Capri annonce une baisse des revenus de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo

Actions du propriétaire de Michael Kors Capri Holdings a plongé de 20% en début de séance mercredi après que la société ait manqué ses attentes en matière de bénéfices et réduit ses prévisions de bénéfices annuels.

Les entreprises de mode haut de gamme ont surperformé de nombreuses autres industries l’année dernière dans un contexte d’inflation élevée depuis des décennies, mais la hausse des prix a conduit certains consommateurs à réduire leurs dépenses en produits de luxe. Certains experts du secteur s’attendaient à ce que des marques telles que Michael Kors, qui a une clientèle plus jeune et moins riche, soient plus touchées que des marques plus chères comme Hermès.

Voici comment l’entreprise a fait :

Bénéfice par action: 1,84 $ contre 2,22 $ attendus par les analystes, selon Refinitiv.

1,84 $ contre 2,22 $ attendus par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 1,51 milliard de dollars contre 1,53 milliard de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Le fabricant de vêtements a signalé une baisse de 6 % baisse des revenus par rapport à l’année précédente. Capri a indiqué que le bénéfice net était de 225 millions de dollars, contre 322 millions de dollars l’année précédente.

Les revenus ont chuté dans toutes les marques de luxe de la société : les revenus de Michael Kors ont chuté de 7,2 % d’une année sur l’autre à 1,1 milliard de dollars, les revenus de Jimmy Choo ont chuté de 5,6 % à 168 millions de dollars et les revenus de Versace ont chuté de 0,8 % à 249 millions de dollars.

Chaque division a enregistré des baisses de chiffre d’affaires à deux chiffres en Asie en raison du ralentissement de la fréquentation des magasins suite à l’annulation par la Chine de sa politique zéro-Covid.

Capri a également signalé une augmentation de 21% des stocks nets au 31 décembre, totalisant 1,19 milliard de dollars. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que des activités promotionnelles supplémentaires réduisent les niveaux d’ici la fin du trimestre en cours.

“Dans l’ensemble, notre performance au troisième trimestre a été plus difficile que prévu”, a déclaré le PDG John Idol dans un communiqué. communiqué de presse. “Nous avons été déçus de la performance de nos activités de gros mondiales au cours du trimestre, qui a entraîné un désendettement des dépenses et une marge d’exploitation plus faible.”

Idol a déclaré que la société avait commencé à s’efforcer de “mieux aligner les dépenses d’exploitation sur l’évolution des revenus”.

Capri a déclaré qu’il s’attend maintenant à des ventes de 5,56 milliards de dollars pour l’année 2023, en deçà des attentes des analystes de 5,72 milliards de dollars, selon Refinitiv. La société a réduit ses prévisions de bénéfice par action pour l’année complète à 6,10 $ par rapport à une prévision précédente de 6,85 $.

Les prévisions de Capri pour l’exercice 2024 ont également été inférieures aux estimations : la société s’attend à un bénéfice par action de 6,40 $ sur un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 7,24 dollars et à un chiffre d’affaires de 6,03 milliards de dollars.