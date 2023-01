Capsule radioactive disparue en Australie après être tombée d’un camion minier | Nouvelles du monde

Les services d’urgence australiens sont dans une course contre la montre pour trouver une capsule radioactive minuscule mais potentiellement mortelle qui a disparu alors qu’elle était transportée à 870 miles (1 400 km) d’une mine à un dépôt dans la ville de Perth.

On pense que l’unité de 8 mm sur 6 mm, plus petite qu’un sou, est tombée de l’arrière d’un camion sur un tronçon de route de 22 milles (35 km) en Australie occidentale alors qu’elle était transportée de la mine Rio Tinto à Newman au Banlieue de Perth de Malaga.

L’unité a été perdue après qu’une vis se soit desserrée à l’intérieur d’une grande jauge doublée de plomb et qu’elle soit tombée à travers un trou. Le petit cylindre d’argent contient du césium-137, un isotope hautement radioactif qui, selon les experts, ne peut pas être transformé en arme.

L’appareil émet l’équivalent de 10 rayons X en une heure et les membres du public doivent rester à au moins 16 pieds de lui, ont déclaré les autorités de l’État. Le contact peut entraîner des lésions cutanées, des brûlures et des maladies causées par les rayons, y compris des effets sur le système immunitaire. Une exposition à long terme pourrait également causer le cancer.

Le Département des pompiers et des services d’urgence a déployé des équipes équipées d’appareils portatifs de détection des radiations et de détecteurs de métaux pour tenter de le trouver, mais les autorités de l’État ont été gênées par un manque d’équipement et ont appelé à une aide extérieure.

Les équipes de recherche concentrent leurs efforts sur les zones peuplées au nord de Perth et les sites le long de la Great Northern Highway.

Le surintendant Darryl Ray a déclaré: “Ce que nous ne faisons pas, c’est essayer de trouver un tout petit appareil à vue.

“Nous utilisons les détecteurs de rayonnement pour localiser les rayons gamma”, a-t-il déclaré.

Image:

Une enquête portera sur la manipulation de la jauge et de la capsule sur le site minier



Les autorités utilisent les données GPS du camion pour déterminer l’itinéraire exact que le conducteur a emprunté et où il s’est arrêté pendant son trajet. Ils craignent que la capsule se soit logée dans le pneu d’un autre véhicule et se trouve à des centaines de kilomètres de la zone de recherche.

Rio Tinto avait engagé un expert en manutention de matières radioactives pour emballer la capsule et la transporter “en toute sécurité” jusqu’au dépôt, et n’a été informé de sa disparition que le 25 janvier.

Le gouvernement d’Australie-Occidentale a attendu deux jours pour informer le public vendredi. Son directeur de la santé, Andrew Robertson, a défendu le retard, affirmant que la mine et le dépôt devaient être fouillés et exclus, et que l’itinéraire devait être confirmé.

“Nous pensons que les vibrations du camion ont pu avoir un impact sur l’intégrité de la jauge, qu’elle s’est effondrée et que la source en est sortie”, a-t-il déclaré. “Il est inhabituel qu’une jauge se détache comme celle-ci.”

“Notre souci est que quelqu’un le ramasse, ne sachant pas ce que c’est, pense que c’est quelque chose d’intéressant (et) le garde.”

La police a déterminé que l’incident était un accident et aucune accusation criminelle n’est probable car elle a exclu le vol au dépôt.