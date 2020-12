Une capsule libérée par le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 contenant des échantillons d’un astéroïde lointain a atterri dans le sud de l’Australie après avoir parcouru trois milliards de kilomètres au cours d’un voyage de six ans.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) a déclaré que l’engin Hayabusa2 avait sorti avec succès la petite capsule samedi et l’avait envoyée vers la Terre pour livrer des échantillons d’un astéroïde éloigné, nommé Ryugu, qui pourrait fournir des indices sur la création de notre système solaire et la vie sur Terre.

La capsule s’est brièvement transformée en une boule de feu lorsqu’elle est revenue dans l’atmosphère à 75 miles au-dessus de la Terre.

À environ six milles au-dessus du sol, un parachute devait s’ouvrir pour ralentir sa chute, des signaux de balise étant transmis pour indiquer l’emplacement de la capsule.

Le personnel de l’agence spatiale japonaise s’est rendu ce matin dans le sud de l’Australie pour récupérer la capsule. Un homme a pu être vu portant la capsule après qu’elle a brûlé dans l’atmosphère terrestre aux premières heures de dimanche.

Il a été lancé depuis le Hayabusa2 après que l’engin ait voyagé pendant six ans, couvrant 3,2 milliards de kilomètres.

Lorsque l’engin pénètre dans l’atmosphère terrestre, la boule de feu traversera le ciel vers 17 h 28 samedi, soit 3 h du matin dimanche à l’heure avancée du centre de l’Australie (ACDT).

ÉCHÉANCIER: Que s’est-il passé au cours des six années entre le lancement et l’atterrissage? 3 décembre 2014: lancement 3 décembre 2015: Earth Flyby 27 juin 2018: Arrivée à l’astéroïde Ryugu 21 septembre 2018: Déploiement de deux rovers Minerva-II1 sur un astéroïde 3 octobre 2018: Déploiement de l’atterrisseur MASCOT sur un astéroïde 14 octobre 2018: Début des répétitions pour le touché sur l’astéroïde Début 2019: déploiement de l’impacteur suivi d’un toucher des roues pour recueillir un échantillon Juillet 2019: déploiement des rovers restants Novembre à décembre 2019: le vaisseau spatial quitte l’astéroïde 6 décembre 2020: L’échantillon d’astéroïdes de Hayabusa 2 atterrit dans le sud de l’Australie. Source: NASA

Akitaka Kishi, responsable de Jaxa, a déclaré que les signaux détectés par l’agence avaient suivi la capsule jusqu’à la zone isolée et peu peuplée de Woomera, en Australie.

Le personnel de Jaxa a effectué une recherche aérienne de la zone et a découvert la capsule.

Peu de temps après le lever du soleil, le personnel s’est dirigé vers la plaine déserte et a ramassé la capsule en forme de pan, qui mesure environ 15 pouces de diamètre.

Hayabusa2 a quitté l’astéroïde Ryugu, qui se trouve à environ 180 millions de kilomètres, il y a un an. Après que l’engin a libéré la capsule, il s’est éloigné de la Terre pour capturer des images de la capsule descendant vers la planète alors qu’il partait pour une nouvelle expédition vers un autre astéroïde éloigné.

La capsule est descendue de 136 700 miles dans l’espace après avoir été séparée de Hayabusa2 dans une opération difficile qui a nécessité un contrôle de précision.

Le personnel de Jaxa a commencé des opérations pour localiser la capsule, qui a été décrite par certains commentateurs comme «une boîte aux trésors».

Les responsables ont déclaré qu’ils espéraient récupérer la capsule dimanche soir avant une inspection de sécurité préliminaire dans un laboratoire australien, puis la ramener au Japon au début de la semaine prochaine.

Des dizaines d’employés de Jaxa ont travaillé à Woomera pour préparer le retour de l’échantillon.

Ils ont installé des antennes paraboliques à plusieurs endroits dans la zone cible à l’intérieur du champ d’essai de l’Australian Air Force pour recevoir les signaux.

