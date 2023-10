Capsules d’aperçu de la semaine 9 du Daily Chronicle – Shaw Local

CONFÉRENCE VALLÉE DE DUPAGE

Météo Valley (0-8, 0-5) à DeKalb (2-6, 1-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: DeKalb a gagné 48-23 à Aurora lors de la semaine 4 de cette saison.

À propos des Mustang: Daniel Pere a réussi un retour de coup d’envoi de 75 verges lors de la défaite contre les Barbs lors de la semaine 4. Lucas Van Vlerah a failli subir une interception lors de la défaite la dernière fois, mais a été signalé pour interférence de passe. Les 23 points marqués par les Mustangs constituent toujours le maximum qu’ils ont marqué toute l’année, et la seule autre fois où ils en ont battu 20, c’était lors d’une défaite de 49-21 à Naperville Central la semaine dernière. Ils n’ont joué qu’un seul match décidé par moins de 21 points, une défaite 15-12 contre Plainfield Central lors de la deuxième semaine.

À propos des barbes: DeKalb a perdu les quatre matchs depuis le dernier match des équipes et a réussi six points au cours des deux dernières semaines. Ils en ont abandonné au moins 40 à chaque match. L’entraîneur Derek Schneeman a déclaré qu’il espérait un départ rapide pour les Barbs. Il a dit qu’ils s’étaient creusé un gros trou au cours des deux dernières semaines contre Naperville Central et Neuqua Valley. Contre les Mustangs, Xavier Dandridge a réussi un retour de coup d’envoi de 99 verges pour un score. À peine six minutes de jeu plus tard, Dandridge a marqué sur un balayage. Au cours de cette séquence de 6 min 03 s, les Barbs ont dominé les Mustangs 34-7. Cole Latimer a lancé trois touchés dans le match, tous contre Davon Grant.

Choix du vendredi soir: DeKalb

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLANC

Sycomore (8-0, 5-0) à Morris (8-0, 5-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Sycamore a été vainqueur 28-0 l’année dernière.

À propos des Spartiates: La défense de Sycamore n’a concédé plus de sept points qu’une seule fois cette année, une victoire 22-21 contre Kaneland. Les Knights ont mené au quatrième quart de celui-ci, comme ils l’ont fait lors d’une défaite de 43-33 contre Morris lors de la troisième semaine. Le quart-arrière junior et demi défensif Burke Gautcher, qui s’est engagé dimanche dans l’Iowa, mène l’équipe avec 47 plaqués. Lui et Kyle Prebil ont chacun deux interceptions. Prebil a réalisé les deux touchés défensifs des Spartans cette année. Miles Galindo compte sept plaqués pour une défaite cette année pour diriger l’équipe. Diego Garcia, Ethan Keicher et Tristan Countryman ont chacun deux sacs. Gautcher a complété 57% de ses passes pour 712 verges, huit touchés et une interception. Il a également couru pour 495 verges, deuxième derrière les 650 verges de Tyler Curtis. Curtis compte également neuf touchés, le meilleur de son équipe. Les Spartans ont retourné le ballon neuf fois cette année, et l’entraîneur Joe Ryan a déclaré que limiter ces revirements serait crucial contre une défense comme Morris, qui a accordé en moyenne un peu plus de sept points par match lors de ses cinq matchs depuis le Kaneland. jeu.

À propos de Morris: Morris a disputé un total d’un match de compétition cette saison (une victoire de 43-33 contre Kaneland lors de la troisième semaine) et semble jouer à une vitesse supérieure. Morris a déjà vengé bruyamment ses précédentes défaites contre Richmond-Burton lors de la semaine 6 (35-7) et s’attaque maintenant récemment à une autre épine persistante dans son flanc, Sycamore. Les deux équipes ont des attaques explosives et des défenses avares.

Choix FND: Morris

Kaneland (5-3, 3-2) à La Salle-Pérou (4-4, 2-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Les Knights ont gagné 28-7 à Maple Park l’an dernier.

