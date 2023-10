Capsules d’aperçu de la semaine 8 du Daily Chronicle pour la semaine 3 de la saison 2023 – Shaw Local

CONFÉRENCE VALLÉE DE DUPAGE

DeKalb (2-5, 1-3) à Neuqua Valley (4-3, 3-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: DeKalb a gagné 14-0 à domicile l’année dernière.

À propos des barbes: DeKalb est essentiellement éliminé des séries éliminatoires, mais l’entraîneur Derek Schneeman a déclaré que son équipe avait assez bien réagi après ce qu’il a qualifié de défaite démoralisante 42-0 contre Naperville Central. Maintenant, les Barbs vont essayer de jouer les trouble-fêtes et de mettre un obstacle sur le chemin de Neuqua vers les séries éliminatoires. Davon Grant continue de réaliser de gros jeux des deux côtés du ballon, avec neuf plaqués depuis son poste de demi défensif la semaine dernière, ainsi que sept attrapés et 136 verges au receveur. L’étudiant de deuxième année a déjà reçu des offres de l’Iowa, de l’Illinois et d’Akron.

À propos des Wildcats: Neuqua Valley a battu Waubonsie Valley en seconde période pour une victoire de 40-12, une semaine après une victoire de 31-0 contre Metea Valley. Avant ces deux éruptions, leurs deux autres victoires étaient de 14 points au total. DeKalb sera également seulement la deuxième équipe avec un bilan de défaites auquel les Wildcats ont été confrontés cette année. Contre Waubonsie Valley, les Wildcats menaient 14-12 en troisième mais se sont retirés tard. Le quart-arrière Ryan Mohler a inscrit trois touchés dans la victoire.

Choix du vendredi soir: Vallée de Neuqua

RIVIÈRE KISHWAUKEE/INTERSTATE 8 BLANC

La Salle-Pérou (4-3, 2-2) à Sycamore (7-0, 4-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Les Spartiates ont gagné 28-0 l’an dernier à La Salle.

À propos des Cavaliers: LP est à une victoire de l’éligibilité aux séries éliminatoires après avoir battu son rival Ottawa 24-19 la semaine dernière. Les Cavs ont participé aux séries éliminatoires trois saisons consécutives. La semaine dernière, Brady Romagnoli a couru 192 verges et un touché, le quart-arrière Brendan Boudreau a lancé des passes de touché à Seth Adams et Mason Pangrcic et Adams ont inscrit un panier de 40 verges. La défense du LP a intercepté quatre passes, dont deux de Mikey Hartman et une de Danny Beavers et Kaleb Kennedy. LP a une fiche de 0-5 contre Sycamore depuis que les équipes ont rejoint la même conférence et les Cavaliers n’ont pas marqué lors des trois dernières rencontres entre les équipes, perdant par un total de 96-0.

À propos des Spartiates: Sycamore a battu Woodstock North 42-6 la semaine dernière, leur plus grande victoire depuis une victoire de 48-0 à Ottawa lors de la semaine 4. Kyle Prebil a réalisé un gros match pour les Spartans, renvoyant une interception pour un score et captant une passe de touché du quart-arrière. Burke Gautcher. Le jeu de course a été cohérent avec Diego Garcia et Tyler Curtis en tête. Gautcher mène également l’équipe pour les plaqués. Les Spartans ont un gros match la semaine prochaine à Morris qui, si les deux équipes gagnent cette semaine, déterminera le champion de la conférence, car les deux pourraient entrer dans le match avec des records sans tache. Mais l’entraîneur Joe Ryan a déclaré que les joueurs sont concentrés sur ce qu’ils doivent faire non seulement pour réussir, mais aussi pour s’améliorer.

Choix FND: Sycomore

Woodstock Nord (2-5, 1-4) à Kaneland (4-3, 2-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Les Knights ont gagné 45-6 à Woodstock l’année dernière.

À propos du tonnerre: North a perdu contre Sycamore 42-6 la semaine dernière. Le FB Kaden Combs, qui a mené le Thunder en termes de course la saison dernière, a aidé l’offensive lors des deux derniers matchs après s’être remis d’une blessure qui l’avait retenu plus tôt. Il totalise 272 verges au sol. Le quart Landan Creighton mène le Thunder avec 400 verges au sol et le WR Max Dennison compte un record d’équipe avec 16 réceptions et cinq touchés.

