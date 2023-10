Capsules d’aperçu du football de Sauk Valley Media pour la semaine 7 de la saison 2023 – Shaw Local

Quincy (6-0, 4-0) à Sterling (3-3, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Sterling 34, Quincy 28, OT (semaine 6 de 2022)

À propos des Golden Warriors : Sterling a égalisé son record de la saison avec une victoire de 13-3 contre Geneseo, invaincu, lors de la semaine 6. Le quart-arrière Drew Nettleton a lancé une passe de touché de 32 verges au receveur Mason Emin pour une avance de 7-3 à la mi-temps. Le cornerback Cale Ledergerber et un groupe de coéquipiers des Golden Warriors ont effectué un énorme quatrième arrêt sur la ligne de but pour forcer un revirement sur les downs et assurer la victoire dans les dernières secondes. Le quart-arrière Joseph Holcomb a couru pour un touché de 99 verges lors du dernier jeu du match. Avant le jeu final, Sterling n’avait que 31 verges au sol et 43 verges par la passe.

À propos des Diables Bleus : Quincy a marqué au moins 34 points à chaque match cette saison et accorde 16,3 points par match défensivement. Les Blue Devils et les Golden Warriors ont affronté et battu deux adversaires communs cette saison : United Township et Galesburg.

Choix du vendredi soir : Quincy

Rockford Christian (0-6, 0-6) à Dixon (6-0, 6-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Dixon 57, Rockford Christian 8 (semaine 3 de 2022)

À propos des ducs : Dixon a déjà décroché une place en séries éliminatoires et connaît son premier départ 6-0 depuis 2017, une saison où il a terminé 10-2 avec une défaite en quarts de finale de classe 4A. Les Dukes ont battu Winnebago 62-12 lors de la sixième semaine lors de leur match de retour. Aiden Wiseman s’est précipité 12 fois pour 119 verges et trois touchés, et Tyler Shaner a réussi 10 passes sur 12 avec deux touchés et s’est précipité 13 fois pour 105 verges et un touché. Brady Lawrence s’est précipité pour deux touchés et Tyson Dambman a capté six passes pour 82 verges et deux touchés.

À propos des Lions Royaux : Rockford Christian a accumulé une fiche de 2-27 au cours des quatre dernières saisons. Les Royal Lions ont accordé 295 points cette saison – le plus grand nombre de la Big Northern Conference. Ils ont perdu 56-7 contre Rockford Lutheran lors de la semaine 6, une équipe que Dixon a battue 42-0 lors de la semaine 5.

Choix FND : Dixon

Oregon Austin Egyed (2) est frappé par Kye Aken (29) de Byron alors qu’il tente de retourner un coup d’envoi à Landers-Loomis Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Rock Falls (1-5, 1-5) à Oregon (3-3, 3-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Oregon 46, Rock Falls 0 (semaine 8 de 2022)

À propos des Rockets : Rock Falls a perdu 33-14 contre North Boone lors de la semaine 6. Cinq des six adversaires des Rockets cette saison ont une fiche de 3-3 ou mieux, dont deux équipes 6-0 (Dixon et Byron). Les Rockets ont battu Rockford Christian 21-16 lors de la cinquième semaine pour leur seule victoire de la saison jusqu’à présent.

À propos des Faucons : L’Oregon a battu Stillman Valley 28-7 au cours de la semaine 6. Logan Weems s’est précipité 29 fois pour 112 verges et trois touchés, et Jack Washburn a réussi 9 passes sur 13 pour 161 verges et un touché. Josh Crandall a capté trois passes pour 94 verges et un touché, et Austin Egyed a capté cinq passes pour 58 verges. Les Hawks peuvent mettre fin à une disette de neuf ans en séries éliminatoires avec deux victoires au cours des trois prochaines semaines contre des équipes avec une fiche combinée de 4-14.

Choix FND : Oregon

Mac Hanrahan de Newman évite un plaquage contre Bureau Valley. (Alex T. Paschal)

Hall (3-3, 1-2) à Newman (5-1, 1-1)

Quand: 13h samedi

Dernier match : Newman 20, Hall 18 (Semaine 7 de 2022)

À propos des comètes : Newman a égalé le total de victoires de la saison 2022 avec une victoire de 20-14 contre Bureau Valley au cours de la semaine 6. Carter Rude a marqué le touché gagnant sur une course de 25 verges et a totalisé 57 verges au sol en sept courses. Evan Bushman a réussi 9 passes sur 18 pour 144 verges avec un touché et une interception. Daniel Kelly a réussi une réception de 42 verges et un touché de 2 verges, Brady Grennan s’est précipité pour 47 verges en 10 courses et Isaiah Williams a capté deux passes pour 47 verges et un touché.

