Newman accorde 20 points par match.

Choix FND : Homme nouveau

Princeton (7-0, 5-0) à Bureau Valley (1-6, 0-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 49-20 Princeton (automne 2021)

A propos des Tigres : Princeton jouera à Manlius pour la première fois après les trois premières réunions entre les écoles du comté de Bureau à Princeton. … Les Tigers ont remporté les trois matchs précédents contre le Storm. … Princeton cherche à terminer 6-0 et à remporter son cinquième titre de champion consécutif. … Les Tigers ont une moyenne de 53,6 points par match et ont marqué 55 points ou plus en cinq matchs. … Princeton a limité ses trois derniers adversaires à sept points ou moins. … Princeton a accumulé 408 verges au sol la semaine dernière, mené par 222 verges et trois touchés par Augie Christiansen et 108 verges et un TD de CJ Hickey.

À propos de la tempête : Bureau Valley a perdu 33-0 contre Erie-Prophetstown la semaine dernière pour sa cinquième défaite consécutive. … Le Storm a été blanchi deux fois cette saison. … BV a permis à Jase Grunder d’E-P de se précipiter pour 230 verges et quatre touchés la semaine dernière. … Robert Novak du Storm a couru 122 verges en 23 courses la semaine dernière et a 204 verges au sol au cours des deux derniers matchs après avoir couru 50 verges au cours des cinq premières semaines.

Choix FND : Princeton

8 hommes

Amboy coop (6-1) à Aquin (2-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 52-24 Aquin (2019)

À propos des Clippers : Amboy a remporté une victoire de 62-8 sur Bushnell-Prairie City la semaine dernière et a maintenant battu ses trois derniers adversaires 132-20. … Brennan Blaine a capté des passes de touché de 79 et 63 verges, respectivement, la semaine dernière tout en courant également pour un touché de 11 verges. … Landon Whelchel s’est précipité pour 144 verges et un touché et Quinn Leffelman avait 76 verges et deux touchés au sol la semaine dernière. … Eddie Jones a remplacé le quart-arrière du partant blessé Tucker Lindenmeyer. La semaine dernière, il a complété 2 des 4 passes pour 142 verges et deux touchés tout en courant pour un score de 7 verges. Il a lancé pour 293 verges et cinq touchés et a couru pour quatre touchés cette saison.

A propos des Bulldogs : La dernière fois qu’Aquin et Amboy ont joué, ils étaient tous les deux encore en compétition dans le football à 11. … Aquin est allé 6-3 la saison dernière lors de sa première saison de football à 8. … Les Bulldogs ont gagné 50-0 contre Rockford Christian Life la semaine dernière.

Choix FND : Amboy

Coeur de l’Illinois Grand

Fieldcrest (1-6, 0-3) à Deer Creek-Mackinaw (3-4, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 36-0 Dee-Mack (automne 2021)

A propos des chevaliers : Fieldcrest a perdu 15 matchs consécutifs sur le terrain – la seule victoire des Knights cette saison est survenue par forfait – dont une défaite 59-12 contre Stockton la semaine dernière. … Les Knights ont marqué 14 points ou moins à chaque match cette saison et ont été blanchis à trois reprises. … Fieldcrest accorde 39,7 points par match.

À propos des chefs : Dee-Mack a commencé la saison 0-4 mais a remporté trois matchs de suite avec un forfait, une victoire de 46-0 contre Tremont et une victoire de 44-6 contre LeRoy la semaine dernière. … Après avoir marqué seulement 28 points au cours des quatre premiers matchs, les Chiefs en ont marqué 90 au cours des deux derniers. … Lucas Blumeyer s’est précipité pour 541 verges et sept touchés cette saison, tandis que Brent Denniston a couru pour 327 verges et quatre touchés. … Connor Huff a réalisé un record d’équipe de 57 plaqués avec six plaqués pour une défaite

Choix FND : Deer Creek-Mackinaw