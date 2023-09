Capsules d’aperçu de la région du Northwest Herald pour la semaine 5 de la saison 2023 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DE FOX

Prairie Ridge (4-0, 4-0) à Cary-Grove (4-0, 4-0)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Prairie Ridge a gagné 27-16 lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des loups : Prairie Ridge a battu Huntley 27-14 la semaine dernière. … Les Wolves sont n°1 dans le sondage Associated Press Class 5A et ont une fiche de 16-2 depuis la saison dernière. … Le FB Jack Finn est troisième sur la liste des courses de la zone avec 470 verges. Le quart Joey Vanderwiel a couru 211 verges. … La défense de Prairie Ridge n’a accordé que 40 points pour la saison et seulement 12 en seconde période. Ces 12 points ont été marqués contre le Hampshire après que les Wolves menaient 43-0. … Prairie Ridge a remporté les titres d’État de classe 6A en 2016 et 2017 et a participé à des matchs de championnat en 2019 et 2022.

À propos des chevaux de Troie : CG a battu Jacobs 27-14 la semaine dernière. … Les Trojans sont n°5 en classe 6A et ont accordé 53 points en défense, deuxièmes du FVC derrière Prairie Ridge. … Le Sophomore FB Logan Abrams est deuxième dans la zone de course avec 485 yards, tandis que le RB Andrew Prio est le joueur le plus explosif de C-G. Prio compte 300 verges au sol et en moyenne 13,0 par course. Avec ses deux réceptions, toutes deux pour des touchdowns, Prio compte sept touchdowns en 25 touches en mêlée. … Le quart Peyton Seaburg compte quatre réussites pour la saison, qui ont toutes abouti à des touchés. … Les chevaux de Troie ont remporté les matchs de championnat d’État 6A en 2018 et 2021.

Choix du vendredi soir : Crête des Prairies

Thomas Hammond de Crystal Lake Central est à égalité au cinquième rang dans la région avec 21 réceptions. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Crystal Lake Central (2-2, 2-2) à Crystal Lake Sud (2-2, 2-2)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Crystal Lake South a battu Central 50-22 lors de la sixième semaine la saison dernière.

A propos des Tigres : Central a battu Burlington Central 25-10 la semaine dernière. … Le quart Jason Penza totalise 1 103 verges par la passe après le match de 290 verges de la semaine dernière. Les WR Tommy Hammond (21 ans), George Dimopoulos (18 ans) et Carter Kelley (12 ans) ouvrent la voie. … RB Griffin Buehler est cinquième dans la région avec 395 verges au sol. … Central a perdu contre Huntley et CG pour commencer la saison avant de battre Dundee-Crown et Burlington Central.

À propos des Gators : South a battu le Hampshire 38-28 la semaine dernière. … Le RB Jake Christensen a doublé son total au sol lors du match de la semaine dernière avec 163 verges et trois touchés. … Le quart Caden Casimino est troisième dans la région avec 802 verges par la passe et a complété 61,8 % de ses lancers. … Le WR Colton Hess compte 21 réceptions et cinq touchés, le RB AJ Demirov compte 22 saisies.

Choix FND : Centre du lac Crystal

McHenry (0-4, 0-4) à Burlington Central (2-2, 2-2)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : McHenry a battu Central 28-13 lors de la 9e semaine la saison dernière.

À propos des guerriers : McHenry a perdu contre Dundee-Crown 13-7 la semaine dernière. … Les Warriors ont reçu un coup de pouce pour leur attaque lorsque le quart de deuxième année Ethan Dietmeyer est revenu dans l’alignement. Dietmeyer s’est cassé un doigt lors du premier match et a raté deux matchs. Il a couru 12 fois pour 87 verges la semaine dernière et le RB Jacob Jones a réalisé 19 courses pour 98 verges. … La victoire de McHenry contre Central lors de la semaine 9 la saison dernière a laissé les Rockets hors des séries éliminatoires de classe 5A et les équipes sont à égalité au cinquième rang du FVC.

À propos des Rockets : Central est tombé contre Crystal Lake Central 25-10 la semaine dernière. … Le quart Ryder Bergemann, jouant à la place de Jackson Alcorn, blessé, a lancé pour 160 verges, mais a quitté le match tard en raison d’une blessure à la cheville. Après le match, l’entraîneur des Rockets, Brian Iossi, pensait que Bergemann serait capable de revenir. … Le RB Joey Kowall (335 yards au sol) a également été blessé lors de ce match, mais Iossi a déclaré que son absence était plus préventive pour le reste de la saison. … Les WR Michael Person (16 réceptions), Brady Gilroy (15) et Caden West (11) sont les principales cibles de Bergemann.

Choix FND : Central

Caden DuMelle de Jacobs court avec le ballon après une réception lors de la troisième semaine contre Huntley. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Jacobs (1-3, 1-3) à Dundee-Crown (1-3, 1-3)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Jacobs a battu DC 37-7 la saison dernière lors de la semaine 9.