A propos des Diables Rouges : Hall est revenu d’un déficit de 16 points pour une victoire de 32-24 contre l’Illinois Valley Central lors de la semaine 6. Les trois victoires des Red Devils cette saison ont eu lieu contre des équipes avec une fiche combinée de 1-17. Braden Curran a totalisé 118 verges et un touché et a capté deux passes pour 79 verges et un touché lors de la victoire de la semaine dernière.

Choix FND : Homme nouveau

Princeton (5-1, 2-0) à Bureau Valley (3-3, 2-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Princeton 48, Bureau Valley 0 (semaine 8 de 2022)

À propos de la tempête : Bureau Valley a perdu 20-14 contre Newman lors de la semaine 6. Bryce Helms a réussi un pick-six de 42 verges au premier quart. Brady Hartz a couru 70 verges en neuf courses avec une longue course de 40 verges, et Elijah Endress a couru pour 34 verges et un touché pour aller avec 42 verges sur réception.

A propos des Tigres : Princeton est sur une séquence de quatre victoires consécutives après une défaite surprise de 22-21 contre Morrison lors de la semaine 2. Les Tigers ont infligé à Kewanee sa première défaite de la saison par un score de 37-14 lors de la semaine 6. Casey Etheridge a marqué trois touchés, Will Lott a lancé deux touchés et Ace Christiansen a totalisé 184 verges et un touché.

Choix FND : Princeton

Colton Bielema de Morrison gagne du terrain lors du match de retour du MHS. (Photos de Steve Siefken/Shaw Media)

Rockridge (5-1, 4-0) à Morrison (6-0, 4-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Rockridge 36, Morrison 24 (semaine 6 de 2022)

À propos des Mustang : Morrison a limité les équipes adverses à 14 points ou moins dans chaque match sauf un cette saison (Princeton, semaine 2 – 21 points). Les Mustangs ont remporté les championnats d’État de classe 2A en 2009 et 2011 et ont une fiche de 6-0 pour la première fois depuis 2019. Ils ont une moyenne de 38,5 points par match et ont marqué 40 points ou plus en quatre matchs.

À propos des Rockets : Rockridge a remporté cinq matchs consécutifs après une défaite de 12-7 lors de la première semaine contre Newman. Les Rockets ont battu Monmouth-Roseville 28-13 lors de la semaine 6 – l’équipe Morrison a battu 41-12 lors de la semaine 5. Ils ont marqué au moins 28 points à chaque match depuis la semaine 2.

Choix FND : Morrisson

Erie-Prophetstown (1-5, 1-2) à Riverdale (0-6, 0-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Erie-Prophetstown 42, Riverdale 6 (semaine 6 de 2021)

À propos des Panthères : Erie-Prophetstown a battu Orion 35-34 lors de la semaine 6 pour sa première victoire de la saison. Le porteur de ballon Demetere Larson a capté le touché final et la conversion gagnante de deux points et a également compilé 134 verges sur réception, 75 verges au sol, un échappé forcé et une interception. Le quart-arrière Jeremiah Kochevar a réussi 239 verges avec un touché et une interception et s’est précipité pour 94 verges et deux touchés. Le demi offensif Justus Hough a ajouté 118 verges au sol, deux touchés au sol et 10 verges sur réception.

À propos des béliers : Riverdale a perdu chaque match par au moins trois touchés cette année. Les Rams ont marqué plus de 20 points une seule fois cette saison (dans une défaite de 55-22 contre Monmouth-Roseville). Ils ont accordé 287 points cette saison, soit le record de Three Rivers West avec 94 points.

Choix FND : Érié-Prophetstown

Gibson City-Melvin-Sibley (5-1, 2-0) à Forreston (6-0, 6-0)

Quand: 14h samedi

Dernier match : Forreston 40, Gibson City-Melvin Sibley 12 (semaine 8 de 2022)

À propos des cardinaux : Forreston a battu Stockton 22-8 lors de la semaine 6. Owen Mulder a totalisé 71 verges et deux touchés, Micah Nelson a totalisé 71 verges et Kaleb Sanders a totalisé 45 verges et un touché. Les Cardinals n’ont accordé que 70 points cette saison (11,7 points par match) – le deuxième total le plus bas du NUIC cette année.

À propos des Faucons : Gibson City-Melvin-Sibley est sur une séquence de quatre victoires consécutives, battant El Paso-Gridley, Eureka, Fisher et Fieldcrest au cours du mois dernier. La victoire de la semaine 6 contre Fieldcrest s’est soldée par un score de 40-14. Les Falcons n’ont pas accordé plus de 16 points dans un match cette saison.

Choix FND : Forreston

Jimmy Crimmins (24) de Fulton vient célébrer avec Baylen Damhoff (22) après avoir attrapé une passe et s’être frayé un chemin dans la zone des buts. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Durand-Pecatonica (5-1, 5-1) à Fulton (4-2, 4-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Fulton 31, Durand-Pecatonica 22 (semaine 3 de 2022)

À propos des cuiseurs vapeur : Fulton a remporté quatre matchs consécutifs après un départ 0-2. Les Steamers ont battu Galena 18-7 lors de la semaine 6. Dom Kramer a lancé deux passes de touché – une de 16 verges à Baylen Damhoff et une de 14 verges à Jacob Huisenga. AJ Boardman s’est précipité pour un touché de 29 verges.

