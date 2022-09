Capsules d’avant-première de la semaine 5 de NewsTribune – Shaw Local

Morris (4-0, 2-0) à La Salle-Pérou (3-1, 1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 42-0 Morris (2021 5A premier tour)

À propos de Morris : Morris entre en tant qu’équipe classée n ° 1 de la classe 5A de l’Associated Press après avoir battu ses adversaires 153-48 pendant quatre semaines, dont une victoire de 41-0 sur Woodstock North la semaine dernière. Woodstock North est un adversaire commun pour Morris et LP alors que les Cavaliers ont battu le Thunder 21-13 lors de la semaine 3. … La semaine dernière, le quart-arrière de Morris Carter Button a couru pour 42 verges et un touché et a complété deux passes pour 46 verges et un score. Jacob Swartz a couru sept fois pour 74 verges et deux touchés. … Morris a eu deux gros jeux d’équipes spéciales contre Woodstock North alors que Sam Reddinger a bloqué un botté de dégagement et Gage Phillips l’a renvoyé pour un TD, tandis qu’AJ Zweeres a renvoyé un botté de dégagement de 70 verges pour un score. … Morris a remporté 13 matchs consécutifs en saison régulière.

A propos des cavaliers : LP a perdu contre Morris deux fois la saison dernière – 31-7 au Howard Fellows Stadium et 42-0 à Morris au premier tour des séries éliminatoires. … Après avoir accumulé en moyenne 152 verges au sol par match au cours des trois premiers matchs, les Cavaliers ont lancé leur match au sol lors de la victoire 47-14 de la semaine dernière contre Plano la semaine dernière. LP a accumulé 335 verges au sol et cinq touchés en 48 courses. Le quart-arrière Brendan Boudreau a couru pour 42 verges et trois touchés en 11 courses, Peyton Ellermeyer a couru pour 73 verges en 11 tentatives, Brady Romagnoli a gagné 61 verges et a marqué un touché en quatre courses, Mason Lynch a récolté 57 verges en sept courses et Maalik Madrigal a couru pour 56 yards et un TD sur 12 tentatives. … Les Cavs ont maintenu Plano à 182 verges au total et ont forcé deux revirements. … Lynch a renvoyé un coup d’envoi de 85 yards pour un TD contre Plano pour son deuxième retour TD de la saison.

Choix FND : Morris

Mendota (2-2, 1-1) à Hall (1-3, 0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 43-34 Mendota (automne 2021)

À propos des chevaux de Troie : Mendota a une fiche de 1-2 sur le terrain après une défaite de 70-21 contre Princeton la semaine dernière. Les chevaux de Troie ont remporté une deuxième victoire par forfait en raison de Riverdale annulant sa saison universitaire. … Mendota a accordé 541 verges contre Princeton. C’était la deuxième fois cette saison que les Troyens abandonnaient plus de 500 verges dans un match. … Anthony Childs de Mendota est deuxième dans la zone au sol avec 495 verges et sept touchés en 74 courses. … Mendota QB Justin Randolph a complété 38 des 72 passes pour 595 verges et trois touchés avec quatre interceptions. Braiden Freeman a été la principale cible de Randolph, avec 12 passes pour 227 verges et un touché.

A propos des Diables Rouges : Hall a perdu 38-32 en prolongation contre Morrison la semaine dernière. En OT, les Red Devils ont raté un claquement sur le deuxième et le but de la ligne de 1 mètre, puis ont perdu un échappé au troisième essai pour sceller la défaite. … Mac Resetich a joué un rôle dans 83,2% des verges offensives de Hall alors qu’il a 750 verges au total – 589 au sol, 129 en passant et 32 ​​en réception – et il a représenté 13 des 14 touchés de l’équipe avec huit touchés au sol, deux touchés par la passe, deux TD de retour de coup de pied et un TD de retour de botté.

Choix FND : Mendota

Kewanee (2-2, 1-1) à Princeton (4-0, 2-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 49-21 Kewanee (automne 2021)

A propos des Chaudronniers : Kewanee a réalisé ses meilleures performances offensives et défensives de la saison la semaine dernière lors d’une victoire 40-7 contre Bureau Valley. Les 40 points étaient le double du record précédent des Boilermakers dans un match cette saison, tandis que les sept points de BV étaient la première fois qu’un adversaire de Kewanee marquait moins de deux chiffres cette saison. … Les Chaudronniers ont marqué sur leurs quatre premières possessions la semaine dernière pour se donner une avance de 26-0. … Contre BV, Kewanee a intercepté trois passes et récupéré un échappé. … Alex Duarte de Kewanee a eu un gros match pour les Boilermakes la semaine dernière, se précipitant pour 78 verges et trois touchés et attrapant une passe TD de 5 verges.

