Capsules d’aperçu de la saison Herald-News 2022 – Shaw Local

Conférence de banlieue du sud-ouest

Lincoln-Way Central

Entraîneur: Bob Curran (première saison)

Meilleur retour: Sarah Arsich, jr.

Principaux nouveaux arrivants : Sophia Thorne, jr.; Gabriella Bush, donc.

À noter: “Nous sommes très excités pour la saison de golf féminin 2022”, a déclaré Curran. “Lincoln-Way Central a connu beaucoup de succès dans le passé et nous cherchons à poursuivre ce succès avec une très jeune équipe qui devra apprendre rapidement à mesure qu’elle acquiert une précieuse expérience universitaire.”

—

Lincoln-Way Est

Entraîneur: Brian Shannon (première saison, 18e au total)

Bilan de la saison dernière : 7-1

Meilleurs retours : Olivia Martin, sr.; Christina Martino, sr.

Principaux nouveaux arrivants : Sam Fratto, sr .; Caroline Carr, jr.; Sydney Fatland, jr.

À noter: Shannon a quitté Lincoln-Way Central pour assumer le poste des Griffins, qui ont diplômé les qualifications d’État Kailey White et Natalie Papa de l’automne dernier. Martin et Martino seront recherchés pour diriger l’équipe, tandis que Fratto, Carr et Fatland ont tous un potentiel incroyable selon leur entraîneur. “Je suis ravi de faire partie de ce programme”, a déclaré Shannon. «Il y a une histoire riche avec le golf féminin LWE. Nous sommes une jeune équipe qui a beaucoup de potentiel.

—

Lincoln-Way West

Entraîneur: Tim Daly (14e saison, 30e au total)

Bilan de la saison dernière : 9-4

Meilleurs retours: Kaylee Dwyer, jr.; Peyton White, donc.

Principaux nouveaux arrivants : Maggie Schwerha, sr .; Olivia Kavaliunas, jr.

À noter: Dwyer est l’un des meilleurs joueurs de la région, ayant été deux fois qualifié par l’État pour les Warriors, tout en remportant un championnat de conférence individuel et en étant nommé joueur SWSC de l’année l’automne dernier. White était un lauréat de toutes les conférences en tant que recrue. “Nous aimerions répéter en tant que champions de la conférence et aller aussi loin que possible dans la série finale de l’État”, a déclaré Daly.

—

Écluse

Entraîneur: Matt Major (septième saison)

Meilleurs retours : Gianna White jr.; Claire Crosby jr.; Sasha Jarosik jr.; Ella Cline jr.; Hannah Speechley jr.; Jacqueline Smith jr.

Top des nouveaux arrivants : Maeve Heeney jr.; Giada Pellicane donc.; Isabella Tor sr.; Alyssa Nenoff fr.; Rheagan Boucher fr.; Addy Hill fr.

À noter: “Notre thème cette année est ‘Potentiel’ pour notre équipe”, a déclaré Major. “Nous avons beaucoup de joueurs qui ont mis du temps dans leur jeu et nous espérons que nos scores vont s’améliorer et baisser. Nous avons de nombreux objectifs, mais la question est de savoir si nous atteindrons notre potentiel ? »

—

Conférence du sud-ouest des Prairies

Canton de Joliet

Entraîneur: Jim Grzetich (huitième saison)

Bilan de la saison dernière : 9-0

Meilleurs retours: Jamie Daniels, sr.; McKenna Anderson, sr,; Jersy Hauert, donc.; Automne Allen, sr .; Emily Smith, jr.; Nina Mayfield, donc.; Grayce Featherston, donc.

Nouveau venu clé: Nina Mayfield, f.

À noter: Daniels, Anderson et Hauert sont tous de retour après s’être qualifiés pour la section l’automne dernier et ont tous remporté les honneurs de toutes les conférences en aidant les Steelwomen à remporter un quatrième titre de ligue consécutif. “L’équipe a travaillé extrêmement dur pendant les mois d’hiver et pendant l’été”, a déclaré Grzetich. «Les filles ont maximisé nos journées de contact à l’intérieur et à l’extérieur et beaucoup ont participé à des tournois hors saison ou ont également reçu des cours privés pour améliorer leurs jeux. Le retour de nos trois premiers de l’équipe championne SPC de l’an dernier est très excitant. L’objectif de l’équipe pour cette année est de gagner le SPC, de remporter un régional et de passer en équipe à une section.

Jamie Daniels du canton de Joliet descend le fairway le jeudi 30 septembre 2021 au parcours de golf Inwood à Joliet, Illinois. (Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

—

Minooka

Entraîneur: Frank Yudzentis (troisième saison)

Meilleurs retours : Katelyn Buccarelli, sr.; Anna Maurice, sr.; Taylor Chiappetta, sr,; Gillian Harrington, sr .; Lauren McPhipps-Newcomb, jr. ; Leona Trevino, donc.

Nouveau venu clé : Grâce Mangun, fr.

À noter: Les Indiens ont connu un bon début de saison, terminant troisième au tournoi de Plainfield North et cinquième au tournoi des champions du Midlothian Country Club, qui comprenait trois des quatre meilleures équipes d’État de la saison dernière. “Nous avons un groupe de golfeurs expérimentés qui ont travaillé très fort cet été”, a déclaré Yudzentis. “Bien que nous n’ayons peut-être pas de vrai golfeur n ° 1, nous avons un noyau vraiment solide de six à huit filles qui, lorsqu’elles jouent selon leurs capacités, peuvent faire du bruit dans la conférence et, espérons-le, dans la série nationale.”

—

Plainfield Central

Entraîneur: Josh Bloodgood (deuxième saison)

Bilan de la saison dernière : 2-16

Meilleurs retours: Adrian Povialtis, sr.; Faye Werner, sr .; Piper Colantone, jr.; Natalie Adelmann, donc.; Yami Gonzales, donc.; Alexis Listermann, donc.

