Capsules d’aperçu de la semaine 2 de BCR 2023 – Shaw Local

JEU BCR DE LA SEMAINE

Morrison (1-0) à Princeton (1-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, Bryant Field

Dernier match: Morrison 13-12 (2016)

À propos de Mustang: Les Mustangs ont battu Mendota vendredi, marquant dès le premier jeu du match et se précipitant vers une victoire de 54-0. Les Mustangs ont accumulé 420 verges au sol, menés par Carson Strating (6-112), qui a réussi un touché de 55 verges lors du premier jeu du match. Le quart Colton Bielema n’a lancé qu’une seule passe, la complétant pour un touché de 66 verges. … Nathan Vandermyde a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de Morrison. … Morrison a remporté la première des 11 rencontres contre Princeton en 1945, 7-6, et la dernière en 2016, 13-12, à domicile.

À propos de Tigres: Princeton ressemblait aux mêmes vieux Tigers vendredi, réalisant un solide match de course pour remporter une victoire 40-0 à Monmouth-Roseville. Le RB de deuxième année Casey Etheridge a connu un match d’évasion, totalisant 234 verges et quatre touchés, dont un score de 42 verges lors du premier jeu de mêlée et un 93 verges. Le quart-arrière junior Will Lott a également brillé lors de ses débuts universitaires en succédant au diplômé All-Stater Teegan Davis, secouant une interception précoce lors de sa première tentative de lancer des passes TD à Noah LaPorte et Ace Christiansen. … Il s’agissait du quatrième blanchissage consécutif des Tigers et de la sixième victoire consécutive lors de la soirée d’ouverture. … Les Tigers ont battu Morrison lors des deux dernières rencontres à domicile, 35-7 en 2014 et 48-6 en 2015, et possèdent une avance de 8-3 dans la série.

Choix FND : Princeton

Riverdale (0-1) à Hall (0-1)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, au Stade Nesti

Dernier match:Riverdale 40-14 (2016).

À propos des béliers: Les Rams, qui n’avaient pas aligné d’équipe universitaire l’année dernière, ont connu un retour difficile sur le terrain la semaine dernière, s’inclinant face à Dupo, 41-0, lors d’un match hors conférence samedi à Port Byron. Les Rams ont réussi deux échappés et deux interceptions, ce qui a aidé les Tigers en visite à démarrer six possessions depuis l’intérieur du Riverdale 40. … Riverdale n’a pas connu de saison gagnante depuis sa fiche de 6-4 en 2012, lorsqu’il a battu Hall, 34-14. Les Rams ont également battu Hall, 40-14, lors de leur dernier déplacement à Spring Valley en 2016 pour égaliser la série de tous les temps à 2-2.

À propos de diables Rouges: Hall a pris une avance de 14-13 au milieu du deuxième quart-temps lors du premier match de vendredi à Orion grâce à un quart-arrière de Gianni Guerrini, mais n’a pas pu s’accrocher, s’inclinant 20-14. Les Diables Rouges ont eu le ballon à trois reprises à l’intérieur de la ligne des 20 mètres et n’ont pas marqué. Hall a totalisé 211 yards en 47 courses derrière Braden Curran (6-72 yards), 1 TD, Guerrini (20-60 yards en 20 courses) et Joseph Bacidore (11-58). … C’était la huitième défaite consécutive de Hall face aux Chargers depuis qu’ils avaient battu Orion, 31-6 lors de leur première rencontre en séries éliminatoires de 2002.

Choix FND : Salle

Monmouth-Roseville (0-1) à BV (1-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, Manlius

Dernier match: Lun-Rose 21-7 (2019)

À propos des Titans: Mon-Rose a joué le n°2 3A, classé Princeton, à un match de 19-0 à la mi-temps vendredi avant de s’incliner 40-0. Payton Thompson a parcouru 116 verges en 21 courses, mais les Titans n’ont pas réussi à ébranler la solide défense des Tigers. … Les Titans n’ont pas de parieur compétent, choisissant d’utiliser un coup de pied dans toutes les situations de dégagement contre Princeton. L’entraîneur Jeremy Adolphson a déclaré qu’il s’agissait d’un problème persistant qui remontait à l’année dernière. … MR détient un avantage de 3-1 dans la série, dont une victoire de 36-18 lors de son dernier voyage à Manlius en 2018.