À propos des Aigles royaux : Jacobs a perdu contre Cary-Grove 27-14 la semaine dernière. … Bien que la marge d’erreur des Eagles ait diminué, ils ont fini avec les trois meilleures équipes du FVC (CG, Prairie Ridge et Huntley, qui ont une fiche combinée de 11-1). … Le RB de deuxième année Caden DuMelle mène Jacobs avec 287 verges au sol. … TE Grant Stec (Wisconsin) réussit 10 de ses 12 attrapés lors des deux derniers matchs.

À propos des chargeurs : DC a battu McHenry 13-7 la semaine dernière. … Le RB Kadin Malone a connu un gros match la semaine dernière avec neuf courses pour 90 verges et les touchés des deux Chargers. … Le RB Terrion Spencer a totalisé 83 verges au sol et 43 en réception la semaine dernière. … DC manque le WR Kali Freeman, qui a réussi des attrapés de TD lors des trois premiers matchs, en raison d’une blessure à la jambe.

Choix FND : Jacobs

Hampshire (1-3, 1-3) à Huntley (3-1, 3-1)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Huntley a battu le Hampshire 35-0 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Crystal Lake South 38-28 la semaine dernière. … Le RB Cole Klawikowski a porté 20 fois pour 103 verges et un touché et a également réussi cinq attrapés pour 109 verges et deux scores. C’étaient les premières réceptions de Klawikowski de la saison. … Le quart Luke Lacke compte 564 verges par la passe, ce qui est le cinquième dans la région.

À propos des Red Raiders : Huntley a perdu contre Prairie Ridge 27-14 la semaine dernière. … Les Raiders avaient décroché le classement de la classe 8A au 9e rang avant leur défaite la semaine dernière. … Le quart Braylon Bower a 26 passes sur 31 au cours des deux derniers matchs. Il était 11 sur 11 contre Jacobs lors de la troisième semaine, puis a réussi ses neuf premières passes la semaine dernière. … Le RB Haiden Janke compte 364 verges et les 10 meilleurs touchés au sol de la région.

Choix FND : Huntley

CONFÉRENCE CHRÉTIENNE DE CHICAGOLAND

Marian Central (2-2, 2-0) à Christ Roi (3-1, 1-1)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Les équipes n’ont jamais joué auparavant.

À propos des ouragans : Marian a battu Chicago Christian 49-34 la semaine dernière. … Les Hurricanes ont réalisé de gros chiffres offensifs toute la saison, menés par le quart Cale McThenia, qui complète 72,3 % de ses passes pour 1 599 verges et compte 18 touchés. … Les WR Christian Bentancur et Rylan Dolter sont à égalité en tête de la zone pour les réceptions avec 31. Bentancur a besoin de 30 réceptions supplémentaires pour atteindre 200 pour sa carrière. Il a des records de zone de 664 verges et 10 touchés et a disputé trois matchs sur réception de 200 verges. … Le RB Quinn Brady est à égalité au troisième rang dans la région avec 22 attrapés.

À propos des Gladiateurs : Le Christ Roi a perdu contre Mgr McNamara 26-12 la semaine dernière. … Les Gladiators ont remporté des victoires contre Walther Christian, Elmwood Park et St. Edward au cours des trois premières semaines. … Le RB Jayden Sajous mène le Christ Roi avec 417 verges au sol et trois touchés. Il compte également deux réceptions pour 94 yards et deux touchdowns. … Le quart Jalon Bea est l’autre principale menace des Gladiators avec 194 verges et cinq touchés.

Choix FND : Centrale mariale

RIVIÈRE KISHWAUKEE/DIVISION BLEUE INTER-ÉTATS

Harvard (0-4, 0-1) à Marengo (2-2, 1-1)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Marengo a battu Harvard 43-10 lors de la cinquième semaine la saison dernière.

À propos des frelons : Harvard a perdu contre Rochelle 49-6 la semaine dernière. … Les Hornets ont eu du mal à produire offensivement et totalisent 24 points en quatre matchs. … Harvard a perdu 15 matchs consécutifs, remontant à la semaine 7 de 2021, une victoire de 29-24 contre Sandwich. … Il s’agit de la 104e rencontre dans la plus ancienne rivalité du comté de McHenry, qui a débuté en 1922. Les Hornets mènent, 63-36-4, mais n’ont pas battu Marengo depuis 2013. … Avant cela, Harvard avait remporté 12 victoires consécutives dans cette série, la plus longue séquence jamais dans la rivalité.

A propos des Indiens : Marengo a battu Johnsburg 25-18 la semaine dernière. … Le RB Isaac Anthony mène les Indiens avec 331 verges au sol. … Le quart David Lopez a lancé pour 328 verges. Il a marqué le but vainqueur la semaine dernière sur une course de 7 verges avec 1:53 à jouer. … Le WR-DB Alten Bergbreiter a subi une blessure effrayante au cou à la fin de la semaine dernière et a été emmené à l’hôpital général Advocate Lutheran à Park Ridge. Bergbreiter a été libéré dimanche et se rétablit à domicile et devrait se rétablir complètement.

