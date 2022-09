Capsules d’aperçu de la semaine 2 de la BCR – Shaw Local

Orion (1-0) à Princeton (1-0)

Temps de jeu: Jeudi, 19h

Dernier match: Princeton 45-7 (2021).

A propos des Tigres : Le jeu de la semaine BCR tombe un jour plus tôt avec un match du jeudi soir. L’entraîneur de PHS, Ryan Pearson, a déclaré qu’il avait juste un peu d’inquiétude au sujet de la courte semaine, “parce qu’un entraîneur va vouloir autant de préparation que possible, mais nous devons jouer sur une courte semaine comme Orion. Nous allons devoir nous assurer que nous sommes vraiment connectés et nous occuper des choses dont nous avons besoin pour faire attention et corriger les erreurs mentales que nous avons eues en première mi-temps et nous assurer simplement qu’elles n’auront plus à le faire. Je pense que si nous faisons cela, nous serons toujours une très bonne équipe de football. … Les Tigers ne menaient que 21-14 à la mi-temps contre Rockridge la semaine dernière, avant de battre les Rockets 20-8 en seconde période. Brady Byers a fourni deux gros jeux en première mi-temps, le premier avec un retour d’interception de 30 verges pour un touché et une course de 49 verges pour un autre score. Augie Christiansen a ajouté un tremplin de 65 verges. QB Teegan Davis a aidé les Tigers à s’enfuir en seconde période avec des courses de TD de 85 et 67 verges, gagnant 228 verges au total. … Les Tigers ont maintenant remporté les cinq derniers matchs d’ouverture de la saison sous Pearson, battant Riverdale, Fulton, Lena-Winslow et Rockridge à deux reprises.

À propos des chargeurs : Comme Princeton, Orion a remporté une victoire décisive la semaine 1. Les Chargers détenaient une avance de 28-12 à la mi-temps sur Hall avant de battre les Red Devils 14-0 en seconde période pour ouvrir une victoire de 42-12. RB Cole Kratzberg (19-127 verges, 1 TD) et Drake Gunn (14-105 verges), combinés pour 232 verges au sol. Freshman QB Kale Filler, le fils de l’entraîneur, a complété 8 des 21 tentatives pour 82 verges et 2 touchés. … Orion a vu sa séquence de six apparitions consécutives en séries éliminatoires brisée l’an dernier avec une fiche de 4-5. L’entraîneur vétéran Chip Filler (86-45 en 14 ans) pense que les Chargers ont l’expérience avec huit partants de retour des deux côtés du ballon. “Nous avons pris un bon départ au moins pour la première semaine”, a déclaré Chip Filler. « Nous avons les mains pleines. Princeton est toujours la classe de notre conférence jusqu’à preuve du contraire. Ils sont doués athlétiquement et bien entraînés. Davis est un formidable QB et va être extrêmement difficile à ralentir. Défensivement, les Tigres sont rapides, physiques et très opportunistes. Peut-être un baptême du feu pour notre jeune QB. Pour que nous restions compétitifs, nous devons prendre soin du football et limiter les gros jeux. Nous devons être solides dans tous les domaines fondamentaux – bloquer et tacler. » … Même si Princeton a remporté les trois dernières rencontres, les Chargers détiennent définitivement l’avantage de la série à 7-3. Orion n’a perdu qu’une seule fois en cinq matchs à Princeton depuis 2009, abandonnant le dernier, 44-0 en 2019.

Choix FND: Princeton

Sherrard (0-1) à Bureau Valley (0-1)

Temps de jeu: vendredi, 19h

Dernier match: BV 50-7 (2022)

À propos de la tempête: L’entraîneur du BV, Mat Pistole, dont l’équipe a perdu 33-12 lors d’un match hors conférence de la semaine 1 à Villa Grove, a déclaré que la plupart des équipes faisaient leur plus grand saut entre les semaines 1 et 2 et que c’était l’objectif du Storm. “La semaine 1 est toujours difficile car vous ne savez pas ce que l’adversaire va faire et cela a rendu particulièrement difficile le fait que nous ayons joué contre une équipe dont nous ne savions rien. La semaine 2, nous pouvons au moins avoir une meilleure idée des schémas et du personnel », a-t-il déclaré. “L’accent cette semaine est que nous devons être beaucoup plus fondamentalement sains sur tous les aspects et jouer avec plus d’enthousiasme et d’émotion.” … Mason Goossens a marqué les deux touchés pour le Storm à Villa Grove sur des courses de 2 et 13 verges. Le Storm a accordé 328 verges par la passe (4 touchés), 464 verges nettes au total. …. Le Storm détient un avantage de 3-0 dans la série, y compris la victoire de l’an dernier.

A propos des Tigres : Sherrard est allé 3-1 au printemps 2021 lors de la première année de Brandon Johnston en tant qu’entraîneur de Sherrard, mais la remise des diplômes a fait des ravages, passant de 0 à 9 l’automne dernier. … Les Rams sont tombés à St. Bede 28-14 lors du match d’ouverture de la semaine dernière. C’était un match de 21-14 jusqu’à ce que les Bruins virent de bord sur un deuxième score au quatrième quart. QB Holland Anderson a complété 10-16 passes pour 217 verges et deux touchés et RB Bailey Nelson s’est précipité pour 93 verges en 14 courses. La défensive Sherrard a accordé 227 verges au sol, 369 verges nettes au total. « Sherrard s’est beaucoup amélioré par rapport à l’an dernier. Pas choqué car j’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur Johnston et il va faire renverser ce programme », a déclaré Pistole. “Leurs QB et RB sont de très bons joueurs et ils ont de meilleurs athlètes sur le bord que les années passées. Ils semblent être beaucoup plus fondamentalement solides sur le plan défensif également.

