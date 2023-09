Capsules d’aperçu de la semaine 4 de la RBC, le jeudi 14 septembre 2023 – Shaw Local

JEU BCR DE LA SEMAINE

Kewanee (3-0, 1-0) à Bureau Valley (2-1, 1-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, Storm Stadium

Dernier match: Kewanee 40-7 (2022)

À propos des Chaudronniers : Matt Taylor a succédé à Brad Swanson en tant qu’entraîneur-chef de Kewanee, qui est maintenant entraîneur-chef à Harvard. Il a hérité d’un grand nombre de joueurs compétents, de joueurs de ligne de retour et de neuf partants défensifs. Cela donne un départ 3-0. Les Boilers ont ouvert la saison avec des victoires contre Sherrard (28-21), Erie-Prophetstown (28-0) et Mendota (41-0), trois équipes avec une fiche combinée de 1-8. Les Chaudronniers ont pris une avance de 28-0 à la mi-temps sur Mendota et ont mis le chronomètre en marche avec deux autres scores au troisième quart. … Dix joueurs différents ont pu courir le ballon contre Mendota la semaine dernière, totalisant 266 verges en 31 tentatives. Les principaux coureurs étaient Alejandro Duarte (6-72) et le quart Braden Clark (5-69). Clark a couru pour un touché et en a lancé un autre, complétant également 5-6 passes pour 97 verges. … Kewanee a remporté les deux dernières rencontres par un score combiné de 89-28 et mène la série de tous les temps, 5-2, remontant à un triomphe de 48-0 en 1998 à Manlius.

À propos de la tempête : Bureau Valley a commencé la saison par Storm, remportant deux de ses trois premiers matchs. Ils ont battu Erie-Prophetstown (26-7) lors de son premier match et Hall (18-8) la semaine dernière. Ils ont l’impression qu’ils auraient pu battre Monmouth-Roseville lors de la deuxième semaine, mais ils ont perdu 21-14. La défense du Storm a remonté Hall la semaine dernière, limitant les Red Devils à neuf verges au sol, soit un négatif de 16 en première mi-temps. Cameron Lemons a mené la charge offensive, totalisant 131 verges en 23 tentatives, y compris son tout premier touché au lycée pour décrocher la victoire au quatrième quart. Son colistier Elijah Endress a ajouté 82 verges et un touché de 15 verges pour donner au Storm une avance de 6-0 au deuxième quart. Le quart junior Bryce Helms a lancé une frappe de 22 verges vers Corban Chhim. … BV a une fiche de 2-3 en quatre matches à domicile avec Kewanee, sa dernière victoire en 2014 (43-6) à domicile en 2014. Les rivaux de Three Rivers n’ont pas joué de 2015 à 20.

La semaine dernière: Kewanee a battu Mendota 41-0 ; Le BV bat le Hall 18-8

L’année dernière: Kewanee 40-7

Série de tous les temps : Kewanee 5-2

Choix FND : BV.

Princeton (2-1) à Orion (2-1)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, Bryant Field

Dernier match: Princeton 60-20 (2022)

A propos des Tigres : Les Tigers ont bien rebondi après une chute de la semaine 2 contre Morrison avec une victoire 20-0 à Newman. La défense des Tigres a réussi un blanchissage, limitant les Comets à 104 verges nettes, soit seulement 24 par course. Le junior Noah LaPorte et le demi défensif senior Carlos Benavidez ont réalisé des interceptions tandis que les joueurs de ligne Cade Odell, Bennett Williams et Payne Miller ont chacun enregistré un sack. Il s’agissait du troisième blanchissage consécutif de Princeton contre les Comets et du quatrième depuis 2015, trois sur le terrain des Comets. Le RB de deuxième année Casey Etheridge a totalisé 170 verges et deux touchés. Ace Christiansen (8-31) a également marqué. … Princeton a remporté les quatre dernières rencontres contre les Chargers, dont deux à Orion, où il affiche une fiche de 2-2 dans la série. Orion, cependant, a remporté les sept premiers matchs, y compris un passage dans la Conférence West Central, et mène la série de tous les temps, 7-4.

À propos des chargeurs : Orion vient de subir un revers de 40-14 face à Morrison, leur première défaite de l’année. Princeton a perdu contre Morrison la semaine précédente. Orion a débuté avec des victoires contre Hall (20-14) et Mendota (56-8). L’entraîneur vétéran d’Orion, Chip Filler, s’est tourné vers son fils, étudiant en deuxième année, pour aider les Chargers à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019 après 4-5 saisons au cours des deux dernières années. Il a lancé pour 1 009 verges par la passe et 13 touchés en première année. … Les Chargers ont participé aux séries éliminatoires six années consécutives de 2014 à 2019, neuf fois depuis que Filler a pris le relais en 2009. Malgré la récente domination de Princeton, les Chargers détiennent toujours l’avantage de tous les temps dans la série à 7-4.

