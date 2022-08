Capsules d’aperçu de la région de Kane County Chronicle pour la semaine 1 – Shaw Local

Hors conférence

Batavia (10-1 l’an dernier) chez Phillips (9-3)

Lorsque: 19h00 samedi au Gately Stadium de Chicago.

Dernier match : Batavia 33, Phillips 6 (2021)

A propos des Bulldogs : Batavia semble rechargé pour une défense de son titre de conférence DuKane la saison dernière. Une production importante de son champ arrière est graduée, mais le quart-arrière Ryan Boe est de retour pour sa deuxième saison et pilotera une attaque qui ramènera également le meilleur receveur Drew Gerke. Luke Alwin et Brady Ninowski prendront également en compte le mélange dans le jeu de passes. Les Bulldogs renvoient également Jack Sadowsky, Tyler Jansey et Brody Osborne au poste de secondeur.

À propos des Wildcats : Phillips vient de terminer une saison 9-3 qui s’est terminée en quarts de finale de classe 4A. Quelques noms à surveiller sont Keeven Blanton, un plaqueur bidirectionnel de 285 livres, qui était une sélection de toutes les conférences, le demi défensif senior Terrance Collins et le porteur de ballon Dayvone Rainey, qui avait 124 verges au sol lors du premier match de la saison l’an dernier.

Choix FND : Batavia

Metea Valley (3-6 l’an dernier) à Genève (6-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Genève 20, Metea Valley 15 (2021)

A propos des Vikings : Genève sera très différente offensivement après le retour spécial de l’an dernier en séries éliminatoires après six saisons. Les Vikings arboreront une toute nouvelle ligne offensive, commençant par le porteur de ballon et le quart-arrière. Soit Nate Stempowski, soit Tony Chahino. Wideout Talyn Taylor, qui a plusieurs offres Big 10, sera une star au receveur.

À propos des Mustang : Metea aurait peut-être pu se faufiler dans les séries éliminatoires l’année dernière si ce n’était pour quelques mordeurs d’ongles qui sont allés dans l’autre sens. Noah Larsen prend le poste de quart-arrière et l’athlète de 6 pieds 2 pouces et 210 livres a débuté comme secondeur l’an dernier pour Metea. L’attaque comptera également beaucoup sur le retour d’Oscar Rivera, des receveurs Chris Smith et Robert Lynch et des joueurs de ligne Ramone Arteaga.

Choix FND : Genève

Andrew (4-5 l’an dernier) à Kaneland (5-5)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Kaneland 27, Andrew 23 (2021)

A propos des chevaliers : C’était un match de la semaine 1 l’année dernière, mais a fini par avoir son mot à dire dans les séries éliminatoires alors que Kaneland est allé 5-4 et Andrew 4-5.

Cette année, l’entraîneur Pat Ryan a déclaré que les Knights se sont beaucoup améliorés par rapport à l’an dernier.

“Nous ressemblons à une équipe expérimentée”, a déclaré Ryan. «Nous nous sentons bien d’entrer. Toutes les pièces sont en place pour nous. Il semble que nous ayons une certaine profondeur. Nous avons de retour des joueurs talentueux et nous sommes ravis de voir ce que nous pouvons faire.

Les Knights retournent beaucoup de puissance de feu en attaque, en particulier dans le jeu de passes. Junior Troyer Carlson est partant pour la troisième année et a approché les 3 000 verges par la passe l’an dernier. Aric Johnson et Johnny Spalasso reviennent comme ses principales cibles.

Le jeu de course semble s’améliorer cette année car Ryan a déclaré qu’il espérait que la ligne puisse se réunir avec les retours Austin Lilly et Brett Larson et trois nouveaux arrivants. Chris Ruchaj a commencé l’année dernière en tant que remplaçant pour blessure, mais prend le relais à plein temps au poste de porteur de ballon.

À propos des Thunderbolt : Cherchant à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019, Andrew déploie généralement une triple option qui peut provoquer des ajustements d’équipes.

Ryan a déclaré que le plus grand domaine d’amélioration pour les Knights devait être la défense contre la course, et que l’option triple d’Andrew devrait être un bon critère de mesure.

