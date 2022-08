Capsules d’aperçu du football de la semaine 1 de NewsTribune – Shaw Local

Commune unie de La Salle-Pérou

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 35-0 PL (2018)

A propos des Panthères : United Township retourne plusieurs joueurs clés de l’équipe de l’an dernier qui a remporté quatre matchs, le plus pour les Panthers depuis 2003. Le quart-arrière Matthew Kelly a lancé pour 1 158 verges et 12 touchés l’automne dernier tout en se précipitant pour 256 verges. Johnny Manso a couru pour 308 verges et cinq touchés la saison dernière et Oscar Perez est le meilleur receveur de retour de l’équipe après avoir capté 10 passes pour 231 verges et trois scores. Les Panthers entreprennent la saison en cherchant à mettre fin à une sécheresse de 21 ans en séries éliminatoires.

A propos des cavaliers : LP a dominé la série hors conférence de 2006 à 2018, allant 11-0 contre les Panthers avec une marge moyenne de victoire de 22,1 points. Cependant, l’entraîneur du LP Jose Medina a déclaré que l’UT s’était beaucoup amélioré depuis la dernière rencontre en 2018. Les Panthers n’ont jamais remporté plus de deux matchs entre 2006 et 2018, mais sont allés 4-5 l’automne dernier. Les Cavs renvoient deux partants sur la ligne offensive à Nik Belski et Creek McCormick. Le junior Brendan Boudreau prend la relève au poste de quart-arrière, tandis que Brett Aimone, Peyton Ellermeyer et Antonio Rodriguez joueront les arrières latéraux et Billy Mini et Mason Lynch occuperont les postes d’ailiers. Rodriguez au secondeur et Lynch au retour de sécurité pour diriger la défense.

Choix FND : La Salle-Pérou

Saint Bède à Sherrard

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 53-0 Saint Bède (2021)

À propos des Bruins : St. Bede retourne un noyau solide de l’équipe de l’an dernier qui est allé 8-3 et a atteint le deuxième tour des séries éliminatoires de classe 1A. Offensivement, le quart-arrière toutes zones John Brady (1 699 verges, 14 touchés par la passe, 700 verges, 7 touchés au sol) et le joueur de ligne offensive Ryan Migliorini, Ben Burke et Joe Bima sont de retour. Calym Setser, Callan Hueneburg, Ryan Brady et Seth Ferrari seront porteurs de ballons. Défensivement, Ryan Brady était polyvalent et le meilleur plaqueur de l’équipe la saison dernière, tandis que Setser, Hueneburg, Burke et Migliorini ont également de l’expérience.

A propos des Tigres : Sherrard cherche à s’améliorer lors de la deuxième saison de l’entraîneur Brandon Johnston après avoir affiché une fiche de 0-9 l’automne dernier. Senior Walker Anderson sera un leader pour les Tigers des deux côtés du ballon après avoir remporté les honneurs de la division All-Three Rivers Conference Rock en tant que plaqueur offensif et secondeur la saison dernière. Sont également de retour les seniors Ryley Zippe (OL/DL) et Brody Bernier (WR/DB) ainsi que les juniors Holland Anderson (QB/DB), Noah Fender (WR/DB), Riley Colbrese (RB/LB), Hunter Timerman (WR /DB), Bailey Nelson (WR/DL) et Zach Shields (OL/DL).

Choix FND : Saint Bède

Salle à Orion

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Orion 26, Salle 15 (2021)

A propos des Diables Rouges : Après être allé 1-8 l’automne dernier, il y a quelques changements à Hall avec l’ancien élève Randy Tieman qui revient en tant qu’entraîneur-chef après avoir mené Hall à six apparitions en séries éliminatoires entre 2012-19 et le comté de Putnam rejoignant les Red Devils pour une coopérative, ce qui a augmenté les numéros de programme. environ 60 joueurs. La star senior Mac Resetich est de retour au poste de porteur de ballon et de demi défensif. L’année dernière, il a couru pour 754 verges et 11 touchés et a capté 22 passes pour 407 verges et trois touchés. Hunter Meagher prend la relève au quart-arrière, tandis que Gianni Guerrini revient au poste de porteur de ballon et de demi défensif. Luke Smith ancrera la ligne des deux côtés du ballon.

