Capsules d’aperçu du football de Sauk Valley Media pour la semaine 5 de la saison 2023 – Shaw Local

Sterling (2-2, 2-0) à Princeton (3-1, 1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Sterling 19, Princeton 6 (1949)

À propos des Golden Warriors : Sterling a remporté ses deux derniers matchs après un départ de 0-2, battant plus récemment Galesburg 45-14 lors de la semaine 4. Le quart-arrière junior Joseph Holcomb a terminé 4 sur 6 en passant pour 71 verges et deux touchés et s’est précipité pour 87 verges et deux touchés. sur 11 courses, toutes en première mi-temps. Le receveur junior Kaedon Phillips était le principal receveur, captant deux passes pour 87 verges, dont un touché de 78 verges. Le receveur senior Mason Emin était l’autre destinataire du touché, captant une passe de 28 verges dans une couverture serrée. Le secondeur de deuxième année Wyatt Cassens a enregistré quatre plaqués, deux sacs et un échappé récupéré. Le botteur de deuxième année Ryan Gebhardt a inscrit un panier de 47 verges.

A propos des Tigres : Princeton a été classée équipe n ° 1 de la classe 3A par l’Associated Press avant une défaite de la semaine 2 contre Morrison. Le porteur de ballon de deuxième année Casey Etheridge a totalisé 291 verges et cinq touchés la semaine dernière et compte désormais 810 verges et 12 touchés cette saison. Le joueur de ligne bidirectionnel senior Bennett Williams s’est engagé à l’Air Force Academy.

Choix du vendredi soir : Sterling

Dixon (4-0, 4-0) à Rockford Lutheran (2-2, 2-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Dixon 22, Rockford luthérien 19 (semaine 6 de 2022)

À propos des ducs : Dixon a battu Genoa-Kingston 30-0 lors de la semaine 4. Tyler Shaner a réussi 9 passes sur 13 pour 148 verges et un touché et s’est précipité pour 14 verges et trois touchés. Sa principale cible était son jeune frère Cullen, qui a capté cinq passes pour 82 verges. Collin Scott a réussi un touché sur réception de 19 verges et Aiden Wiseman s’est précipité 14 fois pour 93 verges. Les Dukes ont marqué sur les trois possessions de la première mi-temps.

À propos des croisés : Rockford Lutheran a battu Rock Falls 43-0 lors de la semaine 4. Il a perdu 48-28 contre Stillman Valley lors de la semaine 3, l’équipe Dixon a battu 28-14 lors de l’ouverture de la saison. Les Crusaders ont une moyenne de 31,8 points et accordent 33,8 points par match.

Choix FND : Dixon

Chutes de roche @ Dixon Le quart-arrière de Rock Falls, Easton Canales, recherche un receveur ouvert sur le terrain à Rock Falls le vendredi 8 septembre 2023. (Tom Tarner pour Shaw Local News Network)

Rockford Christian (0-4, 0-4) à Rock Falls (0-4, 0-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Rockford Christian 14, Rock Falls 0 (semaine 1 de 2022)

À propos des Rockets : Rock Falls a été blanchi au cours des deux dernières semaines contre Dixon et Rockford Lutheran. Les Rockets ont été dominés 209-13 lors des quatre premiers matchs, accordant au moins 40 points à chacun.

À propos des Lions Royaux : Rockford Christian a perdu chaque match cette saison par au moins trois touchés. La semaine dernière, c’était une défaite de 49-12 contre Stillman Valley. Les Royal Lions marquent en moyenne 15 points et accordent 54,5 points par match.

Choix FND : Chutes de pierre

Byron (4-0, 4-0) à Oregon (2-2, 2-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Byron 48, Oregon 6 (semaine 7 de 2022)

À propos des Faucons : L’Oregon a battu Winnebago 27-6 lors de la semaine 4, vengeant une défaite de 27-8 en 2022. Logan Weems s’est précipité 25 fois pour 178 verges et deux touchés. Jack Washburn a réussi 6 en 16 dans les airs pour 150 verges et deux touchés. Trois de ses réussites sont allées à Griffin Marlatt, qui a totalisé 98 verges sur réception. Ses passes de touché étaient de 25 verges à Hunter Bartel et de 27 verges à Josh Crandall.

A propos des Tigres : Byron a remporté le championnat d’État de classe 3A en 2021 et compte toujours trois partants de cette équipe : les demis offensifs Jacob Ross et Kye Aken, et le joueur de ligne Jared Clauch. Les Tigres marquent en moyenne 70 points par match et n’accordent que cinq points par match.