A propos des Tigres : Princeton mène la série dans l’un des plus anciens rivaux de l’État 63-56-4. … Les Tigers ont perdu le match de l’automne dernier, mais ont remporté les trois rencontres précédentes avec une marge moyenne de 41,3 points par match. … Princeton a marqué 226 points – une moyenne de 56,5 points par match – dont 70 la semaine dernière dans une victoire de 70-21 contre Mendota. … Le quart-arrière de Princeton Teegan Davis a réussi huit touchés la semaine dernière avec cinq passes, deux au sol et un retour d’interception. … Noah LaPorte a capté quatre passes pour un record scolaire de 206 verges et quatre touchés la semaine dernière.

Choix FND : Princeton

Newman (2-2, 0-1) à Bureau Valley (1-3, 0-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 26-14 Newman (automne 2021)

À propos des comètes : Nolan Britt a marqué un touché sur une course de 3 verges la semaine dernière pour le seul touché de Newman dans une défaite de 34-8 contre St. Bede. Le TD de Britt a tiré les Comets à 14-8, mais Newman a été surclassé 20-0 le reste du chemin. … Britt a terminé avec 88 verges au sol, tandis que Carter Rude a mené les Comets avec 91 verges au sol. … Les Comets ont perdu un échappé sur la ligne des 6 verges de St. Bede et ont intercepté une passe la semaine dernière. … Newman a permis au quart-arrière de St. Bede John Brady de lancer pour 230 verges et quatre touchés. … Les Comets ont marqué 57 points cette saison tout en en accordant 85.

À propos de la tempête : Les quatre premières possessions de Bureau Valley se sont terminées par trois bottés de dégagement et un échappé la semaine dernière dans une défaite de 40-7 à Kewanee, tandis que le Storm a permis aux Boilermakers de marquer des touchés sur leurs quatre premières possessions. … Bureau Valley a commis quatre revirements – trois interceptions et un échappé – contre Kewanee. … Le seul touché du Storm la semaine dernière est survenu sur une passe de touché de 96 verges de Bryce Helms à Eli Attig. … Le porteur de ballon BV Mason Goossens est cinquième dans la zone avec 295 verges au sol. Il a marqué six touchés.

Choix FND : Homme nouveau

LeRoy (2-2) à Fieldcrest (1-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 34-18 LeRoy (automne 2021)

A propos des Panthères : LeRoy a perdu 29-12 contre Gibson City-Melvin-Sibley la semaine dernière. GCMS est un adversaire commun entre LeRoy et Fieldcest alors que les Knights ont perdu 23-14 contre GCMS lors du premier match de la saison. … LeRoy a marqué 78 points cette saison tout en en accordant 87. … Matt Stuepfert a couru pour 53 verges et un touché la semaine dernière, tandis que Bo Zeleznik a couru pour l’autre TD de LeRoy.

A propos des chevaliers : La seule victoire de Fieldcrest cette saison est survenue par forfait. Les Knights ont perdu 12 matchs de suite. … Les Knights ont marqué 14 points dans le premier match mais n’ont pas marqué depuis. Fieldcrest a été surclassé 105-14 cette saison, dont 54-0 la semaine dernière contre Eureka. … Eddie Lorton s’est précipité pour 124 verges en 51 courses cette saison, tandis que Brady Ruestman a complété 22 des 54 passes pour 272 verges et un touché.

Choix FND : LeRoy

Coop Amboy (3-1) à Orangeville (0-4)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : 34-12 Orangeville (demi-finales I8FA 2021)

À propos des Clippers : Amboy a perdu 40-30 la semaine dernière pour la première défaite des Clippers de la saison. … Le quart-arrière Tucker Lindemeyer a quitté le match de la semaine dernière au premier quart avec une blessure. Eddie Jones a pris le relais, complétant 4 des 11 passes pour 71 verges et deux touchés. … Brennan Blaine a capté 14 passes pour 372 verges et huit touchés cette saison. Il a capté deux passes de touché à chaque match. … Les Clippers ont quatre joueurs qui se sont précipités sur 150 verges ou plus à Lindenmeyer, Kye Koch, Quinn Leffelman et Landon Whelchel. … Après avoir accordé seulement 26 points sur les deux premiers matchs, les Clippers ont cédé 76 points sur les deux derniers matchs.

À propos des Broncos : Après avoir perdu lors du match pour le titre d’État de l’Illinois 8 Man Football Association l’automne dernier, Orangeville a perdu ses quatre premiers matchs cette saison, dont 60-40 contre Hiawatha la semaine dernière. … Orangeville a accordé 60 points au cours de chacune des deux dernières semaines et a cédé 40 points ou plus à chaque match cette saison. … Les 40 points des Broncos la semaine dernière ont presque égalé le total d’Orangeville lors des trois premiers matchs combinés (42 points).

Choix FND : Amboy