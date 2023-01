Capsule radioactive manquante en Australie-Occidentale, recherche en cours

CNN

Les autorités ont averti le public des risques de toucher une petite capsule contenant une substance radioactive qui a été perdue lors du transport en Australie-Occidentale.

La capsule ronde en argent, qui mesure environ un quart de pouce de diamètre et environ un tiers de pouce de hauteur, contient une petite quantité de césium 137 radioactif, une substance utilisée dans les jauges dans les opérations minières. Le ministère australien de la Santé a mis en garde contre les graves conséquences sanitaires de ce matériau.

La capsule a quitté un site minier au nord de la ville de Newman par la route le 12 janvier, selon un communiqué publié samedi par le Department of Fire & Emergency Services (DFES) d’Australie-Occidentale.

Il était envoyé dans la banlieue nord-est de Perth pour des réparations. Le colis contenant la capsule est arrivé à Perth le 16 janvier et a été déchargé et conservé dans un magasin de radioprotection sécurisé.

Cependant, lorsque l’emballage a été ouvert pour inspection mercredi, la jauge s’est avérée brisée avec des vis manquantes – et la capsule n’était pas là.

La police d’Australie-Occidentale a informé le DFES et la Hazard Management Agency ce soir-là. Une recherche est en cours pour trouver la capsule et la contenir en toute sécurité, selon le surintendant en chef du DFES Country North, David Gill.

“Une équipe de gestion des incidents multi-agences, composée du DFES, du ministère de la Santé, de la police de WA et d’autres experts en la matière, confirme l’itinéraire exact et les arrêts effectués pendant le voyage depuis le nord de Newman”, a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi.

« Le début et la fin du trajet de transport – le site minier au nord de Newman et le dépôt de transport dans la banlieue nord-est de Perth – figuraient parmi les lieux fouillés » jeudi et vendredi, a-t-il ajouté. “Nous ratissons également les routes et d’autres zones dans la zone de recherche.”

Les services d’urgence ont mis en garde contre un risque de substance radioactive dans certaines parties des régions métropolitaines de Pilbara, Midwest Gascoyne, Goldfields-Midlands et Perth.

L’exposition au césium 137 peut provoquer des brûlures par rayonnement ou la maladie des rayons. Cependant, le risque pour la communauté en général est relativement faible, ont déclaré des responsables.

“Si les gens voient la capsule ou quelque chose qui lui ressemble, restez à l’écart et éloignez les autres aussi”, a déclaré le Dr Andrew Robertson, directeur de la santé et président du Conseil radiologique, dans un communiqué vendredi.

« Ne le touchez pas et ne le ramassez pas. Le public est prié de le signaler immédiatement en appelant le 13 DFES (13 33 37) », a-t-il ajouté, conseillant à toute personne qui touche ou s’approche du matériel pendant une longue période de se faire soigner.

“Si vous êtes très proche du matériau ou si vous le touchez, le risque de rayonnement augmente énormément et pourrait causer de graves dommages à votre santé, notamment des brûlures cutanées par rayonnement”, a déclaré Robertson.