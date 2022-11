Capsule de prévisualisation de la demi-finale pour St. Ignatius à Prairie Ridge – Shaw Local

N ° 4 St.Ignatius (10-2) au n ° 2 Prairie Ridge (11-1)

Lorsque: 14h samedi.

À propos du Wolfpack : St. Ignatius a battu Notre Dame 31-6 la semaine dernière lors de leur match de quart de finale. … Le Wolfpack n’a jamais été aussi loin dans les séries éliminatoires auparavant. St. Ignatius a fait les séries éliminatoires 7A en 2010 et 6A en 2015 et a perdu au premier tour les deux fois. … RB Vinny Rugai a établi le record de course du programme cette saison et a récolté 215 verges et trois touchés lors de la victoire de la semaine dernière. … OL-DL Justin Scott (6-5, 312) est l’espoir le mieux noté de la classe junior de l’Illinois avec des offres de l’Alabama, de l’Ohio State, du Michigan, de Penn State et de Notre Dame, entre autres. … Les pertes du Wolfpack sont survenues contre Mount Carmel (41-17) et St. Patrick (19-14). … St. Ignatius a remporté la division blanche CCL / ESCC. … Le Wolfpack gère la triple option comme Prairie Ridge. L’entraîneur des Wolves, Chris Schremp, a même fait visiter les entraîneurs du Wolfpack il y a plusieurs années et a discuté de l’option avec eux.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Harlem 69-28 la semaine dernière. … Les Wolves sont en demi-finale pour la cinquième fois en sept ans. Ils ont une fiche de 3-1 lors des trois demi-finales précédentes. … QB Tyler Vasey a le record de la saison IHSA à 3 609 et a marqué 50 touchés. … FB Nathan Greetham a 1 332 verges et 14 touchés. … La défense s’est resserrée au cours des deux dernières semaines après avoir accordé 145 points lors des trois matchs précédents. Les Wolves ont accordé 50 points au total contre Kaneland et Harlem.

Suivant: Le gagnant avance pour rencontrer le gagnant entre le n ° 6 East St. Louis (10-2) et le n ° 1 Lemont (12-0) lors du match de championnat d’État à 13 h le samedi 26 novembre au stade commémoratif de l’Illinois.

Choix FND : Crête des Prairies.