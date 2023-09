Capsules d’aperçu des journaux Record pour la semaine 5 – Shaw Local

Conférence du Sud-Ouest des Prairies Ouest

Oswego (4-0, 0-0) à Plainfield Nord (1-3, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Plainfield Nord 31, Oswego 3 (2022)

À propos des Panthères : Oswego est généralement au sommet ou du moins près du sommet de la conférence du sud-ouest des Prairies. La foi a hésité en dehors du camp d’Oswego si c’était toujours le cas après une saison 3-6 en 2022, mais les Panthers veulent clairement restaurer le rugissement aux niveaux précédents, car ils ont dominé au cours de quatre matchs, devançant leurs adversaires par un total de 147. -17. Oswego a des meneurs de jeu des deux côtés du ballon avec Taiden Thomas, Carson Cooney et Mikey Claycombe en défense et Jeremiah Cain, Dylan King et Noah Vera en attaque.

À propos de Plainfield Nord : Plainfield North a obtenu la défensive sur laquelle il compte pour les quatre premières semaines de la saison. Les Tigers accordent moins de 10 points par match, un chiffre avec lequel presque toutes les équipes conviendraient. Le problème est que tout ce qu’ils ont essayé en attaque n’a tout simplement pas fonctionné. Les Tigers ont disputé trois de leurs quatre matchs avec 10 points, dont une défaite lors de la quatrième semaine contre Joliet West, où son seul touché a été marqué par le WR Omar Coleman, un joueur que les Tigers aimeraient clairement récupérer le ballon plus souvent.

Choix FND : Oswego

Minooka (3-1, 0-0) à Oswego Est (2-2, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Minooka 16, Oswego Est 13 (2022)

A propos des Indiens : Une performance de six points de Minooka lors de la semaine 2 commence à ressembler à un hoquet. Les Indiens ont marqué 163 points lors de leurs trois autres matchs et les ont remportés confortablement. Le RB Joey Partridge a marqué trois des six touchés au sol de Minooka lors d’une victoire de la semaine 4 contre Romeoville où les Indiens avaient plus de 400 verges offensives. Même si le SPC West offrira des défis plus sévères, les Indiens sont à juste titre confiants des deux côtés du ballon. Même lors de sa défaite, Minooka n’a accordé que 10 points, et le groupe de défenseurs expérimentés et talentueux peut garder ses adversaires sous contrôle.

À propos des loups : Les deux dernières semaines de matchs croisés ont insufflé une nouvelle vie à Oswego East, qui est remonté à la barre des .500 après des défaites consécutives pour commencer la saison. Le quart de deuxième année Niko Villacci a fait des progrès constants, lançant pour 147 verges et trois touchés avec un touché au sol lors de la victoire 41-3 de la semaine dernière contre Plainfield South. Armon Holmes a également lancé un TD à Andre Cobige Jr. et Christian Martyn a marqué un score.

Choix FND : Minooka

Yorkville (2-2, 0-0) à West Aurora (4-0, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Yorkville 10, Aurora Ouest 0 (2022)

À propos des renards : Après des défaites consécutives, Yorkville s’est remis sur la bonne voie avec une victoire de 28-0 contre Plainfield Central la semaine dernière. Michael Dopart a lancé deux passes de TD à Dom Coronado. Ryan Wulff a couru 93 verges et Josh Gettemy 87 pour mener la production de 208 verges des Foxes au sol. Les Foxes ont eu des contacts rapprochés avec West Aurora depuis que les deux écoles ont rejoint la Southwest Prairie Conference. Le choix six de Luke Zook a souligné la victoire 10-0 des Foxes l’année dernière.

À propos des Blackhawks : La dernière saison gagnante de West Aurora a eu lieu en 2018, l’année avant que le programme ne rejoigne le SPC. Les Blackhawks retournent dans le Upstate Eight la saison prochaine – et entre-temps démarrent rapidement en dehors de la conférence, 4-0 pour la première fois depuis 2017. Le calendrier de West Aurora jusqu’à présent est un peu suspect – des équipes avec un record combiné de 3-13. Les Blackhawks en apprendront davantage sur eux-mêmes dans le SPC Ouest, une ligue dans laquelle ils ont affiché une fiche de 0-20 depuis qu’ils ont rejoint la ligue. La star de deux sports Terrence Smith, un receveur junior de 6 pieds 4 pouces, est l’homme à surveiller.

Choix FND : Yorkville

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 bleue

Johnsburg (2-2, 0-2) à Sandwich (3-1, 1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Johnsburg 35, Sandwich 0 (2021)

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Marengo 25-18 la semaine dernière. Le RB Brett Centnarowicz a récolté 79 verges et un touché la semaine dernière. Le quart AJ Bravieri a totalisé 57 verges et deux touchés. Les Skyhawks ont commencé 2-0 avec des victoires sur Woodstock North et Reed-Custer, mais n’ont marqué que 18 points lors de leurs deux derniers matchs.

A propos des Indiens : Après un départ de 3-0, Sandwich s’est heurté à une défaite de 49-7 contre Richmond-Burton la semaine dernière. Le RB Simeion Harris mène les Indiens avec 617 verges au sol et cinq touchés. Il a réalisé 10 courses pour 99 yards contre RB. Les RB Nick Michalek (350) et Parker Anderson (207) sont les autres meilleurs coureurs. Sandwich n’avait pas d’équipe en raison du faible nombre l’an dernier, mais il a pris un bon départ et tente de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013. Cela pourrait être un match phare.

Choix FND : Sandwich

Richmond-Burton (4-0, 2-0) à Plano (2-2, 0-1)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Richmond-Burton 49, Plano 6 (2022)

À propos des Rockets : RB a battu Sandwich 49-7 la semaine dernière pour sa 27e victoire consécutive en KRC ou KRC/I-8 Blue. … RB est n°4 dans le sondage de classe 4A. … Le FB Braxtin Nellessen mène l’équipe au sol avec 493 verges et compte huit touchés. … Les Rockets obtiennent leurs gros jeux du RB Jack Martens (218 yards, 16,8 yards en moyenne, quatre TD) et du WR Max Loveall (10 attrapés, 20 yards, trois TD). … Les Rockets ont une fiche de 58-5 sous Mike Noll, qui en est à sa sixième saison au RB.

À propos des Faucheurs : Plano vient de subir une lourde défaite 20-15 à La Salle-Pérou dans un match décidé sur une longue passe de TD dans la dernière minute. Le RB Waleed Johnson mène les Reapers avec 587 verges au sol et cinq touchés. Il compte également sept meilleures réceptions d’équipe pour 137 verges et deux touchés. Le RB Andrew Cox est le suivant avec 239 verges au sol. Johnson et Cox ont disputé d’excellents matchs défensifs la semaine dernière contre LP. Cox a réussi 10 plaqués, deux pour défaite et deux sacs, et a également couru pour 108 verges. Johnson a réussi 15 plaqués, dont trois pour défaite, et a forcé un échappé.

Choix FND : Richmond-Burton

Steve Soucie et Joe Stevenson ont contribué à ces avant-premières