À propos des Rivermen : Durand-Pecatonica a marqué le deuxième plus grand nombre de points (253) et a accordé le troisième moins (78) dans le NUIC cette saison. Les Rivermen ont perdu 48-27 contre Lena-Winslow lors de la semaine 6, mettant fin à une séquence de cinq victoires consécutives. Du-Pec a remporté trois victoires consécutives par blanchissage au cours des semaines 2 à 4 contre Eastland-Pearl City, Dakota et West Carroll.

Choix FND : Durand-Pecatonica

Eastland-Pearl City (1-5, 0-5) à Lena-Winslow (6-0, 5-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Lena-Winslow 60, Eastland-Pearl City 6 (semaine 1 de 2022)

À propos du Wildcatz : Eastland-Pearl City a battu Aurora Central Catholic 40-15 au cours de la semaine 6. Jaxsyn Kempel s’est précipité pour 104 verges et un touché, Draven Zier s’est précipité pour 81 verges et deux touchés, et Will Birchen s’est précipité pour 37 verges et deux touchés. Adam Awender a réussi un touché de retour de coup d’envoi de 82 verges.

À propos des Panthères : Lena-Winslow est sur une séquence de 25 victoires consécutives remontant à la saison 2021. Les Panthers ont marqué le plus de points (296) et en ont accordé le moins (63) dans le NUIC cette saison.

Choix FND : Léna-Winslow

Stockton (2-4, 1-4) à West Carroll (0-6, 0-5)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Stockton 64, West Carroll 8 (semaine 5 de 2022)

À propos du Tonnerre : West Carroll a été blanchi dans cinq matchs sur six cette saison. Le Thunder a accordé le plus de points (308) et en a marqué le moins (20) dans le NUIC cette saison.

À propos des Blackhawks : Stockton a perdu 22-8 contre Forreston lors de la semaine 6. Les victoires des Blackhawks ont été contre Heyworth et Eastland-Pearl City.

Choix FND : Stockton

Quinn Leffelman (21) d’Amboy attrape une passe alors que Spencer Nye (46) de Milledgeville le poursuit. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Amboy-LaMoille-Ohio (6-0, 5-0) à Ashton-Franklin Center (1-5, 0-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Amboy 1, AFC 0, forfait (7e semaine 2021)

À propos des tondeuses : Amboy a battu Milledgeville 32-20 lors de la semaine 6 pour rester invaincu. Le porteur de ballon Landon Whelchel s’est précipité 16 fois pour 214 verges et trois touchés, et le quart-arrière Eddie Jones a lancé une passe de touché de 10 verges à Troy Anderson.

À propos des Raiders : Ashton-Franklin Center est sur une séquence de quatre défaites consécutives après une victoire de 34-33 lors de la deuxième semaine contre Alden-Hebron. Les Raiders ont une moyenne de 17,3 points et accordent 46,2 points par match.

Choix FND : Amboy

Milledgeville (5-1, 4-1) à Pawnee/Lincolnwood (4-2, 1-1)

Quand: 13h samedi

Dernier match : Premier match à huit

À propos des missiles : Milledgeville a perdu 32-20 contre Amboy lors de la semaine 6. Connor Nye a réussi 192 verges et deux touchés et s’est précipité pour 92 verges et un touché. Karter Livengood a capté une passe de touché de 44 verges et Konner Johnson a capté une passe de touché de 6 verges. Micah Toms-Smith a couru 69 verges et accumulé 70 verges sur réception.

A propos des Indiens : Pawnee/Lincolnwood ont battu West Prairie/Southeastern 30-0 lors de la semaine 6. Les Indiens ont une moyenne de 36 points et en accordent 21 par match.

Choix FND : Milledgeville

Blue Ridge/DeLand-Weldon (2-4, 1-2) à Polo (5-1, 2-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Premier match à huit

À propos des Marcos : Polo a battu Unity Christian 64-0 lors de la semaine 6. Brock Soltow s’est précipité cinq fois pour 124 verges et un touché, a capté deux passes pour 32 verges et un touché et a lancé une passe de touché de 48 verges à Noah Dewey lors de sa seule tentative du match. . Dewey a également obtenu un score de 25 verges au sol, Delo Fernandez s’est précipité pour deux touchés et Gus Mumford a décroché un pick-six de 55 verges.

À propos des chevaliers : Blue Ridge/DeLand-Weldon ont perdu leur troisième match consécutif 26-6 contre Martinsville lors de la semaine 6. Les Knights ont une moyenne de 26,3 points et accordent 24,5 points par match.

Choix FND : Polo