Capsule d’été pour un nomade numérique / Pineda Monedero

Zone:
40 m²

40 m²



Année:
2023



2023



Photographies



Architectes principaux :



Alex Pineda, Antón Monedero



Description textuelle fournie par les architectes. Sur un toit du quartier de la Barceloneta, se trouve un logement insalubre de 20 m² avec une terrasse deux fois plus grande que l’intérieur. Son nouveau propriétaire reflète les changements de gentrification et de mondialisation à Barcelone : il est un nomade numérique et n’utilisera la maison que pour des séjours saisonniers, principalement en été.

Adapter cet ancien badalot en habitation nécessite de l’isoler et de le protéger du rayonnement solaire. Nous proposons un appareil sur mesure, léger et mécanisé qui, telle une machine, régule le soleil. Dix stores en bois, les mêmes que ceux utilisés depuis des siècles, sont posés sur des enrouleurs sur le toit. Ils glissent sur des guides et ferment la maison en un seul hangar, transformant les terrasses en pergolas.

Les références sont évidentes et puisent dans l’Umbracle voisin conçu en 1883 par Josep Fontseré dans le parc de la Ciutadella, mais aussi dans les fantaisies technologiques proposées par Archigram dans les années 1960. Tout cela pour se confronter à une réalité très contemporaine, celle de la nécessité de s’adapter à la crise climatique dont souffre la planète.