Capsules d’aperçu des éliminatoires des quarts de finale de football de la région des médias de Sauk Valley – Shaw Local

CLASSE 5A

Sterling n ° 5 (9-2) contre Sycamore n ° 1 (11-0)

Lorsque: 13h samedi

À propos des Golden Warriors : Sterling s’est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois depuis trois voyages consécutifs de 2016 à 2018; les Warriors ont fait les demi-finales en 2016 et ’17. … Sterling a cédé plus de 30 points seulement trois fois toute la saison et a une fiche de 1-2 dans ces matchs. … La victoire 50-8 de la semaine dernière sur Chicago Goode était la quatrième fois que les Warriors atteignaient la barre des 50 points; ils ont marqué 34 points ou plus neuf fois en 11 matchs, y compris chacune de leurs deux victoires en séries éliminatoires. … Sur la saison, Sterling détient un avantage de 482-201. … Les Warriors sont dirigés par le peloton QB des seniors Kael Ryan et JP Schilling. Ryan a 1 171 verges et 22 touchés en 140 courses, et a lancé pour 338 verges et 2 touchés; Schilling a couru pour 607 verges et a passé pour 607 verges, avec 12 points de touché et 6 touchés sur 43 pour 69 passes. … Antonio Tablante a 757 verges et 14 touchés au sol, tandis que AJ Kested (46 rushes, 380 verges, 6 TDs) et Cale Ledergerber (44 rushes, 214 verges, 2 TDs) obtiennent également le portage occasionnel. … Isaiah Mendoza mène les receveurs de la Sterling avec 16 attrapés pour 235 verges et 2 touchés, tandis que Justin Null a 12 attrapés pour 137 verges et 2 touchés. Ledergerber (11 attrapés, 112 yards, TD) et Dylan Ottens (7 attrapés, 155 yards, TD) ont aussi plus de 100 yards en réception.

A propos des Spartiates : À la recherche d’une deuxième place consécutive en demi-finale, les Spartans ont remporté leurs deux premiers matchs éliminatoires par un total combiné de 97-13 après avoir décroché leur cinquième blanchissage de l’année lors d’une victoire de 43-0 à Carmel la semaine dernière. Le secondeur Kiefer Tarnoki a réussi une interception pour le deuxième match consécutif dans la victoire. Le vent étant un facteur majeur, les Spartans sont restés fidèles à l’attaque au sol. Le quart-arrière Eli Meier a tenté trois passes, dont deux dans un entraînement dans les dernières secondes de la première mi-temps dans le vent. Mais l’attaque au sol, dirigée par Zack Crawford, Tyler Curtis et Joey Puleo, a propulsé l’attaque dans le vent. Sycamore n’a accordé que 68 points toute la saison et en a marqué 433.

Brayden Dykstra de Fulton cherche un receveur samedi dernier lors d’un match éliminatoire de deuxième ronde de classe 1A contre Rockford Lutheran. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

CLASSE 1A

No. 1 Lena-Winslow (11-0) contre No. 4 Fulton (9-2)

Lorsque: 13h samedi

A propos des Panthères : Le-Win joue les quarts de finale pour la cinquième saison consécutive et la 10e fois au cours des 12 dernières années. Les Panthers ont une fiche de 7-3 dans ces matchs et ont remporté les championnats d’État en 2010, ’13, ’17, ’19 et ’21. … Les Panthers ont battu leurs adversaires 124-13 lors de leurs deux matchs éliminatoires et ont remporté une victoire de 76-7 sur ROWVA au deuxième tour. Le-Win a marqué 46 points ou plus dans 10 de ses 11 matchs, et a accordé plus de 20 points seulement deux fois, et détient maintenant un avantage de 580-122 sur la saison – une moyenne de 52,7-11,1 par match. … Gunar Lobdell a couru pour 180 verges et 3 touchés en neuf courses lors de la victoire au deuxième tour, et compte maintenant 1 231 verges et 18 touchés en 96 courses cette saison. Gage Dunker a couru 116 fois pour 1 015 verges et 23 touchés, et Jake Zeal a 73 courses pour 869 verges et 12 touchés.