Choix FND : Marengo

Johnsburg (2-2, 0-2) à Sandwich (3-1, 1-1)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : Johnbsurg a battu les Indiens 35-0 lors de la sixième semaine de la saison 2021.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Marengo 25-18 la semaine dernière. … Le RB Brett Centnarowicz a récolté 79 verges et un touché la semaine dernière. Le quart AJ Bravieri a totalisé 57 verges et deux touchés. … Les Skyhawks ont commencé 2-0 avec des victoires sur Woodstock North et Reed-Custer, mais n’ont marqué que 18 points lors de leurs deux derniers matchs.

A propos des Indiens : Sandwich a perdu contre Richmond-Burton 49-7 la semaine dernière. … Le RB Simeion Harris mène les Indiens avec 617 verges au sol et cinq touchés. Il a réalisé 10 courses pour 99 yards contre RB. … Les RB Nick Michalek (350) et Parker Anderson (207) sont les autres meilleurs coureurs. … Sandwich n’avait pas d’équipe en raison du faible nombre l’année dernière, mais il a pris un bon départ et tente de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013.

Choix FND : Sandwich

Jack Martens de Richmond-Burton affronte Marian Central lors du premier match de la saison. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Richmond-Burton (4-0, 2-0) à Plano (2-2, 0-1)

Quand: 19h vendredi.

Dernier match : RB a battu Plano 49-6 lors de la semaine 5 la saison dernière.

À propos des Rockets : RB a battu Sandwich 49-7 la semaine dernière pour sa 27e victoire consécutive en KRC ou KRC/I-8 Blue. … RB est n°4 dans le sondage de classe 4A. … Le FB Braxtin Nellessen mène la zone au sol avec 493 verges et compte huit touchés. … Les Rockets obtiennent leurs gros jeux du RB Jack Martens (218 yards, 16,8 yards en moyenne, quatre TD) et du WR Max Loveall (10 attrapés, 20 yards, trois TD). … Les Rockets ont une fiche de 58-5 sous Mike Noll, qui en est à sa sixième saison au RB.

À propos des Faucheurs : Plano a perdu la semaine dernière. … Le RB Waleed Johnson mène les Reapers avec 587 verges au sol et cinq touchés. Il compte également sept meilleures réceptions d’équipe pour 137 verges et deux touchés. … Le RB Andrew Cox est le suivant avec 239 verges au sol.

Choix FND : Richmond-Burton

RIVIÈRE KISHWAUKEE/DIVISION BLANCHE INTERSTATE

Woodstock (0-4, 0-2) à Woodstock Nord (1-3, 0-2)

Quand: 19h30 vendredi.

Dernier match : Woodstock a battu North 27-20 lors de la cinquième semaine la saison dernière.

À propos des stries bleues : Woodstock a perdu contre Kaneland 42-0 la semaine dernière. … Les RB Landen Stoltz (204) et Max Miller (183) mènent les Blue Streaks en attaque. … Les Streaks ont eu du mal à marquer des points, tous leurs 21 points de la saison sont survenus lors de leur défaite 23-21 lors de la deuxième semaine contre Marengo. … Les adversaires contre lesquels Woodstock a perdu sont un total de 9-3 et Sycamore est classé n°2 en classe 5A.

À propos du Tonnerre : North a perdu contre Morris 49-7 la semaine dernière. … Le Thunder a affronté des adversaires serrés lors de défaites précédentes contre Johnsburg (25-12) et LaSalle-Pérou (35-24). … Le quart Landan Creighton mène l’équipe avec 256 verges au sol et a lancé 241 verges et cinq touchés. … WR Max Dennison compte neuf réceptions et quatre touchés. Le match de la semaine dernière a été le premier au cours duquel il n’a pas capté de passe marquante.

Choix FND : Woodstock-Nord

ASSOCIATION DE FOOTBALL DE 8 HOMMES DE L’ILLINOIS

Orangeville (1-3) à Alden-Hébron (2-2)

Quand: 19 heures vendredi.

Dernier match : Alden-Hebron a battu Orangeville 42-36 lors de la septième semaine la saison dernière.

À propos des Broncos : Orangeville a perdu contre Milledgeville 50-24 la semaine dernière. … Les Broncos ont un adversaire commun avec AH. Ils ont battu Ashton-Franklin Center 46-12 lors du premier match et les Gians ont perdu contre l’A-FC 34-33 lors de la deuxième semaine. … Orangeville compte trois défaites consécutives, contre Polo, River Ridge et Milledgeville.

À propos des Géants : AH a battu Galva 53-6 la semaine dernière. … Le RB Wyatt Armbrust a réalisé un gros match et a grimpé au quatrième rang dans la zone avec 418 verges, ainsi que huit touchés. … Le quart Ben Vole a couru 218 verges et lancé 412, avec huit touchés.

Choix FND : Alden-Hébron