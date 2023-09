Capsules d’aperçu de la région du Northwest Herald pour la semaine 4 de la saison 2023 – Shaw Local

CONFÉRENCE DE LA VALLÉE DE FOX

Huntley (3-0, 3-0) à Prairie Ridge (3-0, 3-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Prairie Ridge a battu Huntley 35-7 lors de la troisième semaine la saison dernière.

À propos des Red Raiders : Huntley a battu Jacobs 40-21 la semaine dernière. … Les Red Raiders ont joué un superbe jeu défensif, mettant fin au jeu de course de Jacobs et S Zack Garifo a renvoyé une interception de 89 verges pour un touché. … Le quart Braylon Bower réalise son meilleur jeu de passes, réussissant 11 passes sur 11 pour 136 verges et deux touchés. … Le RB Haiden Janke est cinquième dans la zone avec 314 verges et a marqué trois touchés au cours des trois matchs. … Huntley a décroché le sondage Associated Press Class 8A cette semaine au n°9.

À propos des loups : Prairie Ridge a battu le Hampshire 50-12 la semaine dernière. … Le FB Jack Finn mène la zone avec 365 verges au sol, dont 311 au cours des deux dernières semaines. … Le quart Joey Vanderwiel et le RB Luke Vanderwiel ont disputé de gros matchs la semaine dernière, notamment en réussissant une passe de touché de 15 verges. … Prairie Ridge, Huntley et Jacobs ont partagé le titre FVC la saison dernière. … Les Wolves sont classés n°1 en classe 5A. … La défense de Prairie Ridge n’a accordé que 26 points, le meilleur du FVC.

Choix du vendredi soir : Crête des Prairies

Jack Rocen (au centre) de Cary-Grove célèbre un arrêt défensif avec Corey Adams lors de la deuxième semaine contre Crystal Lake Central. Rocen a deux touchés avec retour de botté de dégagement cette saison. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Cary-Grove (3-0, 3-0) à Jacobs (1-2, 1-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Jacobs a battu CG 41-7 lors de la semaine 7 la saison dernière.

À propos des chevaux de Troie : CG a battu McHenry 42-19 la semaine dernière. … DB Jack Rocen a deux touchés avec retour de botté de dégagement, un lors du premier match et un la semaine dernière. … Le FB Logan Abrams mène CG avec 339 verges au sol. … Le RB Andrew Prio est l’homme du grand jeu des Trojans avec cinq touchés sur 18 touches en mêlée. Il fait en moyenne 10 mètres par course. … CG est classé n°5 dans le sondage de classe 6A. … Les Trojans ont accordé 39 points, le deuxième meilleur du FVC derrière Prairie Ridge.

À propos des Aigles royaux : Jacobs a perdu contre Huntley 40-21 la semaine dernière. … Les Golden Eagles ont couru 141 verges la semaine dernière, ce qui était bien en dessous de ce qu’ils souhaitent. … Le RB de deuxième année Caden DuMelle mène les Eagles avec 217 verges au sol et une moyenne de 8,0 verges par course. … L’étudiant de deuxième année Connor Goehring était 5 sur 6 en jouant la majeure partie de la seconde mi-temps la semaine dernière, lançant pour 36 verges.

Choix FND : Cary Grove

Crystal Lake Sud (1-2, 1-2) à Hampshire (1-2, 1-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : South a battu les Whip-Purs 27-14 lors de la troisième semaine la saison dernière.

À propos des Gators : South a perdu contre Burlington Central 35-21 la semaine dernière. … Les Gators étaient à égalité avec les Rockets avant que Central ne marque deux touchés dans les 5 dernières minutes. … Le quart Caden Casimino complète 60,6 % de ses passes et a lancé pour 577 verges et six touchés. … WR Colton Hess compte 16 réceptions et quatre touchés.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a perdu contre Prairie Ridge 50-12 la semaine dernière. … Les Whips étaient ravis de retrouver le RB Cole Klawikowski la semaine dernière après avoir subi une blessure à la région abdominale lors de la semaine 2 contre Jacobs. Klawikowski a porté 15 fois pour 122 verges et un touché. Il compte cinq touchés au sol cette saison.

Choix FND : Lac Crystal Sud

Dundee-Crown (0-3, 0-3) à McHenry (0-3, 0-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : McHenry a battu DC 31-12 lors de la sixième semaine la saison dernière.

À propos des chargeurs : DC a perdu contre Crystal Lake Central 55-19 la semaine dernière. … Le WR Kali Freeman réussit un touché à chaque match, mais manquera le temps en raison d’une blessure à la jambe subie la semaine dernière. Freeman a capté une passe de touché de 64 verges avant d’être blessé. L’entraîneur des Chargers, Mike Steinhaus, espère que Freeman ne manquera que quelques matchs. … Le quart Zach Randl a lancé pour 181 verges et trois touchés la semaine dernière. Il a lancé 493 cette saison. … Le RB Kadin Malone mène DC avec 240 verges au sol.