À propos des chevaliers: Kaneland a sa place en séries éliminatoires presque assurée, mais non seulement l’entraîneur Michael Thorgesen a déclaré que les Knights voulaient terminer 6-3, mais il sait qu’ils affrontent une équipe des Cavaliers qui a absolument besoin d’une victoire pour participer aux séries éliminatoires. Il a déclaré que les Chevaliers se sont entraînés pour tout ce que les Cavs peuvent leur lancer, y compris plus que ce qu’ils ont montré dans les films depuis qu’ils se battent pour leur vie. Le quart-arrière Troyer Carlson a raté la victoire de la semaine dernière contre Woodstock North en raison d’une blessure au pied, même s’il s’était entraîné mardi. Thorgesen a déclaré que ce serait une décision en temps de match. Dom DeBlasio a commencé à sa place, menant une attaque au sol qui le mettait en vedette, Josh Mauthe et le receveur régulier Aric Johnson. Si Carlson revient, DeBlasio et Johnson reviendront au poste de receveur large.

À propos des Cavaliers: La Salle-Pérou doit gagner vendredi pour devenir éligible aux séries éliminatoires pour la quatrième saison consécutive. Les Cavs viennent de subir une défaite de 49-0 contre Sycamore, ce qui était la quatrième défaite consécutive de L-P contre les Spartans. LP a une fiche de 0-3 contre des équipes avec des records de victoires cette saison, perdant par un total de 126-6. Les Cavs n’ont réussi que 154 verges offensives la semaine dernière (90 passes, 64 au sol). Au cours de la saison, le quart Brendan Boudreau a totalisé 828 verges et neuf touchés et a totalisé 325 verges et quatre touchés, tandis que Brady Romagnoli a totalisé 617 verges et quatre touchés. La défense LP accorde 26,9 points par match.

Choix FND: Kaneland

GRANDE CONFÉRENCE DU NORD

Rockford luthérien (4-4, 4-4) à Gênes-Kingston (4-4, 4-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Gênes-Kingston a gagné 42-20 à Rockford l’an dernier.

À propos des croisés: Les Crusaders ont maintenu leurs espoirs en séries éliminatoires la semaine dernière avec un 22-14 contre l’Oregon. L’Oregon a fait un rassemblement frénétique pour remporter la victoire, mais les Croisés l’ont résisté. Lutheran a percé les séries éliminatoires l’année dernière pour la première fois depuis 2016, atteignant le deuxième tour après une saison régulière de 5-4.

À propos des rouages: L’entraîneur Cam Davekos a déclaré que les Cogs ressentaient définitivement la pression d’une situation de séries éliminatoires vendredi et se penchaient sur l’atmosphère. Le gagnant bénéficie d’au moins une semaine supplémentaire tandis que la saison se termine pour le perdant. Davekso s’est dit heureux de voir la performance de Brady Brewick la semaine dernière en courant 25 fois pour 203 verges dans une victoire de 52-13 contre Rock Falls après quelques semaines de contrôle par Byron et Stillman Valley. Les 52 points étaient autant que les Cogs avaient marqué au cours des quatre semaines précédentes combinées. Peyton Meyer n’a porté que quatre fois pour les Cogs contre les Rockets, mais chacun mesurait au moins 16 verges et il a terminé avec 79 pour le match.

Choix FND: Gênes-Kingston

FOOTBALL À HUIT

Hiawatha (4-4) à Peoria Heights (2-6)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Première rencontre

À propos des faucons: L’entraîneur Kenny McPeek a déclaré que les Hawks étaient en mode séries éliminatoires depuis qu’ils sont tombés à 2-4 après une défaite de 54-26 contre South Fork. Hiawatha a battu Alden-Hebron (64-43) et Ashton-Franklin Center (46-22) au cours des deux semaines qui ont suivi, et McPeek a déclaré que les Hawks étaient déterminés à terminer ce qu’ils ont commencé, à atteindre un bilan de 5-4 et à assurer une place en séries éliminatoires. amarrez-vous et voyez ce qui se passe en séries éliminatoires. Lucas Norvell mène l’attaque au sol des Hawks, tandis que Tommy Butler punit les équipes adverses en tant que secondeur.

À propos des Patriotes: Ils sont passés à huit au cours de la saison du printemps 2021 mais n’ont pas pu jouer un seul match. Ils ont remporté trois matchs lors de leur première saison complète à huit, mais ont remporté trois matchs au total depuis. Ils avaient une fiche de 2-43 au cours des cinq années qui ont précédé le passage à huit joueurs et ont participé pour la dernière fois aux séries éliminatoires en 2015, terminant 5-5 et atteignant le peloton 3A. Ils ont perdu 27-26 à Alden-Hebron la semaine dernière, leur quatrième défaite lors de leurs cinq derniers matchs.

Choix FND: Hiawatha

*Steve Soucie et Kevin Chlum de Friday Night Drive ont contribué à ce rapport.