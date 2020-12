Une mission japonaise visant à collecter les premiers échantillons d’astéroïdes souterrains a été un succès, après que la capsule transportant le matériel ait atterri en toute sécurité dans l’Outback australien.

Le vaisseau spatial Hayabusa2 a libéré la petite capsule samedi et l’a envoyée vers la Terre pour livrer des échantillons prélevés sous la surface de l’astéroïde Ryugu, qu’il a quitté il y a un an à quelque 300 millions de kilomètres de la Terre.

Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’espace – la collecte réussie d’échantillons souterrains d’un astéroïde, qui font partie des objets les plus anciens du système solaire, et pourraient donc fournir des informations sur l’évolution du système solaire.

Hayabusa2 s’est posé deux fois sur Ryugu, d’abord pour collecter des échantillons de poussière en février 2019, puis pour mener le travail plus difficile de collecte de matériaux souterrains en juillet de cette année.

Pour ce faire, il a détruit un cratère à la surface de l’astéroïde avant d’y atterrir.

Ryugu en japonais signifie «Dragon Palace», le nom d’un château au fond de la mer dans un conte populaire japonais.

La capsule transportant la précieuse cargaison spatiale a atterri avec succès dans l’Outback australien éloigné, dans la zone peu peuplée de Woomera, dans le sud de l’Australie.

Environ deux heures après la rentrée, l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a déclaré que son équipe de recherche d’hélicoptères avait trouvé la capsule dans la zone d’atterrissage prévue. La récupération de la capsule en forme de pan, d’environ 40 centimètres (15 pouces) de diamètre, a été achevée après encore deux heures.

« Le travail de collecte de capsules sur le site d’atterrissage était terminé », a déclaré l’agence dans un tweet. « Nous nous sommes beaucoup entraînés pour aujourd’hui … ça s’est terminé en toute sécurité. »

La capsule est descendue à 220000 kilomètres après avoir été séparée de Hayabusa2 dans une opération difficile qui a nécessité un contrôle de précision.

Les responsables de la JAXA ont déclaré qu’ils espéraient mener une inspection de sécurité préliminaire dans un laboratoire australien et ramener la capsule au Japon au début de la semaine prochaine.

Le retour de la capsule avec les premiers échantillons de subsurface d’astéroïdes au monde intervient des semaines après que le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA ait réussi à saisir avec succès des échantillons de surface de l’astéroïde Bennu.

La Chine, quant à elle, a annoncé cette semaine que son atterrisseur lunaire avait collecté des échantillons souterrains et les avait scellés dans le vaisseau spatial pour le retour sur Terre, alors que les pays en développement spatial rivalisaient dans leurs missions.

Thomas Zurbuchen, astrophysicien américano-suisse et administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a félicité l’agence spatiale japonaise et «les nombreuses personnes au Japon et ailleurs qui ont rendu cela possible».

Zurbuchen a écrit sur Twitter: «Ensemble, nous allons mieux comprendre les origines de notre système solaire, la source d’eau et les molécules organiques qui pourraient avoir semé la vie sur Terre.»

Les scientifiques disent croire que les échantillons, en particulier ceux prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux. Ils s’intéressent particulièrement à l’analyse des matières organiques dans les échantillons.

JAXA espère trouver des indices sur la façon dont les matériaux sont distribués dans le système solaire et sont liés à la vie sur Terre.

Makoto Yoshikawa, le responsable de la mission du projet Hayabusa2, a déclaré que 0,1 gramme de poussière serait suffisant pour mener à bien toutes les recherches prévues.

Pour Hayabusa2, ce n’est pas la fin de la mission commencée en 2014. Il se dirige maintenant vers un petit astéroïde appelé 1998KY26 pour un voyage qui durera 10 ans dans un sens, pour d’éventuelles recherches, notamment pour trouver des moyens d’empêcher les météorites de frapper la Terre.