Capsules d’aperçu du football de Sauk Valley Media pour la semaine 4 de la saison 2023 – Shaw Local

Newman (2-1, 0-1) à Rock Island (0-3, 0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des comètes : Newman a perdu 20-0 contre Princeton lors de la troisième semaine. La défense a encore une fois été un point positif, forçant quatre échappés et maintenant les Tigers à 14 points jusqu’aux deux dernières minutes du match. Les Comets ont été entassés au sol tout le match, terminant avec 44 verges au sol en 23 courses (1,91 verges par course). Le porteur de ballon junior Cody McBride a été le principal receveur la semaine dernière, captant quatre passes pour 40 verges. Newman a une moyenne de 9,3 points et accorde 12,3 points par match cette saison.

À propos des rochers : Rock Island a perdu 41-7 contre Quincy lors de la troisième semaine. Les Rocks n’ont marqué que sept points dans chacun de leurs trois matchs cette saison et cèdent 34,3 points par match. L’absence en séries éliminatoires la saison dernière était la première au cours des quatre dernières saisons.

Choix du vendredi soir : Homme nouveau

Galesburg (1-2, 0-0) à Sterling (1-2, 1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Sterling 48, Galesburg 21 (semaine 3 de 2022)

À propos des Golden Warriors : Sterling a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de 23-19 à United Township lors de la troisième semaine. Le demi défensif senior Miles Nawrocki a récupéré un échappé dans la zone des buts pour donner une avance de 7-0 aux Warriors dans les 15 premières secondes. Le demi défensif senior Gavin Church a réussi une interception salvatrice au fond du territoire de Sterling avec moins de deux minutes à jouer. Le botteur de deuxième année Ryan Gebhardt a réussi 3 en 3 aux paniers avec un long coup de pied de 33 verges. Le quart-arrière junior Joseph Holcomb a rythmé l’équipe au sol, effectuant 30 courses pour 100 verges. Le porteur de ballon senior Cale Ledergerber s’est précipité quatre fois pour 49 verges et un touché, marquant sur une course de 33 verges au deuxième quart.

À propos des séquences d’argent : Galesburg a perdu 35-14 contre Indian Creek (Trafalgar, Indiana) au cours de la troisième semaine, après une victoire de 41-7 lors de la deuxième semaine contre Limestone. Les Silver Streaks totalisent en moyenne 20,3 points et accordent 32 points par match.

Choix FND : Sterling

Chutes de roche @ Dixon Tyler Shaner de Dixon trouve un trou ouvert dans la défense de Rock Falls à Rock Falls le vendredi 8 septembre 2023. (Tom Tarner pour Shaw Local News Network)

Gênes-Kingston (2-1, 2-1) à Dixon (3-0, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Dixon 21, Genoa-Kingston 19 (prolongation – 7e semaine 2022)

À propos des ducs : Dixon a marqué sur ses cinq premières possessions la semaine dernière pour remporter une victoire de 40-0 à domicile contre Rock Falls, une victoire qui a permis aux Dukes et à Byron d’être les seules équipes à 3-0 dans la Big Northern Conference. Aiden Wiseman a couru 126 verges et trois touchés en seulement 13 courses, tandis que Tyler Shaner a lancé 160 verges et deux scores, tous deux contre Cullen Shaner – y compris une bombe de 77 verges près de la mi-temps. Landon Knigge a réussi un retour de coup d’envoi de 98 verges pour un score.

À propos des rouages : Depuis que les équipes ont commencé à jouer chaque année en 2016, la série est à égalité 3-3. Les Cogs ont remporté les deux derniers matchs de la série par un score combiné de 69-31 avant la victoire des Dukes l’an dernier. Dixon a remporté les deux rencontres précédentes par un total de 67-34. Après une défaite à North Boone, les Cogs se sont remis sur les rails avec une victoire 20-14 à domicile contre l’Oregon en prolongation. Nathan Kleba a gardé le meilleur pour la fin, se précipitant pour un touché de 12 verges lors du deuxième jeu en prolongation pour GK après seulement deux courses précédentes.

Choix FND : Dixon

Rock Falls (0-3, 0-3) à Rockford Lutheran (1-2, 1-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Rockford luthérien 48, Rock Falls 0 (semaine 4 de 2022)

À propos des Rockets : Rock Falls a été limité à 22 verges offensives lors d’une défaite 40-0 lors de la troisième semaine contre Dixon. Ses seuls gros jeux la semaine dernière étaient une course de 16 verges par Korbin Oligney et une course de 13 verges par Easton Canales. Face à Byron, Stillman Valley et Dixon au cours des trois premières semaines, les Rockets ont été dominés 166-13.

À propos des croisés : Rockford Lutheran a perdu 48-28 contre Stillman Valley lors de la troisième semaine. Les Crusaders marquent en moyenne 28 points et accordent 45 points par match cette saison.

