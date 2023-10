Capsules d’aperçu de la semaine 7 de BCR – Shaw Local

Un aperçu des matchs de football de la semaine 7 pour Amboy-LaMoille-Ohio, Bureau Valley, Hall, Princeton et St. Bede

JEU BCR DE LA SEMAINE

Princeton (5-1, 2-0) à Bureau Valley (3-3, 2-2)

Temps de jeu: 19h vendredi, Manlius

Dernier match : PHS48-0 (2022)

A propos des Tigres : Les Tigres ont redressé le navire depuis une superbe défaite 22-21 lors de la semaine 2 contre Morrison, non classé, sur un panier de dernière seconde. Ils ont démantelé 5A Sterling, 28-6, au cours de la semaine 5 et se sont enfuis de Kewanee en seconde période pour une victoire 37-14 la semaine dernière pour prendre le volant dans le Mississippi des Trois-Rivières (Est). Casey Etheridge a marqué trois touchés, Will Lott a réussi deux touchés et Ace Christiansen a totalisé 184 verges avec un touché. Les Tigres marquent en moyenne 31,3 points par match tout en n’accordant que sept points par match, et 20 au total au cours des quatre dernières semaines. PHS a enregistré six jeux blancs consécutifs sur la route depuis l’année dernière, y compris à Bureau Valley. Les Tigres sont cinq fois champions en titre de la division TRAC Mississippi. PHS est passé au n ° 2 dans le sondage AP 3A de cette semaine. Princeton a remporté les quatre rencontres depuis la création du district scolaire de Bureau Valley en 1995-96 – 53-16 (’97), 40-0 (’98), 49-20 (’21), 49-0 (’22).

À propos de la tempête : Le Storm a affronté Newman la semaine dernière avant de s’incliner 20-14 avec un échappé tardif menant au score gagnant des Comets. Brady Hartz s’est précipité pour 67 verges, Endress a totalisé 33 verges et un TD et le quart Blake Helms ont complété 5 passes sur 11 pour 63 verges. … Bureau Valley aura besoin de deux autres victoires pour devenir éligible aux séries éliminatoires avec Aurora Central Catholic (2-4) et Morrison (6-0) restant à jouer après cette semaine. Parmi leurs adversaires communs jusqu’à présent, BV a perdu les trois matchs (Monmouth-Roseville, Kewanee, Newman) battus par Princeton.

Série de tous les temps : PHS 4-0

Choix FND : Princeton

Hall (3-3, 1-2) à Newman (5-1, 1-1)

Temps de jeu: 13h00 samedi, lycée Sterling

Dernier match : Newman 20-18 (2022)

A propos des Diables Rouges : Les Red Devils ont remporté une victoire de 32-24 contre IVC la semaine dernière, maintenant leur victoire toutes les deux semaines. Le senior Joel Koch a mené la défense des Red Devils avec trois sacs au quatrième quart. Les Red Devils ont terminé avec 289 yards au total (175 au sol, 114 par la passe). Braden Curran a totalisé 197 verges (118 au sol, 79 en réception). Le quart Gianni Guerrini a lancé pour 114 verges. Hall doit remporter deux autres victoires pour devenir éligible aux séries éliminatoires, les matchs restants contre trois équipes 5-1 – Newman, Rockridge et Princeton.

À propos des comètes : Lors de leurs cinq victoires, les Comets n’ont gagné qu’une seule fois par plus de six points, battant EP, 20-7, lors de la semaine 5. Les autres victoires ont été de deux points sur Rock Island (22-20), de cinq points sur Rockridge (22). -17) et six points sur Sherrard (16-10) et BV (20-14). Lors de leur seule défaite, les Comets ont été blanchis par Princeton, 20-0, lors de la troisième semaine. Avant la victoire 20-18 de l’année dernière, Newman avait remporté les cinq dernières rencontres contre Hall par une marge combinée de 194-30 (38,8 à 6). ). Newman a remporté les huit rencontres depuis que Hall a rejoint les Trois-Rivières en 2012, y compris les matchs croisés.

Série de tous les temps : Newman 8-0

Choix FND : Homme nouveau

Coopérative de Dwight (5-1, 4-0) à St. Bede (4-2, 3-1)

Temps de jeu: 19h vendredi

Dernier match : Aucun

À propos des chevaux de Troie : Les Trojans sont la coopérative de Dwight et Gardner-South Wilmington. Ils étaient membres de Vermilion Valley North l’année dernière, terminant 2-7 au total et 2-3 en championnat lors de leur première année en tant que coopérative. Dwight-GSW a un effectif combiné de 403 personnes. Les Trojans ont besoin d’une victoire pour suivre Seneca et Ottawa Marquette, qui sont invaincus dans la nouvelle Chicagoland Prairie League. Dwight a battu Westmont 35-0 la semaine dernière.

À propos des Bruins : Les Bruins ont diverti la foule des retrouvailles samedi avec une victoire de 39-26 contre Elmwood Park. Le quart Max Bray a totalisé 178 verges et cinq touchés tout en passant 102 verges et un touché. Alex Ankiewicz a réussi un astucieux double revers de 68 verges pour établir un touché de Bray au premier quart. Comme les Troyens, les Bruins ont vaincu Walther Christian et Elmwood Park. Cependant, St. Bede a perdu contre Norridge Ridgewood, 42-27, au cours de la quatrième semaine, que Dwight avait battu la semaine précédente, 32-26.

Choix FND : Saint-Bède

Amboy-LaMoille-Ohio (6-0) à Ashton-Franklin Center (1-5)

Temps de jeu: 19h vendredi

Dernier match : ALO 1-0 forfait (2021)

À propos des tondeuses : Les Clippers continuent de vaincre leurs adversaires à 8, battant Milledgeville, auparavant invaincu, 32-20, la semaine dernière. Landon Whelchel a couru 214 verges et trois touchés en 16 courses pour Amboy (6-0), tandis qu’Eddie Jones a lancé une passe TD de 10 verges à Troy Anderson. Les Clippers ont forcé trois revirements, dont deux au quatrième quart, avec des interceptions d’Anderson et Cody Winn et un échappé récupéré par Whelchel. Les Clippers sont l’une des trois équipes invaincues de la 8-Man Football Association. ALO a dominé ses adversaires, 267-78, dont une victoire par forfait 1-0 lors de la quatrième semaine contre Peoria Quest.

À propos des Raiders : Les Raiders ont perdu quatre matchs de suite depuis leur victoire contre Alden-Hebron, 34-33, pour leur seule victoire lors de la deuxième semaine. L’AFC a perdu contre une équipe de River Ridge la semaine dernière, 54-8, qu’Amboy a écrasée 80-8 lors de la deuxième semaine. de déclarer forfait pour son match de 2021 contre Amboy, le troisième des cinq forfaits qu’il a subis cette saison-là. Les Raiders sont revenus en force l’an dernier après un départ de 0-2, remportant six de leurs sept derniers matchs pour terminer 6-3.

Choix FND: ALO.