“Je pensais que c’était un domaine l’année dernière qui révélait à quel point nous étions jeunes et inexpérimentés”, a déclaré Ryan. «Mais avec une année complète et des entraînements hors saison et une salle de musculation, et un an de plus et plus expérimentés, ils comprennent ce qu’est le football universitaire. Ce sera un bon test vendredi pour voir où nous en sommes.

La clé pour arrêter les Thunderbolts, a déclaré Ryan, est une défense disciplinée.

“Ils obtiennent une bonne poussée et exécutent efficacement cette triple option”, a déclaré Ryan. “Il suffit que l’un d’entre nous en défense fasse une erreur et nous sommes prêts pour un long jeu ou une longue nuit.”

Choix FND : Kaneland

Marmion (7-4 l’an dernier) à Bishop McNamara (7-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Marmion 12, Bishop McNamara 7 (2021)

À propos des cadets : L’ailier défensif senior Ivan Erickson met certainement en valeur leur défensive. Le joueur de ligne défensive de 6 pieds 6 pouces et 247 livres a amassé 70 plaqués, quatre sacs, 15 plaqués pour perte et un échappé récupéré la saison dernière. Les Cadets retrouveront deux partants offensivement de la saison dernière, le plaqueur offensif Zach Weiersheuser et le porteur de ballon Josh Lim. Lim a remporté les honneurs All-CCL / ESCC White la saison dernière et revient en tant que partant universitaire de trois ans.

A propos des Irlandais : Ce sera la première fois depuis 1975 que l’entraîneur à la retraite Rich Zinanni n’est pas sur la touche de Bishop McNamara. Le porteur de ballon Tony Phillips a été transféré à Kankakee, mais les Irlandais ont renvoyé trois joueurs de ligne offensive à Zach Hansen, Tucker Inman et Jared Salzman qui protégeront le quart Deuce Allaway. Allaway a également des menaces à utiliser à l’extérieur dans les récepteurs larges Jaxson et Landon Provost.

Choix FND : Marmion

Drew Surges (6) de St. Charles North porte le ballon lors d’un match contre Batavia à St. Charles North le vendredi 22 octobre 2021. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Lincoln-Way Central (2-7 l’an dernier) à Saint-Charles Est (2-7)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Lincoln-Way Central 24, Saint-Charles Est 14 (1999)

A propos des chevaliers : La saison dernière a été cahoteuse pour les Knights, qui ont terminé sur une séquence de cinq défaites consécutives. Bien que cette diapositive ne soit certainement pas l’objectif ou l’idéal, elle a permis à Lincoln-Way Central de donner une opportunité à de nombreux joueurs et les laisse avec 10 partants de retour et plusieurs autres joueurs qui ont une idée de ce qu’il faut pour gagner au niveau universitaire. Bien qu’il ne soit pas l’un de ces partants de retour, le nouveau quart-arrière junior Michael Kuehl a montré qu’il avait une solide maîtrise de la position et devrait être en mesure d’aider l’offensive de Lincoln-Way Central à être plus compétente, car les Knights ont récolté en moyenne moins de 12 points par match la saison dernière. .

A propos des Saintes : St. Charles East était un autre programme qui s’est battu la saison dernière, terminant 2-7. Les Saints subissent également une transition d’entraîneur avec une attaque qui n’a pas beaucoup de joueurs expérimentés. Au lieu de cela, St. Charles East s’appuiera probablement assez lourdement sur une défense qui sera stabilisée par l’ailier défensif Austin Barrett, une recrue de l’Université de l’Indiana. Comme Lincoln-Way Central, St. Charles East semble susceptible de s’appuyer sur sa défense tôt tandis qu’une attaque quelque peu inexpérimentée prend ses repères.

Choix du lecteur du vendredi soir : Lincoln-Way Central

–– Steve Soucie

Saint-Charles Nord (4-5 l’an dernier) au Palatin (7-4)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Saint-Charles Nord 24, Palatin 0 (2021)

À propos des étoiles du Nord: St. Charles North cherchera sa troisième victoire consécutive contre les Pirates pour ouvrir une saison, moins la saison régulière raccourcie en 2020. Le quart-arrière de deuxième année Ethan Plumb est sur le point de rouvrir en tant que partant après sa première saison de neuf matchs. Drew Surges et Anthony Taormina seront les points focaux d’une attaque qui cherche à démarrer rapidement. Défensivement, Surges encore une fois, sera la clé du secondeur après avoir été le deuxième plaqueur en tête la saison dernière.