Choix FND : Luthérien de Rockford

Oregon (1-2, 1-2) à Winnebago (1-2, 1-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Winnebago 27, Oregon 8 (semaine 4 de 2022)

À propos des Faucons : L’Oregon a subi une défaite de 20-14 en prolongation contre Gênes-Kingston au cours de la troisième semaine. Le quart-arrière Jack Washburn a réussi une passe de 10 sur 19 pour 178 verges avec une passe de touché de 64 verges à Quentin Berry. Logan Weems a ajouté 113 verges au sol et un touché en 22 courses.

A propos des Indiens : Winnebago s’est qualifié pour les séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2017. Le rapide porteur de ballon Supreme Muhammad est de retour pour diriger le champ arrière. Les Indiens ont perdu 55-6 contre North Boone lors de la troisième semaine.

Choix FND : Oregon

Morrison (3-0, 1-0) à Erie-Prophetstown (0-3, 0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Morrison 25, Erie-Prophetstown 14 (semaine 9 de 2022)

À propos des Mustang : Morrison a battu Orion 40-14 lors de la troisième semaine. Les Mustangs ont une moyenne de 38,7 points et n’accordent que 11,7 points par match cette saison. Leur dernier départ 3-0 remonte à 2019, une année où ils ont terminé 11-1 et atteint les quarts de finale de classe 1A.

À propos des Panthères : Erie-Prophetstown a perdu 42-14 contre Monmouth-Roseville lors de la troisième semaine. Le porteur de ballon Demetere Larson a récolté 153 verges et deux touchés et a récolté 28 verges sur réception dans la défaite. Ses scores au sol sont survenus sur des courses de 70 et 71 verges.

Choix FND : Morrisson

Elijah Endress de Bureau Valley repousse Braden Curran de Hall en le dépassant le vendredi 8 septembre 2023 au stade Richard Nesti. (Scott Anderson)

Kewanee (3-0, 1-0) à Bureau Valley (2-1, 1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Kewanee 40, Bureau Valley 7 (semaine 4 de 2022)

À propos de la tempête : Bureau Valley a battu Hall 18-8 au cours de la troisième semaine. Le porteur de ballon Cameron Lemons s’est précipité pour 131 verges et un touché en 23 courses, le quart-arrière Bryce Helms a lancé une passe de touché de 22 verges au receveur large Corban Chhim, et le porteur de ballon Elijah Endress a ajouté un 8. -yard score au sol dans la victoire.

À propos des Chaudronniers : Kewanee a battu Mendota 41-0 lors de la troisième semaine. Le quart-arrière Brady Clark a complété 5 des 6 passes pour 97 verges et un touché et s’est précipité pour 69 verges et un touché lors de la victoire de la semaine dernière. Les autres victoires des Chaudronniers cette saison sont survenues contre Sherrard et Erie-Prophetstown. Ils marquent en moyenne 32,3 points et accordent sept points par match cette saison.

Choix FND : Kewanee

Eastland-Pearl City (0-3, 0-3) à Forreston (3-0, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Forreston 34, Eastland-Pearl City 21 (semaine 3 de 2022)

À propos des cardinaux : Forreston a battu Galena 30-16 lors de la troisième semaine. Le porteur de ballon Owen Mulder a totalisé 86 verges et trois touchés, tandis que le porteur de ballon Kaleb Sanders a ajouté 69 verges au sol et un touché. Les Cardinals ont limité les attaques adverses à 14 points par match cette saison.

À propos du Wildcatz : Eastland-Pearl City a perdu 14-6 contre Fulton lors de la troisième semaine. Le porteur de ballon Draven Zier a accumulé 72 verges en sept courses la semaine dernière, marquant sur un touché de 38 verges au deuxième quart pour faire match nul à un point. Le quart-arrière de Wildcatz, Jackson Corbin, a terminé 6 sur 6 en passant pour 59 verges.

Choix FND : Forreston

Fulton (1-2, 1-2) à Stockton (1-2, 0-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Fulton 44, Stockton 6 (semaine 6 de 2022)

À propos des cuiseurs vapeur : Fulton a battu Eastland-Pearl City 14-6 lors de la troisième semaine. Les Steamers ont pris les devants au deuxième quart sur un touché de Jimmy Crimmins de 3 verges, puis se sont éloignés au troisième avec une passe de touché de 11 verges de Dom Kramer à Trevor. Tiesman. Skylier Crooks a mené le champ arrière avec 69 verges au sol en 16 courses.

À propos des Blackhawks : Stockton a perdu 48-20 contre Lena-Winslow lors de la troisième semaine. Les Blackhawks ont joué 3-0 contre Durand-Pecatonica à quatre points lors de la première semaine, perdant 20-16. Ils marquent en moyenne 27,7 points et accordent 27 points par match cette saison.