À propos de Tempête: Le Storm a montré qu’il sera une équipe sur laquelle il faudra compter avec une solide victoire de 26-7 sur la route vendredi à Erie-Prophetstown, battant les Panthers 19-0 en seconde période. Le RB junior Elijah Endress a marqué trois touchés, deux par course et un par passe du QB junior Bryce Helms, qui a également couru pour un touché de 20 verges avec 2:48 à jouer pour sceller la victoire. … Le Storm a remporté la première rencontre contre Mon-Rose, 42-40, en 2017, mais les Titans ont remporté les trois dernières.

Comté de Mercer (0-1) à St. Bede (1-0)

Temps de jeu: Vendredi, 19h, l’Académie

Dernier match: Première rencontre.

À propos des Aigles royaux: Mercer County est membre de la Conférence Lincoln Trail-Prairieland, mais quittera l’année prochaine pour prendre la place des Bruins à la Conférence des Trois-Rivières. Les Golden Eagles ont échoué lors du match d’ouverture de la semaine dernière à domicile contre Monmouth United lors du match LTPC. … Mercer County, qui compte 376 élèves, a obtenu une fiche de 7-3 il y a un an, éliminé au premier tour des séries éliminatoires 2A par Bloomington Central Catholic dans un thriller de 27-26 en prolongation. BCC a ensuite perdu contre Rockridge, 27-18, au deuxième tour. … Alors que Mercer County n’a jamais affronté St. Bede, son prédécesseur, Aledo, a battu les Bruins, 41-8, lors du premier match des séries éliminatoires de classe 2A en 1999.

À propos de Bruins : St. Bede a survécu à Tuscola et Mère Nature, classés n°6, pour une victoire d’ouverture de la saison 34-25 à Bloomington vendredi après un retard d’une heure et 44 minutes pour la foudre. Le quart-arrière senior Max Bray, transféré à l’Académie en provenance d’Aurora Christian, a mené l’offensive des Bruins avec 215 verges au sol et trois touchés tout en passant pour 158 verges et un touché. … Les Bruins sont tombés juste en dehors du top 10 en 1A avec le 12e plus grand nombre de points dans le sondage AP.

Choix FND : Saint-Bède

Coopérative Amboy (1-0) à River Ridge (0-1)

Temps de jeu: Vendredi, 19h

Dernier match: ALO 68-14 (2022)

À propos de Tondeuses: Après avoir terminé deuxième d’État avec 8 joueurs il y a un an, les Clippers, classés n ° 1, ont remporté une victoire de 46-0 contre Decatur Unity Christian lors du premier match de vendredi. Eddie Jones s’est connecté pour des touchés lors de ses deux seules tentatives de passe vendredi – toutes deux vers Brennan Blaine. Landon Whelchel a couru pour 66 verges, un touché et quatre conversions de deux points, tandis que Josh Mckendry a couru une fois pour un touché de 65 verges. … ALO a gagné par une déroute 68-14 l’année dernière lors de la première rencontre à 8 entre les écoles.

À propos des Wildcats: Les Wildcats étaient de l’autre côté du spectre, blanchissant 48-0 lors de leur premier match de saison à Milledgeville. Les Wildcats ont obtenu une fiche de 4-5 l’an dernier. River Ridge est la consolidation, en 1985-86, de Hanover (800 habitants) et d’Elizabeth (650). Il joue au football à 8 depuis 2019, avec une fiche de 6-3 lors de sa première année.

Choix FND : Amboy

Autres jeux de la zone

PE (0-1) à Kewanee (1-0)

Metamora (1-0) à LP (1-0)

Orion (1-0) à Mendota (0-1)

Oregon (1-0) à Dixon (1-0)

Ridgeview/Lexington (0-1) à Rockridge (0-1)

Sherrard (0-1) à Newman (1-0)

Comté de Stark (1-0) à Annawan-Wethersfield (1-0)

Vallée de Stillman (0-1) à Rock Falls (0-1)

Wheaton St.Francis (0-1) à Sterling (1-0)