Capsules d’aperçu de la région de Kane County Chronicle pour la semaine 3 – Shaw Local

Conférence DuKane

Batavia (1-1) à Lake Park (2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : 42-0 Batavia (2022)

À propos des Lanciers : Ce n’est pas quelque chose à négliger : Lake Park a remporté ses deux premiers matchs de la saison pour la première fois en six ans. C’est un élan fantastique pour un programme de construction avant le match en conférence. Declan Fortuna, un pilier universitaire depuis quatre ans, peut jouer sur tout le terrain. Fortuna a réalisé en moyenne plus de 120 verges par match au sol et commence à prendre de l’ampleur dans le jeu de passes. Matt Rodriguez a changé la donne dans les équipes spéciales, et les Lancers ont pris des mesures défensives. Certes, Batavia est Batavia.

À propos des Bulldogs : Batavia est à une semaine de son énorme match hors conférence avec Lincoln-Way East qui s’est soldé par une conversion de deux points dans les dernières secondes. Ryan Boe a réalisé une performance phénoménale et a été renforcé par le jeu de huit attrapés de Charlie Whelpley et une défense féroce. Ben Fiegel est peut-être le meilleur secondeur de la conférence et a réussi 15 plaqués la semaine dernière pour le prouver. Le secondaire Batavia est toujours en cours, mais cela semble être le début du véritable décollage des Bulldogs.

Choix FND : Batavia

Wheaton Warrenville Sud (1-1) à Genève (2-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Genève 35, Wheaton Warrenville Sud 11 (2022)

A propos des Tigres : WW South, qui n’a pas vraiment illuminé le tableau d’affichage lors de sa victoire contre Simeon lors de la première semaine, a été blanchi 13-0 à Lyon la semaine dernière. Les Tigers n’ont réussi que 65 verges offensives en première mi-temps et ont raté un panier de 29 verges en seconde. Le quart junior Luca Carbonaro a réussi 154 verges, 114 en seconde période. Owen Yorke, étudiant en deuxième année de la WW South, s’est précipité sur 70 mètres en commençant à la place de Matt Crider et Max Schlegal, blessés. La défense des Tigres a été une solide constante au cours de deux matchs. Il devrait être testé face à une équipe genevoise dotée de meneurs de jeu de haut niveau.

À propos des Vikings : Le programme revitalisé de Genève a démarré 2-0 pour la troisième saison consécutive, remportant une victoire de qualité 21-10 à Lemont vendredi dernier. Le porteur de ballon junior Michael Rumoro, qui a connu des débuts universitaires éclatants de 125 verges et trois touchés au cours de la semaine 1, a enchaîné avec deux touchés à Lemont. Le receveur junior Talyn Taylor a également réalisé un TD. Taylor, le troisième junior classé dans l’Illinois, détient 21 offres, dont l’Alabama, la Géorgie, le Michigan et Notre Dame. Le quart senior Nate Stempowski est titulaire en deuxième année.

Choix FND: Genève

– Josué Welge

Tyler O’Connor (10 ans) de Wheaton North porte le ballon contre Genève lors d’un match de football au lycée de Genève le vendredi 14 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Saint-Charles Nord (2-0) à Wheaton Nord (1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : St.Charles Nord 22, Wheaton Nord 21 (2022)

À propos des étoiles du Nord : St. Charles North s’est lancé un défi avec un calendrier hors conférence plutôt ambitieux – et l’a réussi avec brio. Les North Stars ont poursuivi leur victoire notable de la semaine 1 contre Palatine avec une victoire 30-14 à Crète-Monee. Le quart junior Ethan Plumb a lancé des passes de TD à Jake Mettetal et Jake Furtney, et a couru pour marquer, et Joell Holloman a également eu un TD au sol. Plumb a partagé le poste de quart-arrière universitaire au cours de ses deux premières années de lycée, mais semble avoir pris tout son sens au vu de l’apparence des deux premiers matchs. Il compte de nombreux meneurs de jeu, dont Mettetal, qui a réussi 12 attrapés pour 177 verges et un touché de 47 verges lors du match de la semaine 1. Les North Stars pourraient bientôt voir comment ils se situent dans le DuKane, des affrontements avec Wheaton North et Batavia les deux prochaines semaines.

À propos des Faucons: Wheaton North a été une équipe défensive plutôt solide, parfois dominante au cours des dernières saisons, ce qui a rendu une défaite 37-22 contre Lockport la semaine dernière un peu choquante. Max Howser a lancé deux passes de touché à Matt Kuczaj et une à Rich Schilling lors de la défaite. Mis à part la victoire 35-3 de Wheaton North contre St. Charles North en 2021, les trois autres affrontements de DuKane entre ces deux-là se sont déroulés au plus près, y compris la saison dernière. Celui-ci semble avoir les atouts pour suivre ce modèle.

Choix FND: Saint-Charles Nord

– Josué Welge

Saint-Charles Est (0-2) à Glenbard Nord (0-2)

Temps: 19h

Dernier match : 41-24 GBN (2022)

À propos des saints : St. Charles East a un peu trébuché au cours des premières semaines de la saison. Les Saints ont subi une grosse défaite en début d’année contre Lincoln-Way Central et ont enchaîné avec une défaite très surprenante contre la Wheaton Academy la semaine dernière. La Wheaton Academy a tiré en deuxième mi-temps et n’a pas renoncé à l’avantage après un échappé des Saints lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps. C’est l’heure du contrôle instinctif pour St. Charles East, sans affrontements apparemment favorables pour le reste de la saison.

À propos des Panthères : Semblable aux Saints, Glenbard North a également trébuché dès le départ avec des défaites contre Moline et Willowbrook. Glenbard North, traditionnellement, est un affrontement difficile pour la majeure partie de la conférence DuKane et devrait commencer à enchaîner quelques victoires ici.

