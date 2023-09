Capsules d’aperçu de la région de Kane County Chronicle pour la semaine 5 – Shaw Local

Conférence DuKane

Wheaton Nord (3-1, 2-0) à Batavia (3-1, 2-0)

Temps: 19h

Dernier match : 27-24 Wheaton Nord (2022)

À propos des Faucons : Wheaton North aura des opportunités parmi lesquelles Max Howser pourra choisir sur le terrain. Matt Kuczaj et Rich Schilling forment un fantastique tandem large et trouveront des trous dans la défense à exploiter. Ajoutez à cela une attaque précipitée équilibrée avec Walker Owens, et les Falcons devraient marquer des points au tableau. Joe Barna est à la tête de leurs sept premiers en tant que passeur de haut niveau dans la conférence.

À propos de Batavia : Les Bulldogs ont également une attaque offensive équilibrée et talentueuse. Alors que les projecteurs sont généralement braqués sur le quart Ryan Boe, le RB Charlie Whelpley and Co., leur ligne offensive a discrètement produit pour que cela se produise dans les tranchées toute la saison. Le secondaire de Batavia s’est stabilisé depuis les premières semaines de la saison et son corps de secondeurs continue de stopper les attaques précipitées adverses. Il faudra cependant que quelque chose cédera.

Choix FND : Batavia

Saint-Charles Nord (2-2, 0-2) à Wheaton Warrenville Sud

Temps: 19h

Dernier match : 35-20 RCS (2022)

À propos des étoiles du Nord : La liste difficile de SCN au cours des deux dernières semaines contre Wheaton North et Batavia ne s’est pas déroulée comme prévu, même si c’est une équipe capable de rebondir. Malgré les blessures sur la ligne offensive, leurs positions de compétence avec Jake Mettetal, Anthony Taormina et Jake Furtney sont parmi les meilleures de la conférence. La ligne défensive a été un peu entaillée la semaine dernière par l’attaque précipitée de Batavia, ce qui ne deviendra pas beaucoup plus facile avec Matt Crider qui se profile à l’horizon pour la WWS.

A propos des Tigres : C’est tranquillement un match important pour les Tigres. Dans ses deux défaites, WWS a été dominé 41-6, et il est sur le point d’entrer dans la phase du calendrier où il affrontera le reste des prétendants en tête de la conférence. Le retour de Matt Crider dans l’alignement est un gros coup de pouce pour Luca Carbonaro et l’offensive.

Choix FND : Saint-Charles Nord

Anthony Taormina de St. Charles North porte le ballon alors qu’il combat Josh Kahley de Batavia lors d’un match à St. Charles North. (Sandy Bressner)

Genève (4-0, 2-0) à Glenbard Nord (0-4, 0-2)

Temps: 19h

Dernier match : 14-10 Genève (2022)

À propos des Vikings : Genève tourne à plein régime en ce moment. Qu’il s’agisse de la défense n’accordant que 23 points au total ou de l’attaque précipitée des Vikings composée de Michael Rumoro, Troy Velez et du QB Nate Stempowski combinant plus de 100 verges par match, il n’y a rien à ne pas aimer ce que Genève a fait. Une autre victoire cette semaine et cela leur assure déjà l’éligibilité aux séries éliminatoires avec Batavia à l’horizon.

À propos des Panthères : Glenbard North est évidemment en difficulté, et cela ne devient pas plus facile avec une équipe invaincue entrant dans votre bâtiment. Ils ont été exclus plusieurs semaines consécutives.

Choix FND : Genève

Saint-Charles Est (1-3, 1-1) à Lake Park (2-2, 0-2)

Temps: 19h

Dernier match : 24-0 Parc du Lac (2022)

À propos des saints : Le calendrier ne va pas devenir plus simple, c’est donc une semaine assez importante pour que les Saints prennent de l’ampleur avant des joueurs comme SCN, Genève et Batavia au cours des trois prochaines semaines. En dehors de la semaine 2, les Saints n’ont pas marqué plus de 14 points, il est donc impératif de relancer l’offensive.