La semaine dernière: Princeton a battu Newman 20-0 ; Orion a perdu contre Morrison 40-14

L’année dernière: Princeton 60-20

Série de tous les temps : Orion 7-4

Choix FND : Princeton

Hall (1-2, 0-1) à Mendota (0-3, 0-1)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, Mendota

Dernier match: Hall 66-45 (2022)

A propos des Diables Rouges : Hall doit lancer son jeu de course cette semaine après avoir été cloué au sol par Bureau Valley la semaine dernière. C’est un must puisque l’entraîneur Randy Tieman a déclaré que ce n’était pas une équipe de passe. Le quart senior Gianni Guerrini a brillé lorsqu’il a été pressé de passer, complétant 8 des 20 passes pour 155 verges, dont une passe TD de 70 verges à Braden Curran. … Les Red Devils ont remporté une fusillade 66-45 l’année dernière contre les Trojans grâce au match record du All-Stater Mac Resetich avec 429 yards (14,3 ypc) et sept touchdowns. … Hall mène la série de tous les temps contre Mendota, 41-38, qui remonte à 1917, à l’époque où ils étaient au NCIC.

À propos des chevaux de Troie : Cela a été un début difficile pour les Trojans, qui ont été dominés 151-8 lors de défaites contre Morrison (54-0), Orion (56-8) et Kewanee (41-0). Mendota est allé 3-6 l’année dernière après avoir atteint les séries éliminatoires en 2021 (5-5). … Justin Randolph, qui a lancé pour 1 472 verges et 11 touchés en 2022, est de retour au poste de quart-arrière des Trojans. Mendota est allé 3-9 dans le jeu de la Conférence des Trois-Rivières depuis son arrivée de la Conférence Big Northern en 2021.

La semaine dernière: Hall a perdu contre Bureau Valley 18-8, Mendota a perdu contre Kewanee 41-0

L’année dernière: Salle 66-45

Série de tous les temps : Salles 41-38

Choix FND : Salle.

Norridge Ridgewood (1-2, 0-1) à St. Bede (2-1, 1-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h

Dernier match: Aucun

À propos des rebelles : Ridgewood a perdu pour la première fois la semaine dernière dans un revers de 32-26 à domicile contre Dwight-Gardner/South Wilmington, son premier match dans la Chicago Prairie League. Les Rebels ont remporté haut la main leurs deux premiers matchs hors conférence contre Chicago Schurz (50-14) et Chicago Clemente (48-6). Ridgewood, qui compte 797 inscrits, était auparavant membre de la conférence Metro Suburban (Blue).

À propos des Bruins : Les Bruins ont fait de grands débuts dans la Chicago Prairie League avec une victoire de 54-0 à Melrose Park Walther Christian samedi. Ils ont marqué 26 points au premier quart et ont mis le chronomètre en jeu pour la seconde mi-temps, menant 40-0 à la mi-temps. Le quart senior Max Bray a complété 4 des 7 passes pour 102 verges et deux touchés tout en courant pour 60 verges et un score. La défense des Bruins a limité les Broncos à moins-2 verges au sol et 45 verges par la passe tout en récupérant cinq échappés. … St. Bede renvoie l’Académie à la recherche de sa première victoire sur son terrain après une défaite 38-18 contre Aledo Mercer County lors de la semaine 2. St. Bede sera de retour sur la route à Westmont lors de la semaine 5.

La semaine dernière: Ridgewood a perdu contre Dwight-GSW 32-26 ; St. Bede Walther Christian 54-0

Choix FND : Saint-Bède

Peoria Quest Charter Academy (0-3) à la coopérative Amboy (3-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h

Dernier match: Aucun

À propos des Gators : Quest a déjà coopéré avec Peoria Heights, mais en est à sa première année. Les Gators allaient initialement jouer un calendrier JV, mais l’AD Elmer Dickerson a déclaré qu’ils étaient en mesure de reprendre le calendrier d’une autre équipe universitaire. Quest joue tous ses matchs sur la route cette année tout en préparant un terrain à domicile à l’école. … Au fil des semaines, les Gators continuent de marquer de moins en moins. Ils ont débuté avec une défaite de 52-22 à Danville Schlarman, une défaite de 64-14 à Milledgeville et la semaine dernière une défaite de 50-6 à St. Anne.

À propos des tondeuses : Après deux grosses victoires sur la route – River Ridge (80-8) et Martinsville (60-8), les Clippers sont rentrés au Harbour à 3-0. Ils ont remporté leurs trois premiers matchs de l’année avec une marge de 186-16, dont une victoire d’ouverture 46-0 à domicile contre Decatur Unity Christian.

La semaine dernière: Quête perdue contre Sainte-Anne 50-6 ; ALO a battu Martinsville 60-8

Choix FND : ALO.

Autres jeux de la zone

Gênes-Kingston (2-1) à Dixon (3-0)

Monmouth United (2-1) à Annawan-Wethersfield (2-1)

Morrison (3-0) au PE (0-3)

Newman (2-1) à Rock Island (0-3)

Plano (2-1) à LP (2-1)

Rock Falls (0-3) à Rockford luthérien (1-2)

Rockridge (2-1) à Sherrard (1-2)

Comté de Stark (3-0) à La Havane (0-3)

Sycomore (3-0) à Ottawa (2-1)

Westmont (1-2) à Ottawa Marquette (2-1)