Choix FND : Stockton

Durand-Pecatonica (3-0, 3-0) à West Carroll (0-3, 0-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Durand-Pecatonica 53, West Carroll 6 (semaine 1 de 2022)

À propos du Tonnerre : West Carroll a fait un pas en avant lors de la troisième semaine lors d’une défaite 42-20 contre Aurora Central Catholic après avoir été blanchi lors des deux premiers matchs par Lena-Winslow et Galena. Le Thunder a été dominé 159-20 cette saison.

À propos des Rivermen : Durand-Pecatonica a réalisé des blanchissages au cours des deux dernières semaines contre Eastland-Pearl City et Dakota. Les Rivermen marquent en moyenne 36,3 points et accordent 5,3 points par match cette saison.

Choix FND : Durand-Pecatonica

Charte de quête (0-3, 0-2) à Amboy-LaMoille-Ohio (3-0, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des tondeuses : Amboy a battu Martinsville 60-8 lors de la troisième semaine. Le porteur de ballon Landon Whelchel s’est précipité pour deux touchés et a attrapé un touché, l’arrière Quinn Leffelman s’est précipité pour trois touchés et le quart-arrière Eddie Jones a lancé deux passes de touché et s’est précipité pour un. Les Clippers marquent en moyenne 62 points par match cette saison et n’accordent que 5,3 points par match.

À propos des Gators : Quest of Peoria a été dominé 166-42 cette saison, dont une défaite de 50-6 contre St. Anne lors de la troisième semaine. Les Gators jouent tous leurs matchs sur la route cette saison.

Choix FND : Amboy

Polo (2-1, 1-1) à Ridgewood (3-0, 2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Polo 38, Ridgewood 32 (éliminatoires I8FA 2022 – deuxième tour)

À propos des Marcos : Polo a perdu 58-22 contre Milledgeville lors de la troisième semaine. Le quart-arrière senior Brock Soltow a marqué les trois touchés de Marcos la semaine dernière, passant pour un, se précipitant pour un et en attrapant un autre. Il a complété 2 des 3 passes pour 37 verges, s’est précipité sur 100 verges en 13 courses et a capté sept passes pour 64 verges. Son compatriote quart-arrière senior Carter Merdian a réussi 14 passes sur 23 pour 138 verges avec une passe de touché de 7 verges à Soltow. Le porteur de ballon Noah Dewey était le principal receveur, captant cinq passes pour 109 verges et un touché.

À propos des Spartiates : Ridgewood a terminé 9-2 la saison dernière. Il a battu Unity Christian 40-16 lors de la troisième semaine. Les Spartans ont une moyenne de 43,3 points et accordent 10 points par match cette saison.

Choix FND : Polo

Micah Toms-Smith (6) de Milledgeville court avec le ballon alors que les défenseurs de Polo poursuivent l’action du vendredi 8 septembre 2023 à la Polo High School. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Orangeville (1-2, 0-2) à Milledgeville (3-0, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Milledgeville 46, Orangeville 8 (semaine 1 de 2022)

À propos des missiles : Milledgeville a battu Polo 58-22 lors de la troisième semaine. Le quart-arrière Connor Nye a totalisé quatre touchés et plus de 200 verges offensives. Il a terminé 4 passes sur 7 pour 136 verges et trois touchés, se connectant deux fois avec Karter Livengood pour des scores de 59 et 45 verges. Nye a également couru 75 verges et un touché en 15 courses. Micah Toms-Smith a couru 100 verges et deux touchés en 11 courses et a capté deux passes pour 35 verges et un touché. Konner Johnson a ajouté 114 verges au sol et deux scores en 12 courses.

À propos des Broncos : Orangeville a perdu contre River Ridge 43-40 lors de la troisième semaine. Les Broncos ont une moyenne de 30,7 points et accordent 35 points par match cette saison. Ils ont ouvert leur saison avec une victoire de 46-12 contre Ashton-Franklin Center.

Choix FND : Milledgeville

Centre Ashton-Franklin (1-2, 0-0) à South Beloit (3-0, 2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Ashton-Franklin Center 44, South Beloit 40 (semaine 5 de 2022)

À propos des Raiders : Ashton-Franklin Center a perdu 66-6 contre Pawnee/Lincolnwood lors de la troisième semaine. Les Raiders ont une moyenne de 17,3 points et accordent 48,3 points par match cette saison. Ils ont battu Alden-Hebron 34-33 lors de la deuxième semaine.

À propos des Sobos : South Beloit a battu Alden-Hebron 35-20 lors de la semaine 3. Les Sobos ont battu Hiawatha lors de la semaine 1 et Peoria Heights lors de la semaine 2.

Choix FND : Beloit Sud