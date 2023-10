Caprock Chronicles : Meurtres à l’hôtel Gaines : Deuxième partie : Enquêtes et tragédie

Note de l’éditeur: Caprock Chronicles est édité par Jack Becker, bibliothécaire émérite de la Texas Tech University. Il est joignable au [email protected]. L’article d’aujourd’hui sur les meurtres de deux inspecteurs du bétail est le deuxième d’une série en trois parties rédigée par Chuck Lanehart, avocat de Lubbock et écrivain primé d’histoire occidentale. Dans la première partie, la vie du légendaire avocat texan Dave Allison a été examinée.

En 1921, le légendaire avocat Dave Allison, âgé de 60 ans, était inspecteur de la Texas and Southwest Cattle Raisers Association (l’Association), en poste à Post, dans le comté de Garza. Les hommes qui vivaient dans la région seraient bientôt au centre des talents de Dave en tant qu’enquêteur sur les vols de bétail.

L’un des hommes, Hillary Loftis, est née en 1872 dans le Mississippi et a déménagé au Texas à l’âge de 13 ans pour vivre avec des parents dans le comté de Lamar. Il était trapu, mesurait 5’9″ et pesait 160 livres, avec une tête de forme étrange, des cheveux noirs et touffus et des yeux noirs « qui pouvaient transpercer un homme comme de l’acier froid ». Connu sous le nom de « Hill », il a dérivé à travers la région du bétail du Texas, travaillant de temps en temps pour le Wagoner Ranch dans le comté de Wilbarger. Loftis a si bien appris le rôle d’éleveur qu’il a ensuite été qualifié de «l’un des meilleurs éleveurs produits dans le sud-ouest».

Un excellent ranchman peut-être, mais l’art du vol de bétail n’a pas échappé au jeune Loftis. En 1895, il était impliqué dans un gang de hors-la-loi qui aurait volé et frappé au pistolet un employé du magasin de la société Wagoner, laissant l’employé proche de la mort, puis volé un autre magasin et le bureau de poste de Ronda, au Texas, s’enfuyant avec de l’argent et des marchandises. d’une valeur de 700 $.

Loftis a fui vers l’ouest jusqu’à Hobbs, au Nouveau-Mexique, et a pris une nouvelle identité : Tom Ross. Ross a semblé s’installer et a épousé Trixie Hardin. Le shérif du comté de Martin et un Texas Ranger ont tenté sans succès de l’arrêter, mais après une fusillade avec le fugitif, les policiers ont abandonné la poursuite. Les accusations du comté de Wilbarger ont finalement été rejetées, mais les problèmes de Loftis/Ross avec la loi ne faisaient que commencer.

Le deuxième homme sur lequel Dave Allison a enquêté était Milton Good, né en 1889 près de Tularosa, au Nouveau-Mexique. Good a déménagé avec sa famille au Texas dans sa jeunesse. Son père était un voleur de bétail notoire et son oncle était connu comme un tueur d’hommes. « Milt » – petit et gros, avec des cheveux bruns et des yeux noisette – est devenu un concurrent de rodéo bien connu, nommé champion du monde Steer Roper de 1920 à Shreveport, en Louisiane. Il retourna triomphalement au Texas et commença à élever du bétail près de Brownfield, éleva une famille de huit enfants et continua à élever des bœufs au cordage, parfois même les siens.

L’inspecteur de l’association, Dave Allison, a appris que Good déplaçait un important troupeau de bovins aux marques douteuses. Rejoint par son collègue inspecteur de l’Association, Horace « Hod » Roberson, Dave a poursuivi le troupeau. Il y a eu de violentes menaces, mais aucun coup de feu, et les policiers ont saisi 516 têtes de bétail volées, bientôt restituées à leurs propriétaires légitimes. Good a été accusé de vol de bétail dans les comtés de Hockley, Lynn et Terry, et il était furieux.

Pendant ce temps, Tom Ross, qui a déclaré : « Je suis né pour voler et je ne connais pas d’autre moyen », a fait l’objet d’une enquête sur un vol de bétail menée par l’inspecteur Roberson, avec l’aide de Dave. Un grand jury du comté de Gaines devait examiner les accusations portées contre Ross – et lui aussi était furieux.

Dave et Hod ont été convoqués à Seminole, le siège du comté de Gaines, pour témoigner devant le grand jury à partir du 2 avril 1923. Dave est arrivé seul et Hod a amené sa femme Martha. Ils se sont inscrits à l’hôtel Gaines et se sont installés le dimanche de Pâques, le 1er avril. Pendant ce temps, Ross et Good, les suspects en colère dans les enquêtes de l’Association, ont ourdi un complot meurtrier. Ils se sont mis en couple, se cachant juste à l’extérieur de la ville.

L’hôtel Gaines était peut-être le seul logement convenable dans la petite ville de Seminole. De nombreux participants aux procédures du grand jury qui vivaient dans d’autres parties du district judiciaire éloigné se sont également enregistrés à l’hôtel : le procureur Gordon McGuire de Lamesa, l’avocat de Tom Ross George Lockhart de Tahoka et d’autres. Ils ont rejoint Dave, Hod et Martha pour dîner à l’hôtel, en compagnie de plusieurs citoyens locaux, dont le shérif Frank Britton.

Après le dîner, Martha se retira à l’étage pour lire dans sa chambre. Les hommes se sont rassemblés autour d’une table dans le petit hall pour fumer et discuter. Vers 20 heures, le shérif Britton a repéré une arme d’épaule pointant à travers la porte, mais il n’a pas eu le temps de réagir. Soudain, BLAM ! L’explosion assourdissante du fusil de chasse a déchiré la tête de l’homme de l’Association, Hod. Immédiatement, une deuxième explosion a frappé Dave, lui transperçant le cœur. Alors que les autres se dispersaient comme une bande de cailles, Ross et Good entrèrent effrontément dans la pièce, vidant leurs pistolets semi-automatiques .45 sur Dave et Hod. Les hommes de l’Association étaient morts.

Martha a entendu l’agitation, s’est précipitée en bas et s’est précipitée vers le corps sans vie de son mari. Elle a saisi le revolver de Hod et a couru vers la porte, tirant sur les hommes armés en fuite alors qu’ils s’enfuyaient dans une décapotable. Tous deux furent blessés par la volée de Martha. Ayant besoin de soins médicaux, les hors-la-loi se sont rendus au shérif Britton, abandonnant un fusil de chasse semi-automatique, deux Winchesters .30-30 et deux pistolets semi-automatiques Colt .45.

Un jour après la fusillade, le grand jury du comté de Gaines a inculpé les deux hommes pour meurtre. Le 3 avril, le juge a, de sa propre initiative, changé de lieu, déplaçant les affaires à Lubbock pour y être jugées.

Le livre « Fearless Dave Allison » de Bob Alexander est la source de cet article. Dans le Sunday AJ de la semaine prochaine, l’histoire des procès pour meurtre de Tom Ross et Milt Good sera relatée.