A propos des pirates : Palatine semble en bonne forme à l’approche d’une saison après une sortie en séries éliminatoires au deuxième tour. Le joueur à ne pas manquer sur le terrain sera le plaqueur défensif de 6 pieds 6 pouces Jaylen Williams, qui a cinq offres de Division I pour ouvrir sa deuxième saison. Le quart-arrière Grant Dersnah sera de retour, tout comme le porteur de ballon de troisième année Dominick Ball. Thomas Coroneous a capté 55 passes l’an dernier et devrait s’arranger pour obtenir des looks cohérents.

Choix FND : Saint-Charles Nord

-Jake Bartelson

St. Francis (8-3 l’an dernier) à Lake Forest (10-2)

Lorsque: 19h30 vendredi

Dernier match : Lake Forest 41, Saint-François 24 (2021)

À propos de Saint François : Après une saison de 8-3, les Spartans ont de quoi être excités. Le joueur de ligne bidirectionnel TJ McMillen est engagé dans l’Illinois et a été élu meilleur OL-DL de la conférence au cours des deux dernières années. Le demi défensif Amari Head a pris 20 livres de muscle pendant l’intersaison et sera le demi vedette de St. Francis. « Il a l’air plus explosif et plus rapide. Il devrait connaître une saison exceptionnelle », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. Le quart-arrière Alessio Milivojevic (6-2, 200) a des offres d’Ole Miss et de Bowling Green, a noté McMillen. “Il peut faire tous les lancers, c’est un leader et une personne qui travaille constamment sur son jeu”, a-t-il déclaré. McMillen a ajouté que le leadership et la maturité ont été les plus grandes progressions des Spartans avant le début de la saison. “Les gars se sont poussés fort à l’entraînement et se sont tenus responsables”, a-t-il déclaré. “Ils se présentent tôt pour les réunions et les entraînements, et restent tard pour s’assurer qu’ils comprennent tout.” St. Francis est classé quatrième dans le sondage de classe 4A de pré-saison.

À propos de Lake Forest : Les Scouts viennent de participer à une demi-finale d’État il y a un an. “Lake Forest est une équipe très difficile”, a déclaré McMillen. «Nous devons être en mesure de protéger et de bloquer à l’avant. Ils aiment beaucoup faire du blitz. Notre quart-arrière doit avoir le temps de sortir le ballon et de donner à nos receveurs larges une chance de jouer. Nous devons établir la course. Nous sommes gros à l’avant et nous devons déplacer les gens et ouvrir des trous. Lake Forest est classé huitième dans le sondage de pré-saison de classe 6A.

Choix FND : Lac Forêt

— Mike Miazga, Daily Herald Media Group

Conférence de Fox Valley

Centre de Burlington (3-6, 3-6 l’an dernier) à Hampshire (5-5, 5-4)

Lorsque: 19h vendredi.

Dernier match : Burlington Central a remporté le premier match de la saison l’an dernier, 28-25, contre le Hampshire.

À propos des fusées : L’ancien entraîneur adjoint Brian Iossi succède à Brian Melvin, qui a pris un poste d’entraîneur adjoint à l’Université NAIA Judson. … RB Joey Kowall (329 verges) est le leader de retour des Rockets et RB Michael Ganziano a couru pour 180. WR Jake Herman est le premier receveur de retour avec 14 réceptions. … DL James Muetterties était un joueur All-FVC sur la ligne. … Burlington Central a remporté deux de ses trois premiers matchs la saison dernière, mais n’a obtenu qu’une seule victoire de plus par la suite.

À propos des Whip-Purs : Le Hampshire a fait les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015 et a perdu un match serré contre Moline, 48-42, au premier tour des séries éliminatoires. … QB Tyler Fikis a déménagé en Caroline du Sud et a subi une énorme perte après avoir compté près de 2 700 verges de mêlée. Fikis a commencé pendant deux ans. … RB Tristan Villarreal revient dans le champ arrière après y avoir travaillé l’année dernière. … TE-LB Gage Homola et OL-DL Josh Rojas reviennent à la fois en attaque et en défense. … Le Hampshire a mis fin à une séquence de 24 victoires consécutives lors de la semaine 8 de la saison 2019 et a une fiche de 11-6 depuis ce point.

Choix FND : Hampshire.

—Joe Stevenson