À propos des Lanciers : De l’autre côté, Lake Park commence à entrer dans une étape où le calendrier pourrait les favoriser un peu. Lake Park vient de subir des défaites consécutives contre Batavia et Genève, mais commence vraiment à montrer la saison de rebond qu’il espérait. Le large Matt Rodriguez et le porteur de ballon Declan Fortuna sont leurs principaux joueurs offensifs, et cela devrait continuer cette semaine.

Choix FND : Parc du Lac

Troyer Carlson de Kaneland court pour un gain contre Morris. (Karen Naess pour Shaw Local News Network)

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Ottawa (2-2, 0-1) à Kaneland (2-2, 1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match: 41-14 Kaneland (2022)

À propos des chevaliers: Kaneland a remporté une victoire catégorique 42-0 à Woodstock, rebondissant après une défaite 43-33 contre Morris la semaine précédente. Les deux défaites de Kaneland ont eu lieu à domicile, perdant contre Morris lors de la troisième semaine et 33-27 contre Washington lors de la semaine 1, et dans les deux matchs, les Knights ont mené au quatrième quart. L’entraîneur de première année Michael Thorgesen a déclaré que les Knights espèrent une solide performance et leur première victoire à domicile de la saison.

À propos des pirates: La défaite 48-0 contre Sycamore la semaine dernière était la première fois qu’Ottawa était blanchi depuis une défaite 34-0 contre Plano lors de la semaine 9 de la saison 2021. Colby Mortensen a eu du mal à relancer l’offensive d’Ottawa, complétant 11 passes sur 21 pour 84 verges et une interception. Hayden Swett, Packston Miller et Archer Cechowicz ont réussi trois attrapés chacun. Ottawa a marqué 79 points lors de ses deux victoires et 20 lors de ses deux défaites.

Choix FND: Kaneland

Ligue catholique de Chicago

Marmion (2-2, 0-1) à Sainte-Rita (3-1)

Temps: 19h

Dernier match : 49-13 Sainte-Rita (2019)

À propos des cadets : Marmion a été surpassé lors de la défaite de la semaine dernière contre Carmel. Alors que Jacob Sullivan a réussi 15 des 19 pour 234 verges et deux touchés, c’était alors que les cadets étaient déjà menés 25-0. Wideout Ben Morcos a impressionné avec six attrapés pour 159 verges et un touché.

À propos des Mustang : St. Rita a naturellement connu des difficultés lors de la défaite contre le Mont Carmel la semaine dernière, mais a l’occasion de remettre la défense sur les rails après avoir accordé 38 points. Jett Hilding a effectué une passe de touché de 69 verges à Jimmie Maxson III au début, mais c’était tout après cela.

Choix FND : Sainte Rita

Conférence de Fox Valley

McHenry (0-4, 0-4) à Burlington Centre (2-2, 2-2)

Quand: 19 heures vendredi.

Dernier match : 28-13 McHenry (2022)

À propos des guerriers : McHenry a perdu contre Dundee-Crown 13-7 la semaine dernière. Les Warriors ont reçu un coup de pouce pour leur attaque lorsque le quart de deuxième année Ethan Dietmeyer est revenu dans l’alignement. Dietmeyer s’est cassé un doigt lors du premier match et a raté deux matchs. Il a couru 12 fois pour 87 verges la semaine dernière et le RB Jacob Jones a réalisé 19 courses pour 98 verges. La victoire de McHenry contre Central lors de la semaine 9 la saison dernière a laissé les Rockets hors des séries éliminatoires de classe 5A et les équipes sont à égalité au cinquième rang du FVC.

À propos des Rockets : Central est tombé contre Crystal Lake Central 25-10 la semaine dernière. Le quart Ryder Bergemann, jouant à la place de Jackson Alcorn, blessé, a lancé pour 160 verges, mais a quitté le match tard en raison d’une blessure à la cheville. Après le match, l’entraîneur des Rockets, Brian Iossi, pensait que Bergemann serait capable de revenir. Le RB Joey Kowall (335 yards au sol) a également été blessé lors de ce match, mais Iossi a déclaré que son absence était plus préventive. Les WR Michael Person (16 réceptions), Brady Gilroy (15) et Caden West (11) sont les principales cibles de Bergemann.

Choix FND : Central