Prendre: Glenbard Nord

Rivière Kishwaukee/Interstate Eight White

Morris (2-0) à Kaneland (1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a perdu 32-24 à Morris la saison dernière.

À propos des chevaliers: Kaneland a bien rebondi après une défaite de la première semaine contre Washington en renversant Wauconda lors de la semaine 2. Il semble que les Knights puissent marquer quelques points derrière le quart-arrière Troyer Carlson et le receveur Aric Johnson. Après avoir concédé 21 points consécutifs en seconde période pour tomber face à Washington, la défense a réprimé Wauconda la semaine dernière, laissant à l’offensive une marge de manœuvre et mettant le match hors de portée.

À propos de Morris: Morris continue de faire irruption dans le jeu de saison régulière, affichant une autre énorme journée offensive lors d’une victoire de la semaine 2 contre Joliet West. Morris n’a pas encore été vraiment poussé, car une attaque menée par le quart-arrière Carter Button place rapidement l’équipe dans une position confortable dans la plupart des compétitions. AJ Zweeres a également connu une grosse soirée lors de la victoire contre Joliet West, marquant sur deux réceptions de touché et réalisant également une interception en défense.

Choix FND: Morris

-Eddie Carifio

Jashawn Echols (5) de Lincoln-Way East bouleverse Ryan Boe (21) de Batavia lors d’un match de football au lycée de Batavia le vendredi 1er septembre 2023. (Sean King pour Shaw Local News Network)

Ligue catholique de Chicago

Lion (2-0) à Marmion (1-1)

Temps: 19h

Dernier match : 27-0 Marmion (2022)

À propos des cadets : Marmion compte six joueurs avec au moins cinq courses sur deux semaines, ce qui souligne au minimum la polyvalence de position en attaque. Christian Favia et Jack Lesher remportent le gâteau jusqu’à présent pour combiner 162 verges au sol et trois touchés à eux deux. Gavin Burt et Charlie Reynolds y parviennent défensivement, combinant 18 plaqués.

A propos des Lions : Leo s’est amélioré à 2-0 pour la première fois en une décennie après sa victoire 49-2 contre la Walther Christian Academy.

Prendre: Marmion

Saint-François (1-1) à Saint-Laurent (2-0)

Quand: 19h30 vendredi

Dernier match : Première rencontre

À propos des Spartiates : L’offensive des Spartans passe par le quart-arrière vétéran Alessio Milivojevic, qui a complété 16 des 19 passes pour 266 verges et quatre touchés tout en se précipitant pour un touché lors de la victoire 42-28 de la semaine dernière contre Sterling. «C’est énorme d’avoir un gars comme Alessio qui dirige le spectacle», a déclaré l’entraîneur des Spartans Bob McMillen. « Il est titulaire depuis 3 ans et à mes yeux, le meilleur quarterback de l’État. Cela aide également d’avoir un corps de réception solide autour de lui. Ian (Willis), DeShaun (Williams), Zach (Washington) et Dario (Milivojevic) sont tous autour d’Alessio depuis le bal des jeunes, donc ils ont cette alchimie. L’émergence du RB TyVonn Ransom renforce également l’offensive. Défensivement, les Spartans doivent continuer à s’améliorer. « Il n’y a qu’une seule clé, c’est de jouer au football et de ne pas être des robots », a déclaré l’entraîneur. « Je crois que les enfants ont tellement peur de faire des erreurs que cela les ralentit. Nous disons à nos joueurs que si vous commettez une erreur, faites-la à 100 milles à l’heure. Dom Beres et Corin Greenwell ancrent l’unité défensive.

À propos des Vikings : Après une fiche de 3-6 l’an dernier, St. Laurence connaît un départ 2-0. Les Vikings ont battu Von Steuben, 77-0, lors de leur premier match avant de s’imposer par forfait contre Noble/Academy la semaine dernière. Le QB senior Evan Les dirige l’offensive. « St. Laurence est une équipe de football bien entraînée et composée de très bons joueurs », a déclaré McMillen. « Le plus difficile, c’est que nous n’avons pas beaucoup de ruban adhésif sur eux. Après ce qu’ils ont fait lors de la première semaine et après avoir perdu lors de la deuxième semaine, il est difficile de vraiment détailler ce qu’ils peuvent faire. C’est presque comme entrer dans un match de la première semaine sans vraiment connaître son adversaire, nous devons donc nous préparer à tout et à n’importe quoi.

Choix FND : Saint François

– Craig Brueske, groupe de médias Daily Herald

Conférence de Fox Valley

Burlington Centre (1-1, 1-1) à Crystal Lake Sud

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Central a battu les Gators 24-20 lors de la cinquième semaine la saison dernière.

À propos des Rockets : Central a battu Dundee-Crown 41-6 la semaine dernière. … Le quart Jackson Alcorn, qui a débuté la saison dernière, a connu son meilleur match universitaire en complétant 16 des 24 passes pour 300 verges et cinq touchés. Le WR Brady Gilroy a capté deux de ces passes marquantes.

À propos des Gators : South a perdu contre Prairie Ridge 38-14 la semaine dernière. … Les Gators ont pris une avance de 14-0 contre les Wolves alors que les WR Colton Hess, Michael Prokos et Sasha Summers ont tous capté des passes de 35 verges ou plus du QB Caden Casimino. … Prokos (cheville) et WR Nolan Gorken (jambe) ont tous deux été blessés en seconde période et ne sont pas revenus. … Casimino a lancé pour 285 verges et deux touchés.

Choix FND : Burlington Centre

–Joe Stevenson