Choix FND : Byron

Carter Rude de Newman court avec le ballon lors d’un match à domicile contre Princeton le vendredi 8 septembre 2023. (Leah Kalina pour Shaw Local News)

Newman (3-1, 0-1) à Erie-Prophetstown (0-4, 0-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Newman 48, Erie-Prophetstown 13 (semaine 5 de 2016)

À propos des comètes : Newman a battu Rock Island 22-20 en prolongation au cours de la semaine 4. Le quart-arrière Evan Bushman s’est associé au porteur de ballon Cody McBride pour la conversion gagnante de deux points. McBride a également marqué un touché égalisateur pour porter le score à 14-14 au quatrième quart. Bushman a lancé une passe de touché à Isaiah Williams pour une avance de 8-7 au deuxième quart. La défense des Comets a provoqué 13 revirements cette saison et n’accorde que 14,3 points par match.

À propos des Panthères : Erie-Prophetstown a perdu 32-13 contre Morrison au cours de la semaine 4. Jeremiah Kochevar a totalisé 79 verges en 19 courses, Demetere Larson a totalisé 71 verges en 13 courses et Justus Hough a totalisé 70 verges en sept courses. Larson a marqué les deux touchés des Panthers la semaine dernière : une course de 41 verges et une réception de 5 verges de Kochevar.

Choix FND : Homme nouveau

Morrison (4-0, 2-0) à Monmouth-Roseville (3-1, 2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Morrison 18, Monmouth-Roseville 16 (semaine 3 de 2022)

À propos des Mustang : Morrison a battu Erie-Prophetstown 32-13 lors de la semaine 4. Brady Anderson et Colton Bielema se sont précipités pour deux touchés chacun. Anderson a été le meilleur coureur, réalisant neuf courses pour 138 verges. Ses scores sont survenus sur des courses de 27 et 75 verges. Carson Strating a totalisé 53 verges au sol et un touché en neuf courses, et Chase Newman a récolté 51 verges au sol en sept courses.

A propos des Titans : Monmouth-Roseville a battu Riverdale 55-22 lors de la quatrième semaine. Les Titans sont sur une séquence de trois victoires consécutives, après une défaite de 40-0 contre Princeton en ouverture de saison. Ils accordent 22,5 points par match.

Choix FND : Morrisson

Drake Hardy et Bryce Helms (à droite) de Bureau Valley poursuivent Ben Taylor de Kewanee vendredi soir au Storm Stadium. (Photo fournie par Tim Atwell)

Mendota (0-4, 0-2) à Bureau Valley (2-2, 1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Mendota 49, Bureau Valley 23 (semaine 3 de 2022)

À propos de la tempête : Bureau Valley a perdu 42-20 contre Kewanee lors de la semaine 4. Cameron Lemons a mené l’équipe au sol, compilant 66 verges en 11 courses. Elijah Endress a totalisé 37 verges et un touché en 13 courses. Bryce Helms a terminé 6 sur 14 dans les airs pour 64 verges, dont une passe de touché de 38 verges à Eli Attig.

À propos des chevaux de Troie : Mendota a perdu 34-7 contre Hall lors de la semaine 4. Les Trojans ont subi des pertes par blanchissage contre Morrison et Kewanee et n’ont marqué que 15 points toute la saison.

Choix FND : Vallée du Bureau

West Carroll (0-4, 0-3) à Forreston (4-0, 4-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Forreston 60, West Carroll 6 (semaine 6 de 2022)

À propos des cardinaux : Forreston a battu Eastland-Pearl City 34-20 lors de la semaine 4. Owen Mulder a mené les Cardinals avec 88 verges au sol et trois touchés en 17 courses. Alex Ryia a couru 57 verges et un touché en sept courses, marquant sur une course de 40 verges. Brady Gill a réussi un touché de 45 verges. Les Cardinals ont accordé 20 points ou moins à chaque match cette saison.

À propos du Tonnerre : West Carroll a été blanchi lors de trois des quatre matchs cette saison. Son match le plus serré a été une défaite de 42-20 contre Aurora Central Catholic lors de la troisième semaine. Le Thunder cède 53,5 points par match.

Choix FND : Forreston

Baylen Damhoff (22) de Fulton attrape un passage au-dessus d’Alex Ryia (3) de Forreston en route vers la zone des buts le vendredi 25 août 2023. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Fulton (2-2, 2-2) à Dakota (1-3, 0-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Fulton 48, Dakota 26 (semaine 9 de 2022)

À propos des cuiseurs vapeur : Fulton a battu Stockton 40-16 lors de la semaine 4, faisant plus que doubler son record de la saison précédente pour les points dans un match (18 lors de la semaine 1 contre Forreston). Les Steamers marquent en moyenne 20 points par match après la victoire éclatante de la semaine dernière. Le quart-arrière Dom Kramer a complété 41 des 66 tentatives de passes pour 542 verges et sept touchés cette saison. Baylen Damhoff a été le principal receveur jusqu’à présent, captant 12 passes pour 218 verges (18,2 verges par capture) et quatre touchés.