À propos des vapeurs : Fulton est en quart de finale pour la deuxième saison consécutive et la troisième fois au cours des six dernières années. Sa dernière victoire en quart de finale remonte à 2000, la deuxième de deux voyages consécutifs en demi-finale. … Les Steamers n’ont accordé aucun point au cours des six derniers quarts, éliminant Rockford Lutheran 28-0 au deuxième tour après avoir tenu Aurora Christian sans but dans la seconde moitié de leur victoire 38-13 au premier tour. … Fulton a accordé plus de 20 points dans un match seulement quatre fois cette saison – l’un était dans une défaite 54-32 contre Le-Win lors de la semaine 5 – et a marqué 28 ou plus 10 fois. Les Steamers détiennent un avantage de 386-182 sur la saison. … Lukas Schroeder ouvre la voie avec 770 verges et 13 touchés en 131 courses, tandis que Ryan Eads a 133 courses pour 608 verges et 9 touchés. Joel Ford a 53 courses pour 300 verges et 6 scores. … Brayden Dykstra est 122 pour 206 passes pour 1 414 verges, 16 touchés et 6 interceptions. Ses cibles favorites sont Baylen Damhoff (45 attrapés, 6-3 yards, 9 TDs), Eads (39-380, 4 TDs), Ethan Price (10-159, 2 TDs) et Kole Schipper (10-102).

Johnny Kobler (25 ans) de Forreston cherche une salle de course alors qu’il obtient un bloc de Colin Kuhn lors de la victoire 44-16 des Cardinals sur Chicago Hope Academy lors d’un match éliminatoire de deuxième ronde de classe 1A samedi dernier. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Dakota n ° 11 (7-4) contre Forreston n ° 10 (7-4)

Lorsque: 14h samedi

A propos des indiens : Dakota a devancé Iroquois West 16-14 au premier tour, puis a battu Ottawa Marquette 30-19 au deuxième tour. … Les Indiens ont marqué 30 points ou plus à sept reprises et ont cédé 20 points ou plus à six reprises cette saison. … Dakota a surclassé ses adversaires 377-288 cette saison. … Adrian Arellano mène les Indiens avec 106 courses pour 946 verges et 9 touchés, tandis que Thomas Bowman a 144 courses pour 622 verges et 12 touchés. Kaidyn Niedermeier a 67 courses pour 297 verges et 5 touchés, et Conner Mathews a 47 courses pour 272 verges et 4 scores. … Niedermeier est 73 pour 134 passes pour 1 126 verges et 13 touchés, avec 11 interceptions. … Arellano mène Dakota avec 595 verges et 8 touchés sur 26 attrapés, tandis que Tug Dornink a 34 réceptions pour 403 verges et un score.

À propos des cardinaux : Forreston cherche à se venger d’une défaite 34-28 contre Dakota lors de la semaine 4. … Les Cardinals ont remporté deux victoires en séries éliminatoires au cours des deux dernières semaines contre St. Bede (46-22) et Chicago Hope (44-16). Ils ont maintenant marqué plus de 40 points à six reprises et en ont accordé 22 ou moins à sept reprises. … Forreston a un avantage de 410-233 sur la saison. … Johnny Kobler mène une attaque précipitée aux multiples facettes pour les Cardinals, avec 1 296 verges et 21 touchés en 171 courses. Kaleb Sanders a 104 courses pour 857 verges et 12 touchés, et Micah Nelson a 49 courses pour 513 verges et 7 scores. McKeon Crase (61-366, 5 TDs), Quinten Frederick (61-336, TD) et Brock Smith (40-305, 5 TDs) se sont également précipités sur plus de 300 verges, et Smith est 11 en 34 passes pour 182 yards, avec 3 TDs et 2 INTs.

