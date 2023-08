Capsules d’aperçu de la région du Kane County Chronicle 2023 pour la semaine 1 – Shaw Local

Hors conférence

Phillips (5-5 l’an dernier) à Batavia (10-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Batavia 43, Phillips 6 (2022).

À propos des Bulldogs : Batavia renvoie 10 partants en attaque, avec en tête d’affiche le quart partant de trois ans Ryan Boe, le porteur de ballon Charlie Whelpley, le large Luke Alwin et quatre joueurs de ligne offensive, moins Jimmy Zitkus. Défensivement, même si une production importante a obtenu son diplôme de secondeur, Ben Fiegel prend le relais avec RJ Bohr en tandem parmi les 1-2 premiers. Jalen Buckley et Malachi Smith, un transfert du Texas, ancrent la ligne défensive, tandis que Josh Kahley se glissera dans un rôle de titulaire dans le secondaire.

À propos des Wildcats : Phillips s’est qualifié pour les séries éliminatoires au cours des deux saisons précédentes et a perdu au premier tour contre Joliet Catholic l’année dernière dans la classe 4A.

Choix FND : Batavia

Genève (6-4 l’année dernière) à Metea Valley (1-8)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Genève 49, Météo Valley 23 (2022)

À propos des Vikings : Nate Stempowski est de retour pour sa deuxième saison au poste de quart-arrière et compte parmi les meilleurs joueurs de l’État, le junior Talyn Taylor, qui sera le point central de l’offensive de Genève. Troy Velez est également un porteur de ballon très productif qui gardera les défenses honnêtes dans leur couverture. Défensivement, Tommy Diamond mène les secondeurs avec son frère Will. Rocco Dileonardi est le meilleur joueur de ligne défensive des Vikings et devrait produire de gros chiffres.

À propos des Mustang : Metea Valley a connu des difficultés l’année dernière, mais 12 partants reviennent et c’est un programme qui cherche à aller de l’avant. Oscar Rivera, Lucas Vanvlerah, Daniel Pere et Damarion Lewis sont tous des candidats viables pour diriger le football. Le quart-arrière junior Jake Macleod est en place en tant que partant, et l’ailier rapproché Joey Miller et l’écarteur Christian Lee occuperont les postes de compétence.

Choix FND : Genève

Washington (6-4 l’an dernier) à Kaneland (7-4)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des chevaliers : Après 12 ans comme assistant et encore plus autour du programme, Mike Thorgeson sera l’entraîneur-chef des Knights dans un match pour la première fois. L’ancien joueur a été coordonnateur défensif au cours des six dernières saisons, y compris l’année dernière lorsque l’équipe a présenté une fiche de 7-4 et a atteint le deuxième tour des séries éliminatoires 6A. Troyer Carlson débutera pour la quatrième année au poste de quart-arrière, et ses deux principales cibles reviendront également – ​​Aric Johnson et Dom DeBlasio. La défense dans son ensemble, et en particulier la défense contre la course, cherche à faire un bond en avant cette année, et l’ailier défensif Josh Mauthe semble en être une grande partie. Mauthe est également porteur de ballon, et Thorgesen a déclaré qu’il passerait moins de temps en attaque pour le garder plus frais en défense.

À propos des Panthères : Washington vient d’enregistrer une fiche de 6-4 l’année dernière après une fiche de 9-3 en 2021. L’équipe a obtenu une fiche de 6-1 lors de la conférence Mid-Illini, et ce n’était que la troisième fois depuis 2009 que les Panthers n’avançaient pas au-delà de la premier tour des séries éliminatoires. La liste comprend 27 seniors dans ce qui est la dernière saison de l’entraîneur Darrell Crouch avec le programme après 19 ans à Washington et 37 au total. Thorgesen a déclaré qu’il était enthousiasmé par le match entre les deux programmes similaires ayant une longue histoire en séries éliminatoires.

Choix FND : Kaneland

Dominick DeBlasio (11) et Troyer Carlson (10) de Kaneland célèbrent un touchdown contre Riverside Brookfield lors d’un match de football éliminatoire 6A à l’école secondaire Kaneland de Maple Park (Sean King pour Shaw Local)

Marmion (4-5 l’année dernière) à Maine West (5-5)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Première confrontation connue

À propos des cadets : Le porteur de ballon senior et secondeur Jack Lesher sera un élément majeur des deux côtés du ballon. Jacob Sullivan, un transfert de South Elgin, était en compétition avec Henry Garrison pour le poste de quart partant cet été. Marmion n’a aucun partant de retour sur la ligne offensive. Défensivement, Alfonso Barraza et Jack Matthews sont en tête d’affiche du secondaire.

À propos des guerriers : Maine West s’est qualifié pour les séries éliminatoires l’année dernière et a perdu au premier tour contre St. Charles North.

Choix FND : Marmion

Saint-Charles Est (2-7 l’an dernier) à Lincoln-Way Central (3-6)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : St. Charles Est 28, Lincoln-Way Central 14 (2022)

À propos des saints : St. Charles East cherche simplement à mettre la saison dernière derrière elle. Après avoir commencé 2-0, il a abandonné ses sept matchs de la Conférence DuKane. Il y a des raisons d’être optimiste dans le camp de St. Charles Est, notamment le quart-arrière expérimenté Mac Paul dont le côté aveugle est protégé par une recrue de DI Bodey McCaslin (Iowa). Empiler les victoires hors conférence est essentiel pour St. Charles East, car la conférence DuKane semble plus profonde que jamais.