A propos des Indiens : Dakota a ouvert sa saison avec une victoire de 48-12 contre Fisher, mais n’a pas réussi à marquer plus de huit points à chaque match depuis. Les Indiens ont perdu 52-8 contre Lena-Winslow lors de la semaine 4.

Choix FND : Fulton

Stockton (1-3, 0-3) à Eastland-Pearl City (0-4, 0-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Stockton 26, Eastland-Pearl City 6 (semaine 2 de 2022)

À propos du Wildcatz : Eastland-Pearl City a été limité à six points ou moins dans tous les matchs sauf un cette saison. Le Wildcatz a perdu 34-20 contre Forreston lors de la semaine 4. Jaxsyn Kempel a été le meilleur coureur avec 93 verges en 11 courses, tandis que Draven Zier a accumulé 58 verges et un touché en 11 courses. Adam Awender a réussi un touché de 47 verges et Jackson Corbin a ajouté un touché de 5 verges.

À propos des Blackhawks : Stockton a perdu 40-16 contre Fulton lors de la semaine 4. Les Blackhawks ont une moyenne de 24,8 points et accordent 30,3 points par match.

Choix FND : Stockton

Amboy-LaMoille-Ohio (4-0, 4-0) à Ridgewood (3-1, 2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des tondeuses : Amboy a battu Peoria Quest par forfait lors de la semaine 4. Les Clippers ont une moyenne de 62 points et accordent 5,3 points par match. Leurs victoires contestées cette saison sont venues contre Unity Christian, River Ridge et Martinsville.

À propos des Spartiates : Ridgewood a perdu 48-44 contre Polo lors de la semaine 4. Les Spartans ont obtenu une fiche de 9-2 lors de leur première saison de football à huit l’année dernière. Ils ont marqué au moins 40 points à chaque match cette saison et cèdent 18,5 points par match.

Choix FND : Amboy

Brock Soltow (17) de Polo tente d’éviter Evan Schenck (10) de Milledgeville lors d’un match du vendredi 8 septembre 2023 à la Polo High School. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Polo (3-1, 1-1) à River Ridge (2-2, 1-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Polo 60, River Ridge 14 (semaine 7 de 2022)

À propos des Marcos : Polo a battu Ridgewood 48-44 au cours de la semaine 4. Brock Soltow a réalisé un match monstre, captant 11 passes pour 219 verges et trois touchés, se précipitant pour 139 verges et un touché en 17 courses, et lançant une passe de touché de 21 verges à Billy Lowry. Le quart-arrière Carter Meridan a également connu un match énorme, terminant 15 passes sur 23 pour 312 verges et quatre touchés.

À propos des Wildcats : River Ridge a battu Blue Ridge/DeLand-Weldon 21-20 lors de la semaine 4. Les Wildcats marquent en moyenne 18 points et accordent 47 points par match cette saison.

Choix FND : Polo

Kirkland Hiawatha (2-2, 1-1) à Milledgeville (4-0, 4-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Premier match à huit

À propos des missiles : Les Missiles ont pris une avance de 50-0 à la mi-temps et ont résisté à Orangeville pour une victoire de 50-24 lors de la semaine 4. Micah Toms-Smith a totalisé près de 100 verges offensives en un temps limité, tandis que Karter Livengood a ancré la défense comme il l’a fait toute l’année. Milledgeville a récolté au moins 48 points chaque semaine et au moins 50 lors de ses trois derniers matchs.

À propos des Faucons : Hiawatha a roulé lors de ses deux derniers matchs, y compris la victoire 46-6 de la semaine dernière contre Rockford Christian Life. Après avoir marqué 36 points au total au cours des deux premières semaines, ils en ont marqué 94 lors des deux derniers matchs et n’en ont concédé que six. Lucas Norvell a dirigé l’offensive en tant que porteur de ballon, tandis que Braeden Ross a été une force sur la ligne défensive après avoir raté les deux premiers matchs.

Choix FND : Milledgeville

Rockford Christian Life (1-3, 0-2) au Ashton-Franklin Center (1-3, 0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Ashton-Franklin Center 44, Rockford Christian Life 16 (semaine 9 de 2022)

À propos des Raiders : Ashton-Franklin Center a perdu 50-22 contre South Beloit lors de la semaine 4. Les Raiders ont une moyenne de 18,5 points et accordent 48,8 points par match cette saison. Leur seule victoire a été contre Alden-Hebron, 34-33, lors de la deuxième semaine.

A propos des Aigles : Rockford Christian Life a perdu 46-6 contre Hiawatha lors de la semaine 4. Les Eagles ont été limités à 14 points ou moins en trois matchs cette saison. Leur seule victoire a été contre Galva, 36-0, lors de la deuxième semaine.

Choix FND : Centre Ashton-Franklin