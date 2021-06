Caprice critique Meghan Markle et Harry pour le nom « stratégique » de Lilibet et affirme que leur popularité est en chute libre aux États-Unis

La décision du PRINCE Harry et Meghan Markle de nommer leur fille Lilibet a été qualifiée de « décision purement stratégique » par le mannequin Caprice.

La star américaine peu impressionnée a également affirmé que la popularité des Sussex est en chute libre aux États-Unis car « les gens ne se soucient pas autant d’eux ».

Le mannequin Caprice a fustigé le couple royal pour le nom «stratégique» de leur petite fille Crédit : Splash

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli une petite fille, Lilibet, aux États-Unis Crédit : AFP

Le choix du couple de nommer leur fille Lilibet a été considéré par certains commentateurs royaux comme une tentative de réparer les relations endommagées avec la famille royale, après s’être plaints d’eux à la télévision.

Mais Caprice, le PDG de By Caprice Home, a déclaré au Sun Online : « J’ai été choqué d’apprendre que Meghan et Harry avaient nommé leur fille Lilibet Diana.

« La reine est si intensément privée – c’était un nom très intime que le prince Philip avait l’habitude de l’appeler, mais avec une discrétion totale, il ne l’a jamais appelée ainsi publiquement. »

Elle a ajouté: « Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Meghan est terrifiée à l’idée de perdre son titre, ce qui aura un impact énorme sur ses revenus.

« Je pense que c’était plus un geste stratégique, plutôt que de venir du cœur, de nommer leur nouveau bébé Lilibet Diana.

« Les gens du monde entier sont conscients de ce qui se passe.

« Aux États-Unis, ils sont un peu plus indulgents parce que Meghan et Harry ne sont pas aussi connus – et franchement, les gens ne se soucient pas autant d’eux.

« Cependant, leur popularité était bien plus grande il y a quelques années. »

Certains experts royaux disent que le choix du nom peut être un rameau d’olivier pour la famille royale Crédit : Getty

Lilibet a reçu le deuxième prénom de Diana dans un hommage touchant à la défunte maman de Harry Crédit : PA

Le mannequin a accusé les Sussex d' »hypocrisie » sur le nom de Lilibet.

Elle a ajouté: « Ils ont nommé leur nouveau bébé d’après le chef de l’établissement même qu’ils ont essayé de faire tomber en les qualifiant de parents racistes et négligents et en les blâmant pour les pensées suicidaires de Meghan lorsqu’elle était enceinte d’Archie.

« Cependant, je ne pense pas que la reine avait d’autre choix que de l’accepter car je pense que la famille royale marche sur des coquilles d’œufs autour d’elle et que tout le monde est vraiment inquiet pour sa santé mentale.

« De plus, je suppose que la prise de contrôle stratégique de Meghan et Harry ne s’est pas déroulée comme prévu – en fait, cela s’est retourné contre lui. »

Le prince Harry a accusé sa famille d’avoir fait preuve de « négligence totale » pour ses problèmes de santé mentale et a affirmé que le prince Charles l’avait fait « souffrir » dans un documentaire explosif, The Me You Can’t See.

Meghan et Harry, photographiés avec leur fils Archie, n’ont pas encore publié d’image de leur fille

Le mannequin Caprice a conseillé aux Sussex de « cesser de jouer la carte de la victime » Crédit : Getty

Caprice a déclaré que malgré le fait que le couple ait exprimé ses griefs personnels, y compris dans un révélateur avec Oprah Winfrey, cela n’a pas entamé la popularité de la famille royale.

Elle a déclaré au Sun: « La famille royale est plus populaire et pertinente qu’elle ne l’a été depuis des années. Le monde entier en parle littéralement.

« En tant qu’entreprise, cela a été phénoménal et ils ont gardé la tête haute avec dignité, classe et intégrité.

« Ironiquement, la famille royale gagnera probablement plus d’argent et ce n’est qu’avantageux pour notre marché du tourisme car je pense que nous verrons les chiffres augmenter, bien sûr après Covid.

« La famille royale est plus populaire qu’elle ne l’a été depuis des années et le soutien dans le monde entier est écrasant. »

Outspoken Caprice a également conseillé au couple « d’arrêter de jouer la carte de la victime. C’est ennuyeux maintenant et ils doivent prendre leurs responsabilités. Leur critique continue est de leur propre initiative.

« Leurs actions ne semblent pas logiques, disant constamment une chose et en faisant une autre… Je pense que tout le monde veut les soutenir car leur bien-être mental est un facteur préoccupant.

« Vivez votre vie en privé avec vos beaux enfants en bonne santé – cela a toujours été leur objectif. C’est ce qu’ils nous disent continuellement.

« Je promets que s’ils arrêtent de donner à la presse le contenu le plus salace, ils les laisseront tranquilles. Ça marche, peut-être qu’ils devraient essayer pour une fois! »

Caprice a également déclaré au Sun qu’Archie et Lilibet auront une éducation très « libérale » à Los Angeles, mais que la scolarité n’y est « pas aussi académique » et qu’ils « n’apprendront pas les bonnes manières et l’étiquette ».

Angela Levin pense que le nom Lilibet est « humiliant » envers la reine Crédit : GMB

La biographe royale Angela Levin a claqué le nom du bébé, affirmant qu’il avait exploité « un surnom très privé ».

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée – je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté Sa Reine.

« C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.

« Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. »

La reine a reçu son surnom de son grand-père, le roi George V, qui a plaisanté en disant qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était enfant.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor partage le surnom que le prince Philip a appelé sa femme la reine pendant plus de 70 ans – tandis que le deuxième prénom est un hommage à la mère de Harry.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré: « Je soupçonne que Harry et Meghan se sont rendu compte qu’ils avaient exagéré leurs critiques ces derniers mois et que le sou a baissé qu’ils ont profondément blessé la grand-mère de Harry et d’autres membres de la famille. »

M. Dampier – qui a écrit Royally Suited: Harry et Meghan dans leurs propres mots – a ajouté: « Ils pourraient essayer de réparer une partie des dégâts. »

La duchesse de Sussex, 39 ans, a accouché à 11 h 40, heure locale, le vendredi 4 juin dernier, dans un hôpital situé à dix minutes de route de leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie.

Le bébé pesait 7 livres et 1 once, et la maman et le bébé sont « en bonne santé et bien », a déclaré un porte-parole.