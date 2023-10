Capsules d’aperçu de la semaine 9 de BCR, jeudi 19 octobre 2023 – Shaw Local

JEU BCR DE LA SEMAINE

Hall (3-5, 1-3) à Princeton (7-1, 4-0)

Temps de jeu: 19h vendredi, Bryant Field

Dernier match: Princeton 55-20 (2022)

À propos de diables Rouges: Les Red Devils ont abandonné les éliminatoires avec une défaite 35-0 la semaine dernière à domicile contre Rockridge, leur deuxième défaite consécutive et leur cinquième au total. Ils ont été dominés 141-179 cette année. Hall, qui a participé à 27 séries éliminatoires dans l’histoire du programme, ratera les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans. Les rivaux de longue date se rencontrent pour la 93e fois, les Diables Rouges menant la série de tous les temps, 55-36-1. Hall a une fiche de 4-3 contre Princeton avec Randy Tieman comme entraîneur-chef en deux relais.

À propos de Tigres: Les Tigres remporteront leur sixième championnat consécutif de Three Rivers Est, leur quatrième pur et simple. Avec une victoire, les Tigres, classés n°2, se classeront parmi les 2-3 premières têtes de série pour les séries éliminatoires 3A. Les Tigers ont remporté 22 de leurs 23 derniers matchs à domicile en saison régulière, leur seule défaite étant survenue contre Morrison (22-21) sur un placement de dernière seconde lors de la deuxième semaine de cette année. Ils ont marqué 48 points ou plus lors de neuf de leurs 13 derniers matchs à domicile. La semaine dernière, les Tigers ont remporté une victoire de 55-0 contre Mendota lors d’une nuit pluvieuse à Bryant Field. Cinq joueurs ont marqué, dont deux touchés chacun par Casey Etheridge et Preston Arkels. Il s’agissait du deuxième blanchissage consécutif des Tigers et du cinquième de l’année. La défense des Tigres n’a accordé que 42 points (5,3 points par match) tout en marquant 285 (35,7). Les Tigers ont remporté cinq des sept dernières rencontres avec Hall, dont une défaite 55-20 l’an dernier à Bryant Field. Les Tigers ont une fiche de 30-9 à domicile, dont trois défaites en séries éliminatoires, depuis l’arrivée de Pearson en 2017. PHS a remporté sept matchs consécutifs de la semaine 9, sa dernière défaite étant survenue aux mains de Hall en 2014 (62-28).

Série de tous les temps : Salle 55-36-1.

Choix FND: Princeton

Bureau Valley (4-4) à Morrison (7-1)

Temps de jeu: 19h vendredi, Morrison

Dernier match: Morrison 42-0 (2019)

À propos de Tempête: Le Storm est dos au mur, ayant besoin d’une victoire surprise contre les Mustangs, classés par État 1A, pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Trois de leurs quatre défaites ont été infligées par des équipes en séries éliminatoires – Kewanee (42-20), Newman (20-14) et Princeton (42-0) – qui ont une fiche combinée de 20-4. Ils encaissent une quatrième défaite face à Monmouth-Roseville (21-14), qui est sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires. Avec un peu plus de chance, le Storm aurait pu transformer ces défaites contre Newman et Mon-Rose en victoires et avoir six victoires à son actif. Il s’agit de la dernière rencontre de Trois-Rivières entre les écoles, BV partant pour le Lincoln Trail-Prairieland et les Mustangs pour le NUIC. BV détient un léger avantage de 11-9 dans la série, dont une victoire de 12-6 en séries éliminatoires au deuxième tour en 2008.

À propos de Mustang: Les Mustangs ont perdu leur premier match de la saison lors de la semaine 7 contre Rockridge (14-7), une défaite qui leur a coûté le championnat de Three Rivers Rock (Ouest). Ils ont rebondi avec une défaite 51-6 contre Riverdale la semaine dernière. Morrison, non classé à l’époque, a surpris Princeton, classé n ° 2 de classe 3A, au cours de la semaine 2 grâce à un panier de dernière seconde. Les Mustangs sont désormais classés n°6 en 1A. Morrison a remporté la première rencontre avec le BV en 1998 (41-7) et la dernière rencontre en 2019 (42-0).

