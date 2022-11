Capsule de la NASA à mi-chemin du vol d’essai

CAP CANAVERAL, Floride –

La capsule Orion de la NASA est entrée vendredi sur une orbite s’étendant sur des dizaines de milliers de kilomètres autour de la Lune, alors qu’elle approchait de la moitié de son vol d’essai.

La capsule et ses trois mannequins de test sont entrés en orbite lunaire plus d’une semaine après le lancement de la démo de 4 milliards de dollars destinée à ouvrir la voie aux astronautes. Il restera dans cette orbite large mais stable pendant près d’une semaine, n’effectuant qu’un demi-tour avant de rentrer chez lui.

Au moment de la mise à feu du moteur de vendredi, la capsule se trouvait à 238 000 milles (380 000 kilomètres) de la Terre. Il devrait atteindre une distance maximale de près de 270 000 milles (432 000 kilomètres) en quelques jours. Cela établira un nouveau record de distance pour une capsule conçue pour transporter des personnes un jour.

“C’est une statistique, mais c’est symbolique pour ce qu’elle représente”, a déclaré Jim Geffre, un responsable d’Orion, dans une interview à la NASA plus tôt dans la semaine. “Il s’agit de nous mettre au défi d’aller plus loin, de rester plus longtemps et de repousser les limites de ce que nous avons exploré auparavant.”

La NASA considère cela comme une répétition générale pour le prochain survol de la lune en 2024, avec des astronautes. Un atterrissage lunaire par des astronautes pourrait suivre dès 2025. Les astronautes ont visité la lune pour la dernière fois il y a 50 ans lors d’Apollo 17.

Plus tôt dans la semaine, Mission Control à Houston a perdu le contact avec la capsule pendant près d’une heure. À l’époque, les contrôleurs ajustaient le lien de communication entre Orion et le Deep Space Network. Les responsables ont déclaré que le vaisseau spatial restait en bonne santé.