À propos des chevaliers : Lincoln-Way Central cherche à remettre les choses sur les rails avec le nouvel entraîneur David Woodburn. Woodburn espère déclencher l’offensive avec un nouveau look qui donnera au quart-arrière de retour Michael Kuehl de nombreuses options pour essayer de faire bouger le football et de marquer des points. Les Chevaliers pourront peut-être s’appuyer sur leur défense, qui compte un certain nombre de seniors expérimentés pour ancrer les choses. Les joueurs de ligne Ryan Kotara et Nolan Redican ainsi que le sécurité Ryan Mackowiak sont quelques-uns des acteurs clés.

Choix FND : Saint-Charles Est

–– Steve Soucie

Le quart-arrière de St. Charles North, Ethan Plumb, remet le ballon à Joell Holloman lors d’un match à Genève le vendredi 23 septembre 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Palatin (10-2 l’an dernier) à Saint-Charles Nord (10-2)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Palatin 26, Saint-Charles Nord 14

À propos des étoiles du Nord: Après avoir terminé leur « tour de vengeance » et remporté la conférence DuKane l’année dernière, les North Stars sont à nouveau déterminés à défendre leur titre. Cependant, tout d’abord, il y a des jeux difficiles hors conférence avec Palatine et Crete-Monee. Le quart-arrière junior Ethan Plumb, qui a jonglé avec le poste de titulaire au cours des deux dernières saisons, est désormais fermement ancré. Joell Holloman devrait connaître une saison exceptionnelle en tant que porteur de ballon, et les postes de compétences regorgent de talents tels que Jake Furtney, Anthony Taormina et Jake Mettetal. Défensivement, Jaden Harmon est un arrière défensif hors pair, tandis qu’Angelo Bradley et Jesse Moreno ancrent la ligne de mêlée.

À propos des Pirates : Palatine possède certainement de nombreux talents remarquables. L’ailier défensif de 6 pieds 6 pouces et 290 livres Jaylen Williams, qui a récolté 21 offres D-1 à chaque conférence Power Five, est facilement le match à ne pas manquer. Offensivement, Dominik Ball, titulaire depuis quatre ans comme porteur de ballon, est un engagement de Tulane. L’espoir de basket-ball de 6 pieds 5 pouces de la Division I, Connor May, est un autre décalage au poste de receveur large.

Choix FND : Saint-Charles Nord

Downers Grove North (7-4 l’an dernier) à St. Francis (11-2)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Première rencontre connue

À propos des chevaux de Troie : Downers Grove North a enregistré la saison dernière son plus grand nombre de victoires depuis ses quarts de finale consécutifs en 2012 et 2013. Six partants reviennent, menés par le secondeur senior et recrue de l’Iowa State, Cael Brezina. Noah Battle, porteur de ballon senior et titulaire de troisième année, a récolté 981 verges et 11 touchés en tant que junior. Ces matchs marquent les débuts universitaires du quart-arrière de deuxième année Owen Lansu, qui suscite déjà l’intérêt du recrutement dans les écoles de la conférence Power 5. Le secondeur senior Jimmy Janicki et le demi défensif senior Owen Thulin sont d’autres à surveiller.

À propos des Spartiates : St. Francis, qui vient de disputer une demi-finale de classe 4A, n’a pas de chemin facile pour revenir aux séries éliminatoires. Les Spartans ont rejoint le CCL/ESCC Orange, avec des matchs difficiles hors conférence pour commencer la saison avec Downers Grove North et Sterling. La recrue de Ball State, Alessio Milivojevic, titulaire de troisième année, est l’un des quarts les plus talentueux du moment et a lancé pour 2 450 verges et 36 touchés la saison dernière. Junior Deshaun Williams est l’une de ses principales cibles dans un corps de receveurs talentueux. Dom Beres, secondeur universitaire depuis quatre ans et joueur défensif de l’année Metro Suburban l’année dernière, est le chef de file de la défense de St. Francis. Les Spartans en renvoient quatre le long de la ligne offensive, mais ont obtenu leur diplôme All-Stater TJ McMillen, maintenant dans l’Illinois.

Choix FND : Saint François

– Josh Welge

Conférence de Fox Valley

Burlington Centre (4-5, 4-5 l’an dernier) à Cary-Grove (3-6, 3-6)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Burlington Central 10, Cary-Grove 7 (2022)

À propos des Rockets : Central a perdu une victoire avant de devenir éligible aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014. … Le botteur Griffin Kollhoff a lancé un panier de 18 verges la saison dernière pour donner aux Rockets leur première victoire contre les Trojans en quatre ans dans le FVC. … Le quart Jackson Alcorn a lancé 1 132 verges et 10 touchés la saison dernière. Les WR Michael Person (28 réceptions, six touchés), LJ Kerr (25, quatre) et Caden West (21, trois) étaient ses principales cibles, et tous reviennent. … OL-DL Porter Mihelich (6-1, 260) était une force sur les deux lignes pour les Rockets, et le LB Mason Rosborough revient pour mener la défense.

À propos des chevaux de Troie : CG a connu une série de 17 apparitions consécutives en séries éliminatoires arrêtées la saison dernière, une au cours de laquelle les chevaux de Troie ont été durement touchés par les diplômes de son équipe championne d’État de classe 6A 2021, puis par les blessures de certains de leurs meilleurs joueurs. … Le quart Peyton Seaburg et le RB Andrew Prio reviennent dans le champ arrière, tandis que l’étudiant en deuxième année Logan Abrams (6-3, 220) pourrait obtenir une grande partie des courses à l’arrière après avoir débuté en première année à l’ailier défensif. … LB Connor Anderson est le seul partant de retour des champions d’État 2021. … « Notre équipe a très faim de revenir sur le chemin de la victoire », a déclaré l’entraîneur de CG Brad Seaburg.

Choix du vendredi soir : Cary Grove

–Joe Stevenson