À propos des chargeurs : Orion retourne un groupe expérimenté – avec huit partants de retour des deux côtés – cherchant à se remettre sur la bonne voie après que les Chargers aient marqué 4-5 l’automne dernier, brisant une séquence de six ans en séries éliminatoires. Cole Kratzberg se rapproche du record de carrière de l’école après avoir parcouru plus de 1 100 verges la saison dernière. Il est également titulaire depuis quatre ans en matière de sécurité. Luke Dunlap ancrera les lignes des deux côtés du ballon après avoir été un choix bidirectionnel de la division All-Three Rivers Conference Rock la saison dernière.

Choix FND : Orion

Mendota à Érié-Prophetstown

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Mendota 24, EP 14 (2021)

À propos des chevaux de Troie : Mendota a une base solide sur laquelle s’appuyer avec quatre partants de retour sur la ligne offensive à Jose Rocha, Landon Kreiser, Jordan Coney et Neal Linden. Anthony Childs (467 verges au sol, 6 touchés en 2021) revient au poste de porteur de ballon, tandis que JP Belmonte a également reçu quelques touches l’an dernier. Justin Randolph prend la relève au quart-arrière du partant de trois ans Ted Landgraf. Défensivement, Childs, Belmonte, Linden et Charles Heiting ont de l’expérience au poste de secondeur, tandis que Ryne Strouss revient au secondaire.

A propos des Panthères : EP a remporté huit matchs consécutifs après avoir perdu contre Mendota et St. Bede pour commencer la saison l’an dernier. Les Panthers ont été durement touchés par la remise des diplômes, notamment en perdant le quart-arrière Kolby Franks (1 566 verges, 24 touchés au sol, 975 verges, 9 touchés par la passe) et le premier receveur et le deuxième attaquant Connor Sibley. Jack Minssen prend le relais au QB, tandis que Jase Grunder revient et sera l’une des meilleures armes offensives après s’être précipité pour 422 verges et neuf scores et avoir capté 13 passes pour 150 verges l’an dernier. Il a également réussi 109 plaqués l’an dernier, ce qui le place au deuxième rang de l’équipe. Clay Hockaday ancrera des lignes inexpérimentées des deux côtés.

Choix FND : Mendota

Princeton à Rockridge

Lorsque: 19h, vendredi

Dernier match : Princeton 48-7 (2021)

A propos des Tigres : Beaucoup de talent revient des quarts de finale 3A des Tigers en 2021. Le quart-arrière à double menace Teegan Davis, qui a combiné plus de 2 900 verges et 35 touchés en se précipitant et en passant, et le porteur de ballon Augie Christiansen (954 verges, 14 touchés) dirigent un champ arrière explosif . Le senior CJ Hickey, qui a parcouru 114 verges lors du premier match de la saison de l’an dernier contre les Rockets, mais s’est blessé au genou, revient également. Ils ont beaucoup de “boeuf” à l’avant avec des joueurs de ligne juniors comme Payne Miller (6-2/280), Bennett Willams (6-4/265) et le deuxième Cade Odell (5-11, 260). Il y a aussi huit partants du côté défensif. Les Tigers sont quatre fois champions en titre de la conférence à Three Rivers East, partageant le titre de l’an dernier avec Kewanee.

À propos des fusées : Les Rockets n’ont que quatre partants de retour des deux côtés du ballon et doivent remplacer un partant de trois ans au quart-arrière et quatre des cinq joueurs de ligne offensive. Le senior Jacob Bayne doit prendre la relève de Breyden Deem au poste de quart-arrière. Un domaine sans préoccupation est le porteur de ballon, où Peyton Locke senior portera le ballon tôt et souvent pour les Rockets. Il a couru pour 880 verges et 12 touchés l’automne dernier. Sam Graves revient en tant qu’entraîneur-chef après s’être retiré après un passage de six ans de 2013 à 2019. Il a servi d’assistant.

Choix FND : Princeton

Bureau Valley à Villa Grove

Lorsque: 19h, vendredi

Dernier match : Aucun

À propos de la tempête : BV devait jouer un crossover Three Rivers à Riverdale lors de la semaine 1, mais les Rams ont annulé leur saison universitaire en raison du manque de nombre. Les Storm (3-6 en 2021) étaient expérimentés dans le champ arrière et manquaient d’expérience sur la ligne l’an dernier, mais cette année ils auront un revirement. Les seniors Ayize Martin et Cameron Lillie et les juniors Jon Dybek et Connor Scott sont tous des joueurs de ligne partants de retour depuis deux ans. Le senior Isaac Attig, qui a vu un temps limité dans l’équipe F / S, et le deuxième Bryce Helms, qui n’a jamais joué à ce poste auparavant, se disputaient les fonctions de quart-arrière. Le senior Mason Goossens, le deuxième Elijah Endress et les juniors Cameron Lemons et Robert Novak prendront la relève. BV partira à 14 heures pour leur randonnée de 2 heures et 45 minutes jusqu’à Villa Grove, située au sud de Champaign.