Nouveaux arrivants clés: Lily Romberg, sr.; Sadie Ford, jr.; Carmen Huber, jr.; Ely Moyette, jr.; Mallory Ukleja, donc.; Caray Casey, fr.; Riley Freischlag, fr,; Sara Szostak, fr.

À noter: “Toutes les filles ont mis du temps pendant la préparation hors saison pour cette année », a déclaré Bloodgood. «Soyez à l’affût des scores inférieurs car Adelmann s’est récemment classé deuxième dans un tournoi d’été et Casey défie Gonzales en tant que pilote le plus long. Nous visons des scores d’équipe constants inférieurs à 200 cette saison.

—

Plainfield Nord

Entraîneur: Joël Wallin (deuxième saison)

Record de la saison dernière: 5-5, 4-3

Meilleurs retours : Jessica Knight, jr.; Grâce Gilbert, donc.

Principaux nouveaux arrivants : Molly Dalton, sr .; Grace Hunter, jr.; Rodessa Jones, jr.; Sue Ellen Damato, donc.; Maggie Spencer, donc.; Michelle Knight, fr.

À noter: Jessica Knight revient après avoir remporté les honneurs de toutes les conférences la saison dernière, tandis que Gilbert s’est classé parmi les 25 premiers lors de la rencontre de la ligue.

—

Plainfield Sud

Entraîneur: Caroline Butler (17e saison)

Record de la saison dernière: 2-11

Meilleurs retours : Sophia Geron, sr.; Katie Nichols, jr.

Principaux nouveaux arrivants : Darcey O’Sullivan, fr.; Hayden Justis, fr.

À noter: “Nous attendons avec impatience une autre saison pour développer à la fois des compétences sur le parcours et des leçons de vie en dehors du parcours”, a déclaré Butler. «Nous avons une équipe très jeune, seulement un senior et un junior et les 11 autres séparés avec des sous-classes. Nous espérons garder les filles concentrées sur le jeu court cette année afin de réduire nos coups globaux par tour. En plus de cela, nous aimerions terminer quelque part au milieu de la conférence d’ici la fin de la saison… ce serait tout un accomplissement pour cette équipe en pleine croissance.

—

Roméoville

Entraîneur: Matt Joerger (troisième saison)

Bilan de la saison dernière : 0-9

Meilleur retour: Jaydon Swearingen, sr.; Angela Castellanos, sr.; Jacques Miller, sr .; Chelsea Ajagu, sr.

Nouveaux arrivants clés: Kaylnn Rivera, sr.; Gracie Brucki, sr .; Tacha Rangel, jr. ; Dannielle Reese Rayos Del Sol, fr.; Whittney Sanchez, fr.; Analiz Torres, fr.; Nadya Saucedo, donc.

À noter: La Les Spartans reviennent à Swearingen, qui a été la première golfeuse de l’histoire de l’école à se qualifier pour les sections l’an dernier. “Le nombre de programmes continue d’augmenter chaque année, nous sommes donc ravis de continuer à présenter le sport du golf à plus de filles”, a déclaré Joerger. “Bien que l’équipe n’ait pas beaucoup d’expérience de golf, elle continue de s’améliorer et de travailler dur chaque jour et aime apprendre le jeu.”

—

Conférence sportive catholique des filles

Providence catholique

Entraîneur: Jim Barker (sixième saison, 11e au total)

Meilleurs retours: Kayleigh Schwarz, jr.; Christina Hurtado, jr.; Lucy Westbrook, sr.

Nouveaux arrivants clés: Olivia Babich, jr.; Marisol Kasper, donc.; Grâce Burkey, donc.

À noter: Les Celtics ont remporté un titre régional l’automne dernier, mais ont diplômé quatre des six meilleurs joueurs de cette équipe. “L’équipe est une équipe jeune cette année”, a déclaré Barker. «Mais j’ai hâte que l’équipe grandisse et s’améliore chaque semaine et culmine pour la conférence GCAC et les régionales IHSA. Je pense que ce sera une année exceptionnelle pour Kayleigh et Christina et une année solide pour Lucy après avoir lutté contre des blessures l’année dernière. Marisol a également travaillé dur pour sa deuxième saison. Ce sera une année amusante.

—

Conférence de la banlieue sud

Citron

Entraîneur: Bill Mondrella (20e saison)

Bilan de la saison dernière : 9-2, 5-0

Meilleurs retours: Reagan Russell, père; Agne Malcius, sr.

À noter: “Nous prévoyons de réussir dans les matchs de neuf trous comme les années précédentes”, a déclaré Mondrella. “Nous aurons besoin de nos joueurs de retour et de nos nouveaux joueurs pour se qualifier afin de concourir pour les premières places dans nos tournois. J’ai hâte de vivre une saison amusante et réussie.

—

Conférence des trois comtés

Sénèque

Entraîneur: Bryan Erickson

Bilan de la saison dernière : 13-10

Principaux rapatriés : Addison Stiegler, jr.; Julia Hogan, jr.; Shelby Welsh, donc.

Principaux nouveaux arrivants : Jessica Bertrang, sr.; Jolena Odum, jr.

À noter: L’Irlandais a terminé deuxième aux régionales l’automne dernier pour devenir la deuxième équipe de l’histoire de l’école à se qualifier pour les sections. “Quelques personnes clés ont été perdues en raison de l’obtention de leur diplôme, mais nous espérons que Stiegler et Hogan continueront de s’appuyer sur leurs deux années d’expérience et de diriger l’équipe cette année”, a déclaré Erickson. “Nous nous attendons à ce que le gallois soit également un contributeur majeur.”