À propos des guerriers : McHenry a perdu contre Cary-Grove 42-19 la semaine dernière. … Les Warriors ont marqué 25 points lors de leurs trois matchs et tentent de mettre les choses en place avec des joueurs plus jeunes. … Le RB Jacob Jones mène l’équipe avec 138 verges au sol. … Le quart Joseph Pineda et le TE Jonathan Wiseman se sont connectés pour une passe TD la semaine dernière.

Choix FND : Dundee-Couronne

LJ Kerr (à gauche) de Burlington Central célèbre avec Joey Kowall après que Kowall ait marqué un touchdown contre Crystal Lake South au cours de la semaine 3. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Burlington Central (2-1, 2-1) à Crystal Lake Central (1-2, 1-2)

Quand: 13h samedi

Dernier match : Burlington Central a battu les Tigers 21-17 lors de la septième semaine la saison dernière.

À propos des Rockets : Burlington Central a battu Crystal Lake South 35-21 la semaine dernière grâce à deux touchés tardifs de Joey Kowall. … Kowall a couru pour 117 verges et quatre scores et est quatrième dans la zone de course avec 325 verges. … Le quart Ryder Bergeman a quitté le banc pour Jackson Alcorn, blessé, et a complété 10 passes sur 16 pour 160 verges et un touché.

A propos des Tigres : Crystal Lake Central a battu Dundee-Crown 55-19 la semaine dernière. … Le quart Jason Penza est deuxième pour les passes de zone avec 813 verges et six touchés. … Les WR George Dimopoulos (15 attrapés, 16,2 verges par attrapé) et Tommy Hammond (16, 7,7) mènent les Tigres et Carter Kelley a capté deux passes marquantes de Penza la semaine dernière. … RB Griffin Buehler compte 288 verges au sol et a couru 145 et quatre touchés contre DC.

Choix FND : Centre du lac Crystal

RIVIÈRE KISHWAUKEE/DIVISION BLEUE INTERSTATE 8

Rochelle (2-1) à Harvard (0-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Rochelle a battu les Hornets 47-13 lors de la quatrième semaine la saison dernière.

À propos des hubs : Rochelle a battu Johnsburg 48-0 la semaine dernière. … La défense des Hubs a également enregistré un blanchissage contre Woodstock lors du premier match. Les seuls points accordés par Rochelle ont été lors d’une défaite 27-26 contre Morton lors de la semaine 2. … Le RB Grant Gensler a couru pour 204 verges et trois touchés lors de la victoire de la semaine dernière.

À propos des frelons : Harvard a perdu contre Ottawa 38-8 la semaine dernière. … Le quart Adam Cooke a couru 93 verges et un touché lors de la défaite contre Ottawa. … Les Hornets ont marqué 18 points, mais n’ont pas été blanchis cette saison. … Le WR Daniel Rosas mène les Hornets avec 11 réceptions.

Choix FND : Rochelle

Sandwich (3-0, 1-0) à Richmond-Burton (3-0, 1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Richmond-Burton a battu Sandwich 7-6 lors de la deuxième semaine de la saison 2017.

A propos des Indiens : Sandwich a battu Plano 27-7 la semaine dernière. … Les deux autres victoires des Indiens ont été contre Manteno 34-14 et contre Peotone 42-19. C’est un début remarquable étant donné qu’ils n’avaient pas d’équipe en raison du faible effectif l’année dernière. … Sandwich fera l’essentiel de ses affaires sur le terrain, les Indiens parcourant en moyenne 402 verges au sol par match. … Le RB Simieon Harris mène l’équipe avec 522 verges et cinq touchés. Les RB Nick Michalek (311) et Parker Anderson (199) sont les deux autres meilleurs coureurs.

À propos des Rockets : RB a battu Marengo 42-0 la semaine dernière pour sa 26e victoire consécutive en KRC ou KRC/I-8 Blue. … Les Rockets, classés n°4 dans la classe 4A, ont accordé 137 et 140 verges au total et six points au total lors de leurs deux derniers matchs. … Le FB Braxtin Nellessen est deuxième dans la zone de course avec 346 verges. … RB ne lance pas souvent, mais est efficace quand il le fait. Le quart JT Groh a complété 13 des 17 passes pour 256 verges et quatre touchés. … Les Rockets ont une fiche de 57-5 sous Mike Noll, qui en est à sa sixième saison en tant qu’entraîneur.

Choix FND : Richmond-Burton

AJ Bravieri de Johnsburg lance une passe lors d’un match de la Kishwaukee River Conference contre Woodstock North plus tôt cette saison. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Marengo (1-2, 0-1) à Johnsburg (2-1, 0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Marengo a battu Johnsburg 69-48 lors de la quatrième semaine la saison dernière.

A propos des Indiens : Marengo a perdu contre Richmond-Burton 42-0 la semaine dernière. … Le RB Isaac Anthony mène les Indiens avec 245 verges au sol. … Le quart David Lopez a lancé pour 253 verges et le WR Mason Lampe a un record d’équipe de 15 réceptions.