À propos des chevaliers: Kaneland a remporté une victoire à domicile 45-0 la semaine dernière contre Marengo et peut devenir éligible aux séries éliminatoires avec une victoire à domicile vendredi. Le quart partant Troyer Carlson a été blessé lors de la victoire, et l’entraîneur Michael Thorgesen a déclaré que ce serait une décision en temps de match. Dom DeBlasio a joué à sa place la semaine dernière et prendrait le départ cette semaine si Carlson n’est pas en mesure d’y aller. Il a marqué deux touchés la semaine dernière et Thorgesen a déclaré qu’il avait eu une bonne semaine de préparation au cas où Carlson ne pourrait pas jouer.

Choix FND: Kaneland

GRANDE CONFÉRENCE DU NORD

Rock Falls (1-6, 1-6) à Gênes-Kingston (3-4, 3-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: Les Cogs ont gagné 58-6 sur la route l’an dernier.

À propos des Rockets: Rock Falls a battu Rockford Christian 21-16 lors de la semaine 5. C’est la seule victoire des Rockets de la saison. Ils ont perdu leurs quatre premiers matchs 229-13, mais ont joué plus serré ces dernières semaines contre North Boone (33-14 contre les Vikings 5-2) et l’Oregon (4-3). Les Rockets ont permis à l’Oregon de courir 41 fois pour 415 yards – et c’était contre une équipe des Hawks qui préfère lancer le ballon. Ils devront s’améliorer considérablement contre une équipe de GK qui préférerait courir.

À propos des rouages: Genoa-Kingston a besoin de deux victoires pour devenir éligible aux séries éliminatoires et participer à ses huitièmes séries consécutives. La quête du 2-0 commence vendredi avec les Rockets, qui viennent de remporter leur troisième blanchissage de l’année, 39-0 contre l’Oregon. Ils n’ont pas marqué plus de 21 points dans un match cette année. Mais les Cogs ont leurs propres problèmes offensifs. Lors d’une défaite de 20-12 contre Stillman Valley la semaine dernière, ils n’ont réussi que 2,6 verges par course. Cela a nécessité plus de passes que d’habitude, Nathan Kleba et Hayden Hodgson se connectant pour deux touchés. Hodgson a capté sept passes pour 134 verges, toutes en seconde période. Mais l’entraîneur Cam Davekos a déclaré que ce n’était pas l’identité de son équipe ni ce qu’elle faisait, se tournant uniquement vers les passes lorsqu’elle ne pouvait pas courir entre les plaquages. Davekos a déclaré que si les Cogs ne jouent pas mieux que la semaine dernière, ils perdront le match.

Choix FND: Gênes-Kingston

FOOTBALL À HUIT

Centre Ashton-Franklin (1-6) à Hiawatha (3-4)

Quand: 19h jeudi

Dernier match: Hiawatha a été vainqueur 66-38 l’année dernière à Ashton.

À propos des Raiders: Ils ont perdu cinq fois de suite depuis une victoire 34-33 lors de la deuxième semaine contre Alden-Hebron. Ils ont perdu 54-8 contre River Ridge et 46-0 contre Amboy-LaMoille au cours des deux dernières semaines. Ils sont allés 6-3 l’an dernier après trois saisons consécutives 0-9.

À propos des faucons: Ils ont besoin de trois victoires consécutives pour clôturer la saison et assurer une place en séries éliminatoires, et ont décroché la première place la semaine dernière avec une victoire de 64-43 contre Alden-Hebron. Ils tournent maintenant leur attention vers les Raiders alors qu’ils tentent d’atteindre 0,500. L’entraîneur Kenny McPeek a déclaré qu’il aimait la façon dont la défense a joué, en particulier lors de quatre des cinq derniers matchs – s’inclinant 74-34 contre Milledgeville (6-1). Au centre de tout cela se trouve le secondeur Tommy Butler, qui, selon McPeek, joue le secondeur comme il se doit. Il a qualifié Butler de diable de Tasmanie et de boulet de démolition sur le terrain malgré un score de 5-9, 160.

Choix FND: Hiawatha

* Kevin Chlum et Joe Stevenson de Shaw Local ont contribué à ce rapport