A propos des Diables Bleus : Villa Grove (191 inscrits) renvoie son premier rusher, son quart-arrière et ses deux meilleurs receveurs ainsi que son principal plaqueur défensivement. Villa Grove est allé 5-5 l’an dernier, tombant à Camp Point Central 48-14 dans les séries éliminatoires 1A. Les Blue Devils ont terminé quatrièmes (4-3) de la Lincoln Prairie Conference. Le champion de la ligue Arcola (9-3, 7-0) a atteint les quarts de finale 1A, s’inclinant face à Moweaqua Central A & M, 21-19. Villa Grove devait affronter Fisher, mais les Bunnies ont annulé leur saison universitaire en raison du manque de nombre.

Choix FND : Vallée du Bureau

Gibson City-Melvin-Sibley à Fieldcrest

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Fieldcrest 21, GCMS 14 (printemps 2021)

A propos des faucons : Chad Augspurger, assistant de longue date du GCMS, prend la relève en tant qu’entraîneur-chef de Mike Allen, qui a dirigé les Falcons pendant 21 ans. Augspurger met en œuvre une offensive étalée, qui sera dirigée par le quart-arrière de deuxième année Brayden Elliott. Le senior Mason Kutemeier revient pour sa troisième année en tant que joueur de ligne partant. Les juniors Aiden Sancken et Ty Cribbett serviront de porteurs de ballon principaux tandis que Kellan Fanson, Seth Barnes et Rylan DeFries et Ty Harden chercheront à attraper des passes. Les Falcons sont allés 4-5 l’automne dernier.

A propos des chevaliers : L’ancien Nick Meyer reprend les Knights après leur fiche de 0-9 la saison dernière. Fieldcrest ramène beaucoup d’expérience, dont le quart-arrière Koltin Kearfott (1 037 verges, 6 touchés en six matchs), le receveur Landon Modro (450 verges, 2 touchés) et Eddie Lorton, qui a joué le quart-arrière, le porteur de ballon et le receveur la saison dernière. Les joueurs de ligne Coltin Perry et Carter Stimpert et le receveur / demi défensif Jozia Johnson ont également acquis de l’expérience l’automne dernier, tandis que les juniors Brady Ruestman (QB / DB) et Aydin Stimpert (OL / DL) et le deuxième Jackson Hakes (TE / LB) devraient jouer plus gros rôles cette saison.

Choix FND : SMGC

Amboy-LaMoille au Polo

Lorsque: 19h

Dernier match : Polo 36, Amboy-LaMoille 28 (2021)

À propos des Clippers : Amboy n’a qu’un seul senior sur la liste à Tucker Lindenmeyer, mais il est important en tant que quart-arrière et arrière défensif des Clippers qui a été nommé deuxième équipe All Illinois 8-Man Football Association North l’automne dernier. Lindenmeyer a lancé pour 988 verges et 16 touchés la saison dernière et a couru pour 822 verges et 12 touchés. Brennan Blaine est également de retour, qui a capté 27 passes pour 692 verges et 12 touchés, ainsi que les porteurs de ballon Landon Whelchel et Kye Koch et les joueurs de ligne à double sens Trey Payne et Ian Sundberg. L’arrière arrière / ailier défensif de deuxième année Quinton Leffelman devrait être un joueur d’évasion. Les Clippers sont classés à égalité au n ° 2 dans le www.nuicfootball.com sondage de huit hommes.

À propos des Marco : Polo est le double champion d’État en titre de l’Illinois 8-Man Football Association, avec une fiche de 23-0 en 2019 et à l’automne 2021. Les Marcos ne renvoient que cinq partants – deux en attaque et trois en défense. Le senior Avery Grenoble et le junior Brock Soltow ont couru chacun plus de 1 500 verges la saison dernière. Les Polos ont marqué 50 points ou plus sept fois la saison dernière. Les Marcos sont classés n ° 1 dans le football à huit par www.nuicfootball.com.

Choix FND : Polo