Ils utiliseront un radar marin, des drones et des hélicoptères pour aider à la recherche et à la récupération de la capsule.

L’expert en rock spatial de l’Université nationale australienne Trevor Ireland, qui se trouve à Woomera pour l’arrivée de la capsule, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les échantillons de Ryugu soient similaires à la météorite tombée en Australie près de Murchison dans l’État de Victoria il y a plus de 50 ans.

Il a déclaré: « La météorite Murchison a ouvert une fenêtre sur l’origine des matières organiques sur Terre, car ces roches se sont avérées contenir des acides aminés simples ainsi qu’une eau abondante.

«Nous examinerons si Ryugu est une source potentielle de matière organique et d’eau sur Terre lorsque le système solaire se formait, et si celles-ci restent intactes sur l’astéroïde.

Les scientifiques disent croire que les échantillons, en particulier ceux prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux.

Ils sont particulièrement intéressés par l’analyse des matières organiques dans les échantillons.

Jaxa espère trouver des indices sur la façon dont les matériaux sont distribués dans le système solaire et sont liés à la vie sur Terre.

Les responsables de la mission ont déclaré que seulement 0,1 gramme de poussière suffirait pour mener à bien toutes les recherches prévues.

Pour Hayabusa2, ce n’est pas la fin de la mission commencée en 2014. Il se dirige maintenant vers un petit astéroïde appelé 1998KY26 pour un voyage qui devrait durer 10 ans – aller simple – pour d’éventuelles recherches, y compris trouver des moyens d’empêcher les météorites de frapper Terre.

Jusqu’à présent, sa mission a été pleinement réussie. L’engin a atterri deux fois sur Ryugu malgré la surface extrêmement rocheuse de l’astéroïde et a collecté avec succès des données et des échantillons au cours des 18 mois qu’il a passés près de Ryugu après son arrivée en juin 2018.

Lors de son premier touché en février 2019, il a collecté des échantillons de poussière de surface.

Dans une mission plus difficile en juillet de cette année-là, Hayabusa2 a collecté des échantillons souterrains de l’astéroïde pour la première fois dans l’histoire de l’espace après avoir atterri dans un cratère qu’il avait créé plus tôt en faisant exploser la surface de l’astéroïde.

Les astéroïdes, qui gravitent autour du soleil mais sont beaucoup plus petits que les planètes, sont parmi les objets les plus anciens du système solaire et peuvent donc aider à expliquer comment la Terre a évolué.

En japonais, Ryugu signifie «Dragon Palace», le nom d’un château au fond de la mer dans un conte folklorique traditionnel.

Après avoir libéré sa précieuse cargaison, Hayabusa2 entamera une deuxième mission de 10 ans pour se rendre en juillet 2031 avec un astéroïde beaucoup plus petit appelé 1998 KY26.

En 2014, Hayabusa2 a été lancé par la fusée H-IIA de Tanegashima, au Japon, et est revenue sur Terre en utilisant ses moteurs ioniques l’année dernière.

L’astronome Brad Tucker a déclaré que les progrès de la technologie avaient permis aux missions spatiales d’atterrir régulièrement sur des objets dans l’espace et de revenir sur Terre.

Cette semaine encore, la Chine a réussi à faire atterrir un vaisseau spatial sur la surface de la lune avec sa sonde Chang’e-5 pour collecter deux kilogrammes de matériau lunaire afin d’aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines de la lune.

La mission s’est rendue dans une zone jusqu’alors inexplorée connue sous le nom d’Oceanus Procellarum ou «Ocean of Storms».

Le Dr Tucker a déclaré que de telles missions permettaient aux scientifiques de «se salir les mains et d’en apprendre beaucoup sur le système solaire et notre propre planète».

« Les futures missions de voyage et d’exploration dans l’espace devront être en mesure d’extraire des ressources dans l’espace », a-t-il déclaré.

«Des missions comme Hayabusa2 jettent les bases de cette entreprise.