Choix FND : Sherrard

Erie-Prophetstown (1-0) à Saint-Bède (1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : St. Bede 15-13 (automne 2021)

A propos des Panthères : EP a réalisé une performance de précipitation dominante dans une victoire de 54-34 sur Mendota lors du premier match, parcourant 501 verges. Jase Grunder a mené le match au sol des Panthers, se précipitant pour 215 verges et six touchés en 21 tentatives, tandis que Tyler Ballard a couru pour 195 verges et deux scores – de 48 et 70 verges – en 11 courses. Le quart-arrière de l’EP Jack Minssen a complété 3 des 5 passes pour 13 verges. … Les Panthers ont pris une avance de 40-12 après trois quarts. … La défense du PE a cédé 520 verges à Mendota – 303 au sol et 217 en passant. … EP a remporté huit matchs de saison régulière d’affilée avec sa dernière défaite en saison régulière la saison dernière lors de la semaine 2 contre St. Bede.

À propos des Bruins : St. Bede a eu le don de remporter des matchs serrés contre les Panthers au cours des cinq dernières années. Les cinq dernières rencontres entre les équipes ont été décidées par trois points ou moins, dont trois matchs à un point, les Bruins en remportant quatre. La saison dernière, Stephen Shaver a lancé un placement tardif pour porter St. Bede à une victoire de 15-13. … Les Bruins se sont fortement appuyés sur les jumeaux Brady lors de leur victoire de 28-14 contre Sherrard lors du premier match. Le quart-arrière John Brady a couru pour 231 verges et quatre touchés et a complété 7 des 16 passes pour 122 verges, tandis que la sécurité Ryan Brady a effectué neuf plaqués, intercepté une passe, récupéré un échappé et interrompu deux passes, dont une dans la zone des buts. … Ben Wallace a capté cinq des passes de Brady pour 88 verges. … St. Bede a limité les Tigers à 73 verges au sol.

Choix FND : Saint Bède

Monmouth-Roseville (1-0) à Hall (0-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match: Monmouth-Roseville 40-32 (automne 2021)

A propos des Titans : MR a battu Kewanee 22-16 lors de son premier match de saison. Les Titans tiraient de l’arrière 7-6 à la mi-temps avant de battre les Boilermakers 16-9 en seconde période. … Le porteur de ballon MR Jerome Jackson a marqué les trois touchés de l’équipe – deux au sol et un en passant. Il a couru pour 123 verges en quatre courses et a capté deux passes pour 19 verges. … Le quart-arrière du MR Silas Braun a complété 7 des 10 passes pour 79 verges, un touché et une interception tout en courant pour 56 verges en 10 tentatives. … CJ Johnson a mené la défense du MR, réalisant 15 plaqués, dont un pour une défaite, et interceptant une passe. Braun a réussi neuf plaqués dont trois pour une défaite.

A propos des Diables Rouges : Hall a perdu 42-12 contre Orion lors du retour de Randy Tieman sur la touche. … Hall s’est fortement appuyé sur le senior Mac Resetich offensivement, dirigeant le Wildcat pour lui donner de nombreuses occasions de toucher le ballon et de faire des jeux. Resetich a marqué un touché précipité et a renvoyé un coup d’envoi pour un touché contre Orion. Il a eu un troisième touché anéanti par un penalty. … Les Red Devils ont une fiche de 2-13 à leurs 15 derniers matchs. … Hall a marqué 31 points lors de ses quatre derniers matchs.

Choix FND : Monmouth-Roseville

River Ridge (0-1) à Amboy-LaMoille (1-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Première rencontre chez huit hommes

À propos des Wildcats : River Ridge menait par deux touchés à la mi-temps mais a fini par perdre 42-36 contre South Beloit en trois prolongations lors du premier match. Les Wildcats ont perdu un échappé dans la troisième prolongation pour sceller leur défaite. … George Winter a couru pour un touché de 8 verges et a capté une passe TD de 25 verges de Sam Ries en temps réglementaire. Winter a également marqué sur une course de 5 verges lors de la première prolongation. Ries a également lancé une passe de TD de 42 verges à Traighton McGovern en règlement.

À propos des Clippers : Amboy revient pour son match d’ouverture à domicile après avoir fait une déclaration sur la route lors de la semaine 1, battant le double champion en titre à huit hommes Polo 28-12. Les Clippers ont marqué trois touchés sur des jeux de 30 verges ou plus, y compris sur des jeux offensifs consécutifs au cours des quatre premières minutes. … Le quart-arrière d’Amboy, Tucker Lindenmeyer, a complété 3 des 6 passes pour 74 verges et deux touchés, les trois passes allant à Brennan Blaine. Lindenmeyer a également couru pour 76 verges et un touché en huit courses. … Kye Koch a couru pour 75 verges en 10 courses, dont un touché de 55 verges sur la première possession d’Amboy au troisième quart pour donner aux Clippers une avance de 28-6.

Choix FND : Amboy