À propos des Skyhawks : Johnsburg a perdu contre Rochelle 48-0 la semaine dernière. … Le RB Brett Centnarowicz possède un record d’équipe de 271 verges au sol. … Le quart AJ Bravieri a connu une période difficile contre Rochelle, mais a bien joué lors d’une victoire 40-37 contre Reed-Custer lors de la semaine 2. Bravieri compte 326 verges par la passe.

Choix FND : Johnsbourg

RIVIÈRE KISHWAUKEE/DIVISION BLANCHE DE L’INTERSTATE 8

Morris (3-0, 1-0) à Woodstock Nord (1-2, 0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Morris a battu North 41-0 lors de la quatrième semaine de la saison dernière.

À propos de Morris : Morris a battu Kaneland 43-33 la semaine dernière. … Morris fait encore une fois en sorte que l’offensive soit un jeu d’enfant, avec une moyenne de plus de 400 verges par match. Jacob Swartz est le leader d’une attaque offensive sur plusieurs fronts. Il a déjà parcouru plus de 500 verges cette saison, dont un effort de plus de 200 verges dans le seul match de la saison où Morris a été poussé, lors de la victoire de vendredi dernier contre Kaneland. … Morris a également pris un bon départ de la part d’AJ Zweeres, qui compte 16 réceptions, dont six pour des scores. … Morris est n°3 en classe 4A.

À propos du Tonnerre : North a perdu contre LaSalle-Pérou 35-24 la semaine dernière. … Le quart du Thunder Landan Creighton a été une menace en courant et en lançant, avec 235 verges par la passe et 210 verges au sol. … Le WR Max Dennison compte neuf réceptions, un sommet pour son équipe, et a capté une passe de TD à chaque match. … Les RB Parker Halihan (145) et David Randecker (142) sont les prochains sur la liste de course du Thunder.

Choix FND : Morris

Kaneland (1-2, 0-1) à Woodstock (0-3, 0-1)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Kaneland a battu Woodstock 49-7 lors de la quatrième semaine la saison dernière.

À propos des chevaliers : Kaneland a perdu contre Morris 43-33 dans un match qu’il menait au début du quatrième quart. … Les deux défaites de Kaneland ont eu lieu dans les dernières minutes, Washington organisant un retour similaire à Maple Park lors de la semaine 1. … Le quart Troyer Carlson a lancé pour 170 et a couru pour 175 dans la défaite, représentant quatre touchés au total. Dom DeBlasio a réussi cinq attrapés pour 120 verges, tandis que Josh Mauthe a couru pour 129 verges.

À propos des stries bleues : Woodstock est tombé face à Sycamore 42-0 la semaine dernière. … C’était la deuxième fois que les Blue Streaks étaient blanchis, la première étant survenue lors d’une défaite 40-0 contre Rochelle lors du premier match de la saison. … Le RB Landen Stoltz mène les Streaks avec 159 verges au sol. … Le quart Caden Thompson a lancé pour 325 verges et trois touchés. WR Charlie Gilmore a 10 attrapés pour 141 verges.

Choix FND : Kaneland

CONFÉRENCE CHRÉTIENNE DE CHICAGOLAND

Chicago Christian (2-1, 0-1) à Marian Central (1-2, 1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Marian Central a battu Chicago Christian 42-0 lors de la huitième semaine de la saison 2011.

À propos des chevaliers : Chicago Christian a perdu contre la Wheaton Academy 35-0 la semaine dernière. … Les Knights n’ont pas joué de match serré jusqu’à présent. Leurs victoires se sont faites par de gros scores, 35-0 contre Chicago Sullivan et 52-6 contre South Bend (Ind.) Clay.

À propos des ouragans : Marian a battu Bishop McNamara 40-0 la semaine dernière. … Le quart Cale McThenia a complété 18 des 23 passes pour 335 verges et six touchés lors de la victoire de la semaine 3. … Le WR Christian Bentancur a réussi sept attrapés pour 206 verges et quatre touchés. Bentancur compte désormais 160 réceptions dans sa carrière et deux matchs de 200 yards cette saison. WR Rylan Dolter et Bentancur sont à égalité avec 21 réceptions pour mener la zone.

Choix FND : Centrale mariale

ASSOCIATION DE FOOTBALL À 8 HOMMES DE L’ILLINOIS

Alden-Hébron (1-2) à Galva (0-3)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : C’est la première fois que les deux équipes jouent.

À propos des Géants : AH a perdu contre South Beloit 35-20 la semaine dernière dans un match à égalité 14-14 à la mi-temps. … Le quart Ben Vole (273) et le RB Wyatt Armbrust (215) mènent l’attaque précipitée des Giants. … Vole a lancé pour 367 yards et quatre touchés. … Armbrust, Fabian Carreno et JP Stewart sont les principaux receveurs d’AH.

À propos des Wildcats : Galva a perdu contre Bushell-Prairie City 57-7 la semaine dernière. … Les Wildcats ont été dominés 149-13 en trois matchs cette saison. Galva a disputé deux saisons dans le football à huit, avec des fiches de 0-9 et 2-7. Avant cela, Galva s’est associé à ROWVA et Williamsfield et a joué en tant que Mid-County Cougars dans un football à 11.

Choix FND : Alden-Hébron