Delo Fernandez de Polo court pour un gain alors que Landon Brooks (45) bloque lors de leur match de premier tour I8FA contre Hiawatha. (Earleen Hinton/Shaw Media)

HUIT-HOMME

No. 2 West Central (11-0) à No. 6 Polo (9-2)

Lorsque: 13h samedi

À propos de la chaleur : West Central est la seule équipe invaincue restante dans le football à huit, puisqu’elle a dominé Milledgeville 38-14 la semaine dernière. Kaiden Droste a couru pour 174 verges et 2 touchés, tandis que Mason Carnes a couru pour 62 verges et un score, et a lancé pour 51 verges et un TD. … Droste a couru pour 2 110 verges et 39 touchés en 131 courses cette saison, tandis que Carnes a 92 courses pour 784 verges et 16 scores. Carnes a également lancé pour 460 verges et 5 touchés sur 18 en 27 passes, sans interception. … Le Heat a battu ses adversaires 666-232 cette saison et a un avantage de 124-30 en séries éliminatoires. La victoire de la semaine dernière était la première fois que West Central ne marquait pas 50 points toute la saison.

À propos des Marco : Il s’agit d’un match revanche d’un match de demi-finale la saison dernière que Polo a remporté 50-14 à Biggsville, marquant sur ses six premières possessions en route vers le match pour le titre d’État. … Les Marcos ont limité Droste à 85 verges et à seulement 3,3 verges par course lors du match de l’an dernier. … Polo a surclassé ses adversaires 496-204 cette saison. Les 32 points accordés lors de la victoire 38-32 de la semaine dernière contre Ridgewood n’étaient que la troisième fois qu’il accordait plus de 30 points dans un match toute la saison. … Brock Soltow a 2 180 verges et 35 touchés en 205 courses, une moyenne de 10,6 verges par course sur la saison. Il a également lancé pour 160 verges et 4 touchés.

Austin Heath (53) d’Amboy frappe Cole Pemble de Blue Ridge lors de leur match éliminatoire de premier tour I8FA. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

No. 8 St. Thomas More (8-3) au No. 5 Amboy-LaMoille-Ohio (9-2)

Lorsque: 14h samedi

À propos des Sabres : St. Thomas More a bouleversé la tête de série Decatur Lutheran / Mt. Pulaski 44-38 le week-end dernier pour gagner une place en demi-finale I8FA pour la première fois. … Les Sabres ont dominé leurs adversaires 340-282 cette saison, dont 96-36 en séries éliminatoires. Ils ont marqué plus de 40 points lors de chacun des deux derniers matchs, après n’avoir atteint cette marque que trois fois en saison régulière. … Peace Bumba mène STM avec 856 verges et 15 touchés sur 108 courses, tandis que Matt Delorenzo a 140 courses pour 615 verges et 11 touchés. … Delorenzo est 60 pour 130 passes pour 1 197 verges et 18 touchés sur la saison, avec 6 interceptions. Ben Horn (21 attrapés, 460 verges, 8 touchés) et Bumba (19-496, 5 touchés) mènent les receveurs des Sabres.

À propos des Clippers : Amboy est en demi-finale pour la deuxième saison consécutive après une victoire par derrière en quart de finale. Les Clippers ont marqué deux touchés en trois minutes au début du quatrième quart la semaine dernière contre Milford-Cissna Park, puis ont arrêté un quatrième jeu et un but en récupérant un échappé MCP près de la ligne de but dans les 10 dernières secondes pour sécuriser le Victoire 30-28. … Amboy détient un avantage de 448-232 sur la saison et a marqué 30 points ou plus à neuf reprises, tout en accordant 30 points ou plus à trois reprises seulement. … Landon Whelchel mène les Clippers avec 143 courses pour 1 210 verges et 14 touchés, tandis que Quinn Leffelman a 87 courses pour 689 verges et 12 touchés. … Bien qu’il ait raté six matchs avec une blessure aux ischio-jambiers, le QB senior Tucker Lindenmeyer a couru pour 264 verges et 2 touchés, et lancé pour 651 verges et 10 touchés, avec seulement 2 interceptions. … Brennan Blaine a 37 attrapés pour 958 verges et 17 touchés cette saison.