Série de tous les temps : BV 11-9.

Choix FND: Morrison

Saint-Bède (5-3, 4-2) à Seneca (8-0, 6-0)

Temps de jeu: 19h vendredi, Sénèque

Dernier match: Sénèque 20, Saint-Bède 0 (1996)

À propos de Bruins: Les Bruins ont les points en séries éliminatoires (36) pour obtenir une victoire en séries éliminatoires à 5-4, mais une victoire surprise contre les Irlandais, classés par État, ferait des merveilles pour leur tête de série en 1A. Ils sont sur le point de rebondir après la défaite 34-20 de la semaine dernière contre Marquette, qui a mis fin à la séquence de trois victoires consécutives des Bruins. Il s’agissait de la première rencontre des Bruins avec les Crusaders depuis 2011, lorsque les deux jouaient dans la conférence Big Rivers. Les Bruins ont dominé leurs adversaires 270-201 (33,8-25,1).

À propos de irlandais: Seneca, classé n°4 en 2A, remportera un championnat absolu de la nouvelle Chicago Prairie League avec une victoire. Il a remporté tous les matchs qu’il a disputés cette année (6), plus deux matchs non remportés, y compris des victoires par forfait contre Westmont (semaine 3) et Walther Lutheran (semaine 6). Les Irlandais ont battu Dwight, 43-11, la semaine dernière pour passer à 8-0 et 6-0 au sommet de la CPL. Ils ont dominé leurs adversaires 262-65 (43,7-10,9) lors des six matchs sans forfait. Les Irlandais ont battu Marquette 28-6 lors de la semaine 7.

Choix FND: Sénèque

Polo (7-1) à Amboy-LaMoille-Ohio (8-0)

Temps de jeu: 19h vendredi, le Port

Dernier match: ALO 28-12 (2022)

À propos des Marcos : La seule défaite de Polo de l’année a eu lieu lors de la troisième semaine, contre Milledgeville, 58-22. Les Marcos ont dominé leurs adversaires, 341-140, soit une marge de victoire de 42,5-20, au cours des sept matchs qu’ils ont disputés. Polo est resté inactif la semaine dernière, remportant un forfait 1-0 contre Peoria Quest, qui a également perdu contre ALO lors de la semaine 4. Les Marcos ont marqué 50 points ou plus à quatre reprises et 42 ou plus lors de leurs six victoires sur le terrain.

À propos de Tondeuses: ALO est l’une des deux seules équipes restantes dans le football à 8, conçue pour se classer parmi les deux premières têtes de série alors qu’elle trace son chemin vers le match de championnat d’État. Les Clippers ont infligé à Martinsville et Orangeville leurs seules défaites. Les Clippers ont battu les cinq adversaires communs avec Polo, dont une victoire 32-20 contre Milledgeville lors de la semaine 6. ALO a battu Orangeville 72-12 la semaine dernière. Landon Whelchel (11-167) et Quinn Leffleman (12-81) ont chacun marqué trois touchés et combiné pour 248 verges au sol. Les Clippers ont battu les Marcos 28-12 lors du match d’ouverture de la saison 2022 à Polo.

Choix FND : ALO.

AUTRES JEUX DE LA ZONE

Aurora Central Catholique (3-5) à Kewanee (7-1)

Dixon (7-1) à North Boone (6-2)

PE (3-5) à Rockridge (7-1)

Kaneland (5-3) à La Salle-Pérou (4-4)

Moline (4-4) à Sterling (3-5)

Monmouth United (3-5) à Stark County (8-0)

Newman (6-2) à Mendota (1-7)

Princeville (5-3) à Ann-Wethersfield (7-1)

Rock Island (2-6) à Geneseo (6-2)

Sherrard (3-5) à Monmouth-Roseville (4-4)